Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|0,00
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|4,28
|4,90
|31,29
|Adana Çimento (A)
|6,64
|1,84
|9,75
|Adana Çimento (B)
|4,54
|1,34
|10,46
|Adana Çimento (C)
|1,45
|-0,68
|2,84
|Adel Kalemcilik
|12,30
|-0,24
|11,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,45
|2,51
|4,70
|Afyon Çimento
|4,80
|1,91
|4,58
|Ak Enerji
|0,66
|1,54
|4,76
|Akbank
|6,86
|3,00
|16,57
|Akçansa
|7,66
|0,79
|4,22
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,52
|2,02
|25,37
|Akfen GMYO
|1,78
|2,30
|7,88
|Akın Tekstil
|9,30
|0,00
|-1,59
|Akiş GMYO
|2,70
|0,00
|5,47
|Akmerkez GMYO
|16,00
|0,38
|-2,26
|Aksa
|9,59
|0,10
|28,55
|Aksa Enerji
|3,07
|3,37
|14,55
|Aksigorta
|4,43
|0,00
|21,04
|Aksu Enerji
|8,66
|-0,69
|12,18
|Alarko Carrıer
|45,90
|0,53
|16,62
|Alarko GMYO
|48,00
|1,61
|6,86
|Alarko Holding
|2,77
|-1,07
|33,82
|Albaraka Türk
|2,01
|1,01
|64,75
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,42
|3,49
|28,82
|Alkim Kağıt
|4,20
|0,96
|1,20
|Alkim Kimya
|26,70
|0,53
|12,66
|Altınyağ
|0,28
|0,00
|-36,36
|Altınyunus Çeşme
|4,21
|-1,17
|1,45
|Anadolu Cam
|3,33
|0,91
|24,25
|Anadolu Efes
|20,74
|-0,38
|0,68
|Anadolu Grubu Holding
|13,52
|1,50
|32,03
|Anadolu Hayat Emek.
|5,98
|-0,66
|-0,50
|Anadolu Isuzu
|7,23
|3,73
|16,99
|Anadolu Sigorta
|4,34
|0,23
|5,34
|Anel Elektrik
|1,97
|3,14
|21,60
|Arçelik
|20,88
|2,55
|32,24
|Arena Bilgisayar
|3,89
|2,37
|-11,79
|Armada Bilgisayar
|8,52
|-0,70
|-8,29
|Arsan Tekstil
|1,68
|0,00
|3,70
|Artı Yatırım Holding
|1,06
|-1,85
|21,84
|Aselsan
|25,10
|-2,18
|4,24
|Aslan Çimento
|28,50
|1,06
|1,21
|Ata GMYO
|3,84
|-3,27
|-4,24
|Atakule GMYO
|1,25
|1,63
|-5,00
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,42
|-2,33
|133,33
|Atlas Yat. Ort.
|1,59
|-0,63
|84,88
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,32
|0,60
|8,47
|Avrasya GMYO
|1,21
|6,14
|37,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|1,72
|9,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.256,20
|0,04
|0,79
|Avrupa Yatırım Holding
|2,85
|4,78
|17,28
|Ayen Enerji
|2,61
|1,56
|11,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,55
|3,33
|9,15
|Aygaz
|11,46
|2,50
|1,15
|Bagfaş
|6,00
|1,87
|24,48
|Bak Ambalaj
|4,81
|1,48
|-5,13
|Balatacılar Balatacılık
|0,39
|5,41
|18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,42
|1,43
|13,15
|Banvit
|12,25
|2,08
|13,53
|Baştaş Başkent Çimento
|1,87
|-1,06
|-7,43
|Batı Çimento
|2,47
|0,00
|2,49
|Batısöke Çimento
|1,05
|2,94
|-3,67
|Bera Holding
|1,91
|-1,04
|-7,28
|Berkosan Yalıtım
|1,83
|0,55
|1,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,76
|0,00
|8,64
|Beyaz Filo
|4,18
|1,46
|53,11
|Bilici Yatırım
|1,89
|0,53
|38,97
|Bim Mağazalar
|88,75
|1,20
|2,01
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,80
|-1,23
|-31,62
|Bizim Mağazaları
|7,53
|-0,92
|10,74
|Bolu Çimento
|3,58
|3,47
|4,37
|Bomonti Elektrik
|1,14
|1,79
|137,50
|Borusan Mannesmann
|8,89
|4,47
|13,97
|Borusan Yat. Paz.
|40,98
|3,75
|8,93
|Bosch Fren Sistemleri
|171,70
|1,36
|5,99
|Bossa
|4,95
|0,20
|17,74
|Boyner Perakende Yat.
|4,21
|-0,47
|6,85
|Brisa
|7,00
|1,89
|10,58
|Burçelik
|3,22
|0,00
|0,31
|Burçelik Vana
|1,61
|3,21
|8,78
|Bursa Çimento
|4,55
|2,48
|3,41
|Carrefoursa
|3,77
|1,07
|8,33
|Coca Cola İçecek
|34,80
|-2,79
|12,69
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,09
|-3,54
|4,81
|Çelebi
|61,20
|4,26
|-3,47
|Çelik Halat
|6,06
|-0,49
|1,00
|Çemaş Döküm
|0,81
|1,25
|6,58
|Çemtaş
|6,07
|0,83
|-0,16
|Çimbeton
|29,08
|0,35
|1,68
|Çimentaş
|11,58
|-0,94
|-8,82
|Çimsa
|7,76
|2,78
|2,78
|Çuhadaroğlu Metal
|2,07
|6,15
|16,29
|Dagi Giyim
|1,35
|0,00
|8,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,02
|-0,97
|0,99
|Dardanel
|1,13
|0,00
|2,73
|Datagate Bilgisayar
|7,62
|1,20
|78,04
|Demısaş Döküm
|2,65
|0,38
|6,85
|Denge Holding
|2,15
|0,00
|85,34
|Deniz GMYO
|3,31
|0,00
|8,88
|Denizbank
|15,77
|0,25
|-17,43
|Denizli Cam
|10,80
|3,95
|-6,25
|Derimod
|9,38
|-0,64
|8,19
|Desa Deri
|1,77
|-0,56
|2,31
|Despec Bilgisayar
|3,52
|2,62
|7,32
|Deva Holding
|3,77
|2,17
|14,59
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|-1,35
|-6,41
|Ditaş Doğan
|6,03
|-0,17
|10,04
|DO-CO
|469,90
|-0,30
|-1,86
|Doğan Burda
|3,11
|0,97
|3,32
|Doğan Holding
|1,14
|4,59
|11,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|5,04
|2,46
|Doğusan
|1,88
|5,62
|-21,99
|Doğuş GMYO
|2,16
|0,93
|2,37
|Doğuş Otomotiv
|5,05
|1,20
|16,36
|Döktaş Dökümcülük
|9,93
|-2,17
|21,84
|Duran Doğan Basım
|6,90
|4,70
|35,29
|Dyo Boya
|2,96
|1,72
|2,07
|Eczacıbaşı İlaç
|3,19
|0,95
|16,85
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,26
|0,24
|14,72
|Edip Gayrimenkul
|0,67
|1,52
|-12,99
|Ege Endüstri
|436,50
|1,30
|26,89
|Ege Gübre
|24,98
|0,89
|15,12
|Ege Profil
|11,26
|2,74
|26,94
|Ege Seramik
|3,55
|0,85
|5,97
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|0,00
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|-3,13
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-8,33
|10,00
|Egeplast
|3,69
|-2,38
|-3,91
|Ekiz Kimya
|0,34
|0,00
|3,03
|Emek Elektrik
|0,97
|-1,02
|-1,02
|Eminiş Ambalaj
|1,08
|-1,82
|-7,69
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|1,36
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|5,58
|-0,18
|9,41
|Enka İnşaat
|5,00
|0,20
|9,17
|Erbosan
|67,25
|0,82
|7,77
|Ereğli Demir Çelik
|9,09
|-1,73
|25,90
|Ersu Gıda
|0,90
|1,12
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,75
|0,00
|-1,32
|Etiler Gıda
|2,13
|0,00
|0,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|1,52
|4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|-1,52
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,72
|-2,70
|30,91
|Fenerbahçe Futbol
|7,01
|-0,43
|1,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,14
|1,29
|18,05
|F-M İzmit Piston
|17,75
|2,90
|2,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,93
|1,29
|14,91
|Ford Otosan
|57,65
|4,53
|15,30
|Formet Çelik Kapı
|4,30
|13,76
|238,58
|Frigo Pak Gıda
|1,69
|1,81
|-0,59
|Galatasaray Sportif
|1,51
|-1,95
|21,77
|Garanti Bankası
|8,81
|1,61
|10,68
|Garanti Faktoring
|3,09
|1,64
|56,06
|Garanti Yat. Ort.
|0,71
|0,00
|-10,13
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,81
|-1,04
|18,32
|Gedik Yatırım Holding
|3,11
|-0,64
|32,34
|Gediz Ambalaj
|4,06
|0,00
|-2,17
|Gentaş
|1,97
|2,60
|11,30
|Gersan Elektrik
|2,62
|2,34
|7,36
|Global Men. Değ.
|0,52
|1,96
|10,64
|Global Yat. Holding
|3,72
|-1,85
|24,41
|Good-Year
|3,67
|1,94
|6,69
|Göltaş Çimento
|12,18
|2,35
|-2,01
|Gözde Girişim
|3,60
|1,12
|34,83
|GSD Denizcilik
|1,31
|0,77
|13,91
|GSD Holding
|1,02
|0,00
|27,50
|Gübre Fabrik.
|3,26
|0,00
|10,14
|Güler Yat. Holding
|1,07
|0,00
|0,00
|Güneş Sigorta
|1,57
|-1,88
|4,67
|Halk GMYO
|0,75
|0,00
|7,14
|Halk Sigorta
|1,20
|6,19
|9,09
|Hatay Tekstil
|4,23
|0,71
|7,09
|Hedef Girişim
|1,18
|2,61
|1,72
|Hektaş
|11,27
|0,71
|21,57
|HUB Girişim
|1,96
|-1,01
|4,26
|Hürriyet Gzt.
|1,00
|1,01
|7,53
|ICBC Turkey Bank
|4,15
|0,48
|-15,82
|İdealist Danışmanlık
|17,29
|2,01
|60,09
|İdealist GMYO
|1,97
|2,07
|20,86
|İhlas Ev Aletleri
|0,41
|7,89
|24,24
|İhlas Gayrimenkul
|1,10
|-0,90
|17,08
|İhlas Gazetecilik
|0,68
|3,03
|11,48
|İhlas Holding
|0,40
|17,65
|25,00
|İhlas Yayın Holding
|0,40
|0,00
|21,21
|İndeks Bilgisayar
|8,11
|1,88
|35,85
|Info Yatırım
|1,16
|0,00
|12,62
|İntema
|8,76
|2,58
|46,08
|İpek Doğal Enerji
|4,77
|-1,45
|-11,17
|İskenderun Demir Çelik
|7,06
|0,14
|24,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA