Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,54
|14,93
|96,90
|Acıpayam Selüloz
|3,43
|-1,15
|32,40
|Adana Çimento (A)
|5,70
|1,97
|6,42
|Adana Çimento (B)
|3,92
|0,51
|4,36
|Adana Çimento (C)
|1,38
|2,99
|75,94
|Adel Kalemcilik
|11,61
|-0,34
|-25,22
|Adese Alışveriş Ticaret
|7,90
|0,25
|296,98
|Afyon Çimento
|4,60
|0,66
|-40,87
|Ak Enerji
|0,62
|5,08
|-31,87
|Akbank
|7,42
|1,37
|-21,43
|Akçansa
|6,82
|-0,58
|-33,38
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,29
|-1,29
|-56,83
|Akfen GMYO
|1,54
|3,36
|-36,10
|Akın Tekstil
|8,15
|0,00
|-42,24
|Akiş GMYO
|2,53
|0,40
|-9,38
|Akmerkez GMYO
|16,75
|1,58
|-10,18
|Aksa
|8,55
|0,00
|-28,66
|Aksa Enerji
|2,97
|2,41
|-28,09
|Aksigorta
|3,69
|-0,27
|21,67
|Aksu Enerji
|9,11
|-1,83
|71,90
|Alarko Carrıer
|41,70
|1,36
|-27,51
|Alarko GMYO
|47,96
|-3,11
|-2,52
|Alarko Holding
|2,08
|5,58
|-40,70
|Albaraka Türk
|1,31
|0,00
|-12,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,35
|1,71
|-32,96
|Alkim Kağıt
|4,49
|-3,02
|-3,14
|Alkim Kimya
|24,90
|0,97
|5,02
|Altınyağ
|0,82
|13,89
|-31,45
|Altınyunus Çeşme
|3,96
|0,00
|-21,58
|Anadolu Cam
|2,79
|-2,45
|9,29
|Anadolu Efes
|20,44
|0,69
|-14,15
|Anadolu Grubu Holding
|12,29
|2,25
|-47,90
|Anadolu Hayat Emek.
|5,78
|-0,86
|-26,06
|Anadolu Isuzu
|6,98
|1,45
|-23,30
|Anadolu Sigorta
|4,46
|-0,67
|48,11
|Anel Elektrik
|1,82
|0,55
|-51,72
|Anel Telekom
|0,36
|2,86
|-28,00
|Arçelik
|15,19
|0,40
|-26,87
|Arena Bilgisayar
|4,07
|0,99
|-3,78
|Armada Bilgisayar
|10,17
|7,17
|50,00
|Arsan Tekstil
|1,55
|0,65
|-11,43
|Artı Yatırım Holding
|1,08
|4,85
|14,89
|Aselsan
|26,20
|0,00
|-17,43
|Aslan Çimento
|28,16
|-0,07
|-25,07
|Ata GMYO
|3,85
|0,00
|-19,62
|Atakule GMYO
|1,58
|1,94
|-22,93
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,29
|0,00
|-40,82
|Atlas Yat. Ort.
|0,99
|-1,98
|1,02
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,35
|0,18
|-35,89
|Avrasya GMYO
|1,00
|0,00
|-36,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,19
|0,85
|-29,17
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.220,60
|0,06
|
|Avrupa Yatırım Holding
|1,73
|-1,70
|41,80
|Ayen Enerji
|2,71
|0,74
|-43,89
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,69
|0,60
|3,15
|Aygaz
|11,73
|2,53
|-19,08
|Bagfaş
|5,03
|0,40
|-52,10
|Bak Ambalaj
|4,64
|-1,07
|-4,69
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|2,70
|-32,14
|Bantaş Ambalaj
|1,57
|-0,63
|-61,61
|Banvit
|12,03
|0,67
|-43,84
|Baştaş Başkent Çimento
|2,07
|3,50
|-12,54
|Batı Çimento
|2,70
|2,66
|-38,51
|Batısöke Çimento
|0,98
|0,00
|-40,94
|Bera Holding
|1,63
|-2,40
|-47,42
|Berkosan Yalıtım
|1,63
|-0,61
|-26,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,61
|0,63
|-60,64
|Beyaz Filo
|3,57
|0,00
|-89,38
|Bilici Yatırım
|1,43
|-1,38
|-6,57
|Bim Mağazalar
|82,50
|-0,96
|8,49
|Bimeks
|0,06
|0,00
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|-19,51
|Birlik Mensucat
|0,83
|-1,19
|-41,13
|Bizim Mağazaları
|7,02
|-0,99
|-8,83
|Bolu Çimento
|3,52
|-0,28
|-26,21
|Bomonti Elektrik
|0,46
|-2,13
|-57,41
|Borusan Mannesmann
|7,80
|0,00
|-29,37
|Borusan Yat. Paz.
|37,58
|0,16
|-12,91
|Bosch Fren Sistemleri
|171,70
|-0,35
|-6,27
|Bossa
|5,79
|-7,51
|42,96
|Boyner Perakende Yat.
|6,99
|1,16
|-23,86
|Brisa
|6,09
|0,83
|-16,23
|Burçelik
|3,02
|0,00
|-21,56
|Burçelik Vana
|1,58
|1,94
|-9,71
|Bursa Çimento
|4,75
|-0,42
|-6,19
|Carrefoursa
|3,83
|-1,29
|-31,36
|Coca Cola İçecek
|27,50
|-1,29
|-17,89
|Cosmos Yat. Holding
|0,86
|0,00
|-26,50
|Credıtwest Faktorıng
|1,50
|0,00
|34,56
|Çelebi
|52,20
|0,38
|53,21
|Çelik Halat
|5,37
|0,00
|43,59
|Çemaş Döküm
|1,99
|0,51
|7,57
|Çemtaş
|6,47
|-1,07
|60,20
|Çimbeton
|28,42
|1,14
|-23,02
|Çimentaş
|7,33
|0,83
|-36,76
|Çimsa
|7,31
|0,14
|-44,60
|Çuhadaroğlu Metal
|1,89
|1,07
|-35,49
|Dagi Giyim
|1,46
|3,55
|-35,68
|Dagi Yatırım Holding
|0,97
|0,00
|-32,17
|Dardanel
|1,09
|0,00
|-44,10
|Datagate Bilgisayar
|4,33
|-1,14
|-55,46
|Demirören Gazetecilik
|8,77
|0,00
|234,09
|Demısaş Döküm
|2,97
|-1,00
|113,90
|Denge Holding
|1,49
|-3,87
|-21,25
|Deniz GMYO
|2,68
|-1,47
|-0,74
|Denizbank
|5,12
|-0,39
|39,51
|Denizli Cam
|10,00
|1,21
|-15,75
|Derimod
|9,57
|0,53
|27,43
|Desa Deri
|1,50
|-1,32
|48,51
|Despec Bilgisayar
|3,38
|0,30
|-5,85
|Deva Holding
|3,53
|3,52
|-19,41
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|0,00
|-35,90
|Ditaş Doğan
|5,70
|0,53
|-4,94
|DO-CO
|458,70
|-2,40
|121,99
|Doğan Burda
|3,86
|10,92
|16,27
|Doğan Holding
|1,14
|0,00
|31,03
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,11
|6,73
|-69,51
|Doğusan
|2,35
|1,29
|60,96
|Doğuş GMYO
|1,94
|-1,02
|-40,12
|Doğuş Otomotiv
|4,37
|0,00
|-42,03
|Döktaş Dökümcülük
|8,69
|-0,69
|-21,00
|Duran Doğan Basım
|3,94
|3,96
|4,51
|Dyo Boya
|3,04
|4,83
|-60,05
|Eczacıbaşı İlaç
|2,92
|0,69
|-30,15
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,20
|3,75
|-28,21
|Edip Gayrimenkul
|0,56
|3,70
|-52,54
|Ege Endüstri
|361,90
|-1,15
|20,66
|Ege Gübre
|20,82
|2,06
|-18,42
|Ege Profil
|9,07
|-0,66
|-6,14
|Ege Seramik
|3,41
|-1,73
|-21,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,11
|-8,33
|-84,06
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-55,00
|Egeplast
|3,69
|0,00
|-21,15
|Ekiz Kimya
|0,33
|-2,94
|-42,11
|Emek Elektrik
|0,98
|0,00
|-37,81
|Eminiş Ambalaj
|1,20
|0,00
|-74,14
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|1,22
|-36,09
|Enerjisa Enerji
|4,85
|1,89
|
|Enka İnşaat
|4,64
|-1,90
|-14,42
|Erbosan
|63,30
|0,08
|-20,19
|Ereğli Demir Çelik
|8,14
|-0,97
|-12,84
|Ersu Gıda
|0,91
|2,25
|-30,53
|Escort Teknoloji
|0,67
|1,52
|-46,83
|Etiler Gıda
|2,19
|0,00
|-53,30
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,78
|20,00
|-28,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,60
|9,09
|-35,66
|Euro Yat. Ort.
|0,58
|7,41
|-30,38
|Euro Yatırım Holding
|0,47
|9,30
|-22,95
|Fenerbahçe Futbol
|6,82
|0,29
|-58,19
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,08
|-0,96
|-77,70
|F-M İzmit Piston
|17,21
|-0,29
|37,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,36
|-0,30
|-31,71
|Ford Otosan
|53,30
|2,70
|-6,17
|Formet Çelik Kapı
|1,16
|-2,52
|
|Frigo Pak Gıda
|1,04
|0,00
|9,47
|Galatasaray Sportif
|1,21
|-0,82
|-42,31
|Garanti Bankası
|8,07
|1,38
|-21,47
|Garanti Faktoring
|1,95
|0,52
|-40,18
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|0,00
|-14,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,21
|0,63
|27,38
|Gedik Yatırım Holding
|2,44
|9,91
|76,81
|Gediz Ambalaj
|4,48
|-0,44
|23,93
|Gentaş
|1,97
|-3,43
|31,32
|Gersan Elektrik
|3,24
|-0,92
|-31,21
|Global Men. Değ.
|0,43
|0,00
|-4,44
|Global Yat. Holding
|2,53
|-1,17
|-29,92
|Good-Year
|3,39
|-0,29
|-18,47
|Göltaş Çimento
|35,72
|-0,33
|-44,43
|Gözde Girişim
|2,78
|-0,36
|-50,88
|GSD Denizcilik
|1,11
|0,00
|-17,78
|GSD Holding
|0,71
|0,00
|-1,39
|Gübre Fabrik.
|2,83
|-0,35
|-33,10
|Güler Yat. Holding
|1,29
|0,00
|11,21
|Güneş Sigorta
|1,53
|-3,16
|-7,27
|Halk GMYO
|0,67
|3,08
|-26,60
|Halk Sigorta
|1,19
|-2,46
|-10,64
|Hatay Tekstil
|4,05
|0,75
|-18,51
|Hedef Girişim
|1,19
|-2,46
|-40,10
|Hektaş
|9,00
|-0,88
|28,57
|HUB Girişim
|1,92
|4,92
|61,34
|Hürriyet Gzt.
|0,91
|1,11
|-32,09
|ICBC Turkey Bank
|9,25
|1,65
|102,85
|İdealist Danışmanlık
|13,46
|19,96
|124,33
|İdealist GMYO
|1,74
|3,57
|-14,71
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|0,00
|-39,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|1,60
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,69
|0,00
|-41,53
|İhlas Holding
|0,31
|3,33
|-41,51
|İhlas Yayın Holding
|0,30
|0,00
|-41,18
|İndeks Bilgisayar
|5,30
|-1,12
|-48,14
|Info Yatırım
|0,99
|0,00
|-16,10
|İntema
|19,30
|0,05
|-20,71
|İpek Doğal Enerji
|6,08
|5,56
|13,22
|İskenderun Demir Çelik
|6,32
|-0,32
|29,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul