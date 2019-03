Borsada Gong Kadın-erkek Eşitliği İçin Çaldı

Kaynak: İHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , "Ayrımcılığın ve adaletsizliğin ülkemizin büyük potansiyelinin önünde set olmasına izin veremeyiz, müsaade etmemeliyiz" dedi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Borsa İstanbul 'da gong, kadın-erkek eşitliği için çaldı. Gong töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan , Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut , Borsa İstanbul AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya 'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele noktasında ciddi mesafe kat ettiğinin altını çizerek, "Ülkemizin cesur, özgüvenli ve girişimci kadınları, zihinlerimizdeki kalıpların ve peşin yargıların aksine engel tanımadan üretime katılıyorlar ve katma değer üretiyorlar. Sadece büyükşehirlerimizde değil, Anadolu'nun dört bir yanında aynı güce şahit oluyoruz. Ülkemizin ve milletimizin daha ileriye gidebilmesi için kadınların taşıdıkları heyecan ve farkındalık bizlere her seferinde ekstra motivasyon sağlıyor" dedi."KADINLARIN TÜM TOPLUMSAL ALANLARDA DAHA GÖRÜNÜR OLMASI GEREKİYOR"Türkiye'deki tüm sektörlerde, tüm alanlarda ve tüm iktisadi faaliyetlerde kadınların üretim süreçlerine katılmaları, karar alma süreçlerinde daha aktif şekilde yer almalarının önemine değinen Albayrak, "Kadınların sadece ekonomik değil tüm toplumsal alanlarda daha görünür olması, cinsiyet ayrımcılığının azalarak son bulması hedefine bizleri daha yaklaştıracaktır. Eğitimden siyasete, ekonomiden sağlığa kadar tüm alanlarda kadınların daha fazla yer alması, hem eşitlik idealimize bizi daha çok yaklaştırıyor hem de daha kapsayıcı ve verimli bir üretim yapısına ulaşmamıza yardımcı oluyor" diye konuştu."AYRIMCILIĞA MÜSAADE ETMEYİZ"Kadın-erkek ayrımcılığına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Albayrak, "Gelecek nesillere, çocuklarımıza miras olarak bırakma hayalini kurduğumuz geleceğin Türkiye'sine ancak yaşlısı genci, kadını erkeği hep birlikte, 81 milyon, bir arada, omuz omuza sırt sırta vererek ulaşabiliriz. Ayrımcılığın ve adaletsizliğin ülkemizin büyük potansiyelinin önünde set olmasına izin veremeyiz, müsaade etmemeliyiz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin cinsiyet ayrımcılığı ile mücadelede güçlü bir hafızaya sahip olduğunu kaydeden Berat Albayrak, "Kadın-erkek ayrımı gözetmeden Milli Mücadele'de izzeti nefsini müdafaa eden Türk milleti, 1934 yılında kadınların seçme ve seçilme hakkına erişmesi ayrıcalığına sahip oldu. Bu tarih, bazı kesimlerin kendilerine mutlak pusula bellediği birçok Avrupa demokrasisinden bile çok erken bir tarih. Toplumsal hafızamızdaki ve tarihimizdeki bu ve benzeri önemli referanslar tabii ki bizim için yeterli değil. Bundan sonra da kapsayıcı politikalarla kadınlarımızın toplumun her kademesinde daha görünür olabilmesi ve eşitsizliği gündemimizden çıkarmak için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" diye konuştu."BİZ KADINLARIMIZA GÜVENİYORUZ"Bakan Albayrak, Türkiye'nin, 16 yıldır her alanda son derece ciddi değişim ve dönüşüm süreçlerinden geçtiğini ve geçmeye devam ettiğini söyleyerek, "Ülkemiz, daha demokratik, siyaseten daha istikrarlı, ekonomik olarak çok daha güçlü bir çehreye kavuştu. Bu yolculuk Türkiye'nin başarı hikayesidir. Şüphesiz ki, her bir kadının hikayesi bu yolculuğa çok değerli katkılar sundu. Türkiye'nin başarı hikayesinin büyüyerek devam etmesi için, kadınlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra engel tanımadan yeni hikayelerle bizlere yeni ufuklar açması çok önemli. Biz kadınlarımıza güveniyoruz, Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne vazgeçilmez katkılar sunacaklarına inanıyoruz" dedi. Albayrak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nü kutlayarak konuşmasına son verdi.(Ali Canberk Özbuğutu - Adem Gürer - Murat Ergin/İHA)