Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,00
|2,56
|210,08
|Acıpayam Selüloz
|3,10
|-5,49
|19,66
|Adana Çimento (A)
|5,99
|-1,32
|11,84
|Adana Çimento (B)
|4,05
|-0,74
|7,82
|Adana Çimento (C)
|1,38
|0,00
|75,94
|Adel Kalemcilik
|11,44
|-2,22
|-26,31
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,13
|-4,86
|57,29
|Afyon Çimento
|4,61
|-4,36
|-40,75
|Ak Enerji
|0,61
|-3,17
|-32,97
|Akbank
|6,44
|-3,88
|-31,81
|Akçansa
|7,15
|-2,05
|-30,15
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,13
|-5,75
|-59,84
|Akfen GMYO
|1,45
|-2,03
|-39,83
|Akın Tekstil
|10,22
|12,68
|-27,57
|Akiş GMYO
|2,54
|0,79
|-9,02
|Akmerkez GMYO
|16,70
|-2,79
|-10,45
|Aksa
|7,64
|-3,29
|-36,25
|Aksa Enerji
|2,70
|-6,57
|-34,62
|Aksigorta
|3,57
|-0,83
|17,71
|Aksu Enerji
|8,46
|-0,70
|59,64
|Alarko Carrıer
|39,02
|-2,30
|-32,17
|Alarko GMYO
|45,36
|-4,14
|-7,81
|Alarko Holding
|2,07
|-5,05
|-40,99
|Albaraka Türk
|1,25
|-2,34
|-16,87
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,55
|1,09
|-30,45
|Alkim Kağıt
|4,22
|-5,80
|-8,97
|Alkim Kimya
|23,90
|-1,16
|0,80
|Altınyağ
|0,77
|-3,75
|-35,63
|Altınyunus Çeşme
|4,30
|1,18
|-14,85
|Anadolu Cam
|2,70
|-1,46
|5,76
|Anadolu Efes
|20,40
|0,39
|-14,32
|Anadolu Grubu Holding
|11,20
|-2,18
|-52,52
|Anadolu Hayat Emek.
|5,86
|-1,84
|-25,03
|Anadolu Isuzu
|6,71
|-3,45
|-26,26
|Anadolu Sigorta
|4,33
|0,00
|43,80
|Anel Elektrik
|1,59
|-3,64
|-54,81
|Arçelik
|15,19
|-1,36
|-26,87
|Arena Bilgisayar
|3,58
|-5,29
|-15,37
|Armada Bilgisayar
|9,54
|0,95
|40,71
|Arsan Tekstil
|1,61
|-3,01
|-8,00
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|6,38
|Aselsan
|24,80
|-3,73
|-21,84
|Aslan Çimento
|27,98
|-3,12
|-25,55
|Ata GMYO
|3,88
|1,31
|-19,00
|Atakule GMYO
|1,53
|-3,77
|-25,37
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,24
|-4,00
|-51,02
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|-5,80
|32,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,95
|-4,32
|-32,50
|Avrasya GMYO
|0,94
|-4,08
|-40,51
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|-3,39
|-32,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.233,40
|0,06
|
|Avrupa Yatırım Holding
|1,77
|-7,33
|45,08
|Ayen Enerji
|2,59
|0,00
|-46,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,50
|-1,32
|-8,44
|Aygaz
|11,48
|-1,88
|-20,80
|Bagfaş
|5,01
|-3,65
|-52,29
|Bak Ambalaj
|4,41
|-5,16
|-9,41
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|3,13
|-41,07
|Bantaş Ambalaj
|1,50
|-3,23
|-63,33
|Banvit
|10,77
|-5,53
|-49,72
|Baştaş Başkent Çimento
|1,99
|-1,49
|-15,92
|Batı Çimento
|2,58
|-4,09
|-41,24
|Batısöke Çimento
|1,13
|-3,42
|-31,90
|Bera Holding
|1,88
|-3,59
|-39,35
|Berkosan Yalıtım
|1,65
|-2,94
|-26,01
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,66
|-3,49
|-59,41
|Beyaz Filo
|3,00
|-5,36
|-91,08
|Bilici Yatırım
|1,35
|-4,26
|-8,86
|Bim Mağazalar
|88,00
|1,32
|15,73
|Bimeks
|0,06
|0,00
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,32
|-3,03
|-21,95
|Birlik Mensucat
|0,90
|-1,10
|-36,17
|Bizim Mağazaları
|6,55
|0,77
|-14,94
|Bolu Çimento
|3,41
|-2,85
|-28,51
|Bomonti Elektrik
|0,54
|-5,26
|-50,00
|Borusan Mannesmann
|7,70
|-3,14
|-30,28
|Borusan Yat. Paz.
|37,54
|-0,11
|-13,00
|Bosch Fren Sistemleri
|166,70
|-3,59
|-9,00
|Bossa
|5,74
|-1,03
|41,73
|Boyner Perakende Yat.
|3,49
|-0,29
|-20,40
|Brisa
|6,10
|-1,45
|-16,09
|Burçelik
|3,10
|-0,32
|-19,48
|Burçelik Vana
|1,60
|-3,61
|-8,57
|Bursa Çimento
|4,54
|-2,78
|-10,34
|Carrefoursa
|3,59
|-4,27
|-35,66
|Coca Cola İçecek
|30,80
|-0,19
|-8,04
|Cosmos Yat. Holding
|0,96
|6,67
|-17,95
|Credıtwest Faktorıng
|1,28
|-3,76
|14,82
|Çelebi
|52,05
|-0,38
|52,77
|Çelik Halat
|5,13
|-3,39
|37,18
|Çemaş Döküm
|1,18
|4,42
|-36,22
|Çemtaş
|6,30
|-3,37
|55,99
|Çimbeton
|27,30
|-4,34
|-26,06
|Çimentaş
|7,99
|-1,36
|-31,06
|Çimsa
|7,25
|-2,16
|-45,05
|Çuhadaroğlu Metal
|1,75
|-5,41
|-40,27
|Dagi Giyim
|1,30
|-3,70
|-42,73
|Dagi Yatırım Holding
|0,96
|-1,03
|-32,87
|Dardanel
|1,06
|0,95
|-45,64
|Datagate Bilgisayar
|3,95
|-5,05
|-59,37
|Demirören Gazetecilik
|8,20
|-4,54
|212,38
|Demısaş Döküm
|2,55
|-6,25
|83,65
|Denge Holding
|1,20
|-7,69
|-36,58
|Deniz GMYO
|2,84
|-6,89
|5,19
|Denizbank
|9,99
|-5,67
|172,21
|Denizli Cam
|11,22
|2,09
|-5,48
|Derimod
|9,20
|-1,81
|22,50
|Desa Deri
|1,66
|-8,29
|64,36
|Despec Bilgisayar
|3,20
|-2,74
|-10,86
|Deva Holding
|3,31
|-3,78
|-24,43
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|-2,67
|-37,61
|Ditaş Doğan
|5,53
|-1,78
|-7,78
|DO-CO
|525,00
|3,96
|154,08
|Doğan Burda
|3,06
|-6,99
|-7,83
|Doğan Holding
|1,08
|-5,26
|24,14
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,33
|5,56
|-63,46
|Doğusan
|2,37
|-2,87
|62,33
|Doğuş GMYO
|2,07
|-5,48
|-36,11
|Doğuş Otomotiv
|4,20
|-5,83
|-44,29
|Döktaş Dökümcülük
|7,84
|-2,73
|-28,73
|Duran Doğan Basım
|4,53
|-6,02
|20,16
|Dyo Boya
|3,08
|-4,94
|-59,53
|Eczacıbaşı İlaç
|2,85
|-4,04
|-31,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,97
|-0,71
|-30,51
|Edip Gayrimenkul
|0,75
|-2,60
|-36,44
|Ege Endüstri
|369,00
|1,93
|23,03
|Ege Gübre
|21,80
|-1,18
|-14,58
|Ege Profil
|8,86
|-0,56
|-8,31
|Ege Seramik
|3,20
|-4,48
|-26,79
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|-7,69
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|-4,17
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|-10,00
|-55,00
|Egeplast
|3,60
|-2,17
|-23,08
|Ekiz Kimya
|0,30
|-3,23
|-47,37
|Emek Elektrik
|1,00
|-9,09
|-36,54
|Eminiş Ambalaj
|1,13
|-1,74
|-75,65
|Emlak Konut GMYO
|1,55
|-3,13
|-40,33
|Enerjisa Enerji
|5,15
|-1,15
|
|Enka İnşaat
|4,47
|-0,45
|-16,82
|Erbosan
|62,65
|-2,49
|-21,01
|Ereğli Demir Çelik
|7,36
|-0,67
|-21,20
|Ersu Gıda
|0,93
|0,00
|-29,01
|Escort Teknoloji
|0,71
|0,00
|-43,65
|Etiler Gıda
|2,19
|-1,79
|-53,30
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,81
|0,00
|-26,16
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|1,56
|-30,30
|Euro Yat. Ort.
|0,71
|4,41
|-14,78
|Euro Yatırım Holding
|0,51
|2,00
|-16,39
|Fenerbahçe Futbol
|6,43
|-4,88
|-60,58
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,88
|-4,95
|-79,15
|F-M İzmit Piston
|16,95
|-2,53
|35,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,17
|-3,65
|-35,57
|Ford Otosan
|48,80
|-0,57
|-14,09
|Formet Çelik Kapı
|1,09
|-6,84
|
|Frigo Pak Gıda
|2,13
|-11,25
|124,21
|Galatasaray Sportif
|1,18
|-2,48
|-43,74
|Garanti Bankası
|7,49
|-3,73
|-27,11
|Garanti Faktoring
|2,06
|-3,74
|-36,81
|Garanti Yat. Ort.
|0,88
|-2,22
|25,45
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,27
|-3,82
|29,76
|Gedik Yatırım Holding
|2,67
|1,52
|93,48
|Gediz Ambalaj
|4,25
|-2,30
|17,57
|Gentaş
|1,95
|-2,01
|29,99
|Gersan Elektrik
|3,05
|-8,13
|-35,24
|Global Men. Değ.
|0,46
|0,00
|2,22
|Global Yat. Holding
|2,97
|2,06
|-17,73
|Good-Year
|3,42
|-2,84
|-17,75
|Göltaş Çimento
|37,40
|-4,93
|-41,81
|Gözde Girişim
|2,67
|-6,97
|-52,83
|GSD Denizcilik
|1,27
|-12,41
|-5,93
|GSD Holding
|0,78
|-6,02
|8,33
|Gübre Fabrik.
|2,90
|-2,68
|-31,44
|Güler Yat. Holding
|1,03
|-3,74
|-11,21
|Güneş Sigorta
|1,55
|-4,91
|-6,06
|Halk GMYO
|0,67
|-4,29
|-26,60
|Halk Sigorta
|1,15
|0,00
|-13,64
|Hatay Tekstil
|3,81
|-3,30
|-23,34
|Hedef Girişim
|1,17
|-3,31
|-41,11
|Hektaş
|9,36
|0,86
|33,71
|HUB Girişim
|1,77
|-2,21
|48,74
|Hürriyet Gzt.
|0,95
|-5,00
|-29,10
|ICBC Turkey Bank
|11,16
|0,54
|144,74
|İdealist Danışmanlık
|10,95
|-9,05
|82,50
|İdealist GMYO
|1,63
|-1,21
|-20,10
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|-3,03
|-37,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|-4,44
|-34,18
|İhlas Gazetecilik
|0,73
|-3,95
|-38,14
|İhlas Holding
|0,31
|-3,13
|-41,51
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|-3,03
|-37,25
|İndeks Bilgisayar
|5,30
|-2,93
|-48,14
|Info Yatırım
|1,02
|-4,67
|-13,56
|İntema
|19,73
|-1,94
|-18,94
|İpek Doğal Enerji
|5,56
|-4,63
|3,54
|İskenderun Demir Çelik
|5,63
|-3,92
|15,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:43