Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|0,97
|19,75
|-24,81
|Acıpayam Selüloz
|3,82
|-2,30
|47,45
|Adana Çimento (A)
|5,51
|-0,36
|2,88
|Adana Çimento (B)
|3,87
|-1,02
|3,02
|Adana Çimento (C)
|1,40
|-2,78
|78,49
|Adel Kalemcilik
|11,85
|-1,09
|-23,67
|Adese Alışveriş Ticaret
|10,92
|1,58
|448,74
|Afyon Çimento
|4,55
|-1,52
|-41,52
|Ak Enerji
|0,58
|0,00
|-36,26
|Akbank
|7,30
|-1,22
|-22,70
|Akçansa
|7,61
|-2,44
|-25,66
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,50
|-1,19
|-52,87
|Akfen GMYO
|1,36
|2,26
|-43,57
|Akın Tekstil
|8,36
|3,98
|-40,75
|Akiş GMYO
|2,51
|2,03
|-10,10
|Akmerkez GMYO
|16,35
|1,24
|-12,32
|Aksa
|9,07
|-0,55
|-24,32
|Aksa Enerji
|4,04
|1,25
|-2,18
|Aksigorta
|3,68
|-0,27
|21,34
|Aksu Enerji
|9,50
|0,64
|79,26
|Alarko Carrıer
|42,10
|6,58
|-26,81
|Alarko GMYO
|56,00
|2,28
|13,82
|Alarko Holding
|2,02
|0,50
|-42,41
|Albaraka Türk
|1,34
|-1,47
|-10,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,92
|-1,66
|-25,81
|Alkim Kağıt
|5,13
|0,20
|10,66
|Alkim Kimya
|24,78
|-1,27
|4,51
|Altınyağ
|0,58
|-3,33
|-51,51
|Altınyunus Çeşme
|3,86
|-2,77
|-23,56
|Anadolu Cam
|3,18
|3,58
|24,56
|Anadolu Efes
|20,20
|1,51
|-15,16
|Anadolu Grubu Holding
|12,20
|1,75
|-48,29
|Anadolu Hayat Emek.
|5,83
|0,00
|-25,42
|Anadolu Isuzu
|7,11
|-1,66
|-21,87
|Anadolu Sigorta
|4,45
|-1,11
|47,78
|Anel Elektrik
|1,86
|-2,62
|-50,66
|Anel Telekom
|0,39
|2,63
|-22,00
|Arçelik
|16,16
|-0,55
|-22,20
|Arena Bilgisayar
|3,24
|-1,52
|-23,40
|Armada Bilgisayar
|9,60
|-2,04
|41,59
|Arsan Tekstil
|1,60
|-0,62
|-8,57
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|2,15
|1,06
|Aselsan
|27,38
|-0,94
|-13,71
|Aslan Çimento
|28,08
|-1,27
|-25,28
|Ata GMYO
|3,92
|-0,76
|-18,16
|Atakule GMYO
|1,59
|-1,85
|-22,44
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,31
|3,33
|-36,73
|Atlas Yat. Ort.
|0,96
|0,00
|-2,04
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,78
|1,03
|-33,46
|Avrasya GMYO
|1,00
|-2,91
|-36,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|-1,68
|-30,36
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.210,60
|0,05
|
|Avrupa Yatırım Holding
|1,99
|-1,97
|63,11
|Ayen Enerji
|2,70
|-4,26
|-44,10
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,48
|0,00
|-9,66
|Aygaz
|12,00
|-6,03
|-17,22
|Bagfaş
|5,30
|-0,38
|-49,52
|Bak Ambalaj
|4,38
|-8,75
|-10,03
|Balatacılar Balatacılık
|0,43
|-2,27
|-23,21
|Bantaş Ambalaj
|1,44
|-3,36
|-64,79
|Banvit
|12,38
|-7,06
|-42,20
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|-0,99
|-15,50
|Batı Çimento
|2,25
|-3,85
|-48,76
|Batısöke Çimento
|0,92
|0,00
|-44,56
|Bera Holding
|1,64
|-1,80
|-47,10
|Berkosan Yalıtım
|1,50
|0,00
|-32,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,72
|-1,71
|-57,95
|Beyaz Filo
|4,33
|-3,78
|-87,12
|Bilici Yatırım
|1,33
|-0,75
|-13,10
|Bim Mağazalar
|77,70
|-1,52
|2,18
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,34
|-2,86
|-17,07
|Birlik Mensucat
|0,77
|-2,53
|-45,39
|Bizim Mağazaları
|7,05
|-0,70
|-8,44
|Bolu Çimento
|3,78
|-0,79
|-20,76
|Bomonti Elektrik
|0,45
|-13,46
|-58,33
|Borusan Mannesmann
|8,84
|1,38
|-19,95
|Borusan Yat. Paz.
|39,40
|1,29
|-8,69
|Bosch Fren Sistemleri
|162,00
|-2,17
|-11,56
|Bossa
|5,73
|-0,87
|41,48
|Boyner Perakende Yat.
|4,49
|-6,85
|-51,09
|Brisa
|6,23
|-0,80
|-14,31
|Burçelik
|2,94
|-1,67
|-23,64
|Burçelik Vana
|1,52
|-1,94
|-13,14
|Bursa Çimento
|4,97
|-0,20
|-1,85
|Carrefoursa
|3,08
|-1,91
|-44,80
|Coca Cola İçecek
|29,20
|-0,41
|-12,82
|Cosmos Yat. Holding
|0,90
|
|-23,08
|Credıtwest Faktorıng
|1,25
|5,93
|12,13
|Çelebi
|52,10
|-0,76
|52,92
|Çelik Halat
|5,35
|-0,74
|43,06
|Çemaş Döküm
|2,73
|-10,20
|47,57
|Çemtaş
|6,90
|-0,72
|70,84
|Çimbeton
|28,50
|-3,39
|-22,81
|Çimentaş
|7,60
|-1,55
|-34,43
|Çimsa
|7,89
|-1,38
|-40,20
|Çuhadaroğlu Metal
|1,74
|-2,79
|-40,61
|Dagi Giyim
|1,26
|-1,56
|-44,49
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|0,00
|-27,97
|Dardanel
|1,05
|-1,87
|-46,15
|Datagate Bilgisayar
|4,91
|0,20
|-49,49
|Demirören Gazetecilik
|8,79
|0,00
|234,85
|Demısaş Döküm
|3,46
|6,46
|149,19
|Denge Holding
|1,23
|6,96
|-34,99
|Deniz GMYO
|3,34
|-15,66
|23,70
|Denizbank
|5,19
|15,59
|41,42
|Denizli Cam
|9,80
|-2,00
|-17,44
|Derimod
|9,39
|-0,32
|25,03
|Desa Deri
|1,01
|2,02
|0,00
|Despec Bilgisayar
|3,69
|2,79
|2,79
|Deva Holding
|3,59
|-2,71
|-18,04
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,83
|-3,49
|-29,06
|Ditaş Doğan
|5,77
|-0,52
|-3,77
|DO-CO
|502,10
|0,62
|142,99
|Doğan Burda
|2,86
|1,78
|-13,86
|Doğan Holding
|1,17
|-0,85
|34,48
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,88
|-3,30
|-75,82
|Doğusan
|2,36
|-1,26
|61,64
|Doğuş GMYO
|2,00
|-5,66
|-38,27
|Doğuş Otomotiv
|4,79
|-0,83
|-36,46
|Döktaş Dökümcülük
|11,29
|-0,09
|2,64
|Duran Doğan Basım
|3,30
|-3,79
|-12,47
|Dyo Boya
|2,90
|-2,03
|-61,89
|Eczacıbaşı İlaç
|2,96
|-3,58
|-29,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,89
|-2,27
|-31,30
|Edip Gayrimenkul
|0,56
|0,00
|-52,54
|Ege Endüstri
|381,80
|-2,73
|27,30
|Ege Gübre
|21,12
|-0,28
|-17,24
|Ege Profil
|8,93
|-1,11
|-9,14
|Ege Seramik
|3,51
|-3,31
|-19,70
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|0,00
|-48,94
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|4,33
|6,39
|-7,48
|Ekiz Kimya
|0,34
|0,00
|-40,35
|Emek Elektrik
|0,91
|-2,15
|-42,25
|Eminiş Ambalaj
|1,38
|-6,76
|-70,26
|Emlak Konut GMYO
|1,70
|-3,41
|-34,55
|Enerjisa Enerji
|4,88
|-1,41
|
|Enka İnşaat
|4,63
|-0,64
|-14,61
|Erbosan
|64,65
|-1,22
|-18,49
|Ereğli Demir Çelik
|9,00
|-1,64
|-3,64
|Ersu Gıda
|0,88
|-1,12
|-32,82
|Escort Teknoloji
|0,69
|-1,43
|-45,24
|Etiler Gıda
|2,30
|-1,71
|-50,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,62
|-3,13
|-43,48
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,53
|-3,64
|-43,17
|Euro Yat. Ort.
|0,55
|-1,79
|-33,98
|Euro Yatırım Holding
|0,43
|-2,27
|-29,51
|Fenerbahçe Futbol
|7,59
|-2,44
|-53,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,28
|-4,37
|-76,25
|F-M İzmit Piston
|17,46
|-2,18
|39,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,56
|-3,52
|-27,64
|Ford Otosan
|58,75
|-0,42
|1,21
|Formet Çelik Kapı
|4,43
|-2,42
|
|Frigo Pak Gıda
|1,02
|2,00
|7,37
|Galatasaray Sportif
|1,23
|-1,60
|-41,36
|Garanti Bankası
|7,92
|-1,74
|-22,93
|Garanti Faktoring
|1,87
|-2,09
|-42,64
|Garanti Yat. Ort.
|0,59
|-1,67
|-15,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,73
|-6,98
|48,02
|Gedik Yatırım Holding
|3,00
|-4,15
|117,39
|Gediz Ambalaj
|4,88
|-3,56
|34,99
|Gentaş
|2,23
|-13,23
|48,66
|Gersan Elektrik
|3,12
|-4,59
|-33,76
|Global Men. Değ.
|0,44
|0,00
|-2,22
|Global Yat. Holding
|2,70
|-0,37
|-25,21
|Good-Year
|3,35
|-2,05
|-19,43
|Göltaş Çimento
|30,92
|-2,15
|-51,89
|Gözde Girişim
|2,43
|-0,82
|-57,07
|GSD Denizcilik
|1,06
|0,95
|-21,48
|GSD Holding
|0,74
|1,37
|2,78
|Gübre Fabrik.
|2,85
|-2,73
|-32,62
|Güler Yat. Holding
|1,36
|-0,73
|17,24
|Güneş Sigorta
|1,41
|-2,08
|-14,55
|Halk GMYO
|0,64
|-1,54
|-29,88
|Halk Sigorta
|1,46
|19,67
|9,64
|Hatay Tekstil
|3,62
|-0,82
|-27,16
|Hedef Girişim
|1,04
|0,00
|-47,65
|Hektaş
|9,50
|-0,73
|35,71
|HUB Girişim
|2,09
|-11,06
|75,63
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|-1,23
|-40,30
|ICBC Turkey Bank
|6,87
|-0,72
|50,66
|İdealist GMYO
|1,65
|1,23
|-19,12
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|0,00
|-39,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|-2,38
|-37,24
|İhlas Gazetecilik
|0,69
|0,00
|-41,53
|İhlas Holding
|0,29
|-6,45
|-45,28
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|-3,13
|-39,22
|İndeks Bilgisayar
|5,78
|0,70
|-43,44
|Info Yatırım
|1,00
|0,00
|-15,25
|İntema
|21,32
|-3,35
|-12,41
|İpek Doğal Enerji
|4,80
|-1,03
|-10,61
|İskenderun Demir Çelik
|6,77
|-2,03
|38,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul
08 Kasım 2018 Perşembe 18:41