06 Aralık 2018, 18:40
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,27 -9,42 153,49
Acıpayam Selüloz 3,37 -3,99 30,08
Adana Çimento (A) 6,15 -0,97 14,83
Adana Çimento (B) 4,13 0,00 9,95
Adana Çimento (C) 1,39 -13,13 77,21
Adel Kalemcilik 11,65 -0,43 -24,96
Adese Alışveriş Ticaret 4,02 -12,80 102,01
Afyon Çimento 4,93 1,23 -36,63
Ak Enerji 0,64 -3,03 -29,67
Akbank 6,65 -5,00 -29,58
Akçansa 7,15 1,42 -30,15
Akdenız Güvenlık Hız. 2,29 0,00 -56,83
Akfen GMYO 1,47 -1,34 -39,00
Akın Tekstil 8,67 0,12 -38,55
Akiş GMYO 2,57 1,58 -7,95
Akmerkez GMYO 17,00 0,00 -8,84
Aksa 8,09 -0,49 -32,49
Aksa Enerji 2,99 -2,61 -27,60
Aksigorta 3,55 -1,39 17,05
Aksu Enerji 8,75 -1,80 65,11
Alarko Carrıer 40,18 -0,10 -30,15
Alarko GMYO 48,18 0,67 -2,08
Alarko Holding 2,13 -0,93 -39,28
Albaraka Türk 1,31 -0,76 -12,88
Alcatel Lucent Teletaş 5,40 -0,92 -32,33
Alkim Kağıt 4,63 1,31 -0,12
Alkim Kimya 24,50 -0,89 3,33
Altınyağ 0,82 0,00 -31,45
Altınyunus Çeşme 4,40 6,28 -12,87
Anadolu Cam 2,71 -2,17 6,15
Anadolu Efes 21,52 -1,56 -9,61
Anadolu Grubu Holding 12,41 -3,72 -47,40
Anadolu Hayat Emek. 6,14 -1,44 -21,45
Anadolu Isuzu 6,99 -2,10 -23,19
Anadolu Sigorta 4,36 0,23 44,79
Anel Elektrik 1,62 -1,82 -53,96
Arçelik 15,51 -0,39 -25,33
Arena Bilgisayar 3,70 -3,39 -12,53
Armada Bilgisayar 9,34 -0,53 37,76
Arsan Tekstil 1,60 -1,23 -8,57
Artı Yatırım Holding 1,04 0,00 10,64
Aselsan 26,42 -0,15 -16,73
Aslan Çimento 28,86 -1,23 -23,21
Ata GMYO 3,81 -0,78 -20,46
Atakule GMYO 1,53 -1,92 -25,37
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,24 0,00 -51,02
Atlas Yat. Ort. 1,13 11,88 15,31
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,88 -0,39 -27,24
Avrasya GMYO 0,96 1,05 -39,24
Avrasya Petrol ve Tur. 1,13 0,00 -32,74
Avrasya Stratejik GMYF 1.229,30 0,05
Avrupa Yatırım Holding 2,02 2,54 65,57
Ayen Enerji 2,69 -1,47 -44,31
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,58 -9,71 -3,56
Aygaz 11,89 -0,50 -17,97
Bagfaş 5,26 -2,77 -49,90
Bak Ambalaj 4,39 0,00 -9,82
Balatacılar Balatacılık 0,34 -2,86 -39,29
Bantaş Ambalaj 1,60 -1,23 -60,88
Banvit 11,55 0,26 -46,08
Baştaş Başkent Çimento 1,99 -0,50 -15,92
Batı Çimento 2,69 -2,89 -38,74
Batısöke Çimento 1,09 -6,03 -34,31
Bera Holding 2,14 6,47 -30,97
Berkosan Yalıtım 1,80 3,45 -19,28
Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 0,00 -59,17
Beyaz Filo 3,31 -4,06 -90,15
Bilici Yatırım 1,45 1,40 -2,11
Bim Mağazalar 84,50 0,72 11,12
Bimeks 0,06 0,00 -78,57
Birko Mensucat 0,32 -3,03 -21,95
Birlik Mensucat 0,92 -2,13 -34,75
Bizim Mağazaları 6,64 -1,04 -13,77
Bolu Çimento 3,59 0,00 -24,74
Bomonti Elektrik 0,55 5,77 -49,07
Borusan Mannesmann 7,92 -1,00 -28,29
Borusan Yat. Paz. 37,52 -0,21 -13,04
Bosch Fren Sistemleri 200,00 10,80 9,18
Bossa 5,75 -0,86 41,98
Boyner Perakende Yat. 3,55 2,90 -19,03
Brisa 6,22 0,65 -14,44
Burçelik 3,20 1,27 -16,88
Burçelik Vana 1,67 -2,34 -4,57
Bursa Çimento 4,66 -0,64 -7,97
Carrefoursa 3,75 -1,32 -32,80
Coca Cola İçecek 32,00 0,82 -4,46
Cosmos Yat. Holding 0,94 4,44 -19,66
Credıtwest Faktorıng 1,28 -0,78 14,82
Çelebi 52,00 0,00 52,62
Çelik Halat 5,34 -0,56 42,79
Çemaş Döküm 1,28 -19,50 -30,81
Çemtaş 6,71 -2,75 66,14
Çimbeton 28,82 0,35 -21,94
Çimentaş 8,78 5,78 -24,25
Çimsa 7,45 -0,80 -43,54
Çuhadaroğlu Metal 1,84 -1,60 -37,20
Dagi Giyim 1,34 0,00 -40,97
Dagi Yatırım Holding 0,97 -1,02 -32,17
Dardanel 1,05 -1,87 -46,15
Datagate Bilgisayar 4,22 0,48 -56,59
Demirören Gazetecilik 8,81 0,69 235,61
Demısaş Döküm 2,82 -1,05 103,10
Denge Holding 1,36 -4,23 -28,12
Deniz GMYO 3,43 19,93 27,04
Denizbank 9,87 19,93 168,94
Denizli Cam 10,85 0,56 -8,59
Derimod 9,34 0,65 24,37
Desa Deri 1,79 10,49 77,23
Despec Bilgisayar 3,45 -1,43 -3,90
Deva Holding 3,45 -1,43 -21,23
Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 -1,32 -35,90
Ditaş Doğan 5,63 -1,57 -6,11
DO-CO 523,00 -1,32 153,11
Doğan Burda 3,13 -5,15 -5,72
Doğan Holding 1,13 0,00 29,89
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 7,08 -66,76
Doğusan 2,43 0,00 66,44
Doğuş GMYO 2,23 0,45 -31,17
Doğuş Otomotiv 4,44 -1,77 -41,11
Döktaş Dökümcülük 8,49 -1,16 -22,82
Duran Doğan Basım 4,18 1,95 10,88
Dyo Boya 2,91 -0,68 -61,76
Eczacıbaşı İlaç 2,91 -1,02 -30,39
Eczacıbaşı Yatırım 7,04 -0,42 -29,81
Edip Gayrimenkul 0,69 2,99 -41,53
Ege Endüstri 366,00 -1,00 22,03
Ege Gübre 22,28 -1,50 -12,70
Ege Profil 8,93 -0,45 -7,58
Ege Seramik 3,40 -2,86 -22,22
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00
Egeplast 3,64 0,00 -22,22
Ekiz Kimya 0,32 0,00 -43,86
Emek Elektrik 1,03 0,00 -34,63
Eminiş Ambalaj 1,19 -2,46 -74,35
Emlak Konut GMYO 1,62 0,00 -37,63
Enerjisa Enerji 5,15 0,98
Enka İnşaat 4,49 0,45 -17,19
Erbosan 65,30 -0,68 -17,67
Ereğli Demir Çelik 7,80 -5,22 -16,48
Ersu Gıda 0,97 -3,00 -25,95
Escort Teknoloji 0,70 -1,41 -44,44
Etiler Gıda 2,29 3,62 -51,17
Euro Kapital Yat. Ort. 0,81 8,00 -26,16
Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -1,49 -29,23
Euro Yat. Ort. 0,61 5,17 -26,78
Euro Yatırım Holding 0,51 -1,92 -16,39
Fenerbahçe Futbol 6,45 -0,15 -60,46
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,00 -2,28 -78,28
F-M İzmit Piston 18,20 0,00 45,26
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,30 1,85 -32,93
Ford Otosan 51,55 -3,10 -9,25
Formet Çelik Kapı 1,19 -0,83
Frigo Pak Gıda 2,25 -11,07 136,84
Galatasaray Sportif 1,21 0,00 -42,31
Garanti Bankası 7,77 -0,64 -24,39
Garanti Faktoring 2,00 -0,99 -38,65
Garanti Yat. Ort. 0,64 0,00 -8,76
Gedik Y. Men. Değ. 2,95 -1,67 17,06
Gedik Yatırım Holding 2,08 -2,35 50,72
Gediz Ambalaj 4,49 -2,39 24,20
Gentaş 2,08 2,97 38,66
Gersan Elektrik 3,34 -1,18 -29,09
Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22
Global Yat. Holding 2,72 -0,73 -24,65
Good-Year 3,43 0,00 -17,51
Göltaş Çimento 36,92 -0,32 -42,56
Gözde Girişim 2,79 -2,79 -50,71
GSD Denizcilik 1,19 -2,46 -11,85
GSD Holding 0,81 1,25 12,50
Gübre Fabrik. 2,99 -0,66 -29,31
Güler Yat. Holding 1,04 0,00 -10,34
Güneş Sigorta 1,61 -1,83 -2,42
Halk GMYO 0,69 1,47 -24,40
Halk Sigorta 1,13 -0,88 -15,14
Hatay Tekstil 4,07 -1,21 -18,11
Hedef Girişim 1,19 -3,25 -40,10
Hektaş 9,33 -1,69 33,29
HUB Girişim 1,69 -0,59 42,02
Hürriyet Gzt. 1,00 3,09 -25,37
ICBC Turkey Bank 10,57 1,05 131,80
İdealist Danışmanlık 10,41 0,87 73,50
İdealist GMYO 1,64 0,61 -19,61
İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -37,25
İhlas Gayrimenkul 1,28 -1,54 -34,69
İhlas Gazetecilik 0,73 -1,35 -38,14
İhlas Holding 0,32 0,00 -39,62
İhlas Yayın Holding 0,32 0,00 -37,25
İndeks Bilgisayar 5,46 -0,55 -46,57
Info Yatırım 1,01 -0,98 -14,41
İntema 19,97 -1,24 -17,95
İpek Doğal Enerji 5,77 -4,15 7,45
İskenderun Demir Çelik 6,07 -2,41 24,42


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)
06 Aralık 2018 Perşembe 18:40