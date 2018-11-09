Borsada Günlük İşlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,05 8,25 -18,60 Acıpayam Selüloz 3,82 0,00 47,45 Adana Çimento (A) 5,51 0,00 2,88 Adana Çimento (B) 3,84 -0,78 2,23 Adana Çimento (C) 1,39 -0,71 77,21 Adel Kalemcilik 11,74 -0,93 -24,38 Adese Alışveriş Ticaret 12,76 16,85 541,21 Afyon Çimento 4,49 -1,32 -42,29 Ak Enerji 0,58 0,00 -36,26 Akbank 7,23 -0,96 -23,44 Akçansa 7,55 -0,79 -26,25 Akdenız Güvenlık Hız. 2,41 -3,60 -54,56 Akfen GMYO 1,35 -0,74 -43,98 Akın Tekstil 8,17 -2,27 -42,10 Akiş GMYO 2,48 -1,20 -11,17 Akmerkez GMYO 16,28 -0,43 -12,70 Aksa 8,82 -2,76 -26,40 Aksa Enerji 3,24 -19,80 -21,55 Aksigorta 3,67 -0,27 21,01 Aksu Enerji 9,51 0,11 79,45 Alarko Carrıer 41,80 -0,71 -27,33 Alarko GMYO 55,05 -1,70 11,89 Alarko Holding 2,01 -0,50 -42,70 Albaraka Türk 1,32 -1,49 -12,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,74 -3,04 -28,07 Alkim Kağıt 5,07 -1,17 9,37 Alkim Kimya 24,42 -1,45 3,00 Altınyağ 0,59 1,72 -50,67 Altınyunus Çeşme 3,82 -1,04 -24,36 Anadolu Cam 3,11 -2,20 21,82 Anadolu Efes 20,12 -0,40 -15,50 Anadolu Grubu Holding 12,50 2,46 -47,01 Anadolu Hayat Emek. 5,85 0,34 -25,16 Anadolu Isuzu 7,09 -0,28 -22,09 Anadolu Sigorta 4,48 0,67 48,78 Anel Elektrik 1,89 1,61 -49,87 Anel Telekom 0,38 -2,56 -24,00 Arçelik 16,20 0,25 -22,01 Arena Bilgisayar 3,20 -1,23 -24,35 Armada Bilgisayar 9,25 -3,65 36,43 Arsan Tekstil 1,61 0,63 -8,00 Artı Yatırım Holding 1,14 20,00 21,28 Aselsan 27,72 1,24 -12,64 Aslan Çimento 27,58 -1,78 -26,61 Ata GMYO 3,95 0,77 -17,54 Atakule GMYO 1,57 -1,26 -23,41 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,30 -3,23 -38,78 Atlas Yat. Ort. 0,95 -1,04 -3,06 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,57 -1,78 -34,64 Avrasya GMYO 1,00 0,00 -36,71 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -0,85 -30,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.211,30 0,06 Avrupa Yatırım Holding 1,98 -0,50 62,30 Ayen Enerji 2,65 -1,85 -45,13 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,54 4,05 -6,00 Aygaz 11,74 -2,17 -19,01 Bagfaş 5,19 -2,08 -50,57 Bak Ambalaj 4,52 3,20 -7,15 Balatacılar Balatacılık 0,41 -4,65 -26,79 Bantaş Ambalaj 1,41 -2,08 -65,53 Banvit 12,25 -1,05 -42,81 Baştaş Başkent Çimento 1,99 -0,50 -15,92 Batı Çimento 2,29 1,78 -47,85 Batısöke Çimento 0,89 -3,26 -46,37 Bera Holding 1,63 -0,61 -47,42 Berkosan Yalıtım 1,48 -1,33 -33,63 Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 -1,74 -58,68 Beyaz Filo 4,27 -1,39 -87,30 Bilici Yatırım 1,33 0,00 -13,10 Bim Mağazalar 77,00 -0,90 1,26 Bimeks 0,07 16,67 -75,00 Birko Mensucat 0,34 0,00 -17,07 Birlik Mensucat 0,78 1,30 -44,68 Bizim Mağazaları 6,90 -2,13 -10,39 Bolu Çimento 3,73 -1,32 -21,80 Bomonti Elektrik 0,47 4,44 -56,48 Borusan Mannesmann 8,58 -2,94 -22,31 Borusan Yat. Paz. 38,78 -1,57 -10,12 Bosch Fren Sistemleri 160,00 -1,23 -12,65 Bossa 5,62 -1,92 38,77 Boyner Perakende Yat. 4,92 9,58 -46,41 Brisa 6,22 -0,16 -14,44 Burçelik 2,90 -1,36 -24,68 Burçelik Vana 1,54 1,32 -12,00 Bursa Çimento 4,90 -1,41 -3,23 Carrefoursa 3,04 -1,30 -45,52 Coca Cola İçecek 28,76 -1,51 -14,13 Cosmos Yat. Holding 0,90 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,26 0,80 13,03 Çelebi 52,00 -0,19 52,62 Çelik Halat 5,26 -1,68 40,65 Çemaş Döküm 2,88 5,49 55,68 Çemtaş 6,82 -1,16 68,86 Çimbeton 28,30 -0,70 -23,35 Çimentaş 7,24 -4,74 -37,53 Çimsa 7,69 -2,53 -41,72 Çuhadaroğlu Metal 1,74 0,00 -40,61 Dagi Giyim 1,29 2,38 -43,17 Dagi Yatırım Holding 1,01 -1,94 -29,37 Dardanel 1,26 20,00 -35,38 Datagate Bilgisayar 4,55 -7,33 -53,19 Demirören Gazetecilik 8,78 -0,11 234,47 Demısaş Döküm 3,40 -1,73 144,87 Denge Holding 1,23 0,00 -34,99 Deniz GMYO 3,08 -7,78 14,07 Denizbank 4,97 -4,24 35,42 Denizli Cam 9,91 1,12 -16,51 Derimod 9,39 0,00 25,03 Desa Deri 1,01 0,00 0,00 Despec Bilgisayar 3,71 0,54 3,34 Deva Holding 3,50 -2,51 -20,09 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 -4,82 -32,48 Ditaş Doğan 5,77 0,00 -3,77 DO-CO 495,20 -1,37 139,65 Doğan Burda 2,95 3,15 -11,14 Doğan Holding 1,14 -2,56 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,88 0,00 -75,82 Doğusan 2,39 1,27 63,70 Doğuş GMYO 1,88 -6,00 -41,98 Doğuş Otomotiv 4,61 -3,76 -38,85 Döktaş Dökümcülük 11,05 -2,13 0,45 Duran Doğan Basım 3,39 2,73 -10,08 Dyo Boya 2,87 -1,03 -62,29 Eczacıbaşı İlaç 2,93 -1,01 -29,91 Eczacıbaşı Yatırım 6,91 0,29 -31,11 Edip Gayrimenkul 0,53 -5,36 -55,08 Ege Endüstri 387,90 1,60 29,33 Ege Gübre 21,04 -0,38 -17,56 Ege Profil 8,89 -0,45 -9,55 Ege Seramik 3,44 -1,99 -21,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 8,33 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 4,22 -2,54 -9,83 Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35 Emek Elektrik 0,91 0,00 -42,25 Eminiş Ambalaj 1,38 0,00 -70,26 Emlak Konut GMYO 1,67 -1,76 -35,71 Enerjisa Enerji 4,84 -0,82 Enka İnşaat 4,66 0,65 -14,05 Erbosan 63,75 -1,39 -19,62 Ereğli Demir Çelik 9,10 1,11 -2,57 Ersu Gıda 0,89 1,14 -32,06 Escort Teknoloji 0,68 -1,45 -46,03 Etiler Gıda 2,39 3,91 -49,04 Euro Kapital Yat. Ort. 0,61 -1,61 -44,39 Euro Trend Yat. Ort. 0,55 3,77 -41,02 Euro Yat. Ort. 0,57 3,64 -31,58 Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51 Fenerbahçe Futbol 7,34 -3,29 -55,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,20 -2,44 -76,83 F-M İzmit Piston 17,30 -0,92 38,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,54 -0,56 -28,05 Ford Otosan 56,65 -3,57 -2,40 Formet Çelik Kapı 4,51 1,81 Frigo Pak Gıda 1,04 1,96 9,47 Galatasaray Sportif 1,22 -0,81 -41,84 Garanti Bankası 7,82 -1,26 -23,90 Garanti Faktoring 1,85 -1,07 -43,25 Garanti Yat. Ort. 0,59 0,00 -15,89 Gedik Y. Men. Değ. 3,50 -6,17 38,89 Gedik Yatırım Holding 2,71 -9,67 96,38 Gediz Ambalaj 4,86 -0,41 34,44 Gentaş 2,18 -2,24 45,32 Gersan Elektrik 3,27 4,81 -30,57 Global Men. Değ. 0,43 -2,27 -4,44 Global Yat. Holding 2,65 -1,85 -26,59 Good-Year 3,32 -0,90 -20,16 Göltaş Çimento 30,40 -1,68 -52,70 Gözde Girişim 2,36 -2,88 -58,30 GSD Denizcilik 1,06 0,00 -21,48 GSD Holding 0,74 0,00 2,78 Gübre Fabrik. 2,82 -1,05 -33,33 Güler Yat. Holding 1,45 6,62 25,00 Güneş Sigorta 1,39 -1,42 -15,76 Halk GMYO 0,64 0,00 -29,88 Halk Sigorta 1,75 19,86 31,41 Hatay Tekstil 3,63 0,28 -26,96 Hedef Girişim 1,03 -0,96 -48,16 Hektaş 9,24 -2,74 32,00 HUB Girişim 2,05 -1,91 72,27 Hürriyet Gzt. 0,85 6,25 -36,57 ICBC Turkey Bank 6,99 1,75 53,29 İdealist GMYO 1,61 -2,42 -21,08 İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,23 0,00 -37,24 İhlas Gazetecilik 0,68 -1,45 -42,37 İhlas Holding 0,29 0,00 -45,28 İhlas Yayın Holding 0,31 0,00 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,48 -5,19 -46,38 Info Yatırım 1,01 1,00 -14,41 İntema 20,20 -5,25 -17,01 İpek Doğal Enerji 4,78 -0,42 -10,99 İskenderun Demir Çelik 6,83 0,89 40,00

09 Kasım 2018 Cuma 18:45



09 Kasım 2018 Cuma 18:45

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)