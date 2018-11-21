21 Kasım 2018, 18:31
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,88 9,94 45,74
Acıpayam Selüloz 3,52 -3,30 35,87
Adana Çimento (A) 5,58 1,82 4,18
Adana Çimento (B) 3,86 1,05 2,76
Adana Çimento (C) 1,36 -0,73 73,39
Adel Kalemcilik 11,74 0,69 -24,38
Adese Alışveriş Ticaret 8,02 4,02 303,02
Afyon Çimento 4,57 1,11 -41,26
Ak Enerji 0,57 0,00 -37,36
Akbank 7,32 0,41 -22,49
Akçansa 6,88 -1,15 -32,79
Akdenız Güvenlık Hız. 2,39 -0,42 -54,94
Akfen GMYO 1,49 0,68 -38,17
Akın Tekstil 8,29 0,97 -41,25
Akiş GMYO 2,51 -0,79 -10,10
Akmerkez GMYO 16,32 -1,09 -12,49
Aksa 8,34 1,21 -30,41
Aksa Enerji 2,95 -3,28 -28,57
Aksigorta 3,64 -1,62 20,02
Aksu Enerji 9,12 0,88 72,09
Alarko Carrıer 40,90 0,59 -28,90
Alarko GMYO 48,90 1,03 -0,61
Alarko Holding 1,92 0,00 -45,26
Albaraka Türk 1,32 0,76 -12,21
Alcatel Lucent Teletaş 5,28 -1,31 -33,83
Alkim Kağıt 4,67 -0,43 0,74
Alkim Kimya 24,40 0,00 2,91
Altınyağ 0,60 0,00 -49,84
Altınyunus Çeşme 3,95 -1,50 -21,78
Anadolu Cam 2,84 -0,35 11,24
Anadolu Efes 20,68 2,99 -13,14
Anadolu Grubu Holding 11,80 -0,08 -49,98
Anadolu Hayat Emek. 5,85 0,86 -25,16
Anadolu Isuzu 6,90 0,00 -24,18
Anadolu Sigorta 4,54 -5,42 50,77
Anel Elektrik 1,78 1,71 -52,79
Anel Telekom 0,35 0,00 -30,00
Arçelik 15,40 1,92 -25,86
Arena Bilgisayar 4,05 2,79 -4,26
Armada Bilgisayar 9,01 -4,35 32,89
Arsan Tekstil 1,54 0,00 -12,00
Artı Yatırım Holding 1,04 -2,80 10,64
Aselsan 26,52 2,00 -16,42
Aslan Çimento 28,18 -3,82 -25,01
Ata GMYO 3,92 0,00 -18,16
Atakule GMYO 1,52 0,66 -25,85
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,30 3,45 -38,78
Atlas Yat. Ort. 1,03 6,19 5,10
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,35 -0,44 -35,89
Avrasya GMYO 1,01 1,00 -36,08
Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 1,69 -28,57
Avrasya Stratejik GMYF 1.219,30 0,06
Avrupa Yatırım Holding 1,76 -0,56 44,26
Ayen Enerji 2,64 0,00 -45,34
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,68 -1,18 2,54
Aygaz 11,22 0,09 -22,60
Bagfaş 5,11 -0,20 -51,33
Bak Ambalaj 4,92 0,41 1,06
Balatacılar Balatacılık 0,38 2,70 -32,14
Bantaş Ambalaj 1,54 1,99 -62,35
Banvit 12,05 2,64 -43,74
Baştaş Başkent Çimento 2,01 -0,50 -15,08
Batı Çimento 2,64 0,00 -39,88
Batısöke Çimento 0,95 0,00 -42,75
Bera Holding 1,71 3,01 -44,84
Berkosan Yalıtım 1,67 9,15 -25,11
Beşiktaş Futbol Yat. 1,58 -0,63 -61,37
Beyaz Filo 3,67 -1,61 -89,08
Bilici Yatırım 1,38 2,22 -9,84
Bim Mağazalar 83,20 1,46 9,41
Bimeks 0,07 0,00 -75,00
Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51
Birlik Mensucat 0,82 -2,38 -41,84
Bizim Mağazaları 7,18 -1,64 -6,75
Bolu Çimento 3,52 -0,56 -26,21
Bomonti Elektrik 0,47 2,17 -56,48
Borusan Mannesmann 7,95 -0,75 -28,01
Borusan Yat. Paz. 37,68 0,48 -12,67
Bosch Fren Sistemleri 175,00 1,16 -4,47
Bossa 5,56 1,65 37,28
Boyner Perakende Yat. 6,86 -1,01 -25,27
Brisa 6,06 -0,49 -16,64
Burçelik 2,99 0,00 -22,34
Burçelik Vana 1,53 -3,16 -12,57
Bursa Çimento 4,79 0,00 -5,40
Carrefoursa 4,00 -2,44 -28,32
Coca Cola İçecek 27,40 -2,14 -18,19
Cosmos Yat. Holding 0,87 -2,25 -25,64
Credıtwest Faktorıng 1,46 13,18 30,97
Çelebi 52,20 0,29 53,21
Çelik Halat 5,30 -0,38 41,72
Çemaş Döküm 1,99 -1,00 7,57
Çemtaş 6,70 3,72 65,89
Çimbeton 28,36 0,21 -23,19
Çimentaş 7,31 -0,41 -36,93
Çimsa 7,34 -0,27 -44,37
Çuhadaroğlu Metal 1,84 0,00 -37,20
Dagi Giyim 1,34 0,75 -40,97
Dagi Yatırım Holding 0,96 0,00 -32,87
Dardanel 1,09 -1,80 -44,10
Datagate Bilgisayar 4,27 1,67 -56,07
Demirören Gazetecilik 8,76 -0,11 233,71
Demısaş Döküm 2,92 0,69 110,30
Denge Holding 1,55 -2,52 -18,08
Deniz GMYO 2,67 -0,37 -1,11
Denizbank 4,86 0,41 32,43
Denizli Cam 9,87 0,71 -16,85
Derimod 9,46 1,94 25,97
Desa Deri 1,45 -4,61 43,56
Despec Bilgisayar 3,44 0,00 -4,18
Deva Holding 3,33 -0,89 -23,97
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 0,00 -36,75
Ditaş Doğan 5,70 -0,18 -4,94
DO-CO 469,60 3,39 127,26
Doğan Burda 3,75 -3,60 12,95
Doğan Holding 1,15 -0,86 32,18
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 6,12 -71,43
Doğusan 2,33 0,00 59,59
Doğuş GMYO 1,94 0,00 -40,12
Doğuş Otomotiv 4,33 -0,46 -42,56
Döktaş Dökümcülük 9,01 -9,45 -18,09
Duran Doğan Basım 3,79 -4,29 0,53
Dyo Boya 2,88 0,35 -62,16
Eczacıbaşı İlaç 2,87 -0,69 -31,34
Eczacıbaşı Yatırım 6,89 0,88 -31,30
Edip Gayrimenkul 0,52 1,96 -55,93
Ege Endüstri 369,50 0,68 23,20
Ege Gübre 20,48 -1,35 -19,75
Ege Profil 9,02 0,22 -6,65
Ege Seramik 3,50 0,86 -19,93
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00
Egeplast 3,69 -0,27 -21,15
Ekiz Kimya 0,34 3,03 -40,35
Emek Elektrik 0,99 0,00 -37,17
Eminiş Ambalaj 1,20 -1,64 -74,14
Emlak Konut GMYO 1,65 1,23 -36,48
Enerjisa Enerji 4,77 0,00
Enka İnşaat 4,77 -0,21 -12,02
Erbosan 63,55 -0,55 -19,87
Ereğli Demir Çelik 8,31 0,97 -11,02
Ersu Gıda 0,88 0,00 -32,82
Escort Teknoloji 0,67 3,08 -46,83
Etiler Gıda 2,22 0,45 -52,67
Euro Kapital Yat. Ort. 0,62 3,33 -43,48
Euro Trend Yat. Ort. 0,54 1,89 -42,10
Euro Yat. Ort. 0,53 -1,85 -36,38
Euro Yatırım Holding 0,43 -2,27 -29,51
Fenerbahçe Futbol 6,83 -1,01 -58,13
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,23 -2,12 -76,61
F-M İzmit Piston 17,43 0,17 39,12
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,35 -1,18 -31,91
Ford Otosan 51,35 -0,29 -9,61
Formet Çelik Kapı 1,21 0,00
Frigo Pak Gıda 0,99 -1,00 4,21
Galatasaray Sportif 1,21 0,00 -42,31
Garanti Bankası 8,03 1,26 -21,86
Garanti Faktoring 1,93 -0,52 -40,80
Garanti Yat. Ort. 0,59 0,00 -15,89
Gedik Y. Men. Değ. 3,13 -1,57 24,21
Gedik Yatırım Holding 2,13 0,95 54,35
Gediz Ambalaj 4,51 0,00 24,76
Gentaş 2,06 -2,83 37,32
Gersan Elektrik 3,24 2,21 -31,21
Global Men. Değ. 0,42 0,00 -6,67
Global Yat. Holding 2,50 0,81 -30,75
Good-Year 3,36 -0,30 -19,19
Göltaş Çimento 35,64 -1,98 -44,55
Gözde Girişim 2,74 -1,08 -51,59
GSD Denizcilik 1,09 0,93 -19,26
GSD Holding 0,71 0,00 -1,39
Gübre Fabrik. 2,79 -0,36 -34,04
Güler Yat. Holding 1,29 4,03 11,21
Güneş Sigorta 1,72 14,67 4,24
Halk GMYO 0,65 0,00 -28,79
Halk Sigorta 1,19 -6,30 -10,64
Hatay Tekstil 3,87 0,00 -22,13
Hedef Girişim 1,17 7,34 -41,11
Hektaş 9,13 0,55 30,43
HUB Girişim 1,88 3,87 57,98
Hürriyet Gzt. 0,89 1,14 -33,58
ICBC Turkey Bank 9,42 3,52 106,58
İdealist Danışmanlık 9,35 -1,06 55,83
İdealist GMYO 1,74 1,16 -14,71
İhlas Ev Aletleri 0,31 3,33 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,27 1,60 -35,20
İhlas Gazetecilik 0,70 1,45 -40,68
İhlas Holding 0,31 0,00 -41,51
İhlas Yayın Holding 0,31 3,33 -39,22
İndeks Bilgisayar 5,20 0,00 -49,12
Info Yatırım 0,99 1,02 -16,10
İntema 19,03 -2,26 -21,82
İpek Doğal Enerji 6,15 15,82 14,53
İskenderun Demir Çelik 6,50 -0,76 33,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:31