10 Aralık 2018, 18:33
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,70 19,74 186,82
Acıpayam Selüloz 3,34 -0,60 28,92
Adana Çimento (A) 6,08 -0,49 13,52
Adana Çimento (B) 4,09 -0,97 8,88
Adana Çimento (C) 1,38 0,00 75,94
Adel Kalemcilik 11,78 -0,34 -24,12
Adese Alışveriş Ticaret 3,50 -12,50 75,88
Afyon Çimento 4,89 -1,61 -37,15
Ak Enerji 0,64 -1,54 -29,67
Akbank 6,75 -2,03 -28,52
Akçansa 7,22 0,98 -29,47
Akdenız Güvenlık Hız. 2,38 1,28 -55,13
Akfen GMYO 1,45 -2,03 -39,83
Akın Tekstil 8,89 2,30 -37,00
Akiş GMYO 2,56 -2,66 -8,30
Akmerkez GMYO 17,28 1,05 -7,34
Aksa 7,93 -2,22 -33,83
Aksa Enerji 2,94 -2,00 -28,81
Aksigorta 3,54 0,00 16,72
Aksu Enerji 8,55 -2,40 61,34
Alarko Carrıer 40,20 0,05 -30,11
Alarko GMYO 47,70 -1,36 -3,05
Alarko Holding 2,18 0,46 -37,85
Albaraka Türk 1,29 -0,77 -14,21
Alcatel Lucent Teletaş 5,55 0,00 -30,45
Alkim Kağıt 4,44 -2,63 -4,22
Alkim Kimya 24,22 -1,14 2,15
Altınyağ 0,79 -1,25 -33,95
Altınyunus Çeşme 4,20 0,00 -16,83
Anadolu Cam 2,74 -0,36 7,33
Anadolu Efes 20,60 -2,37 -13,48
Anadolu Grubu Holding 11,68 -2,50 -50,49
Anadolu Hayat Emek. 6,06 -0,49 -22,48
Anadolu Isuzu 6,95 -1,56 -23,63
Anadolu Sigorta 4,38 0,00 45,46
Anel Elektrik 1,71 0,00 -51,40
Arçelik 15,20 -1,75 -26,82
Arena Bilgisayar 3,80 0,00 -10,17
Armada Bilgisayar 9,49 -0,21 39,97
Arsan Tekstil 1,64 1,23 -6,29
Artı Yatırım Holding 1,00 -1,96 6,38
Aselsan 26,00 -2,18 -18,06
Aslan Çimento 28,80 -0,76 -23,36
Ata GMYO 3,85 -1,28 -19,62
Atakule GMYO 1,58 1,94 -22,93
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,24 4,35 -51,02
Atlas Yat. Ort. 1,33 -0,75 35,71
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,37 -1,67 -30,13
Avrasya GMYO 0,95 -1,04 -39,87
Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 -0,86 -31,55
Avrasya Stratejik GMYF 1.232,00 0,16
Avrupa Yatırım Holding 2,05 0,49 68,03
Ayen Enerji 2,66 -1,85 -44,93
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,55 -1,90 -5,39
Aygaz 11,81 0,08 -18,53
Bagfaş 5,24 -0,57 -50,10
Bak Ambalaj 4,66 5,67 -4,28
Balatacılar Balatacılık 0,32 6,67 -42,86
Bantaş Ambalaj 1,58 -1,25 -61,37
Banvit 11,56 -0,77 -46,03
Baştaş Başkent Çimento 2,08 5,05 -12,12
Batı Çimento 2,76 2,99 -37,15
Batısöke Çimento 1,14 -1,72 -31,30
Bera Holding 2,03 -3,79 -34,52
Berkosan Yalıtım 1,74 -2,79 -21,97
Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 -1,18 -59,17
Beyaz Filo 3,29 -1,79 -90,21
Bilici Yatırım 1,41 0,00 -4,81
Bim Mağazalar 84,75 1,07 11,45
Bimeks 0,06 0,00 -78,57
Birko Mensucat 0,32 0,00 -21,95
Birlik Mensucat 0,93 2,20 -34,04
Bizim Mağazaları 6,54 -1,06 -15,06
Bolu Çimento 3,53 -2,22 -26,00
Bomonti Elektrik 0,57 1,79 -47,22
Borusan Mannesmann 7,93 -0,88 -28,19
Borusan Yat. Paz. 37,52 -0,37 -13,04
Bosch Fren Sistemleri 175,50 -1,46 -4,19
Bossa 5,79 -0,69 42,96
Boyner Perakende Yat. 3,52 -0,85 -19,71
Brisa 6,12 -1,77 -15,82
Burçelik 3,14 -1,88 -18,44
Burçelik Vana 1,65 -1,20 -5,71
Bursa Çimento 4,69 0,00 -7,38
Carrefoursa 3,78 -0,79 -32,26
Coca Cola İçecek 30,50 -1,74 -8,93
Cosmos Yat. Holding 0,85 -10,53 -27,35
Credıtwest Faktorıng 1,31 0,00 17,51
Çelebi 52,00 -0,10 52,62
Çelik Halat 5,30 0,00 41,72
Çemaş Döküm 1,17 -1,68 -36,76
Çemtaş 6,56 -1,50 62,43
Çimbeton 28,60 -1,17 -22,54
Çimentaş 8,19 -2,96 -29,34
Çimsa 7,39 -1,20 -43,99
Çuhadaroğlu Metal 1,86 0,00 -36,52
Dagi Giyim 1,34 -2,19 -40,97
Dagi Yatırım Holding 0,98 1,03 -31,47
Dardanel 1,04 1,96 -46,67
Datagate Bilgisayar 4,22 -0,47 -56,59
Demirören Gazetecilik 8,71 -0,46 231,80
Demısaş Döküm 2,80 -0,71 101,66
Denge Holding 1,36 -0,73 -28,12
Deniz GMYO 3,09 -4,04 14,44
Denizbank 11,40 1,79 210,63
Denizli Cam 11,11 2,40 -6,40
Derimod 9,37 -0,32 24,77
Desa Deri 1,83 2,81 81,19
Despec Bilgisayar 3,36 -1,47 -6,41
Deva Holding 3,44 -1,43 -21,46
Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 1,35 -35,90
Ditaş Doğan 5,61 -0,36 -6,44
DO-CO 506,20 -2,09 144,98
Doğan Burda 3,31 1,22 -0,30
Doğan Holding 1,13 -0,88 29,89
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26 4,13 -65,38
Doğusan 2,43 0,83 66,44
Doğuş GMYO 2,22 -2,20 -31,48
Doğuş Otomotiv 4,58 1,33 -39,25
Döktaş Dökümcülük 8,38 -1,18 -23,82
Duran Doğan Basım 4,88 12,18 29,44
Dyo Boya 3,10 -3,73 -59,26
Eczacıbaşı İlaç 2,94 -0,68 -29,67
Eczacıbaşı Yatırım 7,09 -0,56 -29,31
Edip Gayrimenkul 0,73 5,80 -38,14
Ege Endüstri 359,40 -1,94 19,83
Ege Gübre 22,68 -0,70 -11,13
Ege Profil 8,90 -0,56 -7,90
Ege Seramik 3,40 -0,29 -22,22
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00
Egeplast 3,70 8,50 -20,94
Ekiz Kimya 0,32 0,00 -43,86
Emek Elektrik 1,15 6,48 -27,02
Eminiş Ambalaj 1,18 -0,84 -74,57
Emlak Konut GMYO 1,61 0,00 -38,02
Enerjisa Enerji 5,17 0,00
Enka İnşaat 4,59 0,88 -15,34
Erbosan 64,75 -0,84 -18,36
Ereğli Demir Çelik 7,43 -5,11 -20,45
Ersu Gıda 0,92 -1,08 -29,77
Escort Teknoloji 0,70 0,00 -44,44
Etiler Gıda 2,17 -2,25 -53,73
Euro Kapital Yat. Ort. 0,83 3,75 -24,34
Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -1,54 -31,37
Euro Yat. Ort. 0,63 6,78 -24,38
Euro Yatırım Holding 0,50 -1,96 -18,03
Fenerbahçe Futbol 6,69 3,08 -58,99
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 0,33 -77,77
F-M İzmit Piston 17,69 -2,59 41,19
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,25 0,00 -33,94
Ford Otosan 50,55 -1,94 -11,01
Formet Çelik Kapı 1,17 0,00
Frigo Pak Gıda 2,49 19,71 162,11
Galatasaray Sportif 1,19 -1,65 -43,27
Garanti Bankası 7,84 -1,63 -23,71
Garanti Faktoring 2,04 0,49 -37,42
Garanti Yat. Ort. 0,75 13,64 6,92
Gedik Y. Men. Değ. 3,89 12,75 54,37
Gedik Yatırım Holding 2,98 19,68 115,94
Gediz Ambalaj 4,38 -1,79 21,16
Gentaş 2,01 -0,99 33,99
Gersan Elektrik 3,38 0,60 -28,24
Global Men. Değ. 0,47 2,17 4,44
Global Yat. Holding 2,88 2,49 -20,22
Good-Year 3,42 -1,16 -17,75
Göltaş Çimento 40,48 9,17 -37,02
Gözde Girişim 2,84 0,71 -49,82
GSD Denizcilik 1,32 10,92 -2,22
GSD Holding 0,83 1,22 15,28
Gübre Fabrik. 2,98 0,00 -29,55
Güler Yat. Holding 1,05 0,00 -9,48
Güneş Sigorta 1,63 -0,61 -1,21
Halk GMYO 0,71 0,00 -22,21
Halk Sigorta 1,16 -2,52 -12,89
Hatay Tekstil 4,07 -0,73 -18,11
Hedef Girişim 1,20 0,84 -39,60
Hektaş 9,37 -1,26 33,86
HUB Girişim 2,06 1,98 73,11
Hürriyet Gzt. 0,99 1,02 -26,12
ICBC Turkey Bank 10,95 2,05 140,13
İdealist Danışmanlık 11,36 6,17 89,33
İdealist GMYO 1,64 -0,61 -19,61
İhlas Ev Aletleri 0,33 3,13 -35,29
İhlas Gayrimenkul 1,32 1,54 -32,65
İhlas Gazetecilik 0,76 2,70 -35,59
İhlas Holding 0,32 0,00 -39,62
İhlas Yayın Holding 0,32 3,23 -37,25
İndeks Bilgisayar 5,57 0,54 -45,50
Info Yatırım 1,11 -1,77 -5,93
İntema 20,46 1,09 -15,94
İpek Doğal Enerji 5,93 -1,17 10,43
İskenderun Demir Çelik 5,85 -3,78 19,91


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:33