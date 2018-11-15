15 Kasım 2018, 18:41
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 -8,84 27,91
Acıpayam Selüloz 3,83 0,52 47,84
Adana Çimento (A) 5,60 0,54 4,56
Adana Çimento (B) 3,92 -0,51 4,36
Adana Çimento (C) 1,42 -1,39 81,04
Adel Kalemcilik 11,68 -0,68 -24,77
Adese Alışveriş Ticaret 10,47 -16,24 426,13
Afyon Çimento 4,58 0,44 -41,13
Ak Enerji 0,57 0,00 -37,36
Akbank 7,20 -1,37 -23,76
Akçansa 7,20 0,28 -29,67
Akdenız Güvenlık Hız. 2,19 0,46 -58,71
Akfen GMYO 1,43 8,33 -40,66
Akın Tekstil 8,39 -0,59 -40,54
Akiş GMYO 2,60 4,84 -6,87
Akmerkez GMYO 16,52 0,43 -11,41
Aksa 8,55 -0,93 -28,66
Aksa Enerji 3,04 -0,65 -26,39
Aksigorta 3,71 -0,80 22,33
Aksu Enerji 9,02 -1,10 70,21
Alarko Carrıer 39,24 -0,46 -31,78
Alarko GMYO 51,80 -1,33 5,28
Alarko Holding 1,93 -0,52 -44,98
Albaraka Türk 1,32 -0,75 -12,21
Alcatel Lucent Teletaş 5,53 -0,72 -30,70
Alkim Kağıt 4,89 -1,41 5,48
Alkim Kimya 24,60 -0,97 3,76
Altınyağ 0,62 1,64 -48,17
Altınyunus Çeşme 3,89 -2,51 -22,97
Anadolu Cam 3,03 -1,94 18,69
Anadolu Efes 20,02 0,60 -15,92
Anadolu Grubu Holding 12,83 -0,85 -45,62
Anadolu Hayat Emek. 5,84 0,69 -25,29
Anadolu Isuzu 6,88 -0,58 -24,40
Anadolu Sigorta 4,46 -0,22 48,11
Anel Elektrik 1,81 2,26 -51,99
Anel Telekom 0,35 0,00 -30,00
Arçelik 15,95 0,06 -23,21
Arena Bilgisayar 3,87 2,38 -8,51
Armada Bilgisayar 9,43 0,00 39,09
Arsan Tekstil 1,55 0,00 -11,43
Artı Yatırım Holding 1,14 0,00 21,28
Aselsan 27,82 0,80 -12,32
Aslan Çimento 28,16 0,86 -25,07
Ata GMYO 3,97 0,76 -17,12
Atakule GMYO 1,54 0,65 -24,88
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,30 0,00 -38,78
Atlas Yat. Ort. 0,97 -2,02 -1,02
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,55 -0,52 -34,76
Avrasya GMYO 1,01 1,00 -36,08
Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 0,85 -29,76
Avrasya Stratejik GMYF 1.215,30 0,06
Avrupa Yatırım Holding 1,95 -4,88 59,84
Ayen Enerji 2,63 2,73 -45,55
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,54 0,65 -6,00
Aygaz 11,48 0,00 -20,80
Bagfaş 5,14 0,00 -51,05
Bak Ambalaj 4,32 -0,92 -11,26
Balatacılar Balatacılık 0,40 2,56 -28,57
Bantaş Ambalaj 1,62 0,00 -60,39
Banvit 12,20 -0,97 -43,04
Baştaş Başkent Çimento 2,08 0,97 -12,12
Batı Çimento 2,32 0,87 -47,17
Batısöke Çimento 0,92 3,37 -44,56
Bera Holding 1,60 0,00 -48,39
Berkosan Yalıtım 1,56 -6,02 -30,04
Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 -0,62 -60,64
Beyaz Filo 3,74 -3,36 -88,87
Bilici Yatırım 1,40 2,94 -8,53
Bim Mağazalar 83,60 4,50 9,94
Bimeks 0,07 0,00 -75,00
Birko Mensucat 0,34 -2,86 -17,07
Birlik Mensucat 0,84 3,70 -40,43
Bizim Mağazaları 7,25 0,69 -5,84
Bolu Çimento 3,60 0,28 -24,53
Bomonti Elektrik 0,45 -2,17 -58,33
Borusan Mannesmann 8,02 -0,87 -27,38
Borusan Yat. Paz. 37,68 -0,26 -12,67
Bosch Fren Sistemleri 173,20 5,93 -5,45
Bossa 5,60 0,36 38,27
Boyner Perakende Yat. 5,59 -6,37 -39,11
Brisa 6,16 1,32 -15,27
Burçelik 3,13 0,00 -18,70
Burçelik Vana 1,57 0,00 -10,29
Bursa Çimento 4,86 0,41 -4,02
Carrefoursa 4,40 -13,21 -21,15
Coca Cola İçecek 28,60 5,15 -14,61
Cosmos Yat. Holding 0,88 0,00 -24,79
Credıtwest Faktorıng 1,36 2,26 22,00
Çelebi 52,00 2,97 52,62
Çelik Halat 5,39 0,19 44,13
Çemaş Döküm 2,10 -11,02 13,51
Çemtaş 6,79 -0,44 68,12
Çimbeton 28,28 0,57 -23,40
Çimentaş 7,05 0,00 -39,17
Çimsa 7,63 0,66 -42,17
Çuhadaroğlu Metal 1,75 0,57 -40,27
Dagi Giyim 1,33 -0,75 -41,41
Dagi Yatırım Holding 0,99 -1,00 -30,77
Dardanel 1,15 7,48 -41,03
Datagate Bilgisayar 4,32 -0,46 -55,56
Demirören Gazetecilik 8,74 -0,46 232,95
Demısaş Döküm 3,14 -0,63 126,14
Denge Holding 1,31 1,55 -30,76
Deniz GMYO 2,65 0,38 -1,85
Denizbank 4,69 1,08 27,79
Denizli Cam 10,10 1,00 -14,91
Derimod 9,16 -0,65 21,97
Desa Deri 1,28 -3,03 26,73
Despec Bilgisayar 3,51 1,15 -2,23
Deva Holding 3,40 0,00 -22,37
Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 0,00 -34,19
Ditaş Doğan 5,74 -0,17 -4,27
DO-CO 483,80 0,27 134,14
Doğan Burda 3,43 -5,77 3,31
Doğan Holding 1,17 1,74 34,48
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,89 1,14 -75,55
Doğusan 2,36 0,00 61,64
Doğuş GMYO 1,95 2,09 -39,81
Doğuş Otomotiv 4,35 0,00 -42,30
Döktaş Dökümcülük 10,55 -0,47 -4,09
Duran Doğan Basım 3,69 -4,90 -2,12
Dyo Boya 2,80 2,19 -63,21
Eczacıbaşı İlaç 3,01 2,03 -28,00
Eczacıbaşı Yatırım 7,10 1,00 -29,21
Edip Gayrimenkul 0,54 8,00 -54,24
Ege Endüstri 383,00 1,86 27,70
Ege Gübre 21,62 -0,28 -15,28
Ege Profil 9,01 1,35 -6,76
Ege Seramik 3,59 1,41 -17,87
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 9,09 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00
Egeplast 3,79 -5,25 -19,02
Ekiz Kimya 0,32 -5,88 -43,86
Emek Elektrik 0,90 0,00 -42,88
Eminiş Ambalaj 1,30 -2,99 -71,98
Emlak Konut GMYO 1,68 0,00 -35,32
Enerjisa Enerji 4,83 -0,21
Enka İnşaat 4,72 -0,42 -12,95
Erbosan 64,90 2,12 -18,17
Ereğli Demir Çelik 8,82 -2,33 -5,56
Ersu Gıda 0,88 1,15 -32,82
Escort Teknoloji 0,67 -1,47 -46,83
Etiler Gıda 2,30 -3,36 -50,96
Euro Kapital Yat. Ort. 0,61 1,67 -44,39
Euro Trend Yat. Ort. 0,54 1,89 -42,10
Euro Yat. Ort. 0,55 -1,79 -33,98
Euro Yatırım Holding 0,44 2,33 -27,87
Fenerbahçe Futbol 7,02 -0,57 -56,97
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,92 -2,01 -78,86
F-M İzmit Piston 17,70 -1,67 41,27
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,37 -0,88 -31,50
Ford Otosan 53,85 1,32 -7,23
Formet Çelik Kapı 4,66 7,13
Frigo Pak Gıda 1,13 0,00 18,95
Galatasaray Sportif 1,22 0,00 -41,84
Garanti Bankası 7,82 -1,76 -23,90
Garanti Faktoring 1,99 5,29 -38,96
Garanti Yat. Ort. 0,59 -1,67 -15,89
Gedik Y. Men. Değ. 3,18 -1,55 26,19
Gedik Yatırım Holding 2,42 5,22 75,36
Gediz Ambalaj 4,48 -3,03 23,93
Gentaş 2,12 -1,40 41,32
Gersan Elektrik 3,18 -1,85 -32,48
Global Men. Değ. 0,43 0,00 -4,44
Global Yat. Holding 2,53 -1,17 -29,92
Good-Year 3,44 3,61 -17,27
Göltaş Çimento 37,24 -0,16 -42,06
Gözde Girişim 2,73 -3,87 -51,77
GSD Denizcilik 1,12 2,75 -17,04
GSD Holding 0,75 0,00 4,17
Gübre Fabrik. 2,86 -1,04 -32,39
Güler Yat. Holding 1,24 0,81 6,90
Güneş Sigorta 1,58 -9,20 -4,24
Halk GMYO 0,64 0,00 -29,88
Halk Sigorta 1,44 14,29 8,13
Hatay Tekstil 3,82 1,60 -23,14
Hedef Girişim 1,15 11,65 -42,12
Hektaş 9,33 1,19 33,29
HUB Girişim 2,00 -0,50 68,07
Hürriyet Gzt. 0,86 0,00 -35,82
ICBC Turkey Bank 8,06 4,68 76,75
İdealist Danışmanlık 9,84 8,37 64,00
İdealist GMYO 1,62 -0,61 -20,59
İhlas Ev Aletleri 0,30 3,45 -41,18
İhlas Gayrimenkul 1,25 0,81 -36,22
İhlas Gazetecilik 0,68 3,03 -42,37
İhlas Holding 0,30 3,45 -43,40
İhlas Yayın Holding 0,30 0,00 -41,18
İndeks Bilgisayar 5,28 0,00 -48,33
Info Yatırım 1,00 -0,99 -15,25
İntema 20,90 12,91 -14,13
İpek Doğal Enerji 5,27 6,46 -1,86
İskenderun Demir Çelik 6,73 0,45 37,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul
15 Kasım 2018 Perşembe 18:41