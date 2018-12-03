Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,68
|19,87
|185,27
|Acıpayam Selüloz
|3,41
|0,89
|31,63
|Adana Çimento (A)
|5,93
|0,34
|10,72
|Adana Çimento (B)
|4,07
|0,99
|8,35
|Adana Çimento (C)
|1,48
|4,96
|88,68
|Adel Kalemcilik
|11,86
|-0,08
|-23,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|7,20
|-20,00
|261,81
|Afyon Çimento
|4,90
|0,41
|-37,02
|Ak Enerji
|0,64
|-1,54
|-29,67
|Akbank
|7,57
|-1,17
|-19,84
|Akçansa
|6,76
|1,50
|-33,96
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,48
|5,08
|-53,24
|Akfen GMYO
|1,50
|0,00
|-37,76
|Akın Tekstil
|8,60
|1,30
|-39,05
|Akiş GMYO
|2,56
|0,00
|-8,30
|Akmerkez GMYO
|17,09
|0,53
|-8,36
|Aksa
|8,39
|0,96
|-29,99
|Aksa Enerji
|3,17
|2,59
|-23,24
|Aksigorta
|3,59
|-1,91
|18,37
|Aksu Enerji
|9,01
|-0,99
|70,02
|Alarko Carrıer
|40,70
|-0,34
|-29,25
|Alarko GMYO
|48,20
|-0,29
|-2,04
|Alarko Holding
|2,16
|0,93
|-38,42
|Albaraka Türk
|1,31
|3,97
|-12,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,54
|1,47
|-30,58
|Alkim Kağıt
|4,69
|3,53
|1,17
|Alkim Kimya
|25,04
|0,81
|5,61
|Altınyağ
|0,82
|3,80
|-31,45
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|0,00
|-16,83
|Anadolu Cam
|2,80
|0,00
|9,68
|Anadolu Efes
|20,70
|-2,08
|-13,06
|Anadolu Grubu Holding
|13,11
|-2,02
|-44,43
|Anadolu Hayat Emek.
|6,17
|0,00
|-21,07
|Anadolu Isuzu
|7,26
|-0,14
|-20,22
|Anadolu Sigorta
|4,41
|0,00
|46,45
|Anel Elektrik
|1,70
|-3,41
|-51,69
|Arçelik
|15,50
|-0,90
|-25,38
|Arena Bilgisayar
|3,88
|-1,77
|-8,27
|Armada Bilgisayar
|9,36
|-2,90
|38,05
|Arsan Tekstil
|1,62
|-0,61
|-7,43
|Artı Yatırım Holding
|1,09
|0,93
|15,96
|Aselsan
|26,32
|-1,42
|-17,05
|Aslan Çimento
|29,10
|0,83
|-22,57
|Ata GMYO
|3,86
|0,00
|-19,42
|Atakule GMYO
|1,57
|0,64
|-23,41
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,23
|-8,00
|-53,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,00
|0,00
|2,04
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,99
|7,71
|-26,62
|Avrasya GMYO
|0,97
|0,00
|-38,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|0,00
|-32,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.227,30
|0,16
|
|Avrupa Yatırım Holding
|1,73
|-0,57
|41,80
|Ayen Enerji
|2,80
|-2,44
|-42,03
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|0,00
|6,82
|Aygaz
|11,57
|-1,20
|-20,18
|Bagfaş
|5,30
|0,00
|-49,52
|Bak Ambalaj
|4,44
|0,45
|-8,80
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|-2,63
|-33,93
|Bantaş Ambalaj
|1,60
|0,00
|-60,88
|Banvit
|11,80
|-0,25
|-44,91
|Baştaş Başkent Çimento
|2,06
|-0,96
|-12,96
|Batı Çimento
|2,76
|3,76
|-37,15
|Batısöke Çimento
|1,14
|1,79
|-31,30
|Bera Holding
|1,74
|0,00
|-43,87
|Berkosan Yalıtım
|1,74
|-3,87
|-21,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,71
|-2,84
|-58,19
|Beyaz Filo
|3,49
|-1,13
|-89,62
|Bilici Yatırım
|1,45
|0,00
|-2,11
|Bim Mağazalar
|82,15
|-2,78
|8,03
|Bimeks
|0,06
|0,00
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,32
|-3,03
|-21,95
|Birlik Mensucat
|0,88
|-1,12
|-37,59
|Bizim Mağazaları
|6,94
|-1,00
|-9,87
|Bolu Çimento
|3,63
|-1,09
|-23,90
|Bomonti Elektrik
|0,50
|4,17
|-53,70
|Borusan Mannesmann
|8,03
|0,25
|-27,29
|Borusan Yat. Paz.
|37,74
|0,11
|-12,53
|Bosch Fren Sistemleri
|180,60
|2,73
|-1,41
|Bossa
|6,04
|-0,82
|49,14
|Boyner Perakende Yat.
|7,15
|1,42
|-22,11
|Brisa
|6,20
|-0,80
|-14,72
|Burçelik
|3,15
|-0,32
|-18,18
|Burçelik Vana
|1,70
|1,19
|-2,86
|Bursa Çimento
|4,71
|0,00
|-6,98
|Carrefoursa
|3,88
|-1,02
|-30,47
|Coca Cola İçecek
|30,56
|4,59
|-8,75
|Cosmos Yat. Holding
|0,88
|-2,22
|-24,79
|Credıtwest Faktorıng
|1,31
|0,00
|17,51
|Çelebi
|52,00
|-0,38
|52,62
|Çelik Halat
|5,48
|0,00
|46,54
|Çemaş Döküm
|1,57
|-5,42
|-15,14
|Çemtaş
|7,11
|2,75
|76,04
|Çimbeton
|29,00
|0,28
|-21,45
|Çimentaş
|8,00
|3,36
|-30,97
|Çimsa
|7,61
|4,53
|-42,33
|Çuhadaroğlu Metal
|1,90
|0,53
|-35,15
|Dagi Giyim
|1,36
|-1,45
|-40,09
|Dagi Yatırım Holding
|0,99
|1,02
|-30,77
|Dardanel
|1,09
|2,83
|-44,10
|Datagate Bilgisayar
|4,34
|-0,23
|-55,35
|Demirören Gazetecilik
|8,77
|0,11
|234,09
|Demısaş Döküm
|2,90
|0,69
|108,86
|Denge Holding
|1,49
|-2,61
|-21,25
|Deniz GMYO
|2,87
|-1,03
|6,30
|Denizbank
|8,11
|-2,52
|120,98
|Denizli Cam
|10,51
|-0,57
|-11,46
|Derimod
|9,46
|0,11
|25,97
|Desa Deri
|1,60
|19,40
|58,42
|Despec Bilgisayar
|3,66
|4,57
|1,95
|Deva Holding
|3,55
|1,43
|-18,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|1,35
|-35,90
|Ditaş Doğan
|5,74
|0,00
|-4,27
|DO-CO
|534,00
|1,95
|158,43
|Doğan Burda
|3,44
|-6,52
|3,61
|Doğan Holding
|1,14
|-0,87
|31,03
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|0,85
|-67,31
|Doğusan
|2,36
|0,00
|61,64
|Doğuş GMYO
|2,22
|0,45
|-31,48
|Doğuş Otomotiv
|4,54
|-3,20
|-39,78
|Döktaş Dökümcülük
|8,80
|4,76
|-20,00
|Duran Doğan Basım
|3,93
|0,00
|4,24
|Dyo Boya
|3,01
|-1,63
|-60,45
|Eczacıbaşı İlaç
|3,00
|-0,66
|-28,24
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,25
|-0,41
|-27,72
|Edip Gayrimenkul
|0,69
|-1,43
|-41,53
|Ege Endüstri
|369,10
|0,33
|23,07
|Ege Gübre
|22,94
|-1,29
|-10,11
|Ege Profil
|9,19
|1,77
|-4,89
|Ege Seramik
|3,56
|1,71
|-18,56
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|3,67
|-0,27
|-21,58
|Ekiz Kimya
|0,33
|-2,94
|-42,11
|Emek Elektrik
|1,01
|1,00
|-35,90
|Eminiş Ambalaj
|1,18
|-0,84
|-74,57
|Emlak Konut GMYO
|1,61
|-0,62
|-38,02
|Enerjisa Enerji
|4,94
|-0,80
|
|Enka İnşaat
|4,59
|-2,13
|-15,34
|Erbosan
|66,25
|0,68
|-16,47
|Ereğli Demir Çelik
|8,13
|7,11
|-12,95
|Ersu Gıda
|0,92
|-1,08
|-29,77
|Escort Teknoloji
|0,73
|2,82
|-42,06
|Etiler Gıda
|2,23
|-0,45
|-52,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|0,00
|-35,28
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,57
|5,56
|-38,88
|Euro Yat. Ort.
|0,55
|0,00
|-33,98
|Euro Yatırım Holding
|0,48
|2,13
|-21,31
|Fenerbahçe Futbol
|6,71
|-1,18
|-58,87
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,06
|-1,29
|-77,84
|F-M İzmit Piston
|17,80
|0,45
|42,07
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,24
|-1,22
|-34,15
|Ford Otosan
|52,60
|-2,68
|-7,41
|Formet Çelik Kapı
|1,15
|-1,71
|
|Frigo Pak Gıda
|1,76
|19,73
|85,26
|Galatasaray Sportif
|1,22
|0,00
|-41,84
|Garanti Bankası
|8,18
|-1,09
|-20,40
|Garanti Faktoring
|1,97
|0,00
|-39,57
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-13,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,09
|-0,96
|22,62
|Gedik Yatırım Holding
|2,18
|1,87
|57,97
|Gediz Ambalaj
|4,43
|0,91
|22,54
|Gentaş
|1,98
|-2,46
|31,99
|Gersan Elektrik
|3,52
|-1,12
|-25,27
|Global Men. Değ.
|0,45
|2,27
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,71
|-0,73
|-24,93
|Good-Year
|3,48
|0,00
|-16,31
|Göltaş Çimento
|36,74
|0,66
|-42,84
|Gözde Girişim
|2,95
|-0,67
|-47,88
|GSD Denizcilik
|1,18
|3,51
|-12,59
|GSD Holding
|0,76
|2,70
|5,56
|Gübre Fabrik.
|2,93
|1,38
|-30,73
|Güler Yat. Holding
|1,05
|0,00
|-9,48
|Güneş Sigorta
|1,57
|-0,63
|-4,85
|Halk GMYO
|0,69
|0,00
|-24,40
|Halk Sigorta
|1,19
|-0,83
|-10,64
|Hatay Tekstil
|4,14
|0,00
|-16,70
|Hedef Girişim
|1,24
|1,64
|-37,59
|Hektaş
|9,46
|-0,11
|35,14
|HUB Girişim
|1,84
|-3,66
|54,62
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|-3,96
|-27,61
|ICBC Turkey Bank
|10,23
|1,69
|124,34
|İdealist Danışmanlık
|10,90
|
|81,67
|İdealist GMYO
|1,64
|-0,61
|-19,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|-3,03
|-37,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|-1,54
|-34,69
|İhlas Gazetecilik
|0,73
|-2,67
|-38,14
|İhlas Holding
|0,32
|-3,03
|-39,62
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|-3,03
|-37,25
|İndeks Bilgisayar
|5,74
|1,77
|-43,83
|Info Yatırım
|1,00
|2,04
|-15,25
|İntema
|20,26
|-0,49
|-16,76
|İpek Doğal Enerji
|6,02
|-0,99
|12,10
|İskenderun Demir Çelik
|6,29
|3,80
|28,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:48