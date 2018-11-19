19 Kasım 2018, 18:34
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,77 19,59 37,21
Acıpayam Selüloz 3,50 -3,31 35,10
Adana Çimento (A) 5,55 0,00 3,62
Adana Çimento (B) 3,91 0,51 4,09
Adana Çimento (C) 1,38 -0,72 75,94
Adel Kalemcilik 11,77 0,09 -24,19
Adese Alışveriş Ticaret 8,30 -0,95 317,09
Afyon Çimento 4,63 0,00 -40,49
Ak Enerji 0,56 -1,75 -38,46
Akbank 7,49 1,77 -20,69
Akçansa 7,23 0,42 -29,37
Akdenız Güvenlık Hız. 2,34 0,00 -55,88
Akfen GMYO 1,51 4,86 -37,34
Akın Tekstil 8,23 -1,79 -41,67
Akiş GMYO 2,54 0,40 -9,02
Akmerkez GMYO 16,68 0,48 -10,55
Aksa 8,51 -1,05 -28,99
Aksa Enerji 3,10 1,97 -24,94
Aksigorta 3,67 -1,61 21,01
Aksu Enerji 8,95 -1,00 68,89
Alarko Carrıer 41,58 5,75 -27,72
Alarko GMYO 49,82 -2,03 1,26
Alarko Holding 1,95 1,04 -44,41
Albaraka Türk 1,35 1,50 -10,22
Alcatel Lucent Teletaş 5,48 -0,72 -31,33
Alkim Kağıt 4,91 1,87 5,92
Alkim Kimya 24,50 -0,24 3,33
Altınyağ 0,65 1,56 -45,66
Altınyunus Çeşme 4,00 1,52 -20,79
Anadolu Cam 2,92 -0,34 14,38
Anadolu Efes 20,64 0,39 -13,31
Anadolu Grubu Holding 12,66 -1,48 -46,34
Anadolu Hayat Emek. 5,84 0,69 -25,29
Anadolu Isuzu 7,00 1,16 -23,08
Anadolu Sigorta 4,51 0,67 49,77
Anel Elektrik 1,78 -0,56 -52,79
Anel Telekom 0,35 0,00 -30,00
Arçelik 15,39 -3,21 -25,91
Arena Bilgisayar 3,90 0,26 -7,80
Armada Bilgisayar 9,48 -0,11 39,82
Arsan Tekstil 1,57 0,64 -10,29
Artı Yatırım Holding 1,10 -3,51 17,02
Aselsan 26,94 -1,03 -15,09
Aslan Çimento 28,30 0,35 -24,70
Ata GMYO 3,91 1,56 -18,37
Atakule GMYO 1,56 1,96 -23,90
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,30 0,00 -38,78
Atlas Yat. Ort. 0,98 0,00 0,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,50 -0,61 -35,04
Avrasya GMYO 1,15 1,77 -27,22
Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 1,65 -26,79
Avrasya Stratejik GMYF 1.217,90 0,16
Avrupa Yatırım Holding 1,83 -4,69 50,00
Ayen Enerji 2,70 2,27 -44,10
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 10,39 3,76
Aygaz 11,49 -0,26 -20,73
Bagfaş 5,27 0,96 -49,81
Bak Ambalaj 4,63 1,76 -4,89
Balatacılar Balatacılık 0,37 0,00 -33,93
Bantaş Ambalaj 1,58 -0,63 -61,37
Banvit 12,23 0,41 -42,90
Baştaş Başkent Çimento 2,05 -1,44 -13,39
Batı Çimento 2,52 0,40 -42,61
Batısöke Çimento 0,96 0,00 -42,15
Bera Holding 1,64 -1,80 -47,10
Berkosan Yalıtım 1,54 -0,65 -30,94
Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 0,62 -60,39
Beyaz Filo 3,83 4,64 -88,61
Bilici Yatırım 1,39 -0,71 -9,18
Bim Mağazalar 83,05 0,06 9,22
Bimeks 0,07 16,67 -75,00
Birko Mensucat 0,33 -2,94 -19,51
Birlik Mensucat 0,82 -1,20 -41,84
Bizim Mağazaları 7,38 0,54 -4,16
Bolu Çimento 3,62 0,00 -24,11
Bomonti Elektrik 0,47 6,82 -56,48
Borusan Mannesmann 8,09 1,00 -26,75
Borusan Yat. Paz. 37,60 -0,21 -12,86
Bosch Fren Sistemleri 174,00 1,16 -5,01
Bossa 5,55 0,00 37,04
Boyner Perakende Yat. 7,01 4,63 -23,64
Brisa 6,19 0,65 -14,86
Burçelik 3,09 0,00 -19,74
Burçelik Vana 1,60 1,91 -8,57
Bursa Çimento 4,84 0,21 -4,42
Carrefoursa 4,43 0,68 -20,61
Coca Cola İçecek 28,06 -0,78 -16,22
Cosmos Yat. Holding 0,88 0,00 -24,79
Credıtwest Faktorıng 1,27 0,79 13,92
Çelebi 52,05 0,68 52,77
Çelik Halat 5,42 0,37 44,93
Çemaş Döküm 2,05 -2,38 10,81
Çemtaş 6,64 -1,19 64,41
Çimbeton 28,28 -0,14 -23,40
Çimentaş 7,46 3,47 -35,63
Çimsa 7,65 -0,26 -42,02
Çuhadaroğlu Metal 1,99 -5,24 -32,08
Dagi Giyim 1,34 0,75 -40,97
Dagi Yatırım Holding 0,96 0,00 -32,87
Dardanel 1,12 -2,61 -42,56
Datagate Bilgisayar 4,35 0,93 -55,25
Demirören Gazetecilik 8,76 0,11 233,71
Demısaş Döküm 3,02 -2,58 117,50
Denge Holding 1,40 1,45 -26,00
Deniz GMYO 2,71 0,74 0,37
Denizbank 4,83 0,21 31,61
Denizli Cam 10,04 0,40 -15,42
Derimod 9,20 0,11 22,50
Desa Deri 1,58 11,27 56,44
Despec Bilgisayar 3,65 3,69 1,67
Deva Holding 3,42 0,29 -21,92
Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 -1,30 -35,04
Ditaş Doğan 5,76 -0,52 -3,94
DO-CO 475,10 -0,40 129,93
Doğan Burda 4,00 -2,68 20,48
Doğan Holding 1,22 1,67 40,23
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 8,99 -73,35
Doğusan 2,35 0,43 60,96
Doğuş GMYO 1,99 2,05 -38,58
Doğuş Otomotiv 4,46 0,90 -40,84
Döktaş Dökümcülük 10,37 -0,77 -5,73
Duran Doğan Basım 3,88 -5,13 2,92
Dyo Boya 2,91 1,39 -61,76
Eczacıbaşı İlaç 2,99 0,00 -28,47
Eczacıbaşı Yatırım 7,08 -0,28 -29,41
Edip Gayrimenkul 0,53 0,00 -55,08
Ege Endüstri 380,00 -1,17 26,70
Ege Gübre 21,18 -0,84 -17,01
Ege Profil 9,00 -0,22 -6,86
Ege Seramik 3,57 0,00 -18,33
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00
Egeplast 3,88 0,78 -17,09
Ekiz Kimya 0,33 -2,94 -42,11
Emek Elektrik 0,97 4,30 -38,44
Eminiş Ambalaj 1,25 3,31 -73,06
Emlak Konut GMYO 1,68 0,00 -35,32
Enerjisa Enerji 4,82 0,00
Enka İnşaat 4,84 1,68 -10,73
Erbosan 65,60 0,92 -17,29
Ereğli Demir Çelik 8,76 -1,02 -6,21
Ersu Gıda 0,89 1,14 -32,06
Escort Teknoloji 0,67 0,00 -46,83
Etiler Gıda 2,22 3,74 -52,67
Euro Kapital Yat. Ort. 0,62 0,00 -43,48
Euro Trend Yat. Ort. 0,54 1,89 -42,10
Euro Yat. Ort. 0,55 -1,79 -33,98
Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51
Fenerbahçe Futbol 7,04 0,14 -56,84
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,13 9,44 -77,34
F-M İzmit Piston 17,74 0,68 41,59
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,44 1,18 -30,08
Ford Otosan 53,90 -0,37 -7,14
Formet Çelik Kapı 1,26 1,61
Frigo Pak Gıda 1,00 -4,76 5,26
Galatasaray Sportif 1,23 0,00 -41,36
Garanti Bankası 8,09 1,89 -21,28
Garanti Faktoring 2,00 -0,50 -38,65
Garanti Yat. Ort. 0,60 1,69 -14,46
Gedik Y. Men. Değ. 3,24 2,53 28,57
Gedik Yatırım Holding 2,26 -3,42 63,77
Gediz Ambalaj 4,59 0,44 26,97
Gentaş 2,20 0,46 46,66
Gersan Elektrik 3,29 0,00 -30,15
Global Men. Değ. 0,42 2,44 -6,67
Global Yat. Holding 2,54 0,79 -29,64
Good-Year 3,46 0,58 -16,79
Göltaş Çimento 36,88 0,93 -42,62
Gözde Girişim 2,69 0,37 -52,47
GSD Denizcilik 1,13 3,67 -16,30
GSD Holding 0,74 -1,33 2,78
Gübre Fabrik. 2,90 1,05 -31,44
Güler Yat. Holding 1,28 2,40 10,34
Güneş Sigorta 1,60 4,58 -3,03
Halk GMYO 0,66 1,54 -27,69
Halk Sigorta 1,27 2,42 -4,63
Hatay Tekstil 3,79 -0,52 -23,74
Hedef Girişim 1,08 -1,82 -45,64
Hektaş 9,30 0,43 32,86
HUB Girişim 1,95 -2,01 63,87
Hürriyet Gzt. 0,90 1,12 -32,84
ICBC Turkey Bank 8,65 14,42 89,69
İdealist Danışmanlık 9,60 -1,34 60,00
İdealist GMYO 1,65 1,23 -19,12
İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,33 2,31 -32,14
İhlas Gazetecilik 0,70 1,45 -40,68
İhlas Holding 0,32 3,23 -39,62
İhlas Yayın Holding 0,31 0,00 -39,22
İndeks Bilgisayar 5,30 0,95 -48,14
Info Yatırım 1,01 1,00 -14,41
İntema 19,31 -2,03 -20,67
İpek Doğal Enerji 5,35 2,69 -0,37
İskenderun Demir Çelik 6,83 1,34 40,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:34