05 Aralık 2018, 18:34
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,61 -2,17 179,84
Acıpayam Selüloz 3,51 1,15 35,49
Adana Çimento (A) 6,21 3,85 15,95
Adana Çimento (B) 4,13 2,74 9,95
Adana Çimento (C) 1,60 5,26 103,98
Adel Kalemcilik 11,70 0,34 -24,64
Adese Alışveriş Ticaret 4,61 -19,97 131,66
Afyon Çimento 4,87 0,62 -37,40
Ak Enerji 0,66 1,54 -27,47
Akbank 7,00 -4,50 -25,88
Akçansa 7,05 2,47 -31,13
Akdenız Güvenlık Hız. 2,29 -2,97 -56,83
Akfen GMYO 1,49 -1,32 -38,17
Akın Tekstil 8,66 0,81 -38,63
Akiş GMYO 2,53 -0,39 -9,38
Akmerkez GMYO 17,00 1,19 -8,84
Aksa 8,13 -0,61 -32,16
Aksa Enerji 3,07 0,00 -25,67
Aksigorta 3,60 -0,55 18,70
Aksu Enerji 8,91 -0,34 68,13
Alarko Carrıer 40,22 -0,25 -30,08
Alarko GMYO 47,86 0,17 -2,73
Alarko Holding 2,15 -0,92 -38,71
Albaraka Türk 1,32 -0,75 -12,21
Alcatel Lucent Teletaş 5,45 0,74 -31,70
Alkim Kağıt 4,57 -1,51 -1,42
Alkim Kimya 24,72 -0,96 4,26
Altınyağ 0,82 3,80 -31,45
Altınyunus Çeşme 4,14 -3,04 -18,02
Anadolu Cam 2,77 -1,77 8,50
Anadolu Efes 21,86 2,63 -8,19
Anadolu Grubu Holding 12,89 -1,00 -45,36
Anadolu Hayat Emek. 6,23 -0,16 -20,30
Anadolu Isuzu 7,14 0,56 -21,54
Anadolu Sigorta 4,35 -1,36 44,46
Anel Elektrik 1,65 0,00 -53,11
Arçelik 15,57 -0,32 -25,04
Arena Bilgisayar 3,83 0,52 -9,46
Armada Bilgisayar 9,39 0,64 38,50
Arsan Tekstil 1,62 0,00 -7,43
Artı Yatırım Holding 1,04 -0,95 10,64
Aselsan 26,46 1,30 -16,61
Aslan Çimento 29,22 -0,81 -22,25
Ata GMYO 3,84 -1,54 -19,83
Atakule GMYO 1,56 0,00 -23,90
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,24 0,00 -51,02
Atlas Yat. Ort. 1,01 0,00 3,06
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,93 1,33 -26,96
Avrasya GMYO 0,95 -1,04 -39,87
Avrasya Petrol ve Tur. 1,13 -1,74 -32,74
Avrasya Stratejik GMYF 1.228,70 0,06
Avrupa Yatırım Holding 1,97 10,67 61,48
Ayen Enerji 2,73 -1,09 -43,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 0,57 6,82
Aygaz 11,95 3,55 -17,56
Bagfaş 5,41 2,85 -48,48
Bak Ambalaj 4,39 -0,45 -9,82
Balatacılar Balatacılık 0,35 -2,78 -37,50
Bantaş Ambalaj 1,62 1,25 -60,39
Banvit 11,52 -1,12 -46,22
Baştaş Başkent Çimento 2,00 0,00 -15,50
Batı Çimento 2,77 0,00 -36,92
Batısöke Çimento 1,16 -3,33 -30,10
Bera Holding 2,01 -0,99 -35,16
Berkosan Yalıtım 1,74 1,75 -21,97
Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 0,00 -59,17
Beyaz Filo 3,45 -1,15 -89,74
Bilici Yatırım 1,43 2,14 -3,46
Bim Mağazalar 83,90 0,66 10,33
Bimeks 0,06 0,00 -78,57
Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51
Birlik Mensucat 0,94 5,62 -33,33
Bizim Mağazaları 6,71 1,05 -12,86
Bolu Çimento 3,59 -0,28 -24,74
Bomonti Elektrik 0,52 6,12 -51,85
Borusan Mannesmann 8,00 1,78 -27,56
Borusan Yat. Paz. 37,60 0,27 -12,86
Bosch Fren Sistemleri 180,50 1,40 -1,46
Bossa 5,80 -0,17 43,21
Boyner Perakende Yat. 3,45 1,88 -21,31
Brisa 6,18 0,82 -14,99
Burçelik 3,16 -0,32 -17,92
Burçelik Vana 1,71 -1,16 -2,29
Bursa Çimento 4,69 0,00 -7,38
Carrefoursa 3,80 -0,78 -31,90
Coca Cola İçecek 31,74 0,76 -5,23
Cosmos Yat. Holding 0,90 4,65 -23,08
Credıtwest Faktorıng 1,29 -2,27 15,72
Çelebi 52,00 -0,95 52,62
Çelik Halat 5,37 0,00 43,59
Çemaş Döküm 1,59 -4,22 -14,05
Çemtaş 6,90 -0,29 70,84
Çimbeton 28,72 0,70 -22,21
Çimentaş 8,30 1,47 -28,39
Çimsa 7,51 -0,79 -43,08
Çuhadaroğlu Metal 1,87 1,08 -36,18
Dagi Giyim 1,34 -0,74 -40,97
Dagi Yatırım Holding 0,98 0,00 -31,47
Dardanel 1,07 -0,93 -45,13
Datagate Bilgisayar 4,20 -1,18 -56,79
Demirören Gazetecilik 8,75 -0,34 233,33
Demısaş Döküm 2,85 0,00 105,26
Denge Holding 1,42 -3,40 -24,95
Deniz GMYO 2,86 -0,69 5,93
Denizbank 8,23 2,88 124,25
Denizli Cam 10,79 2,86 -9,10
Derimod 9,28 -0,11 23,57
Desa Deri 1,62 -6,90 60,40
Despec Bilgisayar 3,50 0,00 -2,51
Deva Holding 3,50 -0,28 -20,09
Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 0,00 -35,04
Ditaş Doğan 5,72 0,35 -4,61
DO-CO 530,00 -2,57 156,50
Doğan Burda 3,30 -1,20 -0,60
Doğan Holding 1,13 0,89 29,89
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 -0,88 -68,96
Doğusan 2,43 1,25 66,44
Doğuş GMYO 2,22 1,37 -31,48
Doğuş Otomotiv 4,52 1,80 -40,04
Döktaş Dökümcülük 8,59 0,82 -21,91
Duran Doğan Basım 4,10 6,22 8,75
Dyo Boya 2,93 -0,34 -61,50
Eczacıbaşı İlaç 2,94 -0,34 -29,67
Eczacıbaşı Yatırım 7,07 -0,14 -29,51
Edip Gayrimenkul 0,67 -1,47 -43,22
Ege Endüstri 369,70 -1,02 23,27
Ege Gübre 22,62 2,54 -11,37
Ege Profil 8,97 -1,43 -7,17
Ege Seramik 3,50 -0,28 -19,93
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 4,55 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00
Egeplast 3,64 -0,82 -22,22
Ekiz Kimya 0,32 0,00 -43,86
Emek Elektrik 1,03 0,00 -34,63
Eminiş Ambalaj 1,22 -5,43 -73,71
Emlak Konut GMYO 1,62 -0,61 -37,63
Enerjisa Enerji 5,10 0,00
Enka İnşaat 4,47 -2,19 -17,56
Erbosan 65,75 1,15 -17,10
Ereğli Demir Çelik 8,23 4,31 -11,88
Ersu Gıda 1,00 5,26 -23,66
Escort Teknoloji 0,71 0,00 -43,65
Etiler Gıda 2,21 1,84 -52,88
Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 0,00 -31,63
Euro Trend Yat. Ort. 0,67 0,00 -28,16
Euro Yat. Ort. 0,58 1,75 -30,38
Euro Yatırım Holding 0,52 0,00 -14,75
Fenerbahçe Futbol 6,46 -0,77 -60,40
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 0,00 -77,77
F-M İzmit Piston 18,20 2,02 45,26
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,24 -0,92 -34,15
Ford Otosan 53,20 0,85 -6,35
Formet Çelik Kapı 1,20 9,09
Frigo Pak Gıda 2,53 19,91 166,32
Galatasaray Sportif 1,21 0,00 -42,31
Garanti Bankası 7,82 -2,74 -23,90
Garanti Faktoring 2,02 -1,46 -38,04
Garanti Yat. Ort. 0,64 4,92 -8,76
Gedik Y. Men. Değ. 3,00 -3,23 19,05
Gedik Yatırım Holding 2,13 -0,47 54,35
Gediz Ambalaj 4,60 0,66 27,25
Gentaş 2,02 1,51 34,66
Gersan Elektrik 3,38 0,90 -28,24
Global Men. Değ. 0,46 2,22 2,22
Global Yat. Holding 2,74 1,86 -24,10
Good-Year 3,43 0,00 -17,51
Göltaş Çimento 37,04 1,15 -42,37
Gözde Girişim 2,87 0,70 -49,29
GSD Denizcilik 1,22 2,52 -9,63
GSD Holding 0,80 2,56 11,11
Gübre Fabrik. 3,01 1,35 -28,84
Güler Yat. Holding 1,04 -0,95 -10,34
Güneş Sigorta 1,64 3,14 -0,61
Halk GMYO 0,68 0,00 -25,50
Halk Sigorta 1,14 -1,72 -14,39
Hatay Tekstil 4,12 -0,48 -17,10
Hedef Girişim 1,23 -1,60 -38,09
Hektaş 9,49 -0,84 35,57
HUB Girişim 1,70 -2,86 42,86
Hürriyet Gzt. 0,97 0,00 -27,61
ICBC Turkey Bank 10,46 1,16 129,39
İdealist Danışmanlık 10,32 0,68 72,00
İdealist GMYO 1,63 0,62 -20,10
İhlas Ev Aletleri 0,32 3,23 -37,25
İhlas Gayrimenkul 1,30 0,78 -33,67
İhlas Gazetecilik 0,74 0,00 -37,29
İhlas Holding 0,32 3,23 -39,62
İhlas Yayın Holding 0,32 0,00 -37,25
İndeks Bilgisayar 5,49 -0,54 -46,28
Info Yatırım 1,02 0,00 -13,56
İntema 20,22 -0,30 -16,93
İpek Doğal Enerji 6,02 -1,79 12,10
İskenderun Demir Çelik 6,22 1,30 27,50


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:34