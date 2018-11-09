Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,05
|8,25
|-18,60
|Acıpayam Selüloz
|3,82
|0,00
|47,45
|Adana Çimento (A)
|5,51
|0,00
|2,88
|Adana Çimento (B)
|3,84
|-0,78
|2,23
|Adana Çimento (C)
|1,39
|-0,71
|77,21
|Adel Kalemcilik
|11,74
|-0,93
|-24,38
|Adese Alışveriş Ticaret
|12,76
|16,85
|541,21
|Afyon Çimento
|4,49
|-1,32
|-42,29
|Ak Enerji
|0,58
|0,00
|-36,26
|Akbank
|7,23
|-0,96
|-23,44
|Akçansa
|7,55
|-0,79
|-26,25
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,41
|-3,60
|-54,56
|Akfen GMYO
|1,35
|-0,74
|-43,98
|Akın Tekstil
|8,17
|-2,27
|-42,10
|Akiş GMYO
|2,48
|-1,20
|-11,17
|Akmerkez GMYO
|16,28
|-0,43
|-12,70
|Aksa
|8,82
|-2,76
|-26,40
|Aksa Enerji
|3,24
|-19,80
|-21,55
|Aksigorta
|3,67
|-0,27
|21,01
|Aksu Enerji
|9,51
|0,11
|79,45
|Alarko Carrıer
|41,80
|-0,71
|-27,33
|Alarko GMYO
|55,05
|-1,70
|11,89
|Alarko Holding
|2,01
|-0,50
|-42,70
|Albaraka Türk
|1,32
|-1,49
|-12,21
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,74
|-3,04
|-28,07
|Alkim Kağıt
|5,07
|-1,17
|9,37
|Alkim Kimya
|24,42
|-1,45
|3,00
|Altınyağ
|0,59
|1,72
|-50,67
|Altınyunus Çeşme
|3,82
|-1,04
|-24,36
|Anadolu Cam
|3,11
|-2,20
|21,82
|Anadolu Efes
|20,12
|-0,40
|-15,50
|Anadolu Grubu Holding
|12,50
|2,46
|-47,01
|Anadolu Hayat Emek.
|5,85
|0,34
|-25,16
|Anadolu Isuzu
|7,09
|-0,28
|-22,09
|Anadolu Sigorta
|4,48
|0,67
|48,78
|Anel Elektrik
|1,89
|1,61
|-49,87
|Anel Telekom
|0,38
|-2,56
|-24,00
|Arçelik
|16,20
|0,25
|-22,01
|Arena Bilgisayar
|3,20
|-1,23
|-24,35
|Armada Bilgisayar
|9,25
|-3,65
|36,43
|Arsan Tekstil
|1,61
|0,63
|-8,00
|Artı Yatırım Holding
|1,14
|20,00
|21,28
|Aselsan
|27,72
|1,24
|-12,64
|Aslan Çimento
|27,58
|-1,78
|-26,61
|Ata GMYO
|3,95
|0,77
|-17,54
|Atakule GMYO
|1,57
|-1,26
|-23,41
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,30
|-3,23
|-38,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,95
|-1,04
|-3,06
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,57
|-1,78
|-34,64
|Avrasya GMYO
|1,00
|0,00
|-36,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|-0,85
|-30,95
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.211,30
|0,06
|
|Avrupa Yatırım Holding
|1,98
|-0,50
|62,30
|Ayen Enerji
|2,65
|-1,85
|-45,13
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,54
|4,05
|-6,00
|Aygaz
|11,74
|-2,17
|-19,01
|Bagfaş
|5,19
|-2,08
|-50,57
|Bak Ambalaj
|4,52
|3,20
|-7,15
|Balatacılar Balatacılık
|0,41
|-4,65
|-26,79
|Bantaş Ambalaj
|1,41
|-2,08
|-65,53
|Banvit
|12,25
|-1,05
|-42,81
|Baştaş Başkent Çimento
|1,99
|-0,50
|-15,92
|Batı Çimento
|2,29
|1,78
|-47,85
|Batısöke Çimento
|0,89
|-3,26
|-46,37
|Bera Holding
|1,63
|-0,61
|-47,42
|Berkosan Yalıtım
|1,48
|-1,33
|-33,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,69
|-1,74
|-58,68
|Beyaz Filo
|4,27
|-1,39
|-87,30
|Bilici Yatırım
|1,33
|0,00
|-13,10
|Bim Mağazalar
|77,00
|-0,90
|1,26
|Bimeks
|0,07
|16,67
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,34
|0,00
|-17,07
|Birlik Mensucat
|0,78
|1,30
|-44,68
|Bizim Mağazaları
|6,90
|-2,13
|-10,39
|Bolu Çimento
|3,73
|-1,32
|-21,80
|Bomonti Elektrik
|0,47
|4,44
|-56,48
|Borusan Mannesmann
|8,58
|-2,94
|-22,31
|Borusan Yat. Paz.
|38,78
|-1,57
|-10,12
|Bosch Fren Sistemleri
|160,00
|-1,23
|-12,65
|Bossa
|5,62
|-1,92
|38,77
|Boyner Perakende Yat.
|4,92
|9,58
|-46,41
|Brisa
|6,22
|-0,16
|-14,44
|Burçelik
|2,90
|-1,36
|-24,68
|Burçelik Vana
|1,54
|1,32
|-12,00
|Bursa Çimento
|4,90
|-1,41
|-3,23
|Carrefoursa
|3,04
|-1,30
|-45,52
|Coca Cola İçecek
|28,76
|-1,51
|-14,13
|Cosmos Yat. Holding
|0,90
|
|-23,08
|Credıtwest Faktorıng
|1,26
|0,80
|13,03
|Çelebi
|52,00
|-0,19
|52,62
|Çelik Halat
|5,26
|-1,68
|40,65
|Çemaş Döküm
|2,88
|5,49
|55,68
|Çemtaş
|6,82
|-1,16
|68,86
|Çimbeton
|28,30
|-0,70
|-23,35
|Çimentaş
|7,24
|-4,74
|-37,53
|Çimsa
|7,69
|-2,53
|-41,72
|Çuhadaroğlu Metal
|1,74
|0,00
|-40,61
|Dagi Giyim
|1,29
|2,38
|-43,17
|Dagi Yatırım Holding
|1,01
|-1,94
|-29,37
|Dardanel
|1,26
|20,00
|-35,38
|Datagate Bilgisayar
|4,55
|-7,33
|-53,19
|Demirören Gazetecilik
|8,78
|-0,11
|234,47
|Demısaş Döküm
|3,40
|-1,73
|144,87
|Denge Holding
|1,23
|0,00
|-34,99
|Deniz GMYO
|3,08
|-7,78
|14,07
|Denizbank
|4,97
|-4,24
|35,42
|Denizli Cam
|9,91
|1,12
|-16,51
|Derimod
|9,39
|0,00
|25,03
|Desa Deri
|1,01
|0,00
|0,00
|Despec Bilgisayar
|3,71
|0,54
|3,34
|Deva Holding
|3,50
|-2,51
|-20,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,79
|-4,82
|-32,48
|Ditaş Doğan
|5,77
|0,00
|-3,77
|DO-CO
|495,20
|-1,37
|139,65
|Doğan Burda
|2,95
|3,15
|-11,14
|Doğan Holding
|1,14
|-2,56
|31,03
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,88
|0,00
|-75,82
|Doğusan
|2,39
|1,27
|63,70
|Doğuş GMYO
|1,88
|-6,00
|-41,98
|Doğuş Otomotiv
|4,61
|-3,76
|-38,85
|Döktaş Dökümcülük
|11,05
|-2,13
|0,45
|Duran Doğan Basım
|3,39
|2,73
|-10,08
|Dyo Boya
|2,87
|-1,03
|-62,29
|Eczacıbaşı İlaç
|2,93
|-1,01
|-29,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,91
|0,29
|-31,11
|Edip Gayrimenkul
|0,53
|-5,36
|-55,08
|Ege Endüstri
|387,90
|1,60
|29,33
|Ege Gübre
|21,04
|-0,38
|-17,56
|Ege Profil
|8,89
|-0,45
|-9,55
|Ege Seramik
|3,44
|-1,99
|-21,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|8,33
|-81,16
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|0,00
|-48,94
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|-10,00
|-55,00
|Egeplast
|4,22
|-2,54
|-9,83
|Ekiz Kimya
|0,34
|0,00
|-40,35
|Emek Elektrik
|0,91
|0,00
|-42,25
|Eminiş Ambalaj
|1,38
|0,00
|-70,26
|Emlak Konut GMYO
|1,67
|-1,76
|-35,71
|Enerjisa Enerji
|4,84
|-0,82
|
|Enka İnşaat
|4,66
|0,65
|-14,05
|Erbosan
|63,75
|-1,39
|-19,62
|Ereğli Demir Çelik
|9,10
|1,11
|-2,57
|Ersu Gıda
|0,89
|1,14
|-32,06
|Escort Teknoloji
|0,68
|-1,45
|-46,03
|Etiler Gıda
|2,39
|3,91
|-49,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-44,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,55
|3,77
|-41,02
|Euro Yat. Ort.
|0,57
|3,64
|-31,58
|Euro Yatırım Holding
|0,43
|0,00
|-29,51
|Fenerbahçe Futbol
|7,34
|-3,29
|-55,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,20
|-2,44
|-76,83
|F-M İzmit Piston
|17,30
|-0,92
|38,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,54
|-0,56
|-28,05
|Ford Otosan
|56,65
|-3,57
|-2,40
|Formet Çelik Kapı
|4,51
|1,81
|
|Frigo Pak Gıda
|1,04
|1,96
|9,47
|Galatasaray Sportif
|1,22
|-0,81
|-41,84
|Garanti Bankası
|7,82
|-1,26
|-23,90
|Garanti Faktoring
|1,85
|-1,07
|-43,25
|Garanti Yat. Ort.
|0,59
|0,00
|-15,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,50
|-6,17
|38,89
|Gedik Yatırım Holding
|2,71
|-9,67
|96,38
|Gediz Ambalaj
|4,86
|-0,41
|34,44
|Gentaş
|2,18
|-2,24
|45,32
|Gersan Elektrik
|3,27
|4,81
|-30,57
|Global Men. Değ.
|0,43
|-2,27
|-4,44
|Global Yat. Holding
|2,65
|-1,85
|-26,59
|Good-Year
|3,32
|-0,90
|-20,16
|Göltaş Çimento
|30,40
|-1,68
|-52,70
|Gözde Girişim
|2,36
|-2,88
|-58,30
|GSD Denizcilik
|1,06
|0,00
|-21,48
|GSD Holding
|0,74
|0,00
|2,78
|Gübre Fabrik.
|2,82
|-1,05
|-33,33
|Güler Yat. Holding
|1,45
|6,62
|25,00
|Güneş Sigorta
|1,39
|-1,42
|-15,76
|Halk GMYO
|0,64
|0,00
|-29,88
|Halk Sigorta
|1,75
|19,86
|31,41
|Hatay Tekstil
|3,63
|0,28
|-26,96
|Hedef Girişim
|1,03
|-0,96
|-48,16
|Hektaş
|9,24
|-2,74
|32,00
|HUB Girişim
|2,05
|-1,91
|72,27
|Hürriyet Gzt.
|0,85
|6,25
|-36,57
|ICBC Turkey Bank
|6,99
|1,75
|53,29
|İdealist GMYO
|1,61
|-2,42
|-21,08
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|0,00
|-39,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|0,00
|-37,24
|İhlas Gazetecilik
|0,68
|-1,45
|-42,37
|İhlas Holding
|0,29
|0,00
|-45,28
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|0,00
|-39,22
|İndeks Bilgisayar
|5,48
|-5,19
|-46,38
|Info Yatırım
|1,01
|1,00
|-14,41
|İntema
|20,20
|-5,25
|-17,01
|İpek Doğal Enerji
|4,78
|-0,42
|-10,99
|İskenderun Demir Çelik
|6,83
|0,89
|40,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul