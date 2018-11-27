Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,67
|-12,17
|106,98
|Acıpayam Selüloz
|3,45
|2,07
|33,17
|Adana Çimento (A)
|5,89
|0,34
|9,97
|Adana Çimento (B)
|4,00
|-0,25
|6,49
|Adana Çimento (C)
|1,42
|2,16
|81,04
|Adel Kalemcilik
|11,63
|-0,17
|-25,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|9,62
|14,52
|383,42
|Afyon Çimento
|5,29
|14,25
|-32,01
|Ak Enerji
|0,64
|4,92
|-29,67
|Akbank
|7,46
|-1,58
|-21,01
|Akçansa
|6,67
|-1,48
|-34,84
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,23
|-0,45
|-57,96
|Akfen GMYO
|1,53
|0,00
|-36,51
|Akın Tekstil
|8,45
|-0,47
|-40,11
|Akiş GMYO
|2,60
|1,17
|-6,87
|Akmerkez GMYO
|16,94
|0,53
|-9,16
|Aksa
|8,39
|-4,11
|-29,99
|Aksa Enerji
|3,11
|1,30
|-24,70
|Aksigorta
|3,73
|-0,27
|22,99
|Aksu Enerji
|9,11
|0,66
|71,90
|Alarko Carrıer
|40,80
|-1,69
|-29,07
|Alarko GMYO
|49,18
|1,65
|-0,04
|Alarko Holding
|2,17
|3,83
|-38,14
|Albaraka Türk
|1,31
|0,00
|-12,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,45
|0,00
|-31,70
|Alkim Kağıt
|4,62
|2,90
|-0,34
|Alkim Kimya
|24,76
|-0,16
|4,43
|Altınyağ
|1,00
|2,04
|-16,40
|Altınyunus Çeşme
|4,00
|0,00
|-20,79
|Anadolu Cam
|2,75
|-0,72
|7,72
|Anadolu Efes
|21,08
|3,43
|-11,46
|Anadolu Grubu Holding
|12,70
|0,00
|-46,17
|Anadolu Hayat Emek.
|5,84
|0,86
|-25,29
|Anadolu Isuzu
|7,40
|3,93
|-18,68
|Anadolu Sigorta
|4,44
|0,45
|47,45
|Anel Elektrik
|1,80
|0,97
|-48,84
|Anel Telekom
|0,37
|5,71
|-26,00
|Arçelik
|15,59
|-1,02
|-24,95
|Arena Bilgisayar
|4,01
|0,00
|-5,20
|Armada Bilgisayar
|9,66
|-1,02
|42,48
|Arsan Tekstil
|1,66
|2,47
|-5,14
|Artı Yatırım Holding
|1,02
|-4,67
|8,51
|Aselsan
|26,54
|0,61
|-16,36
|Aslan Çimento
|29,24
|2,52
|-22,19
|Ata GMYO
|3,88
|0,26
|-19,00
|Atakule GMYO
|1,55
|-0,64
|-24,39
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,30
|3,45
|-38,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,00
|0,00
|2,04
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,70
|2,63
|-33,91
|Avrasya GMYO
|0,95
|-1,04
|-39,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,11
|-3,48
|-33,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.223,30
|0,06
|
|Avrupa Yatırım Holding
|1,77
|-1,67
|45,08
|Ayen Enerji
|2,75
|0,00
|-43,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|-1,16
|3,76
|Aygaz
|11,85
|0,51
|-18,25
|Bagfaş
|5,37
|5,71
|-48,86
|Bak Ambalaj
|4,50
|-3,43
|-7,56
|Balatacılar Balatacılık
|0,39
|2,63
|-30,36
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|-0,65
|-62,35
|Banvit
|11,83
|-1,33
|-44,77
|Baştaş Başkent Çimento
|2,15
|
|-9,16
|Batı Çimento
|2,57
|-2,65
|-41,47
|Batısöke Çimento
|0,97
|-2,02
|-41,55
|Bera Holding
|1,73
|4,85
|-44,19
|Berkosan Yalıtım
|1,66
|-1,19
|-25,56
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,70
|3,66
|-58,44
|Beyaz Filo
|3,49
|-2,79
|-89,62
|Bilici Yatırım
|1,46
|1,39
|-4,61
|Bim Mağazalar
|83,10
|0,18
|9,28
|Bimeks
|0,07
|0,00
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|-19,51
|Birlik Mensucat
|0,93
|-6,06
|-34,04
|Bizim Mağazaları
|6,95
|-1,28
|-9,74
|Bolu Çimento
|3,59
|1,70
|-24,74
|Bomonti Elektrik
|0,50
|-1,96
|-53,70
|Borusan Mannesmann
|8,00
|1,52
|-27,56
|Borusan Yat. Paz.
|37,56
|-0,37
|-12,95
|Bosch Fren Sistemleri
|173,00
|0,00
|-5,56
|Bossa
|5,81
|1,04
|43,46
|Boyner Perakende Yat.
|6,99
|-0,29
|-23,86
|Brisa
|6,19
|0,81
|-14,86
|Burçelik
|3,03
|0,33
|-21,30
|Burçelik Vana
|1,62
|-0,61
|-7,43
|Bursa Çimento
|4,70
|0,00
|-7,18
|Carrefoursa
|3,85
|-1,79
|-31,00
|Coca Cola İçecek
|29,14
|1,18
|-12,99
|Cosmos Yat. Holding
|0,90
|
|-23,08
|Credıtwest Faktorıng
|1,41
|0,00
|26,48
|Çelebi
|52,30
|0,48
|53,50
|Çelik Halat
|5,49
|-0,72
|46,80
|Çemaş Döküm
|1,75
|-7,89
|-5,41
|Çemtaş
|6,55
|1,71
|62,18
|Çimbeton
|28,86
|1,98
|-21,83
|Çimentaş
|7,80
|4,70
|-32,70
|Çimsa
|7,34
|-0,27
|-44,37
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|-1,07
|-36,86
|Dagi Giyim
|1,55
|0,65
|-31,72
|Dagi Yatırım Holding
|0,99
|0,00
|-30,77
|Dardanel
|1,05
|-1,87
|-46,15
|Datagate Bilgisayar
|4,48
|1,36
|-53,91
|Demirören Gazetecilik
|8,77
|-0,23
|234,09
|Demısaş Döküm
|2,91
|-1,36
|109,58
|Denge Holding
|1,62
|0,00
|-14,38
|Deniz GMYO
|2,92
|-7,30
|8,15
|Denizbank
|6,70
|9,12
|82,56
|Denizli Cam
|10,06
|-1,28
|-15,25
|Derimod
|9,35
|-0,43
|24,50
|Desa Deri
|1,44
|-1,37
|42,57
|Despec Bilgisayar
|3,44
|-0,58
|-4,18
|Deva Holding
|3,48
|-1,69
|-20,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,78
|4,00
|-33,33
|Ditaş Doğan
|5,75
|-0,52
|-4,11
|DO-CO
|492,00
|2,07
|138,10
|Doğan Burda
|3,74
|1,63
|12,65
|Doğan Holding
|1,15
|0,00
|32,18
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,27
|1,60
|-65,11
|Doğusan
|2,36
|-0,42
|61,64
|Doğuş GMYO
|2,27
|13,50
|-29,94
|Doğuş Otomotiv
|4,50
|1,35
|-40,31
|Döktaş Dökümcülük
|8,37
|0,36
|-23,91
|Duran Doğan Basım
|3,97
|2,06
|5,31
|Dyo Boya
|3,16
|0,00
|-58,48
|Eczacıbaşı İlaç
|2,96
|1,02
|-29,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,20
|0,00
|-28,21
|Edip Gayrimenkul
|0,61
|8,93
|-48,31
|Ege Endüstri
|369,50
|1,85
|23,20
|Ege Gübre
|22,52
|1,99
|-11,76
|Ege Profil
|9,00
|-0,44
|-6,86
|Ege Seramik
|3,45
|0,29
|-21,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|4,00
|0,25
|-14,53
|Ekiz Kimya
|0,34
|0,00
|-40,35
|Emek Elektrik
|0,99
|0,00
|-37,17
|Eminiş Ambalaj
|1,22
|0,00
|-73,71
|Emlak Konut GMYO
|1,64
|-1,20
|-36,86
|Enerjisa Enerji
|4,91
|0,82
|
|Enka İnşaat
|4,56
|-1,72
|-15,90
|Erbosan
|64,80
|2,13
|-18,30
|Ereğli Demir Çelik
|7,72
|-3,86
|-17,34
|Ersu Gıda
|0,92
|1,10
|-29,77
|Escort Teknoloji
|0,68
|1,49
|-46,03
|Etiler Gıda
|2,20
|-1,35
|-53,09
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|2,78
|-32,54
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,57
|-1,72
|-38,88
|Euro Yat. Ort.
|0,57
|1,79
|-31,58
|Euro Yatırım Holding
|0,47
|0,00
|-22,95
|Fenerbahçe Futbol
|6,88
|2,99
|-57,82
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,12
|0,65
|-77,41
|F-M İzmit Piston
|17,44
|1,04
|39,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,31
|2,16
|-32,72
|Ford Otosan
|52,65
|-1,31
|-7,32
|Formet Çelik Kapı
|1,06
|-6,19
|
|Frigo Pak Gıda
|1,05
|-0,94
|10,53
|Galatasaray Sportif
|1,24
|3,33
|-40,88
|Garanti Bankası
|7,86
|-2,72
|-23,51
|Garanti Faktoring
|1,98
|1,02
|-39,26
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|0,00
|-14,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,19
|-0,31
|26,59
|Gedik Yatırım Holding
|2,27
|-5,02
|64,49
|Gediz Ambalaj
|4,36
|-0,46
|20,61
|Gentaş
|2,09
|3,98
|39,32
|Gersan Elektrik
|3,28
|-1,20
|-30,36
|Global Men. Değ.
|0,44
|-2,22
|-2,22
|Global Yat. Holding
|2,68
|4,28
|-25,76
|Good-Year
|3,47
|0,58
|-16,55
|Göltaş Çimento
|37,20
|3,74
|-42,12
|Gözde Girişim
|2,90
|3,57
|-48,76
|GSD Denizcilik
|1,10
|0,92
|-18,52
|GSD Holding
|0,72
|-1,37
|0,00
|Gübre Fabrik.
|2,94
|3,52
|-30,50
|Güler Yat. Holding
|1,36
|4,62
|17,24
|Güneş Sigorta
|1,55
|-1,90
|-6,06
|Halk GMYO
|0,68
|0,00
|-25,50
|Halk Sigorta
|1,18
|7,27
|-11,39
|Hatay Tekstil
|4,09
|-0,49
|-17,71
|Hedef Girişim
|1,19
|-1,65
|-40,10
|Hektaş
|9,14
|1,11
|30,57
|HUB Girişim
|1,91
|0,53
|60,50
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|1,03
|-26,87
|ICBC Turkey Bank
|9,58
|2,02
|110,09
|İdealist Danışmanlık
|10,71
|-12,21
|78,50
|İdealist GMYO
|1,78
|0,00
|-12,75
|İhlas Ev Aletleri
|0,30
|0,00
|-41,18
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|-0,79
|-35,71
|İhlas Gazetecilik
|0,72
|0,00
|-38,98
|İhlas Holding
|0,31
|3,33
|-41,51
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|-3,13
|-39,22
|İndeks Bilgisayar
|5,66
|0,53
|-44,61
|Info Yatırım
|1,00
|0,00
|-15,25
|İntema
|19,38
|-0,51
|-20,38
|İpek Doğal Enerji
|5,94
|-0,83
|10,61
|İskenderun Demir Çelik
|5,95
|-3,41
|21,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul