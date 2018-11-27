27 Kasım 2018, 18:35
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,67 -12,17 106,98
Acıpayam Selüloz 3,45 2,07 33,17
Adana Çimento (A) 5,89 0,34 9,97
Adana Çimento (B) 4,00 -0,25 6,49
Adana Çimento (C) 1,42 2,16 81,04
Adel Kalemcilik 11,63 -0,17 -25,09
Adese Alışveriş Ticaret 9,62 14,52 383,42
Afyon Çimento 5,29 14,25 -32,01
Ak Enerji 0,64 4,92 -29,67
Akbank 7,46 -1,58 -21,01
Akçansa 6,67 -1,48 -34,84
Akdenız Güvenlık Hız. 2,23 -0,45 -57,96
Akfen GMYO 1,53 0,00 -36,51
Akın Tekstil 8,45 -0,47 -40,11
Akiş GMYO 2,60 1,17 -6,87
Akmerkez GMYO 16,94 0,53 -9,16
Aksa 8,39 -4,11 -29,99
Aksa Enerji 3,11 1,30 -24,70
Aksigorta 3,73 -0,27 22,99
Aksu Enerji 9,11 0,66 71,90
Alarko Carrıer 40,80 -1,69 -29,07
Alarko GMYO 49,18 1,65 -0,04
Alarko Holding 2,17 3,83 -38,14
Albaraka Türk 1,31 0,00 -12,88
Alcatel Lucent Teletaş 5,45 0,00 -31,70
Alkim Kağıt 4,62 2,90 -0,34
Alkim Kimya 24,76 -0,16 4,43
Altınyağ 1,00 2,04 -16,40
Altınyunus Çeşme 4,00 0,00 -20,79
Anadolu Cam 2,75 -0,72 7,72
Anadolu Efes 21,08 3,43 -11,46
Anadolu Grubu Holding 12,70 0,00 -46,17
Anadolu Hayat Emek. 5,84 0,86 -25,29
Anadolu Isuzu 7,40 3,93 -18,68
Anadolu Sigorta 4,44 0,45 47,45
Anel Elektrik 1,80 0,97 -48,84
Anel Telekom 0,37 5,71 -26,00
Arçelik 15,59 -1,02 -24,95
Arena Bilgisayar 4,01 0,00 -5,20
Armada Bilgisayar 9,66 -1,02 42,48
Arsan Tekstil 1,66 2,47 -5,14
Artı Yatırım Holding 1,02 -4,67 8,51
Aselsan 26,54 0,61 -16,36
Aslan Çimento 29,24 2,52 -22,19
Ata GMYO 3,88 0,26 -19,00
Atakule GMYO 1,55 -0,64 -24,39
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,30 3,45 -38,78
Atlas Yat. Ort. 1,00 0,00 2,04
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,70 2,63 -33,91
Avrasya GMYO 0,95 -1,04 -39,87
Avrasya Petrol ve Tur. 1,11 -3,48 -33,93
Avrasya Stratejik GMYF 1.223,30 0,06
Avrupa Yatırım Holding 1,77 -1,67 45,08
Ayen Enerji 2,75 0,00 -43,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 -1,16 3,76
Aygaz 11,85 0,51 -18,25
Bagfaş 5,37 5,71 -48,86
Bak Ambalaj 4,50 -3,43 -7,56
Balatacılar Balatacılık 0,39 2,63 -30,36
Bantaş Ambalaj 1,54 -0,65 -62,35
Banvit 11,83 -1,33 -44,77
Baştaş Başkent Çimento 2,15 -9,16
Batı Çimento 2,57 -2,65 -41,47
Batısöke Çimento 0,97 -2,02 -41,55
Bera Holding 1,73 4,85 -44,19
Berkosan Yalıtım 1,66 -1,19 -25,56
Beşiktaş Futbol Yat. 1,70 3,66 -58,44
Beyaz Filo 3,49 -2,79 -89,62
Bilici Yatırım 1,46 1,39 -4,61
Bim Mağazalar 83,10 0,18 9,28
Bimeks 0,07 0,00 -75,00
Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51
Birlik Mensucat 0,93 -6,06 -34,04
Bizim Mağazaları 6,95 -1,28 -9,74
Bolu Çimento 3,59 1,70 -24,74
Bomonti Elektrik 0,50 -1,96 -53,70
Borusan Mannesmann 8,00 1,52 -27,56
Borusan Yat. Paz. 37,56 -0,37 -12,95
Bosch Fren Sistemleri 173,00 0,00 -5,56
Bossa 5,81 1,04 43,46
Boyner Perakende Yat. 6,99 -0,29 -23,86
Brisa 6,19 0,81 -14,86
Burçelik 3,03 0,33 -21,30
Burçelik Vana 1,62 -0,61 -7,43
Bursa Çimento 4,70 0,00 -7,18
Carrefoursa 3,85 -1,79 -31,00
Coca Cola İçecek 29,14 1,18 -12,99
Cosmos Yat. Holding 0,90 -23,08
Credıtwest Faktorıng 1,41 0,00 26,48
Çelebi 52,30 0,48 53,50
Çelik Halat 5,49 -0,72 46,80
Çemaş Döküm 1,75 -7,89 -5,41
Çemtaş 6,55 1,71 62,18
Çimbeton 28,86 1,98 -21,83
Çimentaş 7,80 4,70 -32,70
Çimsa 7,34 -0,27 -44,37
Çuhadaroğlu Metal 1,85 -1,07 -36,86
Dagi Giyim 1,55 0,65 -31,72
Dagi Yatırım Holding 0,99 0,00 -30,77
Dardanel 1,05 -1,87 -46,15
Datagate Bilgisayar 4,48 1,36 -53,91
Demirören Gazetecilik 8,77 -0,23 234,09
Demısaş Döküm 2,91 -1,36 109,58
Denge Holding 1,62 0,00 -14,38
Deniz GMYO 2,92 -7,30 8,15
Denizbank 6,70 9,12 82,56
Denizli Cam 10,06 -1,28 -15,25
Derimod 9,35 -0,43 24,50
Desa Deri 1,44 -1,37 42,57
Despec Bilgisayar 3,44 -0,58 -4,18
Deva Holding 3,48 -1,69 -20,55
Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 4,00 -33,33
Ditaş Doğan 5,75 -0,52 -4,11
DO-CO 492,00 2,07 138,10
Doğan Burda 3,74 1,63 12,65
Doğan Holding 1,15 0,00 32,18
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 1,60 -65,11
Doğusan 2,36 -0,42 61,64
Doğuş GMYO 2,27 13,50 -29,94
Doğuş Otomotiv 4,50 1,35 -40,31
Döktaş Dökümcülük 8,37 0,36 -23,91
Duran Doğan Basım 3,97 2,06 5,31
Dyo Boya 3,16 0,00 -58,48
Eczacıbaşı İlaç 2,96 1,02 -29,19
Eczacıbaşı Yatırım 7,20 0,00 -28,21
Edip Gayrimenkul 0,61 8,93 -48,31
Ege Endüstri 369,50 1,85 23,20
Ege Gübre 22,52 1,99 -11,76
Ege Profil 9,00 -0,44 -6,86
Ege Seramik 3,45 0,29 -21,07
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00
Egeplast 4,00 0,25 -14,53
Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35
Emek Elektrik 0,99 0,00 -37,17
Eminiş Ambalaj 1,22 0,00 -73,71
Emlak Konut GMYO 1,64 -1,20 -36,86
Enerjisa Enerji 4,91 0,82
Enka İnşaat 4,56 -1,72 -15,90
Erbosan 64,80 2,13 -18,30
Ereğli Demir Çelik 7,72 -3,86 -17,34
Ersu Gıda 0,92 1,10 -29,77
Escort Teknoloji 0,68 1,49 -46,03
Etiler Gıda 2,20 -1,35 -53,09
Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 2,78 -32,54
Euro Trend Yat. Ort. 0,57 -1,72 -38,88
Euro Yat. Ort. 0,57 1,79 -31,58
Euro Yatırım Holding 0,47 0,00 -22,95
Fenerbahçe Futbol 6,88 2,99 -57,82
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,12 0,65 -77,41
F-M İzmit Piston 17,44 1,04 39,20
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,31 2,16 -32,72
Ford Otosan 52,65 -1,31 -7,32
Formet Çelik Kapı 1,06 -6,19
Frigo Pak Gıda 1,05 -0,94 10,53
Galatasaray Sportif 1,24 3,33 -40,88
Garanti Bankası 7,86 -2,72 -23,51
Garanti Faktoring 1,98 1,02 -39,26
Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -14,46
Gedik Y. Men. Değ. 3,19 -0,31 26,59
Gedik Yatırım Holding 2,27 -5,02 64,49
Gediz Ambalaj 4,36 -0,46 20,61
Gentaş 2,09 3,98 39,32
Gersan Elektrik 3,28 -1,20 -30,36
Global Men. Değ. 0,44 -2,22 -2,22
Global Yat. Holding 2,68 4,28 -25,76
Good-Year 3,47 0,58 -16,55
Göltaş Çimento 37,20 3,74 -42,12
Gözde Girişim 2,90 3,57 -48,76
GSD Denizcilik 1,10 0,92 -18,52
GSD Holding 0,72 -1,37 0,00
Gübre Fabrik. 2,94 3,52 -30,50
Güler Yat. Holding 1,36 4,62 17,24
Güneş Sigorta 1,55 -1,90 -6,06
Halk GMYO 0,68 0,00 -25,50
Halk Sigorta 1,18 7,27 -11,39
Hatay Tekstil 4,09 -0,49 -17,71
Hedef Girişim 1,19 -1,65 -40,10
Hektaş 9,14 1,11 30,57
HUB Girişim 1,91 0,53 60,50
Hürriyet Gzt. 0,98 1,03 -26,87
ICBC Turkey Bank 9,58 2,02 110,09
İdealist Danışmanlık 10,71 -12,21 78,50
İdealist GMYO 1,78 0,00 -12,75
İhlas Ev Aletleri 0,30 0,00 -41,18
İhlas Gayrimenkul 1,26 -0,79 -35,71
İhlas Gazetecilik 0,72 0,00 -38,98
İhlas Holding 0,31 3,33 -41,51
İhlas Yayın Holding 0,31 -3,13 -39,22
İndeks Bilgisayar 5,66 0,53 -44,61
Info Yatırım 1,00 0,00 -15,25
İntema 19,38 -0,51 -20,38
İpek Doğal Enerji 5,94 -0,83 10,61
İskenderun Demir Çelik 5,95 -3,41 21,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul
27 Kasım 2018 Salı 18:35