Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,27
|-9,42
|153,49
|Acıpayam Selüloz
|3,37
|-3,99
|30,08
|Adana Çimento (A)
|6,15
|-0,97
|14,83
|Adana Çimento (B)
|4,13
|0,00
|9,95
|Adana Çimento (C)
|1,39
|-13,13
|77,21
|Adel Kalemcilik
|11,65
|-0,43
|-24,96
|Adese Alışveriş Ticaret
|4,02
|-12,80
|102,01
|Afyon Çimento
|4,93
|1,23
|-36,63
|Ak Enerji
|0,64
|-3,03
|-29,67
|Akbank
|6,65
|-5,00
|-29,58
|Akçansa
|7,15
|1,42
|-30,15
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,29
|0,00
|-56,83
|Akfen GMYO
|1,47
|-1,34
|-39,00
|Akın Tekstil
|8,67
|0,12
|-38,55
|Akiş GMYO
|2,57
|1,58
|-7,95
|Akmerkez GMYO
|17,00
|0,00
|-8,84
|Aksa
|8,09
|-0,49
|-32,49
|Aksa Enerji
|2,99
|-2,61
|-27,60
|Aksigorta
|3,55
|-1,39
|17,05
|Aksu Enerji
|8,75
|-1,80
|65,11
|Alarko Carrıer
|40,18
|-0,10
|-30,15
|Alarko GMYO
|48,18
|0,67
|-2,08
|Alarko Holding
|2,13
|-0,93
|-39,28
|Albaraka Türk
|1,31
|-0,76
|-12,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,40
|-0,92
|-32,33
|Alkim Kağıt
|4,63
|1,31
|-0,12
|Alkim Kimya
|24,50
|-0,89
|3,33
|Altınyağ
|0,82
|0,00
|-31,45
|Altınyunus Çeşme
|4,40
|6,28
|-12,87
|Anadolu Cam
|2,71
|-2,17
|6,15
|Anadolu Efes
|21,52
|-1,56
|-9,61
|Anadolu Grubu Holding
|12,41
|-3,72
|-47,40
|Anadolu Hayat Emek.
|6,14
|-1,44
|-21,45
|Anadolu Isuzu
|6,99
|-2,10
|-23,19
|Anadolu Sigorta
|4,36
|0,23
|44,79
|Anel Elektrik
|1,62
|-1,82
|-53,96
|Arçelik
|15,51
|-0,39
|-25,33
|Arena Bilgisayar
|3,70
|-3,39
|-12,53
|Armada Bilgisayar
|9,34
|-0,53
|37,76
|Arsan Tekstil
|1,60
|-1,23
|-8,57
|Artı Yatırım Holding
|1,04
|0,00
|10,64
|Aselsan
|26,42
|-0,15
|-16,73
|Aslan Çimento
|28,86
|-1,23
|-23,21
|Ata GMYO
|3,81
|-0,78
|-20,46
|Atakule GMYO
|1,53
|-1,92
|-25,37
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,24
|0,00
|-51,02
|Atlas Yat. Ort.
|1,13
|11,88
|15,31
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,88
|-0,39
|-27,24
|Avrasya GMYO
|0,96
|1,05
|-39,24
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,13
|0,00
|-32,74
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.229,30
|0,05
|
|Avrupa Yatırım Holding
|2,02
|2,54
|65,57
|Ayen Enerji
|2,69
|-1,47
|-44,31
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,58
|-9,71
|-3,56
|Aygaz
|11,89
|-0,50
|-17,97
|Bagfaş
|5,26
|-2,77
|-49,90
|Bak Ambalaj
|4,39
|0,00
|-9,82
|Balatacılar Balatacılık
|0,34
|-2,86
|-39,29
|Bantaş Ambalaj
|1,60
|-1,23
|-60,88
|Banvit
|11,55
|0,26
|-46,08
|Baştaş Başkent Çimento
|1,99
|-0,50
|-15,92
|Batı Çimento
|2,69
|-2,89
|-38,74
|Batısöke Çimento
|1,09
|-6,03
|-34,31
|Bera Holding
|2,14
|6,47
|-30,97
|Berkosan Yalıtım
|1,80
|3,45
|-19,28
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|0,00
|-59,17
|Beyaz Filo
|3,31
|-4,06
|-90,15
|Bilici Yatırım
|1,45
|1,40
|-2,11
|Bim Mağazalar
|84,50
|0,72
|11,12
|Bimeks
|0,06
|0,00
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,32
|-3,03
|-21,95
|Birlik Mensucat
|0,92
|-2,13
|-34,75
|Bizim Mağazaları
|6,64
|-1,04
|-13,77
|Bolu Çimento
|3,59
|0,00
|-24,74
|Bomonti Elektrik
|0,55
|5,77
|-49,07
|Borusan Mannesmann
|7,92
|-1,00
|-28,29
|Borusan Yat. Paz.
|37,52
|-0,21
|-13,04
|Bosch Fren Sistemleri
|200,00
|10,80
|9,18
|Bossa
|5,75
|-0,86
|41,98
|Boyner Perakende Yat.
|3,55
|2,90
|-19,03
|Brisa
|6,22
|0,65
|-14,44
|Burçelik
|3,20
|1,27
|-16,88
|Burçelik Vana
|1,67
|-2,34
|-4,57
|Bursa Çimento
|4,66
|-0,64
|-7,97
|Carrefoursa
|3,75
|-1,32
|-32,80
|Coca Cola İçecek
|32,00
|0,82
|-4,46
|Cosmos Yat. Holding
|0,94
|4,44
|-19,66
|Credıtwest Faktorıng
|1,28
|-0,78
|14,82
|Çelebi
|52,00
|0,00
|52,62
|Çelik Halat
|5,34
|-0,56
|42,79
|Çemaş Döküm
|1,28
|-19,50
|-30,81
|Çemtaş
|6,71
|-2,75
|66,14
|Çimbeton
|28,82
|0,35
|-21,94
|Çimentaş
|8,78
|5,78
|-24,25
|Çimsa
|7,45
|-0,80
|-43,54
|Çuhadaroğlu Metal
|1,84
|-1,60
|-37,20
|Dagi Giyim
|1,34
|0,00
|-40,97
|Dagi Yatırım Holding
|0,97
|-1,02
|-32,17
|Dardanel
|1,05
|-1,87
|-46,15
|Datagate Bilgisayar
|4,22
|0,48
|-56,59
|Demirören Gazetecilik
|8,81
|0,69
|235,61
|Demısaş Döküm
|2,82
|-1,05
|103,10
|Denge Holding
|1,36
|-4,23
|-28,12
|Deniz GMYO
|3,43
|19,93
|27,04
|Denizbank
|9,87
|19,93
|168,94
|Denizli Cam
|10,85
|0,56
|-8,59
|Derimod
|9,34
|0,65
|24,37
|Desa Deri
|1,79
|10,49
|77,23
|Despec Bilgisayar
|3,45
|-1,43
|-3,90
|Deva Holding
|3,45
|-1,43
|-21,23
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|-1,32
|-35,90
|Ditaş Doğan
|5,63
|-1,57
|-6,11
|DO-CO
|523,00
|-1,32
|153,11
|Doğan Burda
|3,13
|-5,15
|-5,72
|Doğan Holding
|1,13
|0,00
|29,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,21
|7,08
|-66,76
|Doğusan
|2,43
|0,00
|66,44
|Doğuş GMYO
|2,23
|0,45
|-31,17
|Doğuş Otomotiv
|4,44
|-1,77
|-41,11
|Döktaş Dökümcülük
|8,49
|-1,16
|-22,82
|Duran Doğan Basım
|4,18
|1,95
|10,88
|Dyo Boya
|2,91
|-0,68
|-61,76
|Eczacıbaşı İlaç
|2,91
|-1,02
|-30,39
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,04
|-0,42
|-29,81
|Edip Gayrimenkul
|0,69
|2,99
|-41,53
|Ege Endüstri
|366,00
|-1,00
|22,03
|Ege Gübre
|22,28
|-1,50
|-12,70
|Ege Profil
|8,93
|-0,45
|-7,58
|Ege Seramik
|3,40
|-2,86
|-22,22
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|11,11
|-50,00
|Egeplast
|3,64
|0,00
|-22,22
|Ekiz Kimya
|0,32
|0,00
|-43,86
|Emek Elektrik
|1,03
|0,00
|-34,63
|Eminiş Ambalaj
|1,19
|-2,46
|-74,35
|Emlak Konut GMYO
|1,62
|0,00
|-37,63
|Enerjisa Enerji
|5,15
|0,98
|
|Enka İnşaat
|4,49
|0,45
|-17,19
|Erbosan
|65,30
|-0,68
|-17,67
|Ereğli Demir Çelik
|7,80
|-5,22
|-16,48
|Ersu Gıda
|0,97
|-3,00
|-25,95
|Escort Teknoloji
|0,70
|-1,41
|-44,44
|Etiler Gıda
|2,29
|3,62
|-51,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,81
|8,00
|-26,16
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|-1,49
|-29,23
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|5,17
|-26,78
|Euro Yatırım Holding
|0,51
|-1,92
|-16,39
|Fenerbahçe Futbol
|6,45
|-0,15
|-60,46
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,00
|-2,28
|-78,28
|F-M İzmit Piston
|18,20
|0,00
|45,26
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,30
|1,85
|-32,93
|Ford Otosan
|51,55
|-3,10
|-9,25
|Formet Çelik Kapı
|1,19
|-0,83
|
|Frigo Pak Gıda
|2,25
|-11,07
|136,84
|Galatasaray Sportif
|1,21
|0,00
|-42,31
|Garanti Bankası
|7,77
|-0,64
|-24,39
|Garanti Faktoring
|2,00
|-0,99
|-38,65
|Garanti Yat. Ort.
|0,64
|0,00
|-8,76
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,95
|-1,67
|17,06
|Gedik Yatırım Holding
|2,08
|-2,35
|50,72
|Gediz Ambalaj
|4,49
|-2,39
|24,20
|Gentaş
|2,08
|2,97
|38,66
|Gersan Elektrik
|3,34
|-1,18
|-29,09
|Global Men. Değ.
|0,46
|0,00
|2,22
|Global Yat. Holding
|2,72
|-0,73
|-24,65
|Good-Year
|3,43
|0,00
|-17,51
|Göltaş Çimento
|36,92
|-0,32
|-42,56
|Gözde Girişim
|2,79
|-2,79
|-50,71
|GSD Denizcilik
|1,19
|-2,46
|-11,85
|GSD Holding
|0,81
|1,25
|12,50
|Gübre Fabrik.
|2,99
|-0,66
|-29,31
|Güler Yat. Holding
|1,04
|0,00
|-10,34
|Güneş Sigorta
|1,61
|-1,83
|-2,42
|Halk GMYO
|0,69
|1,47
|-24,40
|Halk Sigorta
|1,13
|-0,88
|-15,14
|Hatay Tekstil
|4,07
|-1,21
|-18,11
|Hedef Girişim
|1,19
|-3,25
|-40,10
|Hektaş
|9,33
|-1,69
|33,29
|HUB Girişim
|1,69
|-0,59
|42,02
|Hürriyet Gzt.
|1,00
|3,09
|-25,37
|ICBC Turkey Bank
|10,57
|1,05
|131,80
|İdealist Danışmanlık
|10,41
|0,87
|73,50
|İdealist GMYO
|1,64
|0,61
|-19,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-37,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|-1,54
|-34,69
|İhlas Gazetecilik
|0,73
|-1,35
|-38,14
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|-39,62
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|0,00
|-37,25
|İndeks Bilgisayar
|5,46
|-0,55
|-46,57
|Info Yatırım
|1,01
|-0,98
|-14,41
|İntema
|19,97
|-1,24
|-17,95
|İpek Doğal Enerji
|5,77
|-4,15
|7,45
|İskenderun Demir Çelik
|6,07
|-2,41
|24,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
06 Aralık 2018 Perşembe 18:40