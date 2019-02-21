Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,51
|0,67
|-22,56
|Acıpayam Selüloz
|4,01
|6,93
|23,01
|Adana Çimento (A)
|6,48
|1,57
|7,11
|Adana Çimento (B)
|4,41
|0,68
|7,30
|Adana Çimento (C)
|1,45
|0,00
|2,84
|Adel Kalemcilik
|12,52
|4,07
|13,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,40
|2,13
|2,56
|Afyon Çimento
|4,65
|0,43
|1,31
|Ak Enerji
|0,64
|0,00
|1,59
|Akbank
|6,73
|2,44
|14,36
|Akçansa
|7,59
|-0,26
|3,27
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,53
|1,61
|25,87
|Akfen GMYO
|1,70
|-2,86
|3,03
|Akın Tekstil
|9,23
|-0,54
|-2,33
|Akiş GMYO
|2,70
|0,37
|5,47
|Akmerkez GMYO
|15,93
|-0,06
|-2,69
|Aksa
|9,44
|3,85
|26,54
|Aksa Enerji
|2,85
|0,35
|6,34
|Aksigorta
|4,38
|-0,45
|19,67
|Aksu Enerji
|8,67
|-0,46
|12,31
|Alarko Carrıer
|46,28
|-0,04
|17,58
|Alarko GMYO
|45,94
|0,09
|2,27
|Alarko Holding
|2,78
|4,12
|34,30
|Albaraka Türk
|2,00
|-0,99
|63,93
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,09
|0,57
|23,09
|Alkim Kağıt
|4,10
|1,49
|-1,20
|Alkim Kimya
|26,18
|0,93
|10,46
|Altınyağ
|0,27
|-3,57
|-38,64
|Altınyunus Çeşme
|4,27
|-1,16
|2,89
|Anadolu Cam
|3,28
|1,55
|22,39
|Anadolu Efes
|20,96
|2,04
|1,75
|Anadolu Grubu Holding
|13,05
|3,82
|27,44
|Anadolu Hayat Emek.
|6,00
|1,87
|-0,17
|Anadolu Isuzu
|6,52
|2,52
|5,50
|Anadolu Sigorta
|4,32
|0,00
|4,85
|Anel Elektrik
|1,87
|0,54
|15,43
|Arçelik
|19,73
|-1,84
|24,95
|Arena Bilgisayar
|3,66
|3,68
|-17,01
|Armada Bilgisayar
|8,60
|-0,69
|-7,43
|Arsan Tekstil
|1,67
|0,00
|3,09
|Artı Yatırım Holding
|1,07
|-1,83
|22,99
|Aselsan
|25,12
|2,36
|4,32
|Aslan Çimento
|28,00
|0,72
|-0,57
|Ata GMYO
|4,00
|4,99
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,24
|0,81
|-5,76
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,42
|-2,33
|133,33
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|-0,62
|86,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,12
|0,00
|5,87
|Avrasya GMYO
|1,17
|1,74
|32,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|0,00
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.255,50
|0,01
|0,74
|Avrupa Yatırım Holding
|2,73
|-1,80
|12,35
|Ayen Enerji
|2,47
|0,82
|5,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,50
|-3,23
|5,63
|Aygaz
|10,55
|-2,59
|-6,88
|Bagfaş
|5,82
|1,04
|20,75
|Bak Ambalaj
|4,76
|-1,04
|-6,11
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|0,00
|12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,42
|-2,07
|13,15
|Banvit
|11,53
|0,09
|6,86
|Baştaş Başkent Çimento
|1,89
|-0,53
|-6,44
|Batı Çimento
|2,44
|0,00
|1,24
|Batısöke Çimento
|1,02
|0,00
|-6,42
|Bera Holding
|1,92
|0,52
|-6,80
|Berkosan Yalıtım
|1,84
|-2,65
|1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,75
|1,16
|8,02
|Beyaz Filo
|4,11
|-0,96
|50,55
|Bilici Yatırım
|1,92
|0,52
|41,18
|Bim Mağazalar
|92,40
|0,11
|6,21
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|0,00
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,80
|-1,23
|-31,62
|Bizim Mağazaları
|7,46
|0,54
|9,71
|Bolu Çimento
|3,42
|0,59
|-0,29
|Bomonti Elektrik
|1,08
|3,85
|125,00
|Borusan Mannesmann
|8,52
|2,04
|9,23
|Borusan Yat. Paz.
|38,80
|0,31
|3,14
|Bosch Fren Sistemleri
|168,30
|0,48
|3,89
|Bossa
|4,85
|-2,41
|15,36
|Boyner Perakende Yat.
|4,19
|-1,18
|6,35
|Brisa
|6,83
|-2,01
|7,90
|Burçelik
|3,24
|0,31
|0,93
|Burçelik Vana
|1,56
|-0,64
|5,41
|Bursa Çimento
|4,33
|-1,37
|-1,59
|Carrefoursa
|3,64
|0,28
|4,60
|Coca Cola İçecek
|35,14
|2,03
|13,80
|Cosmos Yat. Holding
|1,00
|1,01
|3,09
|Credıtwest Faktorıng
|1,14
|2,70
|9,62
|Çelebi
|58,30
|1,83
|-8,04
|Çelik Halat
|5,94
|0,85
|-1,00
|Çemaş Döküm
|0,81
|1,25
|6,58
|Çemtaş
|5,93
|2,60
|-2,47
|Çimbeton
|29,06
|-0,68
|1,61
|Çimentaş
|11,99
|0,76
|-5,59
|Çimsa
|7,50
|-1,32
|-0,66
|Çuhadaroğlu Metal
|1,84
|-0,54
|3,37
|Dagi Giyim
|1,35
|-0,74
|8,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,02
|-0,97
|0,99
|Dardanel
|1,10
|-2,65
|0,00
|Datagate Bilgisayar
|7,24
|12,77
|69,16
|Demısaş Döküm
|2,58
|1,98
|4,03
|Denge Holding
|2,11
|0,00
|81,90
|Deniz GMYO
|3,33
|2,15
|9,54
|Denizbank
|15,75
|0,38
|-17,54
|Denizli Cam
|10,40
|0,97
|-9,72
|Derimod
|9,27
|0,32
|6,92
|Desa Deri
|1,81
|-0,55
|4,62
|Despec Bilgisayar
|3,41
|2,10
|3,96
|Deva Holding
|3,63
|0,83
|10,33
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|0,00
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,98
|1,87
|9,12
|DO-CO
|466,30
|-5,13
|-2,61
|Doğan Burda
|3,11
|-1,58
|3,32
|Doğan Holding
|1,09
|0,93
|6,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,20
|0,00
|-1,64
|Doğusan
|1,71
|-1,72
|-29,05
|Doğuş GMYO
|2,15
|-1,38
|1,90
|Doğuş Otomotiv
|4,82
|0,21
|11,06
|Döktaş Dökümcülük
|9,65
|0,42
|18,40
|Duran Doğan Basım
|6,60
|6,11
|29,41
|Dyo Boya
|2,90
|2,47
|0,00
|Eczacıbaşı İlaç
|3,13
|0,00
|14,65
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,23
|0,24
|14,31
|Edip Gayrimenkul
|0,67
|1,52
|-12,99
|Ege Endüstri
|425,80
|0,42
|23,78
|Ege Gübre
|24,98
|0,24
|15,12
|Ege Profil
|10,90
|-1,36
|22,89
|Ege Seramik
|3,51
|-0,28
|4,78
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|-6,25
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|-6,06
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-8,33
|10,00
|Egeplast
|3,65
|-2,67
|-4,95
|Ekiz Kimya
|0,34
|6,25
|3,03
|Emek Elektrik
|0,98
|-1,01
|0,00
|Eminiş Ambalaj
|1,04
|-0,95
|-11,11
|Emlak Konut GMYO
|1,45
|2,84
|-3,33
|Enerjisa Enerji
|5,58
|-1,93
|9,41
|Enka İnşaat
|4,92
|-1,20
|7,42
|Erbosan
|66,35
|1,92
|6,33
|Ereğli Demir Çelik
|8,84
|0,45
|22,44
|Ersu Gıda
|0,90
|0,00
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,73
|1,39
|-3,95
|Etiler Gıda
|2,15
|-3,59
|0,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,76
|-1,30
|7,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|0,00
|3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|-2,94
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|0,77
|-2,53
|40,00
|Fenerbahçe Futbol
|7,11
|-0,56
|2,75
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,10
|-0,32
|16,54
|F-M İzmit Piston
|17,06
|0,12
|-1,10
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,89
|2,64
|13,74
|Ford Otosan
|54,85
|0,46
|9,70
|Formet Çelik Kapı
|3,54
|1,43
|178,74
|Frigo Pak Gıda
|1,63
|-0,61
|-4,12
|Galatasaray Sportif
|1,50
|0,67
|20,97
|Garanti Bankası
|8,70
|1,16
|9,30
|Garanti Faktoring
|3,02
|-10,65
|52,53
|Garanti Yat. Ort.
|0,70
|1,45
|-11,39
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,15
|15,92
|28,88
|Gedik Yatırım Holding
|3,37
|19,93
|43,40
|Gediz Ambalaj
|4,16
|0,00
|0,24
|Gentaş
|1,91
|0,53
|7,91
|Gersan Elektrik
|2,53
|2,02
|3,67
|Global Men. Değ.
|0,50
|0,00
|6,38
|Global Yat. Holding
|3,78
|1,07
|26,42
|Good-Year
|3,52
|0,28
|2,33
|Göltaş Çimento
|11,81
|-1,58
|-4,99
|Gözde Girişim
|3,60
|3,15
|34,83
|GSD Denizcilik
|1,29
|0,00
|12,17
|GSD Holding
|0,99
|3,13
|23,75
|Gübre Fabrik.
|3,25
|3,83
|9,80
|Güler Yat. Holding
|1,05
|0,00
|-1,87
|Güneş Sigorta
|1,56
|1,30
|4,00
|Halk GMYO
|0,75
|0,00
|7,14
|Halk Sigorta
|1,10
|0,92
|0,00
|Hatay Tekstil
|4,20
|0,96
|6,33
|Hedef Girişim
|1,14
|0,00
|-1,72
|Hektaş
|10,92
|0,46
|17,80
|HUB Girişim
|2,14
|12,04
|13,83
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|1,03
|5,38
|ICBC Turkey Bank
|4,11
|0,00
|-16,63
|İdealist Danışmanlık
|16,70
|-3,36
|54,63
|İdealist GMYO
|1,94
|5,43
|19,02
|İhlas Ev Aletleri
|0,37
|12,12
|12,12
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|0,93
|16,01
|İhlas Gazetecilik
|0,68
|4,62
|11,48
|İhlas Holding
|0,35
|9,37
|9,37
|İhlas Yayın Holding
|0,39
|0,00
|18,18
|İndeks Bilgisayar
|7,88
|7,07
|31,99
|Info Yatırım
|1,15
|0,00
|11,65
|İntema
|8,90
|-3,26
|48,41
|İpek Doğal Enerji
|4,77
|-0,63
|-11,17
|İskenderun Demir Çelik
|6,83
|0,00
|20,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Ekonomi
Kaynak: AA