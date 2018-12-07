Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,09
|-5,50
|139,53
|Acıpayam Selüloz
|3,40
|0,89
|31,24
|Adana Çimento (A)
|6,11
|-0,65
|14,08
|Adana Çimento (B)
|4,15
|0,48
|10,48
|Adana Çimento (C)
|1,37
|-1,44
|74,66
|Adel Kalemcilik
|11,86
|1,80
|-23,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|4,00
|-0,50
|101,01
|Afyon Çimento
|4,97
|0,81
|-36,12
|Ak Enerji
|0,65
|1,56
|-28,57
|Akbank
|6,75
|1,50
|-28,52
|Akçansa
|7,16
|0,14
|-30,06
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,30
|0,44
|-56,64
|Akfen GMYO
|1,47
|0,00
|-39,00
|Akın Tekstil
|8,66
|-0,12
|-38,63
|Akiş GMYO
|2,62
|1,95
|-6,16
|Akmerkez GMYO
|17,00
|0,00
|-8,84
|Aksa
|8,11
|0,25
|-32,33
|Aksa Enerji
|3,01
|0,67
|-27,12
|Aksigorta
|3,54
|-0,28
|16,72
|Aksu Enerji
|8,73
|-0,23
|64,73
|Alarko Carrıer
|40,20
|0,05
|-30,11
|Alarko GMYO
|48,18
|0,00
|-2,08
|Alarko Holding
|2,18
|2,35
|-37,85
|Albaraka Türk
|1,31
|0,00
|-12,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,50
|1,85
|-31,08
|Alkim Kağıt
|4,62
|-0,22
|-0,34
|Alkim Kimya
|24,36
|-0,57
|2,74
|Altınyağ
|0,80
|-2,44
|-33,12
|Altınyunus Çeşme
|4,40
|0,00
|-12,87
|Anadolu Cam
|2,74
|1,11
|7,33
|Anadolu Efes
|20,96
|-2,60
|-11,97
|Anadolu Grubu Holding
|12,24
|-1,37
|-48,12
|Anadolu Hayat Emek.
|6,10
|-0,65
|-21,96
|Anadolu Isuzu
|7,07
|1,14
|-22,31
|Anadolu Sigorta
|4,39
|0,69
|45,79
|Anel Elektrik
|1,67
|3,09
|-52,54
|Arçelik
|15,58
|0,45
|-24,99
|Arena Bilgisayar
|3,74
|1,08
|-11,58
|Armada Bilgisayar
|9,45
|1,18
|39,38
|Arsan Tekstil
|1,63
|1,87
|-6,86
|Artı Yatırım Holding
|1,03
|-0,96
|9,57
|Aselsan
|26,50
|0,30
|-16,48
|Aslan Çimento
|28,92
|0,21
|-23,05
|Ata GMYO
|3,87
|1,57
|-19,21
|Atakule GMYO
|1,56
|1,96
|-23,90
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,24
|0,00
|-51,02
|Atlas Yat. Ort.
|1,12
|-0,88
|14,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,50
|-2,95
|-29,39
|Avrasya GMYO
|0,95
|-1,04
|-39,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|1,77
|-31,55
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.230,00
|0,06
|
|Avrupa Yatırım Holding
|2,08
|2,97
|70,49
|Ayen Enerji
|2,73
|1,49
|-43,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,58
|0,00
|-3,56
|Aygaz
|11,75
|-1,18
|-18,94
|Bagfaş
|5,27
|0,19
|-49,81
|Bak Ambalaj
|4,41
|0,46
|-9,41
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|-5,88
|-42,86
|Bantaş Ambalaj
|1,60
|0,00
|-60,88
|Banvit
|11,62
|0,61
|-45,75
|Baştaş Başkent Çimento
|1,98
|-0,50
|-16,34
|Batı Çimento
|2,71
|0,74
|-38,28
|Batısöke Çimento
|1,11
|1,83
|-33,11
|Bera Holding
|2,11
|-1,40
|-31,94
|Berkosan Yalıtım
|1,82
|1,11
|-18,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|0,00
|-59,17
|Beyaz Filo
|3,32
|0,30
|-90,12
|Bilici Yatırım
|1,46
|0,69
|-1,43
|Bim Mağazalar
|84,10
|-0,47
|10,60
|Bimeks
|0,06
|0,00
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,32
|0,00
|-21,95
|Birlik Mensucat
|0,92
|0,00
|-34,75
|Bizim Mağazaları
|6,70
|0,90
|-12,99
|Bolu Çimento
|3,57
|-0,56
|-25,16
|Bomonti Elektrik
|0,54
|-1,82
|-50,00
|Borusan Mannesmann
|7,97
|0,63
|-27,83
|Borusan Yat. Paz.
|37,60
|0,21
|-12,86
|Bosch Fren Sistemleri
|188,00
|-6,00
|2,63
|Bossa
|5,79
|0,70
|42,96
|Boyner Perakende Yat.
|3,54
|-0,28
|-19,26
|Brisa
|6,23
|0,16
|-14,31
|Burçelik
|3,19
|-0,31
|-17,14
|Burçelik Vana
|1,66
|-0,60
|-5,14
|Bursa Çimento
|4,68
|0,43
|-7,58
|Carrefoursa
|3,80
|1,33
|-31,90
|Coca Cola İçecek
|31,94
|-0,19
|-4,63
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|1,06
|-18,80
|Credıtwest Faktorıng
|1,32
|3,13
|18,41
|Çelebi
|52,15
|0,29
|53,06
|Çelik Halat
|5,36
|0,37
|43,33
|Çemaş Döküm
|1,14
|-10,94
|-38,38
|Çemtaş
|6,73
|0,30
|66,64
|Çimbeton
|28,98
|0,56
|-21,51
|Çimentaş
|8,22
|-6,38
|-29,08
|Çimsa
|7,48
|0,40
|-43,31
|Çuhadaroğlu Metal
|1,86
|1,09
|-36,52
|Dagi Giyim
|1,34
|0,00
|-40,97
|Dagi Yatırım Holding
|0,99
|2,06
|-30,77
|Dardanel
|1,06
|0,95
|-45,64
|Datagate Bilgisayar
|4,23
|0,24
|-56,49
|Demirören Gazetecilik
|8,76
|-0,57
|233,71
|Demısaş Döküm
|2,84
|0,71
|104,54
|Denge Holding
|1,38
|1,47
|-27,06
|Deniz GMYO
|3,33
|-2,92
|23,33
|Denizbank
|11,20
|13,48
|205,18
|Denizli Cam
|10,87
|0,18
|-8,42
|Derimod
|9,36
|0,21
|24,63
|Desa Deri
|1,73
|-3,35
|71,29
|Despec Bilgisayar
|3,44
|-0,29
|-4,18
|Deva Holding
|3,46
|0,29
|-21,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|-1,33
|-36,75
|Ditaş Doğan
|5,65
|0,36
|-5,77
|DO-CO
|523,00
|0,00
|153,11
|Doğan Burda
|3,24
|3,51
|-2,41
|Doğan Holding
|1,13
|0,00
|29,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,23
|1,65
|-66,21
|Doğusan
|2,44
|0,41
|67,12
|Doğuş GMYO
|2,29
|2,69
|-29,32
|Doğuş Otomotiv
|4,45
|0,23
|-40,97
|Döktaş Dökümcülük
|8,54
|0,59
|-22,36
|Duran Doğan Basım
|4,32
|3,35
|14,59
|Dyo Boya
|2,95
|1,37
|-61,24
|Eczacıbaşı İlaç
|2,92
|0,34
|-30,15
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,08
|0,57
|-29,41
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|1,45
|-40,68
|Ege Endüstri
|367,30
|0,36
|22,47
|Ege Gübre
|22,42
|0,63
|-12,15
|Ege Profil
|8,95
|0,22
|-7,38
|Ege Seramik
|3,43
|0,88
|-21,53
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|3,60
|-1,10
|-23,08
|Ekiz Kimya
|0,32
|
|-43,86
|Emek Elektrik
|1,04
|0,97
|-34,00
|Eminiş Ambalaj
|1,19
|0,00
|-74,35
|Emlak Konut GMYO
|1,62
|0,00
|-37,63
|Enerjisa Enerji
|5,18
|0,58
|
|Enka İnşaat
|4,56
|1,56
|-15,90
|Erbosan
|65,25
|-0,08
|-17,73
|Ereğli Demir Çelik
|7,80
|0,00
|-16,48
|Ersu Gıda
|0,93
|-4,12
|-29,01
|Escort Teknoloji
|0,70
|0,00
|-44,44
|Etiler Gıda
|2,24
|-2,18
|-52,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,80
|-1,23
|-27,07
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|-4,55
|-32,44
|Euro Yat. Ort.
|0,60
|-1,64
|-27,98
|Euro Yatırım Holding
|0,50
|-1,96
|-18,03
|Fenerbahçe Futbol
|6,54
|1,40
|-59,91
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,06
|2,00
|-77,84
|F-M İzmit Piston
|18,24
|0,22
|45,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,32
|0,61
|-32,52
|Ford Otosan
|51,30
|-0,48
|-9,69
|Formet Çelik Kapı
|1,18
|-0,84
|
|Frigo Pak Gıda
|2,08
|-7,56
|118,95
|Galatasaray Sportif
|1,21
|0,00
|-42,31
|Garanti Bankası
|7,87
|1,29
|-23,42
|Garanti Faktoring
|2,04
|2,00
|-37,42
|Garanti Yat. Ort.
|0,66
|3,13
|-5,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,05
|3,39
|21,03
|Gedik Yatırım Holding
|2,35
|12,98
|70,29
|Gediz Ambalaj
|4,44
|-1,11
|22,82
|Gentaş
|2,04
|-1,92
|35,99
|Gersan Elektrik
|3,33
|-0,30
|-29,30
|Global Men. Değ.
|0,45
|-2,17
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,74
|0,74
|-24,10
|Good-Year
|3,43
|0,00
|-17,51
|Göltaş Çimento
|37,08
|0,43
|-42,31
|Gözde Girişim
|2,80
|0,36
|-50,53
|GSD Denizcilik
|1,18
|-0,84
|-12,59
|GSD Holding
|0,83
|2,47
|15,28
|Gübre Fabrik.
|3,01
|0,67
|-28,84
|Güler Yat. Holding
|1,05
|0,96
|-9,48
|Güneş Sigorta
|1,62
|0,62
|-1,82
|Halk GMYO
|0,72
|4,35
|-21,12
|Halk Sigorta
|1,20
|6,19
|-9,89
|Hatay Tekstil
|4,06
|-0,25
|-18,31
|Hedef Girişim
|1,19
|0,00
|-40,10
|Hektaş
|9,28
|-0,54
|32,57
|HUB Girişim
|1,71
|1,18
|43,70
|Hürriyet Gzt.
|0,99
|-1,00
|-26,12
|ICBC Turkey Bank
|10,69
|1,14
|134,43
|İdealist Danışmanlık
|10,36
|-0,48
|72,67
|İdealist GMYO
|1,66
|1,22
|-18,63
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-37,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|0,78
|-34,18
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|1,37
|-37,29
|İhlas Holding
|0,31
|-3,13
|-41,51
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|0,00
|-37,25
|İndeks Bilgisayar
|5,50
|0,73
|-46,18
|Info Yatırım
|1,21
|19,80
|2,54
|İntema
|20,06
|0,45
|-17,58
|İpek Doğal Enerji
|5,85
|1,39
|8,94
|İskenderun Demir Çelik
|6,04
|-0,49
|23,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 13:23