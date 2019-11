Borsada gong uluslararası futbol ekonomi forumu için çaldı

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan AtillaBorsa İstanbul olarak kulüplere her zaman destek olmak istiyoruzHaber-Kamera İDRİS TİFTİKCİİSTANBUL,(DHA)Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada futbol kulüplerine destek olmak istediklerini belirterek, Özellikle döviz risklerini yönetme konusunda uyguladığımız ürün ve hizmetlerle kendilerine yardımcı olmak bu konuda elimizden geldiğince yol göstermek istiyoruz. Aynı şekilde borçlanma anlamında da kulüplerimizin ihtiyacı olan finansman kaynaklarını sermaye piyasaları yoluyla elde etmesinin önünü açmak için her türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum. dedi.Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu için çalan gong töreni; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Sabah Gazetesi İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'ın katılımıyla Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi. Gong töreninde konuşan Atilla, futbolun spor aktivitelerinde önemli bir paya sahip olduğunu aktararak, Futbolu artık spor olarak değerlendirmek pek mümkün görünmüyor. Çünkü milyar dolar seviyesine ulaşan gelirler, özellikle kulüplerin piyasa değerleri ve dönen parasal işlem hacmine baktığımızda artık burada farklı bir ekosistemden bahsettiğimizi çok rahat söyleyebilirim. diye konuştu.Atilla, Borsa İstanbul olarak kulüplere her zaman bu anlamda destek olmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti Özellikle döviz risklerini yönetme konusunda uyguladığımız ürün ve hizmetlerle kendilerine yardımcı olmak bu konuda elimizden geldiğince yol göstermek istiyoruz. Aynı şekilde borçlanma anlamında da kulüplerimizin ihtiyacı olan finansman kaynaklarını sermaye piyasaları yoluyla elde etmesinin önünü açmak için her türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum. Borsa İstanbul'da benim rolüm tüm bu çalışmaları, faaliyetleri desteklemek. Benim ailem de uzun yıllar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na hizmet etti. Bunu Bakanımıza arz etme fırsatı buldum. O yüzden manevi olarak da bu tarz alanlarda destek olunmasına şahsen de ön ayak olmak istiyorum. Bu vesileyle Milli Takımımıza elde ettiği başarılar için teşekkürlerimi sunuyorum ve tebrik ediyorum. İnşallah daha da iyi sonuçlar edeceklerdir.