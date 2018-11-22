22 Kasım 2018, 18:35
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,21 17,55 71,32
Acıpayam Selüloz 3,47 -1,42 33,94
Adana Çimento (A) 5,59 0,18 4,37
Adana Çimento (B) 3,90 1,04 3,82
Adana Çimento (C) 1,34 -1,47 70,84
Adel Kalemcilik 11,65 -0,77 -24,96
Adese Alışveriş Ticaret 7,88 -1,75 295,98
Afyon Çimento 4,57 0,00 -41,26
Ak Enerji 0,59 3,51 -35,16
Akbank 7,32 0,00 -22,49
Akçansa 6,86 -0,29 -32,99
Akdenız Güvenlık Hız. 2,32 -2,93 -56,26
Akfen GMYO 1,49 0,00 -38,17
Akın Tekstil 8,15 -1,69 -42,24
Akiş GMYO 2,52 0,40 -9,74
Akmerkez GMYO 16,49 1,04 -11,57
Aksa 8,55 2,52 -28,66
Aksa Enerji 2,90 -1,69 -29,78
Aksigorta 3,70 1,65 22,00
Aksu Enerji 9,28 1,75 75,11
Alarko Carrıer 41,14 0,59 -28,48
Alarko GMYO 49,50 1,23 0,61
Alarko Holding 1,97 2,60 -43,84
Albaraka Türk 1,31 -0,76 -12,88
Alcatel Lucent Teletaş 5,26 -0,38 -34,09
Alkim Kağıt 4,63 -0,86 -0,12
Alkim Kimya 24,66 1,07 4,01
Altınyağ 0,72 20,00 -39,81
Altınyunus Çeşme 3,96 0,25 -21,58
Anadolu Cam 2,86 0,70 12,03
Anadolu Efes 20,30 -1,84 -14,74
Anadolu Grubu Holding 12,02 1,86 -49,05
Anadolu Hayat Emek. 5,83 -0,34 -25,42
Anadolu Isuzu 6,88 -0,29 -24,40
Anadolu Sigorta 4,49 -1,10 49,11
Anel Elektrik 1,81 1,69 -51,99
Anel Telekom 0,35 0,00 -30,00
Arçelik 15,13 -1,75 -27,16
Arena Bilgisayar 4,03 -0,49 -4,73
Armada Bilgisayar 9,49 5,33 39,97
Arsan Tekstil 1,54 0,00 -12,00
Artı Yatırım Holding 1,03 -0,96 9,57
Aselsan 26,20 -1,21 -17,43
Aslan Çimento 28,18 0,00 -25,01
Ata GMYO 3,85 -1,79 -19,62
Atakule GMYO 1,55 1,97 -24,39
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,29 -3,33 -40,82
Atlas Yat. Ort. 1,01 -1,94 3,06
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,33 -0,18 -36,00
Avrasya GMYO 1,00 -0,99 -36,71
Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 -1,67 -29,76
Avrasya Stratejik GMYF 1.219,90 0,05
Avrupa Yatırım Holding 1,76 0,00 44,26
Ayen Enerji 2,69 1,89 -44,31
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,68 0,00 2,54
Aygaz 11,44 1,96 -21,08
Bagfaş 5,01 -1,96 -52,29
Bak Ambalaj 4,69 -4,67 -3,66
Balatacılar Balatacılık 0,37 -2,63 -33,93
Bantaş Ambalaj 1,58 2,60 -61,37
Banvit 11,95 -0,83 -44,21
Baştaş Başkent Çimento 2,00 -0,50 -15,50
Batı Çimento 2,63 -0,38 -40,11
Batısöke Çimento 0,98 3,16 -40,94
Bera Holding 1,67 -2,34 -46,13
Berkosan Yalıtım 1,64 -1,80 -26,46
Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 1,27 -60,88
Beyaz Filo 3,57 -2,72 -89,38
Bilici Yatırım 1,45 5,07 -5,26
Bim Mağazalar 83,30 0,12 9,54
Bimeks 0,06 -14,29 -78,57
Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51
Birlik Mensucat 0,84 2,44 -40,43
Bizim Mağazaları 7,09 -1,25 -7,92
Bolu Çimento 3,53 0,28 -26,00
Bomonti Elektrik 0,47 0,00 -56,48
Borusan Mannesmann 7,80 -1,89 -29,37
Borusan Yat. Paz. 37,52 -0,42 -13,04
Bosch Fren Sistemleri 172,30 -1,54 -5,94
Bossa 6,26 12,59 54,57
Boyner Perakende Yat. 6,91 0,73 -24,73
Brisa 6,04 -0,33 -16,92
Burçelik 3,02 1,00 -21,56
Burçelik Vana 1,55 1,31 -11,43
Bursa Çimento 4,77 -0,42 -5,80
Carrefoursa 3,88 -3,00 -30,47
Coca Cola İçecek 27,86 1,68 -16,82
Cosmos Yat. Holding 0,86 -1,15 -26,50
Credıtwest Faktorıng 1,50 2,74 34,56
Çelebi 52,00 -0,38 52,62
Çelik Halat 5,37 1,32 43,59
Çemaş Döküm 1,98 -0,50 7,03
Çemtaş 6,54 -2,39 61,93
Çimbeton 28,10 -0,92 -23,89
Çimentaş 7,27 -0,55 -37,27
Çimsa 7,30 -0,54 -44,67
Çuhadaroğlu Metal 1,87 1,63 -36,18
Dagi Giyim 1,41 5,22 -37,89
Dagi Yatırım Holding 0,97 1,04 -32,17
Dardanel 1,09 0,00 -44,10
Datagate Bilgisayar 4,38 2,58 -54,94
Demirören Gazetecilik 8,77 0,11 234,09
Demısaş Döküm 3,00 2,74 116,06
Denge Holding 1,55 0,00 -18,08
Deniz GMYO 2,72 1,87 0,74
Denizbank 5,14 5,76 40,05
Denizli Cam 9,88 0,10 -16,76
Derimod 9,52 0,63 26,76
Desa Deri 1,52 4,83 50,50
Despec Bilgisayar 3,37 -2,03 -6,13
Deva Holding 3,41 2,40 -22,15
Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 1,35 -35,90
Ditaş Doğan 5,67 -0,53 -5,44
DO-CO 470,00 0,09 127,46
Doğan Burda 3,48 -7,20 4,82
Doğan Holding 1,14 -0,87 31,03
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 0,00 -71,43
Doğusan 2,32 -0,43 58,90
Doğuş GMYO 1,96 1,03 -39,51
Doğuş Otomotiv 4,37 0,92 -42,03
Döktaş Dökümcülük 8,75 -2,89 -20,45
Duran Doğan Basım 3,79 0,00 0,53
Dyo Boya 2,90 0,69 -61,89
Eczacıbaşı İlaç 2,90 1,05 -30,63
Eczacıbaşı Yatırım 6,94 0,73 -30,81
Edip Gayrimenkul 0,54 3,85 -54,24
Ege Endüstri 366,10 -0,92 22,07
Ege Gübre 20,40 -0,39 -20,07
Ege Profil 9,13 1,22 -5,51
Ege Seramik 3,47 -0,86 -20,62
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00
Egeplast 3,69 0,00 -21,15
Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35
Emek Elektrik 0,98 -1,01 -37,81
Eminiş Ambalaj 1,20 0,00 -74,14
Emlak Konut GMYO 1,64 -0,61 -36,86
Enerjisa Enerji 4,76 -0,21
Enka İnşaat 4,73 -0,84 -12,76
Erbosan 63,25 -0,47 -20,25
Ereğli Demir Çelik 8,22 -1,08 -11,99
Ersu Gıda 0,89 1,14 -32,06
Escort Teknoloji 0,66 -1,49 -47,62
Etiler Gıda 2,19 -1,35 -53,30
Euro Kapital Yat. Ort. 0,65 4,84 -40,75
Euro Trend Yat. Ort. 0,55 1,85 -41,02
Euro Yat. Ort. 0,54 1,89 -35,18
Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51
Fenerbahçe Futbol 6,80 -0,44 -58,31
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,11 -3,72 -77,48
F-M İzmit Piston 17,26 -0,98 37,76
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,37 0,60 -31,50
Ford Otosan 51,90 1,07 -8,64
Formet Çelik Kapı 1,19 -1,65
Frigo Pak Gıda 1,04 5,05 9,47
Galatasaray Sportif 1,22 0,83 -41,84
Garanti Bankası 7,96 -0,87 -22,54
Garanti Faktoring 1,94 0,52 -40,49
Garanti Yat. Ort. 0,60 1,69 -14,46
Gedik Y. Men. Değ. 3,19 1,92 26,59
Gedik Yatırım Holding 2,22 4,23 60,87
Gediz Ambalaj 4,50 -0,22 24,48
Gentaş 2,04 -0,97 35,99
Gersan Elektrik 3,27 0,93 -30,57
Global Men. Değ. 0,43 2,38 -4,44
Global Yat. Holding 2,56 2,40 -29,09
Good-Year 3,40 1,19 -18,23
Göltaş Çimento 35,84 0,56 -44,24
Gözde Girişim 2,79 1,82 -50,71
GSD Denizcilik 1,11 1,83 -17,78
GSD Holding 0,71 0,00 -1,39
Gübre Fabrik. 2,84 1,79 -32,86
Güler Yat. Holding 1,29 0,00 11,21
Güneş Sigorta 1,58 -8,14 -4,24
Halk GMYO 0,65 0,00 -28,79
Halk Sigorta 1,22 2,52 -8,39
Hatay Tekstil 4,02 3,88 -19,11
Hedef Girişim 1,22 4,27 -38,59
Hektaş 9,08 -0,55 29,71
HUB Girişim 1,83 -2,66 53,78
Hürriyet Gzt. 0,90 1,12 -32,84
ICBC Turkey Bank 9,10 -3,40 99,56
İdealist Danışmanlık 11,22 20,00 87,00
İdealist GMYO 1,68 -3,45 -17,65
İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,25 -1,57 -36,22
İhlas Gazetecilik 0,69 -1,43 -41,53
İhlas Holding 0,30 -3,23 -43,40
İhlas Yayın Holding 0,30 -3,23 -41,18
İndeks Bilgisayar 5,36 3,08 -47,55
Info Yatırım 0,99 0,00 -16,10
İntema 19,29 1,37 -20,75
İpek Doğal Enerji 5,76 -6,34 7,26
İskenderun Demir Çelik 6,34 -2,46 29,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul
22 Kasım 2018 Perşembe 18:35