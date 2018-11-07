Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|0,81
|19,12
|-37,21
|Acıpayam Selüloz
|3,91
|14,33
|50,93
|Adana Çimento (A)
|5,53
|1,47
|3,25
|Adana Çimento (B)
|3,91
|0,77
|4,09
|Adana Çimento (C)
|1,44
|1,41
|83,58
|Adel Kalemcilik
|11,98
|0,93
|-22,84
|Adese Alışveriş Ticaret
|10,75
|10,60
|440,20
|Afyon Çimento
|4,62
|0,65
|-40,62
|Ak Enerji
|0,58
|-1,69
|-36,26
|Akbank
|7,39
|1,51
|-21,75
|Akçansa
|7,80
|2,77
|-23,80
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,53
|0,00
|-52,30
|Akfen GMYO
|1,33
|-2,21
|-44,81
|Akın Tekstil
|8,04
|-2,31
|-43,02
|Akiş GMYO
|2,46
|3,36
|-11,89
|Akmerkez GMYO
|16,15
|0,94
|-13,40
|Aksa
|9,12
|0,66
|-23,90
|Aksa Enerji
|3,99
|1,53
|-3,39
|Aksigorta
|3,69
|2,22
|21,67
|Aksu Enerji
|9,44
|2,94
|78,13
|Alarko Carrıer
|39,50
|0,20
|-31,33
|Alarko GMYO
|54,75
|-0,82
|11,28
|Alarko Holding
|2,01
|1,01
|-42,70
|Albaraka Türk
|1,36
|0,00
|-9,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,02
|0,33
|-24,56
|Alkim Kağıt
|5,12
|4,28
|10,45
|Alkim Kimya
|25,10
|1,37
|5,86
|Altınyağ
|0,60
|-1,64
|-49,84
|Altınyunus Çeşme
|3,97
|0,51
|-21,39
|Anadolu Cam
|3,07
|1,32
|20,25
|Anadolu Efes
|19,90
|-0,50
|-16,42
|Anadolu Grubu Holding
|11,99
|4,26
|-49,18
|Anadolu Hayat Emek.
|5,83
|0,17
|-25,42
|Anadolu Isuzu
|7,23
|-1,63
|-20,55
|Anadolu Sigorta
|4,50
|-0,44
|49,44
|Anel Elektrik
|1,91
|2,14
|-49,34
|Anel Telekom
|0,38
|-2,56
|-24,00
|Arçelik
|16,25
|-1,99
|-21,77
|Arena Bilgisayar
|3,29
|-2,95
|-22,22
|Armada Bilgisayar
|9,80
|-1,21
|44,54
|Arsan Tekstil
|1,61
|0,00
|-8,00
|Artı Yatırım Holding
|0,93
|1,09
|-1,06
|Aselsan
|27,64
|2,45
|-12,89
|Aslan Çimento
|28,44
|-0,07
|-24,32
|Ata GMYO
|3,95
|0,00
|-17,54
|Atakule GMYO
|1,62
|1,25
|-20,98
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,30
|-3,23
|-38,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,96
|0,00
|-2,04
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,66
|1,75
|-34,14
|Avrasya GMYO
|1,03
|0,00
|-34,81
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,19
|0,00
|-29,17
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.210,00
|0,06
|
|Avrupa Yatırım Holding
|2,03
|-2,87
|66,39
|Ayen Enerji
|2,82
|-0,35
|-41,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,48
|-1,99
|-9,66
|Aygaz
|12,77
|0,16
|-11,90
|Bagfaş
|5,32
|0,19
|-49,33
|Bak Ambalaj
|4,80
|-0,62
|-1,40
|Balatacılar Balatacılık
|0,44
|2,33
|-21,43
|Bantaş Ambalaj
|1,49
|0,68
|-63,57
|Banvit
|13,32
|-2,77
|-37,82
|Baştaş Başkent Çimento
|2,02
|-0,49
|-14,65
|Batı Çimento
|2,34
|2,63
|-46,71
|Batısöke Çimento
|0,92
|3,37
|-44,56
|Bera Holding
|1,67
|1,21
|-46,13
|Berkosan Yalıtım
|1,50
|1,35
|-32,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,75
|1,74
|-57,21
|Beyaz Filo
|4,50
|-0,22
|-86,61
|Bilici Yatırım
|1,34
|-1,47
|-12,45
|Bim Mağazalar
|78,90
|0,25
|3,76
|Bimeks
|0,07
|0,00
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,35
|0,00
|-14,63
|Birlik Mensucat
|0,79
|1,28
|-43,97
|Bizim Mağazaları
|7,10
|2,45
|-7,79
|Bolu Çimento
|3,81
|-0,78
|-20,13
|Bomonti Elektrik
|0,52
|8,33
|-51,85
|Borusan Mannesmann
|8,72
|-1,91
|-21,04
|Borusan Yat. Paz.
|38,90
|0,00
|-9,85
|Bosch Fren Sistemleri
|165,60
|-0,78
|-9,60
|Bossa
|5,78
|-0,34
|42,72
|Boyner Perakende Yat.
|4,82
|17,56
|-47,49
|Brisa
|6,28
|1,78
|-13,62
|Burçelik
|2,99
|-0,99
|-22,34
|Burçelik Vana
|1,55
|3,33
|-11,43
|Bursa Çimento
|4,98
|0,81
|-1,65
|Carrefoursa
|3,14
|0,96
|-43,73
|Coca Cola İçecek
|29,32
|-3,68
|-12,46
|Cosmos Yat. Holding
|0,90
|-1,10
|-23,08
|Credıtwest Faktorıng
|1,18
|-2,48
|5,85
|Çelebi
|52,50
|2,94
|54,09
|Çelik Halat
|5,39
|0,75
|44,13
|Çemaş Döküm
|3,04
|-20,00
|64,32
|Çemtaş
|6,95
|1,76
|72,08
|Çimbeton
|29,50
|-0,67
|-20,10
|Çimentaş
|7,72
|-0,26
|-33,39
|Çimsa
|8,00
|4,44
|-39,37
|Çuhadaroğlu Metal
|1,79
|0,00
|-38,91
|Dagi Giyim
|1,28
|1,59
|-43,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|-0,96
|-27,97
|Dardanel
|1,07
|-1,83
|-45,13
|Datagate Bilgisayar
|4,90
|0,41
|-49,59
|Demirören Gazetecilik
|8,79
|0,46
|234,85
|Demısaş Döküm
|3,25
|1,56
|134,06
|Denge Holding
|1,15
|3,60
|-39,22
|Deniz GMYO
|3,96
|3,94
|46,67
|Denizbank
|4,49
|-1,10
|22,34
|Denizli Cam
|10,00
|0,50
|-15,75
|Derimod
|9,42
|1,84
|25,43
|Desa Deri
|0,99
|0,00
|-1,98
|Despec Bilgisayar
|3,59
|2,87
|0,00
|Deva Holding
|3,69
|0,82
|-15,75
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,86
|2,38
|-26,50
|Ditaş Doğan
|5,80
|0,35
|-3,27
|DO-CO
|499,00
|0,34
|141,49
|Doğan Burda
|2,81
|1,44
|-15,36
|Doğan Holding
|1,18
|2,61
|35,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,91
|0,00
|-75,00
|Doğusan
|2,39
|-0,42
|63,70
|Doğuş GMYO
|2,12
|-2,30
|-34,57
|Doğuş Otomotiv
|4,83
|0,63
|-35,93
|Döktaş Dökümcülük
|11,30
|3,01
|2,73
|Duran Doğan Basım
|3,43
|-1,72
|-9,02
|Dyo Boya
|2,96
|0,68
|-61,10
|Eczacıbaşı İlaç
|3,07
|0,66
|-26,56
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,05
|0,71
|-29,71
|Edip Gayrimenkul
|0,56
|-1,75
|-52,54
|Ege Endüstri
|392,50
|2,67
|30,87
|Ege Gübre
|21,18
|0,86
|-17,01
|Ege Profil
|9,03
|-0,11
|-8,12
|Ege Seramik
|3,63
|1,40
|-16,96
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|9,09
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|0,00
|-48,94
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|4,07
|-6,00
|-13,03
|Ekiz Kimya
|0,34
|0,00
|-40,35
|Emek Elektrik
|0,93
|3,33
|-40,98
|Eminiş Ambalaj
|1,48
|6,47
|-68,10
|Emlak Konut GMYO
|1,76
|2,33
|-32,24
|Enerjisa Enerji
|4,95
|-1,98
|
|Enka İnşaat
|4,66
|1,75
|-14,05
|Erbosan
|65,45
|-0,30
|-17,48
|Ereğli Demir Çelik
|9,15
|-1,72
|-2,03
|Ersu Gıda
|0,89
|3,49
|-32,06
|Escort Teknoloji
|0,70
|1,45
|-44,44
|Etiler Gıda
|2,34
|-1,27
|-50,11
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,64
|1,59
|-41,66
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,55
|1,85
|-41,02
|Euro Yat. Ort.
|0,56
|3,70
|-32,78
|Euro Yatırım Holding
|0,44
|4,76
|-27,87
|Fenerbahçe Futbol
|7,78
|0,39
|-52,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,43
|-0,87
|-75,16
|F-M İzmit Piston
|17,85
|0,28
|42,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,69
|0,27
|-25,00
|Ford Otosan
|59,00
|1,81
|1,65
|Formet Çelik Kapı
|4,54
|-0,22
|
|Frigo Pak Gıda
|1,00
|
|5,26
|Galatasaray Sportif
|1,25
|-0,79
|-40,41
|Garanti Bankası
|8,06
|1,38
|-21,57
|Garanti Faktoring
|1,91
|0,00
|-41,41
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|-1,64
|-14,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,01
|-2,43
|59,13
|Gedik Yatırım Holding
|3,13
|0,00
|126,81
|Gediz Ambalaj
|5,06
|2,22
|39,97
|Gentaş
|2,57
|1,98
|71,32
|Gersan Elektrik
|3,27
|1,55
|-30,57
|Global Men. Değ.
|0,44
|-2,22
|-2,22
|Global Yat. Holding
|2,71
|0,74
|-24,93
|Good-Year
|3,42
|1,48
|-17,75
|Göltaş Çimento
|31,60
|0,45
|-50,84
|Gözde Girişim
|2,45
|2,51
|-56,71
|GSD Denizcilik
|1,05
|0,00
|-22,22
|GSD Holding
|0,73
|0,00
|1,39
|Gübre Fabrik.
|2,93
|1,38
|-30,73
|Güler Yat. Holding
|1,37
|3,01
|18,10
|Güneş Sigorta
|1,44
|2,13
|-12,73
|Halk GMYO
|0,65
|1,56
|-28,79
|Halk Sigorta
|1,22
|19,61
|-8,39
|Hatay Tekstil
|3,65
|-1,88
|-26,56
|Hedef Girişim
|1,04
|-0,95
|-47,65
|Hektaş
|9,57
|0,74
|36,71
|HUB Girişim
|2,35
|-8,20
|97,48
|Hürriyet Gzt.
|0,81
|1,25
|-39,55
|ICBC Turkey Bank
|6,92
|1,02
|51,75
|İdealist GMYO
|1,63
|0,00
|-20,10
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|0,00
|-39,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|0,80
|-35,71
|İhlas Gazetecilik
|0,69
|-1,43
|-41,53
|İhlas Holding
|0,31
|3,33
|-41,51
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|3,23
|-37,25
|İndeks Bilgisayar
|5,74
|1,41
|-43,83
|Info Yatırım
|1,00
|0,00
|-15,25
|İntema
|22,06
|0,27
|-9,37
|İpek Doğal Enerji
|4,85
|0,00
|-9,68
|İskenderun Demir Çelik
|6,91
|-0,72
|41,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:34