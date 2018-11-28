Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,14
|-19,85
|65,89
|Acıpayam Selüloz
|3,43
|-0,58
|32,40
|Adana Çimento (A)
|5,89
|0,00
|9,97
|Adana Çimento (B)
|4,04
|1,00
|7,55
|Adana Çimento (C)
|1,42
|0,00
|81,04
|Adel Kalemcilik
|11,76
|1,12
|-24,25
|Adese Alışveriş Ticaret
|8,60
|-10,60
|332,16
|Afyon Çimento
|5,03
|-4,91
|-35,35
|Ak Enerji
|0,67
|4,69
|-26,37
|Akbank
|7,47
|0,13
|-20,90
|Akçansa
|6,69
|0,30
|-34,65
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,24
|0,45
|-57,77
|Akfen GMYO
|1,55
|1,31
|-35,68
|Akın Tekstil
|8,44
|-0,12
|-40,18
|Akiş GMYO
|2,60
|0,00
|-6,87
|Akmerkez GMYO
|16,95
|0,06
|-9,11
|Aksa
|8,30
|-1,07
|-30,74
|Aksa Enerji
|3,15
|1,29
|-23,73
|Aksigorta
|3,73
|0,00
|22,99
|Aksu Enerji
|9,08
|-0,33
|71,34
|Alarko Carrıer
|40,74
|-0,15
|-29,18
|Alarko GMYO
|48,94
|-0,49
|-0,53
|Alarko Holding
|2,11
|-2,76
|-39,85
|Albaraka Türk
|1,30
|-0,76
|-13,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,45
|0,00
|-31,70
|Alkim Kağıt
|4,64
|0,43
|0,09
|Alkim Kimya
|24,70
|-0,24
|4,18
|Altınyağ
|0,93
|-7,00
|-22,25
|Altınyunus Çeşme
|4,02
|0,50
|-20,40
|Anadolu Cam
|2,75
|0,00
|7,72
|Anadolu Efes
|20,88
|-0,95
|-12,30
|Anadolu Grubu Holding
|12,79
|0,71
|-45,79
|Anadolu Hayat Emek.
|5,98
|2,40
|-23,50
|Anadolu Isuzu
|7,39
|-0,14
|-18,79
|Anadolu Sigorta
|4,39
|-1,13
|45,79
|Anel Elektrik
|1,78
|-1,11
|-49,41
|Anel Telekom
|0,40
|8,11
|-20,00
|Arçelik
|15,35
|-1,54
|-26,10
|Arena Bilgisayar
|3,80
|-5,24
|-10,17
|Armada Bilgisayar
|9,63
|-0,31
|42,04
|Arsan Tekstil
|1,71
|3,01
|-2,29
|Artı Yatırım Holding
|1,03
|0,98
|9,57
|Aselsan
|27,16
|2,34
|-14,40
|Aslan Çimento
|28,76
|-1,64
|-23,47
|Ata GMYO
|3,86
|-0,52
|-19,42
|Atakule GMYO
|1,55
|0,00
|-24,39
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,29
|-3,33
|-40,82
|Atlas Yat. Ort.
|1,00
|0,00
|2,04
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,93
|1,97
|-32,61
|Avrasya GMYO
|0,94
|-1,05
|-40,51
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,11
|0,00
|-33,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.224,00
|0,06
|
|Avrupa Yatırım Holding
|1,74
|-1,69
|42,62
|Ayen Enerji
|2,85
|3,64
|-40,99
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|5,88
|9,87
|Aygaz
|11,73
|-1,01
|-19,08
|Bagfaş
|5,46
|1,68
|-48,00
|Bak Ambalaj
|4,22
|-6,22
|-13,32
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|-2,56
|-32,14
|Bantaş Ambalaj
|1,60
|3,90
|-60,88
|Banvit
|12,00
|1,44
|-43,98
|Baştaş Başkent Çimento
|2,10
|-2,33
|-11,27
|Batı Çimento
|2,57
|0,00
|-41,47
|Batısöke Çimento
|0,99
|2,06
|-40,34
|Bera Holding
|1,70
|-1,73
|-45,16
|Berkosan Yalıtım
|1,70
|2,41
|-23,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,74
|2,35
|-57,46
|Beyaz Filo
|3,67
|5,16
|-89,08
|Bilici Yatırım
|1,57
|7,53
|2,58
|Bim Mağazalar
|82,95
|-0,18
|9,08
|Bimeks
|0,07
|0,00
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,32
|-3,03
|-21,95
|Birlik Mensucat
|0,90
|-3,23
|-36,17
|Bizim Mağazaları
|7,02
|1,01
|-8,83
|Bolu Çimento
|3,58
|-0,28
|-24,95
|Bomonti Elektrik
|0,48
|-4,00
|-55,56
|Borusan Mannesmann
|7,99
|-0,12
|-27,65
|Borusan Yat. Paz.
|37,52
|-0,11
|-13,04
|Bosch Fren Sistemleri
|173,20
|0,12
|-5,45
|Bossa
|5,92
|1,89
|46,17
|Boyner Perakende Yat.
|6,95
|-0,57
|-24,29
|Brisa
|6,22
|0,48
|-14,44
|Burçelik
|3,09
|1,98
|-19,74
|Burçelik Vana
|1,63
|0,62
|-6,86
|Bursa Çimento
|4,70
|0,00
|-7,18
|Carrefoursa
|3,95
|2,60
|-29,21
|Coca Cola İçecek
|28,12
|-3,50
|-16,04
|Cosmos Yat. Holding
|0,85
|-5,56
|-27,35
|Credıtwest Faktorıng
|1,39
|-1,42
|24,69
|Çelebi
|52,30
|0,00
|53,50
|Çelik Halat
|5,49
|0,00
|46,80
|Çemaş Döküm
|1,74
|-0,57
|-5,95
|Çemtaş
|6,61
|0,92
|63,66
|Çimbeton
|28,76
|-0,35
|-22,10
|Çimentaş
|7,73
|-0,90
|-33,30
|Çimsa
|7,31
|-0,41
|-44,60
|Çuhadaroğlu Metal
|1,86
|0,54
|-36,52
|Dagi Giyim
|1,50
|-3,23
|-33,92
|Dagi Yatırım Holding
|0,98
|-1,01
|-31,47
|Dardanel
|1,07
|1,90
|-45,13
|Datagate Bilgisayar
|4,51
|0,67
|-53,60
|Demirören Gazetecilik
|8,76
|-0,11
|233,71
|Demısaş Döküm
|2,92
|0,34
|110,30
|Denge Holding
|1,56
|-3,70
|-17,55
|Deniz GMYO
|2,99
|2,40
|10,74
|Denizbank
|7,80
|16,42
|112,53
|Denizli Cam
|10,04
|-0,20
|-15,42
|Derimod
|9,40
|0,53
|25,17
|Desa Deri
|1,36
|-5,56
|34,65
|Despec Bilgisayar
|3,48
|1,16
|-3,06
|Deva Holding
|3,53
|1,44
|-19,41
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|-5,13
|-36,75
|Ditaş Doğan
|5,73
|-0,35
|-4,44
|DO-CO
|499,10
|1,44
|141,54
|Doğan Burda
|3,69
|-1,34
|11,14
|Doğan Holding
|1,15
|0,00
|32,18
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,26
|-0,79
|-65,38
|Doğusan
|2,35
|-0,42
|60,96
|Doğuş GMYO
|2,17
|-4,41
|-33,02
|Doğuş Otomotiv
|4,66
|3,56
|-38,19
|Döktaş Dökümcülük
|8,37
|0,00
|-23,91
|Duran Doğan Basım
|4,10
|3,27
|8,75
|Dyo Boya
|3,14
|-0,63
|-58,74
|Eczacıbaşı İlaç
|2,98
|0,68
|-28,71
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,24
|0,56
|-27,81
|Edip Gayrimenkul
|0,69
|13,11
|-41,53
|Ege Endüstri
|377,00
|2,03
|25,70
|Ege Gübre
|22,20
|-1,42
|-13,01
|Ege Profil
|9,06
|0,67
|-6,24
|Ege Seramik
|3,49
|1,16
|-20,16
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|3,89
|-2,75
|-16,88
|Ekiz Kimya
|0,34
|0,00
|-40,35
|Emek Elektrik
|0,99
|0,00
|-37,17
|Eminiş Ambalaj
|1,20
|-1,64
|-74,14
|Emlak Konut GMYO
|1,63
|-0,61
|-37,25
|Enerjisa Enerji
|4,91
|0,00
|
|Enka İnşaat
|4,58
|0,44
|-15,53
|Erbosan
|65,50
|1,08
|-17,42
|Ereğli Demir Çelik
|7,76
|0,52
|-16,91
|Ersu Gıda
|0,94
|2,17
|-28,24
|Escort Teknoloji
|0,73
|7,35
|-42,06
|Etiler Gıda
|2,28
|3,64
|-51,39
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|-2,70
|-34,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,56
|-1,75
|-39,95
|Euro Yat. Ort.
|0,56
|-1,75
|-32,78
|Euro Yatırım Holding
|0,46
|-2,13
|-24,59
|Fenerbahçe Futbol
|6,93
|0,73
|-57,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,14
|0,64
|-77,26
|F-M İzmit Piston
|17,68
|1,38
|41,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,34
|0,91
|-32,11
|Ford Otosan
|54,85
|4,18
|-3,44
|Formet Çelik Kapı
|1,05
|-0,94
|
|Frigo Pak Gıda
|1,03
|-1,90
|8,42
|Galatasaray Sportif
|1,25
|0,81
|-40,41
|Garanti Bankası
|7,94
|1,02
|-22,74
|Garanti Faktoring
|2,00
|1,01
|-38,65
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-13,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,14
|-1,57
|24,60
|Gedik Yatırım Holding
|2,27
|0,00
|64,49
|Gediz Ambalaj
|4,37
|0,23
|20,89
|Gentaş
|2,03
|-2,87
|35,32
|Gersan Elektrik
|3,32
|1,22
|-29,51
|Global Men. Değ.
|0,45
|2,27
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,70
|0,75
|-25,21
|Good-Year
|3,50
|0,86
|-15,83
|Göltaş Çimento
|36,52
|-1,83
|-43,18
|Gözde Girişim
|2,94
|1,38
|-48,06
|GSD Denizcilik
|1,12
|1,82
|-17,04
|GSD Holding
|0,74
|2,78
|2,78
|Gübre Fabrik.
|2,93
|-0,34
|-30,73
|Güler Yat. Holding
|1,09
|-19,85
|-6,03
|Güneş Sigorta
|1,56
|0,65
|-5,45
|Halk GMYO
|0,67
|-1,47
|-26,60
|Halk Sigorta
|1,19
|0,85
|-10,64
|Hatay Tekstil
|4,14
|1,22
|-16,70
|Hedef Girişim
|1,20
|0,84
|-39,60
|Hektaş
|9,17
|0,33
|31,00
|HUB Girişim
|1,95
|2,09
|63,87
|Hürriyet Gzt.
|1,05
|7,14
|-21,64
|ICBC Turkey Bank
|9,75
|1,77
|113,82
|İdealist Danışmanlık
|10,90
|1,77
|81,67
|İdealist GMYO
|1,68
|-5,62
|-17,65
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|6,67
|-37,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,32
|4,76
|-32,65
|İhlas Gazetecilik
|0,79
|9,72
|-33,05
|İhlas Holding
|0,31
|0,00
|-41,51
|İhlas Yayın Holding
|0,33
|6,45
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|5,57
|-1,59
|-45,50
|Info Yatırım
|0,99
|-1,00
|-16,10
|İntema
|19,51
|0,67
|-19,84
|İpek Doğal Enerji
|5,85
|-1,52
|8,94
|İskenderun Demir Çelik
|6,03
|1,34
|23,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:38