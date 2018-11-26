Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,04
|19,69
|135,66
|Acıpayam Selüloz
|3,38
|-1,46
|30,47
|Adana Çimento (A)
|5,87
|2,98
|9,60
|Adana Çimento (B)
|4,01
|2,30
|6,75
|Adana Çimento (C)
|1,39
|0,72
|77,21
|Adel Kalemcilik
|11,65
|0,34
|-24,96
|Adese Alışveriş Ticaret
|8,40
|6,33
|322,11
|Afyon Çimento
|4,63
|0,65
|-40,49
|Ak Enerji
|0,61
|-1,61
|-32,97
|Akbank
|7,58
|2,16
|-19,74
|Akçansa
|6,77
|-0,73
|-33,87
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,24
|-2,18
|-57,77
|Akfen GMYO
|1,53
|-0,65
|-36,51
|Akın Tekstil
|8,49
|4,17
|-39,83
|Akiş GMYO
|2,57
|1,58
|-7,95
|Akmerkez GMYO
|16,85
|0,60
|-9,64
|Aksa
|8,75
|2,34
|-26,99
|Aksa Enerji
|3,07
|3,37
|-25,67
|Aksigorta
|3,74
|1,36
|23,31
|Aksu Enerji
|9,05
|-0,66
|70,77
|Alarko Carrıer
|41,50
|-0,48
|-27,85
|Alarko GMYO
|48,38
|0,88
|-1,67
|Alarko Holding
|2,09
|0,48
|-40,42
|Albaraka Türk
|1,31
|0,00
|-12,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,45
|1,87
|-31,70
|Alkim Kağıt
|4,49
|0,00
|-3,14
|Alkim Kimya
|24,80
|-0,40
|4,60
|Altınyağ
|0,98
|19,51
|-18,07
|Altınyunus Çeşme
|4,00
|1,01
|-20,79
|Anadolu Cam
|2,77
|-0,72
|8,50
|Anadolu Efes
|20,38
|-0,29
|-14,40
|Anadolu Grubu Holding
|12,70
|3,34
|-46,17
|Anadolu Hayat Emek.
|5,79
|0,17
|-25,93
|Anadolu Isuzu
|7,12
|2,01
|-21,76
|Anadolu Sigorta
|4,42
|-0,90
|46,78
|Anel Elektrik
|1,91
|4,95
|-49,34
|Anel Telekom
|0,35
|-2,78
|-30,00
|Arçelik
|15,75
|3,69
|-24,18
|Arena Bilgisayar
|4,01
|-1,47
|-5,20
|Armada Bilgisayar
|9,76
|-4,03
|43,95
|Arsan Tekstil
|1,62
|4,52
|-7,43
|Artı Yatırım Holding
|1,07
|-0,93
|13,83
|Aselsan
|26,38
|0,69
|-16,86
|Aslan Çimento
|28,52
|1,28
|-24,11
|Ata GMYO
|3,87
|0,52
|-19,21
|Atakule GMYO
|1,56
|-1,27
|-23,90
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,29
|0,00
|-40,82
|Atlas Yat. Ort.
|1,00
|1,01
|2,04
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,40
|0,44
|-35,61
|Avrasya GMYO
|0,96
|-4,00
|-39,24
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|-3,36
|-31,55
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.222,60
|0,16
|
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|4,05
|47,54
|Ayen Enerji
|2,75
|1,48
|-43,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,72
|1,78
|4,98
|Aygaz
|11,79
|0,51
|-18,66
|Bagfaş
|5,08
|0,99
|-51,62
|Bak Ambalaj
|4,66
|0,43
|-4,28
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|0,00
|-32,14
|Bantaş Ambalaj
|1,55
|-1,27
|-62,10
|Banvit
|11,99
|-0,33
|-44,02
|Baştaş Başkent Çimento
|2,15
|3,86
|-9,16
|Batı Çimento
|2,64
|-2,22
|-39,88
|Batısöke Çimento
|0,99
|1,02
|-40,34
|Bera Holding
|1,65
|1,23
|-46,77
|Berkosan Yalıtım
|1,68
|3,07
|-24,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|1,86
|-59,90
|Beyaz Filo
|3,59
|0,56
|-89,32
|Bilici Yatırım
|1,44
|0,70
|-5,92
|Bim Mağazalar
|82,95
|0,55
|9,08
|Bimeks
|0,07
|16,67
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|-19,51
|Birlik Mensucat
|0,99
|19,28
|-29,79
|Bizim Mağazaları
|7,04
|0,28
|-8,57
|Bolu Çimento
|3,53
|0,28
|-26,00
|Bomonti Elektrik
|0,51
|10,87
|-52,78
|Borusan Mannesmann
|7,88
|1,03
|-28,65
|Borusan Yat. Paz.
|37,70
|0,32
|-12,63
|Bosch Fren Sistemleri
|173,00
|0,76
|-5,56
|Bossa
|5,75
|-0,69
|41,98
|Boyner Perakende Yat.
|7,01
|0,29
|-23,64
|Brisa
|6,14
|0,82
|-15,54
|Burçelik
|3,02
|0,00
|-21,56
|Burçelik Vana
|1,63
|3,16
|-6,86
|Bursa Çimento
|4,70
|-1,05
|-7,18
|Carrefoursa
|3,92
|2,35
|-29,75
|Coca Cola İçecek
|28,80
|4,73
|-14,01
|Cosmos Yat. Holding
|0,90
|4,65
|-23,08
|Credıtwest Faktorıng
|1,41
|-6,00
|26,48
|Çelebi
|52,05
|-0,29
|52,77
|Çelik Halat
|5,53
|2,98
|47,87
|Çemaş Döküm
|1,90
|-4,52
|2,70
|Çemtaş
|6,44
|-0,46
|59,45
|Çimbeton
|28,30
|-0,42
|-23,35
|Çimentaş
|7,45
|1,64
|-35,72
|Çimsa
|7,36
|0,68
|-44,22
|Çuhadaroğlu Metal
|1,87
|-1,06
|-36,18
|Dagi Giyim
|1,54
|5,48
|-32,16
|Dagi Yatırım Holding
|0,99
|2,06
|-30,77
|Dardanel
|1,07
|-1,83
|-45,13
|Datagate Bilgisayar
|4,42
|2,08
|-54,53
|Demirören Gazetecilik
|8,79
|0,23
|234,85
|Demısaş Döküm
|2,95
|-0,67
|112,46
|Denge Holding
|1,62
|8,72
|-14,38
|Deniz GMYO
|3,15
|17,54
|16,67
|Denizbank
|6,14
|19,92
|67,30
|Denizli Cam
|10,19
|1,90
|-14,15
|Derimod
|9,39
|-1,88
|25,03
|Desa Deri
|1,46
|-2,67
|44,55
|Despec Bilgisayar
|3,46
|2,37
|-3,62
|Deva Holding
|3,54
|0,28
|-19,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|0,00
|-35,90
|Ditaş Doğan
|5,78
|1,40
|-3,61
|DO-CO
|482,00
|5,08
|133,27
|Doğan Burda
|3,68
|-4,66
|10,84
|Doğan Holding
|1,15
|0,88
|32,18
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|12,61
|-65,66
|Doğusan
|2,37
|0,85
|62,33
|Doğuş GMYO
|2,00
|3,09
|-38,27
|Doğuş Otomotiv
|4,44
|1,60
|-41,11
|Döktaş Dökümcülük
|8,34
|-4,03
|-24,18
|Duran Doğan Basım
|3,89
|-1,27
|3,18
|Dyo Boya
|3,16
|3,95
|-58,48
|Eczacıbaşı İlaç
|2,93
|0,34
|-29,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,20
|0,00
|-28,21
|Edip Gayrimenkul
|0,56
|0,00
|-52,54
|Ege Endüstri
|362,80
|0,25
|20,96
|Ege Gübre
|22,08
|6,05
|-13,48
|Ege Profil
|9,04
|-0,33
|-6,45
|Ege Seramik
|3,44
|0,88
|-21,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|9,09
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|11,11
|-50,00
|Egeplast
|3,99
|8,13
|-14,74
|Ekiz Kimya
|0,34
|3,03
|-40,35
|Emek Elektrik
|0,99
|1,02
|-37,17
|Eminiş Ambalaj
|1,22
|1,67
|-73,71
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|0,00
|-36,09
|Enerjisa Enerji
|4,87
|0,41
|
|Enka İnşaat
|4,64
|0,00
|-14,42
|Erbosan
|63,45
|0,24
|-20,00
|Ereğli Demir Çelik
|8,03
|-1,35
|-14,02
|Ersu Gıda
|0,91
|0,00
|-30,53
|Escort Teknoloji
|0,67
|0,00
|-46,83
|Etiler Gıda
|2,23
|1,83
|-52,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|-7,69
|-34,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,58
|-3,33
|-37,81
|Euro Yat. Ort.
|0,56
|-3,45
|-32,78
|Euro Yatırım Holding
|0,47
|0,00
|-22,95
|Fenerbahçe Futbol
|6,68
|-2,05
|-59,05
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,10
|0,65
|-77,55
|F-M İzmit Piston
|17,26
|0,29
|37,76
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,24
|-3,57
|-34,15
|Ford Otosan
|53,35
|0,09
|-6,08
|Formet Çelik Kapı
|1,13
|-2,59
|
|Frigo Pak Gıda
|1,06
|1,92
|11,58
|Galatasaray Sportif
|1,20
|-0,83
|-42,79
|Garanti Bankası
|8,08
|0,12
|-21,37
|Garanti Faktoring
|1,96
|0,51
|-39,88
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|0,00
|-14,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,20
|-0,31
|26,98
|Gedik Yatırım Holding
|2,39
|-2,05
|73,19
|Gediz Ambalaj
|4,38
|-2,23
|21,16
|Gentaş
|2,01
|2,03
|33,99
|Gersan Elektrik
|3,32
|2,47
|-29,51
|Global Men. Değ.
|0,45
|4,65
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,57
|1,58
|-28,81
|Good-Year
|3,45
|1,77
|-17,03
|Göltaş Çimento
|35,86
|0,39
|-44,21
|Gözde Girişim
|2,80
|0,72
|-50,53
|GSD Denizcilik
|1,09
|-1,80
|-19,26
|GSD Holding
|0,73
|2,82
|1,39
|Gübre Fabrik.
|2,84
|0,35
|-32,86
|Güler Yat. Holding
|1,30
|0,78
|12,07
|Güneş Sigorta
|1,58
|3,27
|-4,24
|Halk GMYO
|0,68
|1,49
|-25,50
|Halk Sigorta
|1,10
|-7,56
|-17,40
|Hatay Tekstil
|4,11
|1,48
|-17,30
|Hedef Girişim
|1,21
|1,68
|-39,10
|Hektaş
|9,04
|0,44
|29,14
|HUB Girişim
|1,90
|-1,04
|59,66
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|6,59
|-27,61
|ICBC Turkey Bank
|9,39
|1,51
|105,92
|İdealist Danışmanlık
|12,20
|-9,36
|103,33
|İdealist GMYO
|1,78
|2,30
|-12,75
|İhlas Ev Aletleri
|0,30
|-3,23
|-41,18
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|0,00
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,72
|4,35
|-38,98
|İhlas Holding
|0,30
|-3,23
|-43,40
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|6,67
|-37,25
|İndeks Bilgisayar
|5,63
|6,23
|-44,91
|Info Yatırım
|1,00
|1,01
|-15,25
|İntema
|19,48
|0,93
|-19,97
|İpek Doğal Enerji
|5,99
|-1,48
|11,55
|İskenderun Demir Çelik
|6,16
|-2,53
|26,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:36