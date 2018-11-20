Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|-3,39
|32,56
|Acıpayam Selüloz
|3,64
|4,00
|40,50
|Adana Çimento (A)
|5,48
|-1,26
|2,32
|Adana Çimento (B)
|3,82
|-2,30
|1,69
|Adana Çimento (C)
|1,37
|-0,72
|74,66
|Adel Kalemcilik
|11,66
|-0,93
|-24,90
|Adese Alışveriş Ticaret
|7,71
|-7,11
|287,44
|Afyon Çimento
|4,52
|-2,38
|-41,90
|Ak Enerji
|0,57
|1,79
|-37,36
|Akbank
|7,29
|-2,67
|-22,81
|Akçansa
|6,96
|-3,73
|-32,01
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,40
|2,56
|-54,75
|Akfen GMYO
|1,48
|-1,99
|-38,59
|Akın Tekstil
|8,21
|-0,24
|-41,81
|Akiş GMYO
|2,53
|-0,39
|-9,38
|Akmerkez GMYO
|16,50
|-1,08
|-11,52
|Aksa
|8,24
|-3,17
|-31,24
|Aksa Enerji
|3,05
|-1,61
|-26,15
|Aksigorta
|3,70
|0,82
|22,00
|Aksu Enerji
|9,04
|1,01
|70,58
|Alarko Carrıer
|40,66
|-2,21
|-29,31
|Alarko GMYO
|48,40
|-2,85
|-1,63
|Alarko Holding
|1,92
|-1,54
|-45,26
|Albaraka Türk
|1,31
|-2,96
|-12,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,35
|-2,37
|-32,96
|Alkim Kağıt
|4,69
|-4,48
|1,17
|Alkim Kimya
|24,40
|-0,41
|2,91
|Altınyağ
|0,60
|-7,69
|-49,84
|Altınyunus Çeşme
|4,01
|0,25
|-20,59
|Anadolu Cam
|2,85
|-2,40
|11,64
|Anadolu Efes
|20,08
|-2,71
|-15,66
|Anadolu Grubu Holding
|11,81
|-6,71
|-49,94
|Anadolu Hayat Emek.
|5,80
|-0,68
|-25,80
|Anadolu Isuzu
|6,90
|-1,43
|-24,18
|Anadolu Sigorta
|4,80
|6,43
|59,40
|Anel Elektrik
|1,75
|-1,69
|-53,58
|Anel Telekom
|0,35
|0,00
|-30,00
|Arçelik
|15,11
|-1,82
|-27,26
|Arena Bilgisayar
|3,94
|1,03
|-6,86
|Armada Bilgisayar
|9,42
|-0,63
|38,94
|Arsan Tekstil
|1,54
|-1,91
|-12,00
|Artı Yatırım Holding
|1,07
|-2,73
|13,83
|Aselsan
|26,00
|-3,49
|-18,06
|Aslan Çimento
|29,30
|3,53
|-22,03
|Ata GMYO
|3,92
|0,26
|-18,16
|Atakule GMYO
|1,51
|-3,21
|-26,34
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,29
|-3,33
|-40,82
|Atlas Yat. Ort.
|0,97
|-1,02
|-1,02
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,40
|-0,87
|-35,61
|Avrasya GMYO
|1,00
|-13,04
|-36,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|-4,07
|-29,76
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.218,60
|0,06
|
|Avrupa Yatırım Holding
|1,77
|-3,28
|45,08
|Ayen Enerji
|2,64
|-2,22
|-45,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|0,00
|3,76
|Aygaz
|11,21
|-2,44
|-22,67
|Bagfaş
|5,12
|-2,85
|-51,24
|Bak Ambalaj
|4,90
|5,83
|0,65
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|0,00
|-33,93
|Bantaş Ambalaj
|1,51
|-4,43
|-63,08
|Banvit
|11,74
|-4,01
|-45,19
|Baştaş Başkent Çimento
|2,02
|-1,46
|-14,65
|Batı Çimento
|2,64
|4,76
|-39,88
|Batısöke Çimento
|0,95
|-1,04
|-42,75
|Bera Holding
|1,66
|1,22
|-46,45
|Berkosan Yalıtım
|1,53
|-0,65
|-31,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,59
|-1,85
|-61,12
|Beyaz Filo
|3,73
|-2,61
|-88,90
|Bilici Yatırım
|1,35
|-2,88
|-11,80
|Bim Mağazalar
|82,00
|-1,26
|7,84
|Bimeks
|0,07
|0,00
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|-19,51
|Birlik Mensucat
|0,84
|2,44
|-40,43
|Bizim Mağazaları
|7,30
|-1,08
|-5,19
|Bolu Çimento
|3,54
|-2,21
|-25,79
|Bomonti Elektrik
|0,46
|-2,13
|-57,41
|Borusan Mannesmann
|8,01
|-0,99
|-27,47
|Borusan Yat. Paz.
|37,50
|-0,27
|-13,09
|Bosch Fren Sistemleri
|173,00
|-0,57
|-5,56
|Bossa
|5,47
|-1,44
|35,06
|Boyner Perakende Yat.
|6,93
|-1,14
|-24,51
|Brisa
|6,09
|-1,62
|-16,23
|Burçelik
|2,99
|-3,24
|-22,34
|Burçelik Vana
|1,58
|-1,25
|-9,71
|Bursa Çimento
|4,79
|-1,03
|-5,40
|Carrefoursa
|4,10
|-7,45
|-26,52
|Coca Cola İçecek
|28,00
|-0,21
|-16,40
|Cosmos Yat. Holding
|0,89
|1,14
|-23,93
|Credıtwest Faktorıng
|1,29
|1,57
|15,72
|Çelebi
|52,05
|0,00
|52,77
|Çelik Halat
|5,32
|-1,85
|42,26
|Çemaş Döküm
|2,01
|-1,95
|8,65
|Çemtaş
|6,46
|-2,71
|59,95
|Çimbeton
|28,30
|0,07
|-23,35
|Çimentaş
|7,34
|-1,61
|-36,67
|Çimsa
|7,36
|-3,79
|-44,22
|Çuhadaroğlu Metal
|1,84
|-7,54
|-37,20
|Dagi Giyim
|1,33
|-0,75
|-41,41
|Dagi Yatırım Holding
|0,96
|0,00
|-32,87
|Dardanel
|1,11
|-0,89
|-43,08
|Datagate Bilgisayar
|4,20
|-3,45
|-56,79
|Demirören Gazetecilik
|8,77
|0,11
|234,09
|Demısaş Döküm
|2,90
|-3,97
|108,86
|Denge Holding
|1,59
|13,57
|-15,96
|Deniz GMYO
|2,68
|-1,11
|-0,74
|Denizbank
|4,84
|0,21
|31,88
|Denizli Cam
|9,80
|-2,39
|-17,44
|Derimod
|9,28
|0,87
|23,57
|Desa Deri
|1,52
|-3,80
|50,50
|Despec Bilgisayar
|3,44
|-5,75
|-4,18
|Deva Holding
|3,36
|-1,75
|-23,29
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|-2,63
|-36,75
|Ditaş Doğan
|5,71
|-0,87
|-4,77
|DO-CO
|454,20
|-4,40
|119,81
|Doğan Burda
|3,89
|-2,75
|17,17
|Doğan Holding
|1,16
|-4,92
|33,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|1,03
|-73,08
|Doğusan
|2,33
|-0,85
|59,59
|Doğuş GMYO
|1,94
|-2,51
|-40,12
|Doğuş Otomotiv
|4,35
|-2,47
|-42,30
|Döktaş Dökümcülük
|9,95
|-4,05
|-9,55
|Duran Doğan Basım
|3,96
|2,06
|5,04
|Dyo Boya
|2,87
|-1,37
|-62,29
|Eczacıbaşı İlaç
|2,89
|-3,34
|-30,87
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,83
|-3,53
|-31,90
|Edip Gayrimenkul
|0,51
|-3,77
|-56,78
|Ege Endüstri
|367,00
|-3,42
|22,37
|Ege Gübre
|20,76
|-1,98
|-18,65
|Ege Profil
|9,00
|0,00
|-6,86
|Ege Seramik
|3,47
|-2,80
|-20,62
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|-4,17
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|11,11
|-50,00
|Egeplast
|3,70
|-4,64
|-20,94
|Ekiz Kimya
|0,33
|0,00
|-42,11
|Emek Elektrik
|0,99
|2,06
|-37,17
|Eminiş Ambalaj
|1,22
|-2,40
|-73,71
|Emlak Konut GMYO
|1,63
|-2,98
|-37,25
|Enerjisa Enerji
|4,77
|-1,04
|
|Enka İnşaat
|4,78
|-1,24
|-11,84
|Erbosan
|63,90
|-2,59
|-19,43
|Ereğli Demir Çelik
|8,23
|-6,05
|-11,88
|Ersu Gıda
|0,88
|-1,12
|-32,82
|Escort Teknoloji
|0,65
|-2,99
|-48,41
|Etiler Gıda
|2,21
|-0,45
|-52,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,60
|-3,23
|-45,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,53
|-1,85
|-43,17
|Euro Yat. Ort.
|0,54
|-1,82
|-35,18
|Euro Yatırım Holding
|0,44
|2,33
|-27,87
|Fenerbahçe Futbol
|6,90
|-1,99
|-57,70
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,30
|5,43
|-76,10
|F-M İzmit Piston
|17,40
|-1,92
|38,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,39
|-1,45
|-31,10
|Ford Otosan
|51,50
|-2,37
|-9,34
|Formet Çelik Kapı
|1,21
|-3,97
|
|Frigo Pak Gıda
|1,00
|0,00
|5,26
|Galatasaray Sportif
|1,21
|-1,63
|-42,31
|Garanti Bankası
|7,93
|-1,98
|-22,83
|Garanti Faktoring
|1,94
|-3,00
|-40,49
|Garanti Yat. Ort.
|0,59
|-1,67
|-15,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,18
|-1,85
|26,19
|Gedik Yatırım Holding
|2,11
|-6,64
|52,90
|Gediz Ambalaj
|4,51
|-1,74
|24,76
|Gentaş
|2,12
|-3,64
|41,32
|Gersan Elektrik
|3,17
|-3,65
|-32,70
|Global Men. Değ.
|0,42
|0,00
|-6,67
|Global Yat. Holding
|2,48
|-2,36
|-31,30
|Good-Year
|3,37
|-2,60
|-18,95
|Göltaş Çimento
|36,36
|-1,41
|-43,43
|Gözde Girişim
|2,77
|2,97
|-51,06
|GSD Denizcilik
|1,08
|-4,42
|-20,00
|GSD Holding
|0,71
|-4,05
|-1,39
|Gübre Fabrik.
|2,80
|-3,45
|-33,81
|Güler Yat. Holding
|1,24
|-3,13
|6,90
|Güneş Sigorta
|1,50
|-6,25
|-9,09
|Halk GMYO
|0,65
|-1,52
|-28,79
|Halk Sigorta
|1,27
|0,00
|-4,63
|Hatay Tekstil
|3,87
|2,11
|-22,13
|Hedef Girişim
|1,09
|0,93
|-45,14
|Hektaş
|9,08
|-2,37
|29,71
|HUB Girişim
|1,81
|-7,18
|52,10
|Hürriyet Gzt.
|0,88
|-2,22
|-34,33
|ICBC Turkey Bank
|9,10
|5,20
|99,56
|İdealist Danışmanlık
|9,45
|-1,56
|57,50
|İdealist GMYO
|1,72
|4,24
|-15,69
|İhlas Ev Aletleri
|0,30
|-3,23
|-41,18
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|-6,02
|-36,22
|İhlas Gazetecilik
|0,69
|-1,43
|-41,53
|İhlas Holding
|0,31
|-3,13
|-41,51
|İhlas Yayın Holding
|0,30
|-3,23
|-41,18
|İndeks Bilgisayar
|5,20
|-1,89
|-49,12
|Info Yatırım
|0,98
|-2,97
|-16,95
|İntema
|19,47
|0,83
|-20,01
|İpek Doğal Enerji
|5,31
|-0,75
|-1,12
|İskenderun Demir Çelik
|6,55
|-4,10
|34,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul