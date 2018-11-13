Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,51
|19,84
|17,05
|Acıpayam Selüloz
|4,14
|1,47
|59,80
|Adana Çimento (A)
|5,56
|0,36
|3,81
|Adana Çimento (B)
|3,93
|0,51
|4,62
|Adana Çimento (C)
|1,39
|0,00
|77,21
|Adel Kalemcilik
|11,74
|0,43
|-24,38
|Adese Alışveriş Ticaret
|11,84
|-20,00
|494,97
|Afyon Çimento
|4,53
|-0,44
|-41,77
|Ak Enerji
|0,57
|0,00
|-37,36
|Akbank
|7,16
|2,14
|-24,18
|Akçansa
|7,21
|-1,90
|-29,57
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,24
|-6,28
|-57,77
|Akfen GMYO
|1,32
|0,76
|-45,23
|Akın Tekstil
|8,01
|-0,99
|-43,23
|Akiş GMYO
|2,48
|1,22
|-11,17
|Akmerkez GMYO
|16,40
|-0,49
|-12,06
|Aksa
|8,44
|0,24
|-29,57
|Aksa Enerji
|3,15
|-3,08
|-23,73
|Aksigorta
|3,68
|0,55
|21,34
|Aksu Enerji
|9,17
|-3,37
|73,04
|Alarko Carrıer
|41,14
|-1,44
|-28,48
|Alarko GMYO
|53,45
|-0,47
|8,63
|Alarko Holding
|1,95
|-0,51
|-44,41
|Albaraka Türk
|1,34
|1,52
|-10,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,51
|0,18
|-30,95
|Alkim Kağıt
|5,00
|0,60
|7,86
|Alkim Kimya
|23,98
|0,00
|1,14
|Altınyağ
|0,59
|-1,67
|-50,67
|Altınyunus Çeşme
|3,90
|2,36
|-22,77
|Anadolu Cam
|3,09
|0,98
|21,04
|Anadolu Efes
|19,90
|-0,25
|-16,42
|Anadolu Grubu Holding
|12,87
|0,55
|-45,45
|Anadolu Hayat Emek.
|5,78
|-0,17
|-26,06
|Anadolu Isuzu
|6,89
|0,73
|-24,29
|Anadolu Sigorta
|4,41
|-0,90
|46,45
|Anel Elektrik
|1,81
|1,12
|-51,99
|Anel Telekom
|0,35
|-5,41
|-30,00
|Arçelik
|15,89
|1,53
|-23,50
|Arena Bilgisayar
|3,51
|3,54
|-17,02
|Armada Bilgisayar
|9,49
|-0,11
|39,97
|Arsan Tekstil
|1,54
|0,65
|-12,00
|Artı Yatırım Holding
|1,18
|-13,24
|25,53
|Aselsan
|27,54
|0,73
|-13,20
|Aslan Çimento
|28,32
|0,14
|-24,64
|Ata GMYO
|3,91
|0,00
|-18,37
|Atakule GMYO
|1,52
|2,01
|-25,85
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,30
|0,00
|-38,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,98
|3,16
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,51
|-0,69
|-34,98
|Avrasya GMYO
|1,00
|-0,99
|-36,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|0,00
|-29,76
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.213,90
|0,05
|
|Avrupa Yatırım Holding
|1,99
|1,02
|63,11
|Ayen Enerji
|2,55
|-0,78
|-47,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,50
|-2,60
|-8,44
|Aygaz
|11,51
|-0,17
|-20,60
|Bagfaş
|5,12
|0,20
|-51,24
|Bak Ambalaj
|4,41
|0,23
|-9,41
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|-2,44
|-28,57
|Bantaş Ambalaj
|1,72
|6,17
|-57,95
|Banvit
|12,34
|1,73
|-42,39
|Baştaş Başkent Çimento
|2,06
|2,49
|-12,96
|Batı Çimento
|2,26
|0,89
|-48,53
|Batısöke Çimento
|0,88
|0,00
|-46,97
|Bera Holding
|1,58
|0,64
|-49,03
|Berkosan Yalıtım
|1,46
|1,39
|-34,53
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,66
|3,75
|-59,41
|Beyaz Filo
|4,03
|-0,74
|-88,01
|Bilici Yatırım
|1,36
|1,49
|-11,14
|Bim Mağazalar
|80,45
|-1,29
|5,80
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,35
|6,06
|-14,63
|Birlik Mensucat
|0,77
|0,00
|-45,39
|Bizim Mağazaları
|6,85
|-0,58
|-11,04
|Bolu Çimento
|3,68
|0,00
|-22,85
|Bomonti Elektrik
|0,44
|-2,22
|-59,26
|Borusan Mannesmann
|8,29
|1,84
|-24,93
|Borusan Yat. Paz.
|37,72
|0,53
|-12,58
|Bosch Fren Sistemleri
|159,90
|-0,06
|-12,71
|Bossa
|5,62
|-0,18
|38,77
|Boyner Perakende Yat.
|5,83
|19,96
|-36,49
|Brisa
|6,10
|0,00
|-16,09
|Burçelik
|3,03
|-0,98
|-21,30
|Burçelik Vana
|1,57
|0,00
|-10,29
|Bursa Çimento
|4,82
|-0,62
|-4,81
|Carrefoursa
|4,36
|19,78
|-21,86
|Coca Cola İçecek
|27,76
|-0,50
|-17,11
|Cosmos Yat. Holding
|0,87
|-2,25
|-25,64
|Credıtwest Faktorıng
|1,26
|1,61
|13,03
|Çelebi
|50,40
|-0,30
|47,93
|Çelik Halat
|5,34
|0,00
|42,79
|Çemaş Döküm
|2,95
|5,36
|59,46
|Çemtaş
|6,75
|1,05
|67,13
|Çimbeton
|28,86
|1,98
|-21,83
|Çimentaş
|7,18
|0,70
|-38,05
|Çimsa
|7,61
|0,13
|-42,33
|Çuhadaroğlu Metal
|1,71
|0,00
|-41,64
|Dagi Giyim
|1,36
|4,62
|-40,09
|Dagi Yatırım Holding
|1,00
|2,04
|-30,07
|Dardanel
|1,17
|-7,14
|-40,00
|Datagate Bilgisayar
|4,41
|0,46
|-54,63
|Demirören Gazetecilik
|8,76
|0,00
|233,71
|Demısaş Döküm
|3,23
|2,87
|132,62
|Denge Holding
|1,20
|-2,44
|-36,58
|Deniz GMYO
|2,86
|-2,72
|5,93
|Denizbank
|4,71
|-0,21
|28,34
|Denizli Cam
|10,04
|2,14
|-15,42
|Derimod
|9,14
|-1,40
|21,70
|Desa Deri
|1,45
|19,83
|43,56
|Despec Bilgisayar
|3,44
|-3,10
|-4,18
|Deva Holding
|3,39
|0,89
|-22,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,79
|-1,25
|-32,48
|Ditaş Doğan
|5,83
|-4,11
|-2,77
|DO-CO
|481,50
|-2,21
|133,02
|Doğan Burda
|4,24
|19,77
|27,71
|Doğan Holding
|1,13
|0,89
|29,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,89
|0,00
|-75,55
|Doğusan
|2,37
|0,00
|62,33
|Doğuş GMYO
|1,92
|2,67
|-40,74
|Doğuş Otomotiv
|4,40
|-1,12
|-41,64
|Döktaş Dökümcülük
|10,68
|-1,75
|-2,91
|Duran Doğan Basım
|4,31
|6,16
|14,32
|Dyo Boya
|2,78
|-0,36
|-63,47
|Eczacıbaşı İlaç
|2,94
|1,38
|-29,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,97
|0,29
|-30,51
|Edip Gayrimenkul
|0,52
|-1,89
|-55,93
|Ege Endüstri
|380,50
|0,85
|26,87
|Ege Gübre
|22,24
|0,91
|-12,86
|Ege Profil
|9,11
|0,44
|-7,31
|Ege Seramik
|3,46
|0,58
|-20,85
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|-7,69
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|11,11
|-50,00
|Egeplast
|4,05
|-2,41
|-13,46
|Ekiz Kimya
|0,34
|-8,11
|-40,35
|Emek Elektrik
|0,89
|0,00
|-43,52
|Eminiş Ambalaj
|1,37
|-1,44
|-70,47
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|1,78
|-33,78
|Enerjisa Enerji
|4,80
|-0,41
|
|Enka İnşaat
|4,76
|1,49
|-12,21
|Erbosan
|63,40
|-0,08
|-20,06
|Ereğli Demir Çelik
|8,80
|1,38
|-5,78
|Ersu Gıda
|0,89
|2,30
|-32,06
|Escort Teknoloji
|0,69
|0,00
|-45,24
|Etiler Gıda
|2,38
|2,15
|-49,25
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,63
|3,28
|-42,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,55
|0,00
|-41,02
|Euro Yat. Ort.
|0,56
|-1,75
|-32,78
|Euro Yatırım Holding
|0,43
|0,00
|-29,51
|Fenerbahçe Futbol
|7,06
|0,00
|-56,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,06
|0,99
|-77,84
|F-M İzmit Piston
|17,21
|0,17
|37,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,43
|-0,58
|-30,28
|Ford Otosan
|53,90
|-0,37
|-7,14
|Formet Çelik Kapı
|4,35
|-3,12
|
|Frigo Pak Gıda
|1,09
|3,81
|14,74
|Galatasaray Sportif
|1,23
|1,65
|-41,36
|Garanti Bankası
|7,86
|2,88
|-23,51
|Garanti Faktoring
|1,91
|3,24
|-41,41
|Garanti Yat. Ort.
|0,59
|1,72
|-15,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,30
|-5,44
|30,95
|Gedik Yatırım Holding
|2,47
|-6,44
|78,99
|Gediz Ambalaj
|4,72
|-2,07
|30,57
|Gentaş
|2,18
|1,87
|45,32
|Gersan Elektrik
|3,32
|-0,60
|-29,51
|Global Men. Değ.
|0,43
|0,00
|-4,44
|Global Yat. Holding
|2,56
|0,00
|-29,09
|Good-Year
|3,33
|0,91
|-19,92
|Göltaş Çimento
|42,14
|15,52
|-34,44
|Gözde Girişim
|2,47
|5,56
|-56,36
|GSD Denizcilik
|1,05
|0,00
|-22,22
|GSD Holding
|0,76
|1,33
|5,56
|Gübre Fabrik.
|2,77
|0,00
|-34,52
|Güler Yat. Holding
|1,19
|-12,50
|2,59
|Güneş Sigorta
|1,45
|5,84
|-12,12
|Halk GMYO
|0,63
|0,00
|-30,98
|Halk Sigorta
|1,48
|-20,00
|11,14
|Hatay Tekstil
|3,60
|1,41
|-27,57
|Hedef Girişim
|1,03
|-0,96
|-48,16
|Hektaş
|9,17
|2,12
|31,00
|HUB Girişim
|1,99
|-5,24
|67,23
|Hürriyet Gzt.
|0,86
|1,18
|-35,82
|ICBC Turkey Bank
|7,00
|0,43
|53,51
|İdealist Danışmanlık
|9,64
|-7,31
|60,67
|İdealist GMYO
|1,64
|1,23
|-19,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|3,33
|-39,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|2,50
|-37,24
|İhlas Gazetecilik
|0,67
|-1,47
|-43,22
|İhlas Holding
|0,29
|-3,33
|-45,28
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|3,33
|-39,22
|İndeks Bilgisayar
|5,36
|0,00
|-47,55
|Info Yatırım
|1,00
|0,00
|-15,25
|İntema
|18,60
|-2,82
|-23,58
|İpek Doğal Enerji
|4,98
|3,75
|-7,26
|İskenderun Demir Çelik
|6,66
|-0,30
|36,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul