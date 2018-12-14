14 Aralık 2018, 18:38
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,56 -20,00 98,45
Acıpayam Selüloz 3,07 -1,29 18,50
Adana Çimento (A) 5,95 -0,17 11,09
Adana Çimento (B) 4,00 -0,74 6,49
Adana Çimento (C) 1,39 0,00 77,21
Adel Kalemcilik 11,14 -2,19 -28,25
Adese Alışveriş Ticaret 3,54 -5,60 77,89
Afyon Çimento 4,56 -1,94 -41,39
Ak Enerji 0,61 -1,61 -32,97
Akbank 6,35 -1,09 -32,76
Akçansa 7,08 -1,94 -30,84
Akdenız Güvenlık Hız. 2,00 -3,85 -62,29
Akfen GMYO 1,45 -2,03 -39,83
Akın Tekstil 9,45 -3,96 -33,03
Akiş GMYO 2,52 0,00 -9,74
Akmerkez GMYO 16,64 -2,06 -10,77
Aksa 7,44 -2,36 -37,92
Aksa Enerji 2,62 -3,68 -36,56
Aksigorta 3,60 -1,10 18,70
Aksu Enerji 7,95 -6,36 50,02
Alarko Carrıer 38,98 -1,07 -32,24
Alarko GMYO 46,12 1,54 -6,26
Alarko Holding 2,05 -1,91 -41,56
Albaraka Türk 1,24 -0,80 -17,53
Alcatel Lucent Teletaş 5,68 2,53 -28,82
Alkim Kağıt 4,03 -3,82 -13,07
Alkim Kimya 23,50 -2,08 -0,88
Altınyağ 0,78 2,63 -34,79
Altınyunus Çeşme 4,25 -3,41 -15,84
Anadolu Cam 2,64 -2,94 3,41
Anadolu Efes 21,48 2,87 -9,78
Anadolu Grubu Holding 10,54 -3,57 -55,32
Anadolu Hayat Emek. 5,94 -0,17 -24,01
Anadolu Isuzu 6,45 -3,44 -29,12
Anadolu Sigorta 4,33 0,00 43,80
Anel Elektrik 1,55 -1,27 -55,95
Arçelik 15,66 0,06 -24,61
Arena Bilgisayar 3,70 3,35 -12,53
Armada Bilgisayar 9,31 -0,96 37,32
Arsan Tekstil 1,63 -5,78 -6,86
Artı Yatırım Holding 0,91 -7,14 -3,19
Aselsan 23,88 -3,94 -24,66
Aslan Çimento 27,80 -1,28 -26,03
Ata GMYO 3,90 -0,76 -18,58
Atakule GMYO 1,51 -1,95 -26,34
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,23 0,00 -53,06
Atlas Yat. Ort. 1,12 -11,11 14,29
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,05 0,84 -31,93
Avrasya GMYO 0,92 -3,16 -41,77
Avrasya Petrol ve Tur. 1,12 -1,75 -33,33
Avrasya Stratejik GMYF 1.234,70 0,05
Avrupa Yatırım Holding 1,95 -1,02 59,84
Ayen Enerji 2,48 -3,50 -48,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,40 -3,45 -14,55
Aygaz 11,53 -1,20 -20,46
Bagfaş 4,80 -4,19 -54,29
Bak Ambalaj 4,73 2,83 -2,84
Balatacılar Balatacılık 0,30 -9,09 -46,43
Bantaş Ambalaj 1,45 -2,68 -64,55
Banvit 10,50 -2,87 -50,98
Baştaş Başkent Çimento 2,08 4,52 -12,12
Batı Çimento 2,63 -2,23 -40,11
Batısöke Çimento 1,21 -6,20 -27,08
Bera Holding 1,91 -0,52 -38,39
Berkosan Yalıtım 1,63 -4,12 -26,91
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 -2,96 -59,90
Beyaz Filo 2,70 -6,90 -91,97
Bilici Yatırım 1,36 -2,16 -8,18
Bim Mağazalar 87,40 -1,41 14,94
Bimeks 0,07 0,00 -75,00
Birko Mensucat 0,31 -3,13 -24,39
Birlik Mensucat 0,87 -2,25 -38,30
Bizim Mağazaları 6,45 -0,62 -16,23
Bolu Çimento 3,37 -1,75 -29,35
Bomonti Elektrik 0,50 -5,66 -53,70
Borusan Mannesmann 7,55 -2,45 -31,64
Borusan Yat. Paz. 37,90 -1,56 -12,16
Bosch Fren Sistemleri 164,50 -2,78 -10,20
Bossa 5,73 -1,04 41,48
Boyner Perakende Yat. 4,04 3,32 -7,85
Brisa 6,17 -3,59 -15,13
Burçelik 3,05 -2,24 -20,78
Burçelik Vana 1,55 -3,73 -11,43
Bursa Çimento 4,48 -1,10 -11,53
Carrefoursa 3,43 -4,19 -38,53
Coca Cola İçecek 29,98 -0,07 -10,49
Cosmos Yat. Holding 1,06 17,78 -9,40
Credıtwest Faktorıng 1,27 -1,55 13,92
Çelebi 52,80 1,54 54,97
Çelik Halat 5,22 0,00 39,58
Çemaş Döküm 0,83 -12,63 -55,14
Çemtaş 6,26 -2,34 55,00
Çimbeton 26,80 -2,40 -27,41
Çimentaş 8,15 -0,85 -29,68
Çimsa 7,18 -1,64 -45,58
Çuhadaroğlu Metal 1,73 -2,81 -40,96
Dagi Giyim 1,30 -2,26 -42,73
Dagi Yatırım Holding 0,97 1,04 -32,17
Dardanel 1,05 0,00 -46,15
Datagate Bilgisayar 4,07 -3,33 -58,13
Demirören Gazetecilik 9,34 19,90 255,80
Demısaş Döküm 2,50 -3,85 80,05
Denge Holding 1,18 -3,28 -37,63
Deniz GMYO 2,83 -1,05 4,81
Denizbank 9,90 -2,46 169,75
Denizli Cam 12,00 0,67 1,10
Derimod 9,03 -1,63 20,24
Desa Deri 1,79 -1,65 77,23
Despec Bilgisayar 3,08 -2,84 -14,21
Deva Holding 3,29 -1,50 -24,89
Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -1,35 -37,61
Ditaş Doğan 5,54 -1,25 -7,61
DO-CO 513,60 1,26 148,56
Doğan Burda 2,98 -4,18 -10,24
Doğan Holding 1,10 1,85 26,44
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,37 0,00 -62,36
Doğusan 2,32 -1,69 58,90
Doğuş GMYO 2,30 4,07 -29,01
Doğuş Otomotiv 4,11 -2,14 -45,48
Döktaş Dökümcülük 7,80 -4,53 -29,09
Duran Doğan Basım 4,62 -2,12 22,55
Dyo Boya 2,99 -2,61 -60,71
Eczacıbaşı İlaç 2,79 -3,46 -33,26
Eczacıbaşı Yatırım 7,30 -2,54 -27,22
Edip Gayrimenkul 0,71 -2,74 -39,83
Ege Endüstri 358,20 -0,69 19,43
Ege Gübre 21,70 0,09 -14,97
Ege Profil 9,05 -0,22 -6,34
Ege Seramik 3,11 -2,81 -28,85
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00
Egeplast 3,55 -0,56 -24,15
Ekiz Kimya 0,30 0,00 -47,37
Emek Elektrik 0,99 -2,94 -37,17
Eminiş Ambalaj 1,08 -2,70 -76,72
Emlak Konut GMYO 1,50 -1,96 -42,25
Enerjisa Enerji 5,30 2,32
Enka İnşaat 4,57 -0,65 -14,96
Erbosan 61,65 -2,53 -22,27
Ereğli Demir Çelik 7,54 -2,84 -19,27
Ersu Gıda 0,92 -2,13 -29,77
Escort Teknoloji 0,75 5,63 -40,48
Etiler Gıda 2,18 -0,46 -53,52
Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 -3,80 -30,72
Euro Trend Yat. Ort. 0,69 2,99 -26,01
Euro Yat. Ort. 0,65 -5,80 -21,98
Euro Yatırım Holding 0,56 -1,75 -8,20
Fenerbahçe Futbol 6,85 2,85 -58,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,71 -5,57 -80,38
F-M İzmit Piston 16,44 -2,84 31,21
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,00 -2,60 -39,02
Ford Otosan 49,94 -0,12 -12,09
Formet Çelik Kapı 1,13 -2,59
Frigo Pak Gıda 1,99 -5,69 109,47
Galatasaray Sportif 1,17 -0,85 -44,22
Garanti Bankası 7,76 1,31 -24,49
Garanti Faktoring 2,01 -2,90 -38,34
Garanti Yat. Ort. 0,69 -13,75 -1,63
Gedik Y. Men. Değ. 3,25 -0,61 28,97
Gedik Yatırım Holding 2,52 -4,55 82,61
Gediz Ambalaj 4,23 -0,70 17,01
Gentaş 1,84 -1,60 22,66
Gersan Elektrik 2,94 -4,55 -37,58
Global Men. Değ. 0,47 0,00 4,44
Global Yat. Holding 2,80 -5,08 -22,44
Good-Year 3,42 -2,56 -17,75
Göltaş Çimento 38,60 0,36 -39,95
Gözde Girişim 2,62 -2,60 -53,71
GSD Denizcilik 1,32 -2,94 -2,22
GSD Holding 0,78 -2,50 8,33
Gübre Fabrik. 2,85 -1,38 -32,62
Güler Yat. Holding 1,04 -0,95 -10,34
Güneş Sigorta 1,48 -3,27 -10,30
Halk GMYO 0,70 -5,41 -23,31
Halk Sigorta 1,09 -3,54 -18,15
Hatay Tekstil 3,82 -3,05 -23,14
Hedef Girişim 1,13 -4,24 -43,12
Hektaş 9,30 -1,38 32,86
HUB Girişim 1,80 0,56 51,26
Hürriyet Gzt. 0,93 -3,12 -30,60
ICBC Turkey Bank 9,02 -19,96 97,81
İdealist Danışmanlık 10,93 0,28 82,17
İdealist GMYO 1,59 -3,05 -22,06
İhlas Ev Aletleri 0,31 -3,13 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,23 -3,91 -37,24
İhlas Gazetecilik 0,69 -1,43 -41,53
İhlas Holding 0,31 3,33 -41,51
İhlas Yayın Holding 0,31 0,00 -39,22
İndeks Bilgisayar 5,29 -2,04 -48,24
Info Yatırım 1,04 0,00 -11,86
İntema 18,90 -5,17 -22,35
İpek Doğal Enerji 5,53 -4,82 2,98
İskenderun Demir Çelik 5,70 -1,38 16,84


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek) Borsa İstanbul
14 Aralık 2018 Cuma 18:38