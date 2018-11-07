07 Kasım 2018, 18:34
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 0,81 19,12 -37,21
Acıpayam Selüloz 3,91 14,33 50,93
Adana Çimento (A) 5,53 1,47 3,25
Adana Çimento (B) 3,91 0,77 4,09
Adana Çimento (C) 1,44 1,41 83,58
Adel Kalemcilik 11,98 0,93 -22,84
Adese Alışveriş Ticaret 10,75 10,60 440,20
Afyon Çimento 4,62 0,65 -40,62
Ak Enerji 0,58 -1,69 -36,26
Akbank 7,39 1,51 -21,75
Akçansa 7,80 2,77 -23,80
Akdenız Güvenlık Hız. 2,53 0,00 -52,30
Akfen GMYO 1,33 -2,21 -44,81
Akın Tekstil 8,04 -2,31 -43,02
Akiş GMYO 2,46 3,36 -11,89
Akmerkez GMYO 16,15 0,94 -13,40
Aksa 9,12 0,66 -23,90
Aksa Enerji 3,99 1,53 -3,39
Aksigorta 3,69 2,22 21,67
Aksu Enerji 9,44 2,94 78,13
Alarko Carrıer 39,50 0,20 -31,33
Alarko GMYO 54,75 -0,82 11,28
Alarko Holding 2,01 1,01 -42,70
Albaraka Türk 1,36 0,00 -9,55
Alcatel Lucent Teletaş 6,02 0,33 -24,56
Alkim Kağıt 5,12 4,28 10,45
Alkim Kimya 25,10 1,37 5,86
Altınyağ 0,60 -1,64 -49,84
Altınyunus Çeşme 3,97 0,51 -21,39
Anadolu Cam 3,07 1,32 20,25
Anadolu Efes 19,90 -0,50 -16,42
Anadolu Grubu Holding 11,99 4,26 -49,18
Anadolu Hayat Emek. 5,83 0,17 -25,42
Anadolu Isuzu 7,23 -1,63 -20,55
Anadolu Sigorta 4,50 -0,44 49,44
Anel Elektrik 1,91 2,14 -49,34
Anel Telekom 0,38 -2,56 -24,00
Arçelik 16,25 -1,99 -21,77
Arena Bilgisayar 3,29 -2,95 -22,22
Armada Bilgisayar 9,80 -1,21 44,54
Arsan Tekstil 1,61 0,00 -8,00
Artı Yatırım Holding 0,93 1,09 -1,06
Aselsan 27,64 2,45 -12,89
Aslan Çimento 28,44 -0,07 -24,32
Ata GMYO 3,95 0,00 -17,54
Atakule GMYO 1,62 1,25 -20,98
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,30 -3,23 -38,78
Atlas Yat. Ort. 0,96 0,00 -2,04
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,66 1,75 -34,14
Avrasya GMYO 1,03 0,00 -34,81
Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 0,00 -29,17
Avrasya Stratejik GMYF 1.210,00 0,06
Avrupa Yatırım Holding 2,03 -2,87 66,39
Ayen Enerji 2,82 -0,35 -41,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,48 -1,99 -9,66
Aygaz 12,77 0,16 -11,90
Bagfaş 5,32 0,19 -49,33
Bak Ambalaj 4,80 -0,62 -1,40
Balatacılar Balatacılık 0,44 2,33 -21,43
Bantaş Ambalaj 1,49 0,68 -63,57
Banvit 13,32 -2,77 -37,82
Baştaş Başkent Çimento 2,02 -0,49 -14,65
Batı Çimento 2,34 2,63 -46,71
Batısöke Çimento 0,92 3,37 -44,56
Bera Holding 1,67 1,21 -46,13
Berkosan Yalıtım 1,50 1,35 -32,74
Beşiktaş Futbol Yat. 1,75 1,74 -57,21
Beyaz Filo 4,50 -0,22 -86,61
Bilici Yatırım 1,34 -1,47 -12,45
Bim Mağazalar 78,90 0,25 3,76
Bimeks 0,07 0,00 -75,00
Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63
Birlik Mensucat 0,79 1,28 -43,97
Bizim Mağazaları 7,10 2,45 -7,79
Bolu Çimento 3,81 -0,78 -20,13
Bomonti Elektrik 0,52 8,33 -51,85
Borusan Mannesmann 8,72 -1,91 -21,04
Borusan Yat. Paz. 38,90 0,00 -9,85
Bosch Fren Sistemleri 165,60 -0,78 -9,60
Bossa 5,78 -0,34 42,72
Boyner Perakende Yat. 4,82 17,56 -47,49
Brisa 6,28 1,78 -13,62
Burçelik 2,99 -0,99 -22,34
Burçelik Vana 1,55 3,33 -11,43
Bursa Çimento 4,98 0,81 -1,65
Carrefoursa 3,14 0,96 -43,73
Coca Cola İçecek 29,32 -3,68 -12,46
Cosmos Yat. Holding 0,90 -1,10 -23,08
Credıtwest Faktorıng 1,18 -2,48 5,85
Çelebi 52,50 2,94 54,09
Çelik Halat 5,39 0,75 44,13
Çemaş Döküm 3,04 -20,00 64,32
Çemtaş 6,95 1,76 72,08
Çimbeton 29,50 -0,67 -20,10
Çimentaş 7,72 -0,26 -33,39
Çimsa 8,00 4,44 -39,37
Çuhadaroğlu Metal 1,79 0,00 -38,91
Dagi Giyim 1,28 1,59 -43,61
Dagi Yatırım Holding 1,03 -0,96 -27,97
Dardanel 1,07 -1,83 -45,13
Datagate Bilgisayar 4,90 0,41 -49,59
Demirören Gazetecilik 8,79 0,46 234,85
Demısaş Döküm 3,25 1,56 134,06
Denge Holding 1,15 3,60 -39,22
Deniz GMYO 3,96 3,94 46,67
Denizbank 4,49 -1,10 22,34
Denizli Cam 10,00 0,50 -15,75
Derimod 9,42 1,84 25,43
Desa Deri 0,99 0,00 -1,98
Despec Bilgisayar 3,59 2,87 0,00
Deva Holding 3,69 0,82 -15,75
Diriteks Diriliş Tekstil 0,86 2,38 -26,50
Ditaş Doğan 5,80 0,35 -3,27
DO-CO 499,00 0,34 141,49
Doğan Burda 2,81 1,44 -15,36
Doğan Holding 1,18 2,61 35,63
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,91 0,00 -75,00
Doğusan 2,39 -0,42 63,70
Doğuş GMYO 2,12 -2,30 -34,57
Doğuş Otomotiv 4,83 0,63 -35,93
Döktaş Dökümcülük 11,30 3,01 2,73
Duran Doğan Basım 3,43 -1,72 -9,02
Dyo Boya 2,96 0,68 -61,10
Eczacıbaşı İlaç 3,07 0,66 -26,56
Eczacıbaşı Yatırım 7,05 0,71 -29,71
Edip Gayrimenkul 0,56 -1,75 -52,54
Ege Endüstri 392,50 2,67 30,87
Ege Gübre 21,18 0,86 -17,01
Ege Profil 9,03 -0,11 -8,12
Ege Seramik 3,63 1,40 -16,96
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 9,09 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00
Egeplast 4,07 -6,00 -13,03
Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35
Emek Elektrik 0,93 3,33 -40,98
Eminiş Ambalaj 1,48 6,47 -68,10
Emlak Konut GMYO 1,76 2,33 -32,24
Enerjisa Enerji 4,95 -1,98
Enka İnşaat 4,66 1,75 -14,05
Erbosan 65,45 -0,30 -17,48
Ereğli Demir Çelik 9,15 -1,72 -2,03
Ersu Gıda 0,89 3,49 -32,06
Escort Teknoloji 0,70 1,45 -44,44
Etiler Gıda 2,34 -1,27 -50,11
Euro Kapital Yat. Ort. 0,64 1,59 -41,66
Euro Trend Yat. Ort. 0,55 1,85 -41,02
Euro Yat. Ort. 0,56 3,70 -32,78
Euro Yatırım Holding 0,44 4,76 -27,87
Fenerbahçe Futbol 7,78 0,39 -52,31
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,43 -0,87 -75,16
F-M İzmit Piston 17,85 0,28 42,47
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,69 0,27 -25,00
Ford Otosan 59,00 1,81 1,65
Formet Çelik Kapı 4,54 -0,22
Frigo Pak Gıda 1,00 5,26
Galatasaray Sportif 1,25 -0,79 -40,41
Garanti Bankası 8,06 1,38 -21,57
Garanti Faktoring 1,91 0,00 -41,41
Garanti Yat. Ort. 0,60 -1,64 -14,46
Gedik Y. Men. Değ. 4,01 -2,43 59,13
Gedik Yatırım Holding 3,13 0,00 126,81
Gediz Ambalaj 5,06 2,22 39,97
Gentaş 2,57 1,98 71,32
Gersan Elektrik 3,27 1,55 -30,57
Global Men. Değ. 0,44 -2,22 -2,22
Global Yat. Holding 2,71 0,74 -24,93
Good-Year 3,42 1,48 -17,75
Göltaş Çimento 31,60 0,45 -50,84
Gözde Girişim 2,45 2,51 -56,71
GSD Denizcilik 1,05 0,00 -22,22
GSD Holding 0,73 0,00 1,39
Gübre Fabrik. 2,93 1,38 -30,73
Güler Yat. Holding 1,37 3,01 18,10
Güneş Sigorta 1,44 2,13 -12,73
Halk GMYO 0,65 1,56 -28,79
Halk Sigorta 1,22 19,61 -8,39
Hatay Tekstil 3,65 -1,88 -26,56
Hedef Girişim 1,04 -0,95 -47,65
Hektaş 9,57 0,74 36,71
HUB Girişim 2,35 -8,20 97,48
Hürriyet Gzt. 0,81 1,25 -39,55
ICBC Turkey Bank 6,92 1,02 51,75
İdealist GMYO 1,63 0,00 -20,10
İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,26 0,80 -35,71
İhlas Gazetecilik 0,69 -1,43 -41,53
İhlas Holding 0,31 3,33 -41,51
İhlas Yayın Holding 0,32 3,23 -37,25
İndeks Bilgisayar 5,74 1,41 -43,83
Info Yatırım 1,00 0,00 -15,25
İntema 22,06 0,27 -9,37
İpek Doğal Enerji 4,85 0,00 -9,68
İskenderun Demir Çelik 6,91 -0,72 41,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:34