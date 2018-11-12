12 Kasım 2018, 18:35
»»

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,26 20,00 -2,33
Acıpayam Selüloz 4,08 6,81 57,49
Adana Çimento (A) 5,54 0,54 3,44
Adana Çimento (B) 3,91 1,82 4,09
Adana Çimento (C) 1,39 0,00 77,21
Adel Kalemcilik 11,69 -0,43 -24,70
Adese Alışveriş Ticaret 14,80 15,99 643,72
Afyon Çimento 4,55 1,34 -41,52
Ak Enerji 0,57 -1,72 -37,36
Akbank 7,01 -3,04 -25,77
Akçansa 7,35 -2,65 -28,20
Akdenız Güvenlık Hız. 2,39 -0,83 -54,94
Akfen GMYO 1,31 -2,96 -45,64
Akın Tekstil 8,09 -0,98 -42,66
Akiş GMYO 2,45 -1,21 -12,24
Akmerkez GMYO 16,48 1,23 -11,63
Aksa 8,42 -4,54 -29,74
Aksa Enerji 3,25 0,31 -21,31
Aksigorta 3,66 -0,27 20,68
Aksu Enerji 9,49 -0,21 79,08
Alarko Carrıer 41,74 -0,14 -27,44
Alarko GMYO 53,70 -2,45 9,14
Alarko Holding 1,96 -2,49 -44,12
Albaraka Türk 1,32 0,00 -12,21
Alcatel Lucent Teletaş 5,50 -4,18 -31,08
Alkim Kağıt 4,97 -1,97 7,21
Alkim Kimya 23,98 -1,80 1,14
Altınyağ 0,60 1,69 -49,84
Altınyunus Çeşme 3,81 -0,26 -24,55
Anadolu Cam 3,06 -1,61 19,86
Anadolu Efes 19,95 -0,84 -16,21
Anadolu Grubu Holding 12,80 2,40 -45,74
Anadolu Hayat Emek. 5,79 -1,03 -25,93
Anadolu Isuzu 6,84 -3,53 -24,84
Anadolu Sigorta 4,45 -0,67 47,78
Anel Elektrik 1,79 -5,29 -52,52
Anel Telekom 0,37 -2,63 -26,00
Arçelik 15,65 -3,40 -24,66
Arena Bilgisayar 3,39 5,94 -19,86
Armada Bilgisayar 9,50 2,70 40,12
Arsan Tekstil 1,53 -4,97 -12,57
Artı Yatırım Holding 1,36 19,30 44,68
Aselsan 27,34 -1,37 -13,83
Aslan Çimento 28,28 2,54 -24,75
Ata GMYO 3,91 -1,01 -18,37
Atakule GMYO 1,49 -5,10 -27,32
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,30 0,00 -38,78
Atlas Yat. Ort. 0,95 0,00 -3,06
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,59 0,17 -34,53
Avrasya GMYO 1,01 1,00 -36,08
Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 1,72 -29,76
Avrasya Stratejik GMYF 1.213,30 0,17
Avrupa Yatırım Holding 1,97 -0,51 61,48
Ayen Enerji 2,57 -3,02 -46,79
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,54 0,00 -6,00
Aygaz 11,53 -1,79 -20,46
Bagfaş 5,11 -1,54 -51,33
Bak Ambalaj 4,40 -2,65 -9,62
Balatacılar Balatacılık 0,41 0,00 -26,79
Bantaş Ambalaj 1,62 14,89 -60,39
Banvit 12,13 -0,98 -43,37
Baştaş Başkent Çimento 2,01 1,01 -15,08
Batı Çimento 2,24 -2,18 -48,99
Batısöke Çimento 0,88 -1,12 -46,97
Bera Holding 1,57 -3,68 -49,35
Berkosan Yalıtım 1,44 -2,70 -35,43
Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 -5,33 -60,88
Beyaz Filo 4,06 -4,92 -87,92
Bilici Yatırım 1,34 0,75 -12,45
Bim Mağazalar 81,50 5,84 7,18
Bimeks 0,07 0,00 -75,00
Birko Mensucat 0,33 -2,94 -19,51
Birlik Mensucat 0,77 -1,28 -45,39
Bizim Mağazaları 6,89 -0,14 -10,52
Bolu Çimento 3,68 -1,34 -22,85
Bomonti Elektrik 0,45 -4,26 -58,33
Borusan Mannesmann 8,14 -5,13 -26,29
Borusan Yat. Paz. 37,52 -3,25 -13,04
Bosch Fren Sistemleri 160,00 0,00 -12,65
Bossa 5,63 0,18 39,01
Boyner Perakende Yat. 4,86 -1,22 -47,06
Brisa 6,10 -1,93 -16,09
Burçelik 3,06 5,52 -20,52
Burçelik Vana 1,57 1,95 -10,29
Bursa Çimento 4,85 -1,02 -4,22
Carrefoursa 3,64 19,74 -34,77
Coca Cola İçecek 27,90 -2,99 -16,70
Cosmos Yat. Holding 0,89 -1,11 -23,93
Credıtwest Faktorıng 1,24 -1,59 11,23
Çelebi 50,55 -2,79 48,37
Çelik Halat 5,34 1,52 42,79
Çemaş Döküm 2,80 -2,78 51,35
Çemtaş 6,68 -2,05 65,40
Çimbeton 28,30 0,00 -23,35
Çimentaş 7,13 -1,52 -38,48
Çimsa 7,60 -1,17 -42,40
Çuhadaroğlu Metal 1,71 -1,72 -41,64
Dagi Giyim 1,30 0,78 -42,73
Dagi Yatırım Holding 0,98 -2,97 -31,47
Dardanel 1,26 -35,38
Datagate Bilgisayar 4,39 -3,52 -54,84
Demirören Gazetecilik 8,76 -0,23 233,71
Demısaş Döküm 3,14 -7,65 126,14
Denge Holding 1,23 0,00 -34,99
Deniz GMYO 2,94 -4,55 8,89
Denizbank 4,72 -5,03 28,61
Denizli Cam 9,83 -0,81 -17,19
Derimod 9,27 -1,28 23,44
Desa Deri 1,21 19,80 19,80
Despec Bilgisayar 3,55 -4,31 -1,11
Deva Holding 3,36 -4,00 -23,29
Diriteks Diriliş Tekstil 0,80 1,27 -31,62
Ditaş Doğan 6,08 5,37 1,40
DO-CO 492,40 -0,57 138,30
Doğan Burda 3,54 20,00 6,63
Doğan Holding 1,12 -1,75 28,74
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,89 1,14 -75,55
Doğusan 2,37 -0,84 62,33
Doğuş GMYO 1,87 -0,53 -42,28
Doğuş Otomotiv 4,45 -3,47 -40,97
Döktaş Dökümcülük 10,87 -1,63 -1,18
Duran Doğan Basım 4,06 19,76 7,69
Dyo Boya 2,79 -2,79 -63,34
Eczacıbaşı İlaç 2,90 -1,02 -30,63
Eczacıbaşı Yatırım 6,95 0,58 -30,71
Edip Gayrimenkul 0,53 0,00 -55,08
Ege Endüstri 377,30 -2,73 25,80
Ege Gübre 22,04 4,75 -13,64
Ege Profil 9,07 2,02 -7,72
Ege Seramik 3,44 0,00 -21,30
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00
Egeplast 4,15 -1,66 -11,32
Ekiz Kimya 0,37 8,82 -35,09
Emek Elektrik 0,89 -2,20 -43,52
Eminiş Ambalaj 1,39 0,72 -70,04
Emlak Konut GMYO 1,69 1,20 -34,94
Enerjisa Enerji 4,82 -0,41
Enka İnşaat 4,69 0,64 -13,50
Erbosan 63,45 -0,47 -20,00
Ereğli Demir Çelik 8,68 -4,62 -7,06
Ersu Gıda 0,87 -2,25 -33,59
Escort Teknoloji 0,69 1,47 -45,24
Etiler Gıda 2,33 -2,51 -50,32
Euro Kapital Yat. Ort. 0,61 0,00 -44,39
Euro Trend Yat. Ort. 0,55 0,00 -41,02
Euro Yat. Ort. 0,57 0,00 -31,58
Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51
Fenerbahçe Futbol 7,06 -3,81 -56,72
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,03 -5,31 -78,06
F-M İzmit Piston 17,18 -0,69 37,12
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,45 -2,54 -29,88
Ford Otosan 54,10 -4,50 -6,80
Formet Çelik Kapı 4,49 -0,44
Frigo Pak Gıda 1,05 0,96 10,53
Galatasaray Sportif 1,21 -0,82 -42,31
Garanti Bankası 7,64 -2,30 -25,66
Garanti Faktoring 1,85 0,00 -43,25
Garanti Yat. Ort. 0,58 -1,69 -17,31
Gedik Y. Men. Değ. 3,49 -0,29 38,49
Gedik Yatırım Holding 2,64 -2,58 91,30
Gediz Ambalaj 4,82 -0,82 33,33
Gentaş 2,14 -1,83 42,66
Gersan Elektrik 3,34 2,14 -29,09
Global Men. Değ. 0,43 0,00 -4,44
Global Yat. Holding 2,56 -3,40 -29,09
Good-Year 3,30 -0,60 -20,64
Göltaş Çimento 36,48 20,00 -43,24
Gözde Girişim 2,34 -0,85 -58,66
GSD Denizcilik 1,05 -0,94 -22,22
GSD Holding 0,75 1,35 4,17
Gübre Fabrik. 2,77 -1,77 -34,52
Güler Yat. Holding 1,36 -6,21 17,24
Güneş Sigorta 1,37 -1,44 -16,97
Halk GMYO 0,63 -1,56 -30,98
Halk Sigorta 1,85 5,71 38,92
Hatay Tekstil 3,55 -2,20 -28,57
Hedef Girişim 1,04 0,97 -47,65
Hektaş 8,98 -2,81 28,29
HUB Girişim 2,10 2,44 76,47
Hürriyet Gzt. 0,85 0,00 -36,57
ICBC Turkey Bank 6,97 -0,29 52,85
İdealist Danışmanlık 10,40 -4,59 73,33
İdealist GMYO 1,62 0,62 -20,59
İhlas Ev Aletleri 0,30 -3,23 -41,18
İhlas Gayrimenkul 1,20 -2,44 -38,78
İhlas Gazetecilik 0,68 0,00 -42,37
İhlas Holding 0,30 3,45 -43,40
İhlas Yayın Holding 0,30 -3,23 -41,18
İndeks Bilgisayar 5,36 -2,19 -47,55
Info Yatırım 1,00 -0,99 -15,25
İntema 19,14 -5,25 -21,36
İpek Doğal Enerji 4,80 0,42 -10,61
İskenderun Demir Çelik 6,68 -2,20 36,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:35