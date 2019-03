Borsada Gong Kadın-erkek Eşitliği İçin Çaldı

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin son 16 yıldaki başarı hikayesine kadınların çok değerli katkılar sunduğunu belirterek, "Türkiye'nin başarı hikayesinin büyüyerek devam etmesi için kadınlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra engel tanımadan yeni hikayelerle bizlere yeni ufuklar açması çok önemli. Kadınlarımıza güveniyoruz, Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne vazgeçilmez katkılar sunacaklarına sonuna kadar inanıyoruz." dedi.Borsa İstanbul ve Türkiye İş Kadınları Derneği'nin (TİKAD) iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın-erkek eşitliği için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende konuşan Albayrak, törenin, cinsiyet adaletsizliği ile mücadele noktasında farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni etti."Ülkemizin cesur, özgüvenli ve girişimci kadınları, zihinlerimizdeki kalıpların ve peşin yargıların aksine engel tanımadan üretime katılıyorlar ve katma değer üretiyorlar." diyen Albayrak, sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu'nun dört bir yanında aynı güce hep birlikte şahit olduklarını söyledi.Albayrak, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna yaptıkları tüm ziyaretlerin hepsinde, gençlerle ve kadınlarla ayrı ayrı program yapmaya, onları dinlemeye gayret ettiklerini kaydederek, bu temasların kendilerinin enerji kaynağı olduğunu anlattı.Ülkenin ve milletin daha ileriye gidebilmesi için kadınların ve gençlerin taşıdıkları heyecan ve farkındalığın kendisine her seferinde ekstra motivasyon sağladığını dile getiren Albayrak, "Daha geçtiğimiz gün Kocaeli'deydik. Hanımlarla toplantı yaptık. Ev ekonomisi falan soracaklar zannediyorum. Bir sorular, bir sorular geldi eline su dökemeyeceğimiz maliyecilerin soramayacağı sorular geldi, epey terledim." diye konuştu."Bu küresel rekabette kadınların üretime katılması çok önemli"Albayrak, kadınların meseleye ve ekonominin detayına ne kadar vakıf olduklarını görünce bir kez daha şaşırdığını belirterek, şöyle devam etti:"Ülkemizdeki tüm sektörlerde, tüm alanlarda, tüm iktisadi faaliyetlerde kadınların üretim süreçlerine katılmaları, karar alma süreçlerinde daha aktif şekilde yer almaları büyük önem arz ediyor. Kadınların sadece ekonomik değil tüm toplumsal alanlarda daha görünür olması, cinsiyet ayrımcılığının bu manada daha da azalarak son bulması hedefine bizleri daha yaklaştıracaktır. Eğitimden siyasete, ekonomiden sağlığa kadar tüm alanlarda kadınların daha fazla yer alması, hem eşitlik idealimize bizi daha çok yaklaştırıyor hem de daha kapsayıcı ve verimli bir üretim yapısına ulaşmamıza yardımcı oluyor."Albayrak, özellikle böylesine küresel rekabet içerisinden geçtikleri bir dönemde kadınların üretim yapısına katılmalarının çok önemli olduğunu kaydederek kadınların enerjilerinden maksimum yararlanmaları gerektiğini vurguladı."Ayrımcılığın bu potansiyelin önüne set olmasına izin vermeyeceğiz"Albayrak, gelecek nesillere, çocuklara miras olarak bırakma hayalini kurdukları geleceğin Türkiyesine ancak yaşlısı ve genci, kadını ve erkeği ile 82 milyon hep bir arada, omuz omuza, sırt sırta vererek ulaşabileceklerini söyledi.Ayrımcılığın ve adaletsizliğin ülkenin büyük potansiyelinin önünde set olmasına izin veremeyeceklerini ve müsaade etmemeleri gerektiğini dile getiren Albayrak, Türkiye'nin bu dönemlerden daha önce geçtiğini, birçok alandaki ayrımcılığın yanı sıra kadın ayrımcılığını da yaşadığını anlattı.Albayrak, Türkiye'nin cinsiyet ayrımcılığı ile mücadelede güçlü bir hafızaya sahip olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:"Kadın-erkek ayrımı gözetmeden milli mücadelede izzeti nefsini müdafaa eden Türk milleti, 1934'te kadınların seçme ve seçilme hakkına erişmesi ayrıcalığına sahip olan dünyadaki ilk ülkelerden. Bu tarih, bazı kesimlerin kendilerine mutlak pusula bellediği birçok Avrupa demokrasisinden bile çok ama çok erken bir tarih. Toplumsal hafızamızdaki ve tarihimizdeki bu ve benzeri önemli referanslar tabii ki bizim için yeterli değil. Bundan sonra da kapsayıcı politikalarla kadınlarımızın toplumun her kademesinde daha görünür olabilmesi ve eşitsizliği gündemimizden çıkarmak için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.""Ülkemizin potansiyeli kadınlarla katlanarak artacaktır"Albayrak, iş gücüne katılım açısından son 15 yılda kadınların önemli mesafe kat ettiğini belirterek, özel sektörde yakalanan bu ivmeyi kamuda istenilen noktaya çıkaramadıklarını, istenilen yere gelmeleri gerektiğini söyledi.Kadınlar çekinmeden kamuda, bakanlıklarda üst noktalara daha fazla talip olmaları gerektiğini dile getiren Albayrak, kendilerini daha fazla zorlamaları gerektiğini bildirdi.Albayrak, geçen yıl eylülde açıkladıkları Yeni Ekonomi Programı'ndan bahsederek, Türkiye'nin birçok alanda sadece bölgesinde değil küresel ölçekte de rekabet düzeyi çok yüksek bir eğitimli insan gücüne sahip olduğunu vurguladı.Böyle bir insan gücüne sahip olmalarında son dönemde kadınların hem eğitim süreçlerine hem de profesyonel iş hayatına daha çok katılım göstermesinden kaynaklandığını anlatan Albayrak, bu katılımı artırabilmeleri, cinsiyet adaletsizliğini bir engel olmaktan çıkarmayı sürdürebilmeleri halinde ülke potansiyelinin katlanarak artacağını söyledi."Türkiye'nin başarı hikayesinde kadının değerli katkısı var"Albayrak, Türkiye'nin 16 yıldır her alanda son derece ciddi değişim ve dönüşüm süreçlerinden geçtiğini, geçmeye devam ettiğini belirterek, ülkenin, daha demokratik, siyaseten daha istikrarlı, ekonomik olarak çok daha güçlü bir çehreye doğru hızla ilerlediğini bildirdi.Bu yolculuğun Türkiye'nin başarı hikayesi olduğunu aktaran Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:"Şüphesiz ki, her bir kadının hikayesi bu yolculuğa çok değerli katkılar sundu. Türkiye'nin başarı hikayesinin büyüyerek devam etmesi için, kadınlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra engel tanımadan yeni hikayelerle bizlere yeni ufuklar açması çok önemli. Biz kadınlarımıza güveniyoruz, Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne vazgeçilmez katkılar sunacaklarına sonuna kadar inanıyoruz."