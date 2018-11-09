09 Kasım 2018, 18:45
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,05 8,25 -18,60
Acıpayam Selüloz 3,82 0,00 47,45
Adana Çimento (A) 5,51 0,00 2,88
Adana Çimento (B) 3,84 -0,78 2,23
Adana Çimento (C) 1,39 -0,71 77,21
Adel Kalemcilik 11,74 -0,93 -24,38
Adese Alışveriş Ticaret 12,76 16,85 541,21
Afyon Çimento 4,49 -1,32 -42,29
Ak Enerji 0,58 0,00 -36,26
Akbank 7,23 -0,96 -23,44
Akçansa 7,55 -0,79 -26,25
Akdenız Güvenlık Hız. 2,41 -3,60 -54,56
Akfen GMYO 1,35 -0,74 -43,98
Akın Tekstil 8,17 -2,27 -42,10
Akiş GMYO 2,48 -1,20 -11,17
Akmerkez GMYO 16,28 -0,43 -12,70
Aksa 8,82 -2,76 -26,40
Aksa Enerji 3,24 -19,80 -21,55
Aksigorta 3,67 -0,27 21,01
Aksu Enerji 9,51 0,11 79,45
Alarko Carrıer 41,80 -0,71 -27,33
Alarko GMYO 55,05 -1,70 11,89
Alarko Holding 2,01 -0,50 -42,70
Albaraka Türk 1,32 -1,49 -12,21
Alcatel Lucent Teletaş 5,74 -3,04 -28,07
Alkim Kağıt 5,07 -1,17 9,37
Alkim Kimya 24,42 -1,45 3,00
Altınyağ 0,59 1,72 -50,67
Altınyunus Çeşme 3,82 -1,04 -24,36
Anadolu Cam 3,11 -2,20 21,82
Anadolu Efes 20,12 -0,40 -15,50
Anadolu Grubu Holding 12,50 2,46 -47,01
Anadolu Hayat Emek. 5,85 0,34 -25,16
Anadolu Isuzu 7,09 -0,28 -22,09
Anadolu Sigorta 4,48 0,67 48,78
Anel Elektrik 1,89 1,61 -49,87
Anel Telekom 0,38 -2,56 -24,00
Arçelik 16,20 0,25 -22,01
Arena Bilgisayar 3,20 -1,23 -24,35
Armada Bilgisayar 9,25 -3,65 36,43
Arsan Tekstil 1,61 0,63 -8,00
Artı Yatırım Holding 1,14 20,00 21,28
Aselsan 27,72 1,24 -12,64
Aslan Çimento 27,58 -1,78 -26,61
Ata GMYO 3,95 0,77 -17,54
Atakule GMYO 1,57 -1,26 -23,41
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,30 -3,23 -38,78
Atlas Yat. Ort. 0,95 -1,04 -3,06
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,57 -1,78 -34,64
Avrasya GMYO 1,00 0,00 -36,71
Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -0,85 -30,95
Avrasya Stratejik GMYF 1.211,30 0,06
Avrupa Yatırım Holding 1,98 -0,50 62,30
Ayen Enerji 2,65 -1,85 -45,13
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,54 4,05 -6,00
Aygaz 11,74 -2,17 -19,01
Bagfaş 5,19 -2,08 -50,57
Bak Ambalaj 4,52 3,20 -7,15
Balatacılar Balatacılık 0,41 -4,65 -26,79
Bantaş Ambalaj 1,41 -2,08 -65,53
Banvit 12,25 -1,05 -42,81
Baştaş Başkent Çimento 1,99 -0,50 -15,92
Batı Çimento 2,29 1,78 -47,85
Batısöke Çimento 0,89 -3,26 -46,37
Bera Holding 1,63 -0,61 -47,42
Berkosan Yalıtım 1,48 -1,33 -33,63
Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 -1,74 -58,68
Beyaz Filo 4,27 -1,39 -87,30
Bilici Yatırım 1,33 0,00 -13,10
Bim Mağazalar 77,00 -0,90 1,26
Bimeks 0,07 16,67 -75,00
Birko Mensucat 0,34 0,00 -17,07
Birlik Mensucat 0,78 1,30 -44,68
Bizim Mağazaları 6,90 -2,13 -10,39
Bolu Çimento 3,73 -1,32 -21,80
Bomonti Elektrik 0,47 4,44 -56,48
Borusan Mannesmann 8,58 -2,94 -22,31
Borusan Yat. Paz. 38,78 -1,57 -10,12
Bosch Fren Sistemleri 160,00 -1,23 -12,65
Bossa 5,62 -1,92 38,77
Boyner Perakende Yat. 4,92 9,58 -46,41
Brisa 6,22 -0,16 -14,44
Burçelik 2,90 -1,36 -24,68
Burçelik Vana 1,54 1,32 -12,00
Bursa Çimento 4,90 -1,41 -3,23
Carrefoursa 3,04 -1,30 -45,52
Coca Cola İçecek 28,76 -1,51 -14,13
Cosmos Yat. Holding 0,90 -23,08
Credıtwest Faktorıng 1,26 0,80 13,03
Çelebi 52,00 -0,19 52,62
Çelik Halat 5,26 -1,68 40,65
Çemaş Döküm 2,88 5,49 55,68
Çemtaş 6,82 -1,16 68,86
Çimbeton 28,30 -0,70 -23,35
Çimentaş 7,24 -4,74 -37,53
Çimsa 7,69 -2,53 -41,72
Çuhadaroğlu Metal 1,74 0,00 -40,61
Dagi Giyim 1,29 2,38 -43,17
Dagi Yatırım Holding 1,01 -1,94 -29,37
Dardanel 1,26 20,00 -35,38
Datagate Bilgisayar 4,55 -7,33 -53,19
Demirören Gazetecilik 8,78 -0,11 234,47
Demısaş Döküm 3,40 -1,73 144,87
Denge Holding 1,23 0,00 -34,99
Deniz GMYO 3,08 -7,78 14,07
Denizbank 4,97 -4,24 35,42
Denizli Cam 9,91 1,12 -16,51
Derimod 9,39 0,00 25,03
Desa Deri 1,01 0,00 0,00
Despec Bilgisayar 3,71 0,54 3,34
Deva Holding 3,50 -2,51 -20,09
Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 -4,82 -32,48
Ditaş Doğan 5,77 0,00 -3,77
DO-CO 495,20 -1,37 139,65
Doğan Burda 2,95 3,15 -11,14
Doğan Holding 1,14 -2,56 31,03
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,88 0,00 -75,82
Doğusan 2,39 1,27 63,70
Doğuş GMYO 1,88 -6,00 -41,98
Doğuş Otomotiv 4,61 -3,76 -38,85
Döktaş Dökümcülük 11,05 -2,13 0,45
Duran Doğan Basım 3,39 2,73 -10,08
Dyo Boya 2,87 -1,03 -62,29
Eczacıbaşı İlaç 2,93 -1,01 -29,91
Eczacıbaşı Yatırım 6,91 0,29 -31,11
Edip Gayrimenkul 0,53 -5,36 -55,08
Ege Endüstri 387,90 1,60 29,33
Ege Gübre 21,04 -0,38 -17,56
Ege Profil 8,89 -0,45 -9,55
Ege Seramik 3,44 -1,99 -21,30
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 8,33 -81,16
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00
Egeplast 4,22 -2,54 -9,83
Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35
Emek Elektrik 0,91 0,00 -42,25
Eminiş Ambalaj 1,38 0,00 -70,26
Emlak Konut GMYO 1,67 -1,76 -35,71
Enerjisa Enerji 4,84 -0,82
Enka İnşaat 4,66 0,65 -14,05
Erbosan 63,75 -1,39 -19,62
Ereğli Demir Çelik 9,10 1,11 -2,57
Ersu Gıda 0,89 1,14 -32,06
Escort Teknoloji 0,68 -1,45 -46,03
Etiler Gıda 2,39 3,91 -49,04
Euro Kapital Yat. Ort. 0,61 -1,61 -44,39
Euro Trend Yat. Ort. 0,55 3,77 -41,02
Euro Yat. Ort. 0,57 3,64 -31,58
Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51
Fenerbahçe Futbol 7,34 -3,29 -55,00
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,20 -2,44 -76,83
F-M İzmit Piston 17,30 -0,92 38,08
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,54 -0,56 -28,05
Ford Otosan 56,65 -3,57 -2,40
Formet Çelik Kapı 4,51 1,81
Frigo Pak Gıda 1,04 1,96 9,47
Galatasaray Sportif 1,22 -0,81 -41,84
Garanti Bankası 7,82 -1,26 -23,90
Garanti Faktoring 1,85 -1,07 -43,25
Garanti Yat. Ort. 0,59 0,00 -15,89
Gedik Y. Men. Değ. 3,50 -6,17 38,89
Gedik Yatırım Holding 2,71 -9,67 96,38
Gediz Ambalaj 4,86 -0,41 34,44
Gentaş 2,18 -2,24 45,32
Gersan Elektrik 3,27 4,81 -30,57
Global Men. Değ. 0,43 -2,27 -4,44
Global Yat. Holding 2,65 -1,85 -26,59
Good-Year 3,32 -0,90 -20,16
Göltaş Çimento 30,40 -1,68 -52,70
Gözde Girişim 2,36 -2,88 -58,30
GSD Denizcilik 1,06 0,00 -21,48
GSD Holding 0,74 0,00 2,78
Gübre Fabrik. 2,82 -1,05 -33,33
Güler Yat. Holding 1,45 6,62 25,00
Güneş Sigorta 1,39 -1,42 -15,76
Halk GMYO 0,64 0,00 -29,88
Halk Sigorta 1,75 19,86 31,41
Hatay Tekstil 3,63 0,28 -26,96
Hedef Girişim 1,03 -0,96 -48,16
Hektaş 9,24 -2,74 32,00
HUB Girişim 2,05 -1,91 72,27
Hürriyet Gzt. 0,85 6,25 -36,57
ICBC Turkey Bank 6,99 1,75 53,29
İdealist GMYO 1,61 -2,42 -21,08
İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,23 0,00 -37,24
İhlas Gazetecilik 0,68 -1,45 -42,37
İhlas Holding 0,29 0,00 -45,28
İhlas Yayın Holding 0,31 0,00 -39,22
İndeks Bilgisayar 5,48 -5,19 -46,38
Info Yatırım 1,01 1,00 -14,41
İntema 20,20 -5,25 -17,01
İpek Doğal Enerji 4,78 -0,42 -10,99
İskenderun Demir Çelik 6,83 0,89 40,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul
09 Kasım 2018 Cuma 18:45