30 Kasım 2018, 18:51
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,07 19,92 137,98
Acıpayam Selüloz 3,38 -1,46 30,47
Adana Çimento (A) 5,91 -0,51 10,35
Adana Çimento (B) 4,03 -0,49 7,28
Adana Çimento (C) 1,41 -0,70 79,76
Adel Kalemcilik 11,87 -0,42 -23,54
Adese Alışveriş Ticaret 9,00 13,78 352,26
Afyon Çimento 4,88 -1,41 -37,28
Ak Enerji 0,65 -1,52 -28,57
Akbank 7,66 1,59 -18,89
Akçansa 6,66 -1,77 -34,94
Akdenız Güvenlık Hız. 2,36 3,06 -55,51
Akfen GMYO 1,50 -1,96 -37,76
Akın Tekstil 8,49 -0,47 -39,83
Akiş GMYO 2,56 -0,39 -8,30
Akmerkez GMYO 17,00 -0,82 -8,84
Aksa 8,31 0,48 -30,66
Aksa Enerji 3,09 -0,64 -25,18
Aksigorta 3,66 -1,08 20,68
Aksu Enerji 9,10 0,33 71,72
Alarko Carrıer 40,84 -0,05 -29,00
Alarko GMYO 48,34 -2,15 -1,75
Alarko Holding 2,14 -1,38 -38,99
Albaraka Türk 1,26 -0,79 -16,20
Alcatel Lucent Teletaş 5,46 -0,73 -31,58
Alkim Kağıt 4,53 -1,52 -2,28
Alkim Kimya 24,84 0,40 4,77
Altınyağ 0,79 -10,23 -33,95
Altınyunus Çeşme 4,20 -3,45 -16,83
Anadolu Cam 2,80 1,08 9,68
Anadolu Efes 21,14 -3,38 -11,21
Anadolu Grubu Holding 13,38 2,14 -43,28
Anadolu Hayat Emek. 6,17 4,58 -21,07
Anadolu Isuzu 7,27 -0,82 -20,11
Anadolu Sigorta 4,41 0,46 46,45
Anel Elektrik 1,76 0,00 -49,98
Anel Telekom 0,44 4,76 -12,00
Arçelik 15,64 -0,89 -24,70
Arena Bilgisayar 3,95 0,77 -6,62
Armada Bilgisayar 9,64 -1,43 42,18
Arsan Tekstil 1,63 -1,81 -6,86
Artı Yatırım Holding 1,08 2,86 14,89
Aselsan 26,70 -2,05 -15,85
Aslan Çimento 28,86 -0,48 -23,21
Ata GMYO 3,86 -0,52 -19,42
Atakule GMYO 1,56 -1,89 -23,90
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,25 -13,79 -48,98
Atlas Yat. Ort. 1,00 -0,99 2,04
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,06 -1,23 -31,88
Avrasya GMYO 0,97 1,04 -38,61
Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -2,56 -32,14
Avrasya Stratejik GMYF 1.225,30 0,06
Avrupa Yatırım Holding 1,74 0,58 42,62
Ayen Enerji 2,87 1,06 -40,58
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 -1,69 6,82
Aygaz 11,71 -1,01 -19,22
Bagfaş 5,30 -0,75 -49,52
Bak Ambalaj 4,42 -0,67 -9,21
Balatacılar Balatacılık 0,38 0,00 -32,14
Bantaş Ambalaj 1,60 -0,62 -60,88
Banvit 11,83 -0,67 -44,77
Baştaş Başkent Çimento 2,08 -0,95 -12,12
Batı Çimento 2,66 2,70 -39,42
Batısöke Çimento 1,12 8,74 -32,51
Bera Holding 1,74 1,16 -43,87
Berkosan Yalıtım 1,81 2,84 -18,83
Beşiktaş Futbol Yat. 1,76 1,73 -56,97
Beyaz Filo 3,53 -1,94 -89,50
Bilici Yatırım 1,45 -3,33 -2,11
Bim Mağazalar 84,50 0,42 11,12
Bimeks 0,06 0,00 -78,57
Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51
Birlik Mensucat 0,89 2,30 -36,88
Bizim Mağazaları 7,01 -0,85 -8,96
Bolu Çimento 3,67 -0,27 -23,06
Bomonti Elektrik 0,48 -2,04 -55,56
Borusan Mannesmann 8,01 -3,96 -27,47
Borusan Yat. Paz. 37,70 -0,21 -12,63
Bosch Fren Sistemleri 175,80 -0,57 -4,03
Bossa 6,09 -0,33 50,37
Boyner Perakende Yat. 7,05 1,00 -23,20
Brisa 6,25 -0,64 -14,03
Burçelik 3,16 -0,63 -17,92
Burçelik Vana 1,68 -1,18 -4,00
Bursa Çimento 4,71 0,43 -6,98
Carrefoursa 3,92 -0,76 -29,75
Coca Cola İçecek 29,22 1,88 -12,76
Cosmos Yat. Holding 0,90 0,00 -23,08
Credıtwest Faktorıng 1,31 0,00 17,51
Çelebi 52,20 0,38 53,21
Çelik Halat 5,48 -0,36 46,54
Çemaş Döküm 1,66 -19,81 -10,27
Çemtaş 6,92 2,37 71,34
Çimbeton 28,92 0,14 -21,67
Çimentaş 7,74 -0,39 -33,22
Çimsa 7,28 -0,68 -44,83
Çuhadaroğlu Metal 1,89 0,00 -35,49
Dagi Giyim 1,38 -2,13 -39,21
Dagi Yatırım Holding 0,98 -2,00 -31,47
Dardanel 1,06 0,00 -45,64
Datagate Bilgisayar 4,35 -2,03 -55,25
Demirören Gazetecilik 8,76 -0,23 233,71
Demısaş Döküm 2,88 -1,71 107,42
Denge Holding 1,53 -0,65 -19,13
Deniz GMYO 2,90 -1,02 7,41
Denizbank 8,32 4,65 126,70
Denizli Cam 10,57 2,42 -10,95
Derimod 9,45 -1,15 25,83
Desa Deri 1,34 0,00 32,67
Despec Bilgisayar 3,50 -0,57 -2,51
Deva Holding 3,50 -0,57 -20,09
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -3,90 -36,75
Ditaş Doğan 5,74 -0,17 -4,27
DO-CO 523,80 3,62 153,49
Doğan Burda 3,68 -4,17 10,84
Doğan Holding 1,15 -0,86 32,18
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,18 -4,07 -67,58
Doğusan 2,36 0,43 61,64
Doğuş GMYO 2,21 4,74 -31,79
Doğuş Otomotiv 4,69 -1,47 -37,79
Döktaş Dökümcülük 8,40 1,33 -23,64
Duran Doğan Basım 3,93 -2,48 4,24
Dyo Boya 3,06 -0,97 -59,79
Eczacıbaşı İlaç 3,02 1,00 -27,76
Eczacıbaşı Yatırım 7,28 -0,14 -27,42
Edip Gayrimenkul 0,70 0,00 -40,68
Ege Endüstri 367,90 -0,97 22,67
Ege Gübre 23,24 0,26 -8,94
Ege Profil 9,03 0,11 -6,55
Ege Seramik 3,50 0,57 -19,93
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00
Egeplast 3,68 -1,87 -21,37
Ekiz Kimya 0,34 3,03 -40,35
Emek Elektrik 1,00 1,01 -36,54
Eminiş Ambalaj 1,19 -0,83 -74,35
Emlak Konut GMYO 1,62 -1,82 -37,63
Enerjisa Enerji 4,98 1,01
Enka İnşaat 4,69 1,08 -13,50
Erbosan 65,80 -0,98 -17,04
Ereğli Demir Çelik 7,59 0,66 -18,73
Ersu Gıda 0,93 -2,11 -29,01
Escort Teknoloji 0,71 0,00 -43,65
Etiler Gıda 2,24 0,45 -52,24
Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 -35,28
Euro Trend Yat. Ort. 0,54 -1,82 -42,10
Euro Yat. Ort. 0,55 -1,79 -33,98
Euro Yatırım Holding 0,47 4,44 -22,95
Fenerbahçe Futbol 6,79 -1,88 -58,38
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,10 -1,27 -77,55
F-M İzmit Piston 17,72 0,00 41,43
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,28 -1,50 -33,33
Ford Otosan 54,05 -2,08 -4,85
Formet Çelik Kapı 1,17 -5,65
Frigo Pak Gıda 1,47 19,51 54,74
Galatasaray Sportif 1,22 0,00 -41,84
Garanti Bankası 8,27 2,10 -19,52
Garanti Faktoring 1,97 0,00 -39,57
Garanti Yat. Ort. 0,60 -1,64 -14,46
Gedik Y. Men. Değ. 3,12 -0,32 23,81
Gedik Yatırım Holding 2,14 -1,83 55,07
Gediz Ambalaj 4,39 0,92 21,44
Gentaş 2,03 -0,49 35,32
Gersan Elektrik 3,56 4,40 -24,42
Global Men. Değ. 0,44 0,00 -2,22
Global Yat. Holding 2,73 -3,87 -24,38
Good-Year 3,48 -0,57 -16,31
Göltaş Çimento 36,50 1,39 -43,21
Gözde Girişim 2,97 -0,67 -47,53
GSD Denizcilik 1,14 -4,20 -15,56
GSD Holding 0,74 0,00 2,78
Gübre Fabrik. 2,89 -0,34 -31,68
Güler Yat. Holding 1,05 -2,78 -9,48
Güneş Sigorta 1,58 -3,07 -4,24
Halk GMYO 0,69 1,47 -24,40
Halk Sigorta 1,20 5,26 -9,89
Hatay Tekstil 4,14 -0,72 -16,70
Hedef Girişim 1,22 0,00 -38,59
Hektaş 9,47 0,74 35,29
HUB Girişim 1,91 -2,05 60,50
Hürriyet Gzt. 1,01 -1,94 -24,63
ICBC Turkey Bank 10,06 1,41 120,61
İdealist Danışmanlık 10,90 0,00 81,67
İdealist GMYO 1,65 -0,60 -19,12
İhlas Ev Aletleri 0,33 -2,94 -35,29
İhlas Gayrimenkul 1,30 -1,52 -33,67
İhlas Gazetecilik 0,75 -3,85 -36,44
İhlas Holding 0,33 0,00 -37,74
İhlas Yayın Holding 0,33 0,00 -35,29
İndeks Bilgisayar 5,64 0,71 -44,81
Info Yatırım 0,98 -2,00 -16,95
İntema 20,36 2,62 -16,35
İpek Doğal Enerji 6,08 1,33 13,22
İskenderun Demir Çelik 6,06 0,83 24,22


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek) Borsa İstanbul
30 Kasım 2018 Cuma 18:51