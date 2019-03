Borsada Gong Kadın-erkek Eşitliği İçin Çaldı

Kaynak: İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün Türkiye'de kadın olmak bir dezavantaj değil, bir ayrıcalıktır. Kadınlarımızın her mecrada bir fiil var olduklarına hepimiz şahit oluyoruz. Bu gelişmeler bizlere onur ve gurur veriyor" dedi.8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Borsa İstanbul'da gong, kadın-erkek eşitliği için çaldı. Gong töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, Borsa İstanbul AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.Gongun çalınmasının ardında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için kalkınma ya dair projelerimizi hız kesmeden sürdürmeye devam ediyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için içeride ve dışarıda mücadelemizi sürdürürken ekonomide ticarette ve istihdamda başarılara imza atmaya da devam ediyoruz. Tüm kadınlar ve erkekler tüm Türkiye olarak bunu birlikte başarıyoruz" dedi."Kadının ekonomimize, üretime verdiği destek var"Bakan Selçuk, bugün Türkiye'nin artık ekonomik gücüyle mega yapılara imza atan büyük bir ülke olduğunun altını çizerek, "Burada elbette kadının da emeği var. Kadının ekonomimize, üretime verdiği destek var. Her alanda değer üreten kadınlarımız sayesinde Türkiye büyüdükçe çalışma hayatımız da aynı ölçüde ivme kazanıyor. Bakanlığımız da özellikle kadın istihdamına ve kadının işgücüne katılımına sağladığı özel teşvik ve desteklerle devam ediyor" şeklinde konuştu.Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde son 11 yılda kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için bir çok yeniliğe imza atıldığını söyleyerek, "Bugün Türkiye'de kadın olmak bir dezavantaj değil, bir ayrıcalıktır. Kadınlarımızın her mecrada bir fiil var olduklarına hepimiz şahit oluyoruz. Bu gelişmeler bizlere onur ve gurur veriyor. Kadınlarımız sanattan spora eğitimden çalışma hayatına kadar ellerini attıkları her alanda sağladıkları başarılarla bizleri gururlandırıyorlar" diye konuştu.Gelinen son noktada Türkiye'nin kadın istihdamı konusunda bir çok ülkeyi geride bıraktığını kaydeden Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak mesleki eğitim programlarıyla kadının işgücüne katılımını artırıyoruz. 2002'de 571 kadın kurslarımızdan yararlanırken 2018'de toplam 285 bin kadın bizim mesleki eğitim kurslarımızdan faydalanmıştır" şeklinde konuştu.Bakan Selçuk, 2005 yılında 5 milyon olan kadın istihdamı sayısının bugün 9 milyona yaklaştığını kaydederek, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 34,1 olduğunu 2023 yılında hedefin bu oranı yüzde 41'lere ulaştırmak olduğunu söyledi. - İSTANBUL