17 Aralık 2018, 18:39
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,98 16,41 131,01
Acıpayam Selüloz 3,07 0,00 18,50
Adana Çimento (A) 5,89 -1,01 9,97
Adana Çimento (B) 4,00 0,00 6,49
Adana Çimento (C) 1,39 0,00 77,21
Adel Kalemcilik 11,14 0,00 -28,25
Adese Alışveriş Ticaret 3,49 -1,41 75,38
Afyon Çimento 4,51 -1,10 -42,03
Ak Enerji 0,60 -1,64 -34,07
Akbank 6,41 0,94 -32,12
Akçansa 7,07 -0,14 -30,94
Akdenız Güvenlık Hız. 1,96 -2,00 -63,05
Akfen GMYO 1,50 3,45 -37,76
Akın Tekstil 9,39 -0,63 -33,45
Akiş GMYO 2,48 -1,59 -11,17
Akmerkez GMYO 16,60 -0,24 -10,98
Aksa 7,23 -2,82 -39,67
Aksa Enerji 2,56 -2,29 -38,01
Aksigorta 3,62 0,56 19,36
Aksu Enerji 8,10 1,89 52,85
Alarko Carrıer 38,66 -0,82 -32,79
Alarko GMYO 45,08 -2,25 -8,38
Alarko Holding 2,01 -1,95 -42,70
Albaraka Türk 1,24 0,00 -17,53
Alcatel Lucent Teletaş 5,75 1,23 -27,94
Alkim Kağıt 4,14 2,73 -10,69
Alkim Kimya 23,48 -0,09 -0,97
Altınyağ 0,73 -6,41 -38,97
Altınyunus Çeşme 4,19 -1,41 -17,03
Anadolu Cam 2,57 -2,65 0,67
Anadolu Efes 20,34 -5,31 -14,57
Anadolu Grubu Holding 10,46 -0,76 -55,66
Anadolu Hayat Emek. 5,84 -1,68 -25,29
Anadolu Isuzu 6,47 0,31 -28,90
Anadolu Sigorta 4,26 -1,62 41,47
Anel Elektrik 1,56 0,65 -55,66
Arçelik 15,25 -2,62 -26,58
Arena Bilgisayar 4,11 11,08 -2,84
Armada Bilgisayar 9,33 0,21 37,61
Arsan Tekstil 1,58 -3,07 -9,71
Artı Yatırım Holding 0,91 0,00 -3,19
Aselsan 23,36 -2,18 -26,30
Aslan Çimento 27,60 -0,72 -26,56
Ata GMYO 3,89 -0,26 -18,79
Atakule GMYO 1,53 1,32 -25,37
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,23 0,00 -53,06
Atlas Yat. Ort. 1,14 1,79 16,33
AvivaSA Emeklilik Hayat 7,89 -0,12 -32,01
Avrasya GMYO 0,91 -1,09 -42,41
Avrasya Petrol ve Tur. 1,11 -0,89 -33,93
Avrasya Stratejik GMYF 1.236,80 0,17
Avrupa Yatırım Holding 1,87 -4,10 53,28
Ayen Enerji 2,49 0,40 -48,45
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,41 0,71 -13,94
Aygaz 11,48 -0,43 -20,80
Bagfaş 4,77 -0,63 -54,57
Bak Ambalaj 4,66 -1,48 -4,28
Balatacılar Balatacılık 0,33 10,00 -41,07
Bantaş Ambalaj 1,47 1,38 -64,06
Banvit 10,32 -1,71 -51,82
Baştaş Başkent Çimento 2,07 -0,48 -12,54
Batı Çimento 2,64 0,38 -39,88
Batısöke Çimento 1,14 -5,79 -31,30
Bera Holding 1,96 2,62 -36,77
Berkosan Yalıtım 1,71 4,91 -23,32
Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 -1,22 -60,39
Beyaz Filo 2,78 2,96 -91,73
Bilici Yatırım 1,34 -1,47 -9,53
Bim Mağazalar 86,70 -0,80 14,02
Bimeks 0,07 0,00 -75,00
Birko Mensucat 0,32 3,23 -21,95
Birlik Mensucat 0,89 2,30 -36,88
Bizim Mağazaları 6,47 0,31 -15,97
Bolu Çimento 3,33 -1,19 -30,19
Bomonti Elektrik 0,50 0,00 -53,70
Borusan Mannesmann 7,50 -0,66 -32,09
Borusan Yat. Paz. 37,90 0,00 -12,16
Bosch Fren Sistemleri 163,90 -0,36 -10,53
Bossa 5,69 -0,70 40,49
Boyner Perakende Yat. 3,92 -2,97 -10,59
Brisa 6,10 -1,13 -16,09
Burçelik 3,05 0,00 -20,78
Burçelik Vana 1,57 1,29 -10,29
Bursa Çimento 4,42 -1,34 -12,71
Carrefoursa 3,45 0,58 -38,17
Coca Cola İçecek 29,38 -2,00 -12,28
Cosmos Yat. Holding 1,00 -5,66 -14,53
Credıtwest Faktorıng 1,25 -1,57 12,13
Çelebi 52,95 0,28 55,41
Çelik Halat 5,24 0,38 40,12
Çemaş Döküm 0,99 19,28 -46,49
Çemtaş 6,22 -0,64 54,01
Çimbeton 26,84 0,15 -27,30
Çimentaş 8,22 0,86 -29,08
Çimsa 7,17 -0,14 -45,66
Çuhadaroğlu Metal 1,73 0,00 -40,96
Dagi Giyim 1,33 2,31 -41,41
Dagi Yatırım Holding 0,97 0,00 -32,17
Dardanel 1,04 -0,95 -46,67
Datagate Bilgisayar 4,05 -0,49 -58,34
Demirören Gazetecilik 11,20 19,91 326,66
Demısaş Döküm 2,46 -1,60 77,17
Denge Holding 1,21 2,54 -36,05
Deniz GMYO 3,16 11,66 17,04
Denizbank 11,88 20,00 223,71
Denizli Cam 12,33 2,75 3,88
Derimod 8,90 -1,44 18,51
Desa Deri 1,72 -3,91 70,30
Despec Bilgisayar 3,10 0,65 -13,65
Deva Holding 3,27 -0,61 -25,34
Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 0,00 -37,61
Ditaş Doğan 5,45 -1,62 -9,11
DO-CO 501,30 -2,39 142,61
Doğan Burda 3,04 2,01 -8,43
Doğan Holding 1,08 -1,82 24,14
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,40 2,19 -61,54
Doğusan 2,35 1,29 60,96
Doğuş GMYO 2,32 0,87 -28,40
Doğuş Otomotiv 4,09 -0,49 -45,75
Döktaş Dökümcülük 7,97 2,18 -27,55
Duran Doğan Basım 4,97 7,58 31,83
Dyo Boya 2,95 -1,34 -61,24
Eczacıbaşı İlaç 2,76 -1,08 -33,98
Eczacıbaşı Yatırım 7,12 -2,47 -29,01
Edip Gayrimenkul 0,72 1,41 -38,98
Ege Endüstri 355,00 -0,89 18,36
Ege Gübre 21,50 -0,92 -15,75
Ege Profil 8,97 -0,88 -7,17
Ege Seramik 3,10 -0,32 -29,08
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00
Egeplast 3,54 -0,28 -24,36
Ekiz Kimya 0,31 3,33 -45,61
Emek Elektrik 0,99 0,00 -37,17
Eminiş Ambalaj 1,29 19,44 -72,20
Emlak Konut GMYO 1,49 -0,67 -42,64
Enerjisa Enerji 5,27 -0,57
Enka İnşaat 4,61 0,88 -14,22
Erbosan 62,00 0,57 -21,83
Ereğli Demir Çelik 7,51 -0,40 -19,59
Ersu Gıda 0,91 -1,09 -30,53
Escort Teknoloji 0,74 -1,33 -41,27
Etiler Gıda 2,19 0,46 -53,30
Euro Kapital Yat. Ort. 0,77 1,32 -29,81
Euro Trend Yat. Ort. 0,68 -1,45 -27,08
Euro Yat. Ort. 0,68 4,62 -18,38
Euro Yatırım Holding 0,60 7,14 -1,64
Fenerbahçe Futbol 7,15 4,38 -56,17
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,73 0,74 -80,23
F-M İzmit Piston 16,50 0,36 31,69
Fonet Bilgi Teknolojileri 2,93 -2,33 -40,45
Ford Otosan 50,20 0,52 -11,63
Formet Çelik Kapı 1,19 5,31
Frigo Pak Gıda 1,83 -8,04 92,63
Galatasaray Sportif 1,18 0,85 -43,74
Garanti Bankası 7,71 -0,64 -24,97
Garanti Faktoring 1,96 -2,49 -39,88
Garanti Yat. Ort. 0,73 5,80 4,07
Gedik Y. Men. Değ. 3,25 0,00 28,97
Gedik Yatırım Holding 2,51 -0,40 81,88
Gediz Ambalaj 4,26 0,71 17,84
Gentaş 1,80 -2,17 19,99
Gersan Elektrik 2,86 -2,72 -39,28
Global Men. Değ. 0,45 -4,26 0,00
Global Yat. Holding 2,77 -1,07 -23,27
Good-Year 3,42 0,00 -17,75
Göltaş Çimento 37,32 -3,32 -41,94
Gözde Girişim 2,65 1,15 -53,18
GSD Denizcilik 1,29 -2,27 -4,44
GSD Holding 0,78 0,00 8,33
Gübre Fabrik. 2,80 -1,75 -33,81
Güler Yat. Holding 1,04 0,00 -10,34
Güneş Sigorta 1,50 1,35 -9,09
Halk GMYO 0,73 4,29 -20,02
Halk Sigorta 1,14 4,59 -14,39
Hatay Tekstil 3,76 -1,57 -24,35
Hedef Girişim 1,12 -0,88 -43,63
Hektaş 9,20 -1,08 31,43
HUB Girişim 1,85 2,78 55,46
Hürriyet Gzt. 0,91 -2,15 -32,09
ICBC Turkey Bank 7,22 -19,96 58,33
İdealist Danışmanlık 10,73 -1,83 78,83
İdealist GMYO 1,59 0,00 -22,06
İhlas Ev Aletleri 0,32 3,23 -37,25
İhlas Gayrimenkul 1,25 1,63 -36,22
İhlas Gazetecilik 0,72 4,35 -38,98
İhlas Holding 0,30 -3,23 -43,40
İhlas Yayın Holding 0,32 3,23 -37,25
İndeks Bilgisayar 5,30 0,19 -48,14
Info Yatırım 1,04 0,00 -11,86
İntema 19,16 1,38 -21,28
İpek Doğal Enerji 5,55 0,36 3,35
İskenderun Demir Çelik 5,63 -1,23 15,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul
Kaynak: AA