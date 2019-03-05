Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,59
|4,61
|-18,46
|Acıpayam Selüloz
|4,31
|-5,07
|32,21
|Adana Çimento (A)
|6,75
|1,66
|11,57
|Adana Çimento (B)
|4,66
|0,22
|13,38
|Adana Çimento (C)
|1,49
|2,05
|5,67
|Adel Kalemcilik
|11,76
|0,09
|6,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,27
|-1,73
|-2,99
|Afyon Çimento
|4,92
|-2,38
|7,19
|Ak Enerji
|0,67
|1,52
|6,35
|Akbank
|6,82
|0,29
|15,89
|Akçansa
|7,66
|0,00
|4,22
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,71
|1,50
|34,83
|Akfen GMYO
|1,75
|-1,69
|6,06
|Akın Tekstil
|9,17
|-0,11
|-2,96
|Akiş GMYO
|2,68
|-1,47
|4,69
|Akmerkez GMYO
|16,98
|1,07
|3,73
|Aksa
|9,35
|0,43
|25,34
|Aksa Enerji
|3,11
|2,64
|16,04
|Aksigorta
|4,64
|0,65
|26,78
|Aksu Enerji
|8,65
|0,12
|12,05
|Alarko Carrıer
|43,58
|-0,50
|10,72
|Alarko GMYO
|48,18
|-0,66
|7,26
|Alarko Holding
|2,88
|-2,04
|39,13
|Albaraka Türk
|1,90
|-1,04
|55,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,40
|-1,07
|28,47
|Alkim Kağıt
|4,29
|2,14
|3,37
|Alkim Kimya
|26,04
|0,00
|9,87
|Altınyağ
|0,27
|0,00
|-38,64
|Altınyunus Çeşme
|4,29
|2,14
|3,37
|Anadolu Cam
|3,31
|-0,60
|23,51
|Anadolu Efes
|20,12
|-2,80
|-2,33
|Anadolu Grubu Holding
|13,60
|-0,80
|32,81
|Anadolu Hayat Emek.
|5,71
|-0,52
|-4,99
|Anadolu Isuzu
|8,37
|-7,00
|35,44
|Anadolu Sigorta
|4,18
|-0,71
|1,46
|Anel Elektrik
|1,85
|1,65
|14,20
|Arçelik
|20,60
|-0,10
|30,46
|Arena Bilgisayar
|3,60
|-1,10
|-18,37
|Armada Bilgisayar
|8,15
|0,25
|-12,27
|Arsan Tekstil
|1,72
|0,00
|6,17
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|-1,96
|14,94
|Aselsan
|24,26
|0,75
|0,75
|Aslan Çimento
|29,30
|-1,48
|4,05
|Ata GMYO
|3,83
|0,00
|-4,49
|Atakule GMYO
|1,28
|-0,78
|-2,72
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,46
|15,00
|155,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,64
|0,61
|90,70
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,69
|1,64
|13,30
|Avrasya GMYO
|1,40
|-0,71
|59,09
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|-0,84
|9,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.257,60
|0,02
|0,91
|Avrupa Yatırım Holding
|2,90
|1,40
|19,34
|Ayen Enerji
|2,78
|2,21
|18,30
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,50
|-2,60
|5,63
|Aygaz
|11,38
|0,71
|0,44
|Bagfaş
|5,71
|-1,04
|18,46
|Bak Ambalaj
|5,09
|-0,59
|0,39
|Balatacılar Balatacılık
|0,41
|2,50
|24,24
|Bantaş Ambalaj
|1,56
|-5,45
|24,30
|Banvit
|10,99
|-0,18
|1,85
|Baştaş Başkent Çimento
|1,88
|0,00
|-6,93
|Batı Çimento
|2,47
|-1,20
|2,49
|Batısöke Çimento
|1,07
|-1,83
|-1,83
|Bera Holding
|1,91
|0,53
|-7,28
|Berkosan Yalıtım
|1,81
|-1,63
|0,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|0,00
|0,62
|Beyaz Filo
|4,17
|0,97
|52,75
|Bilici Yatırım
|1,96
|3,70
|44,12
|Bim Mağazalar
|83,75
|-2,73
|-3,74
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,79
|1,28
|-32,48
|Bizim Mağazaları
|8,31
|3,75
|22,21
|Bolu Çimento
|3,40
|-1,73
|-0,87
|Bomonti Elektrik
|0,96
|1,05
|100,00
|Borusan Mannesmann
|9,88
|4,88
|26,67
|Borusan Yat. Paz.
|41,22
|-0,05
|9,57
|Bosch Fren Sistemleri
|175,10
|0,57
|8,09
|Bossa
|4,65
|-4,32
|10,60
|Boyner Perakende Yat.
|4,09
|-0,97
|3,81
|Brisa
|7,58
|1,61
|19,75
|Burçelik
|3,30
|-0,60
|2,80
|Burçelik Vana
|1,62
|0,00
|9,46
|Bursa Çimento
|4,89
|4,26
|11,14
|Carrefoursa
|3,74
|-1,58
|7,47
|Coca Cola İçecek
|35,46
|1,20
|14,83
|Cosmos Yat. Holding
|0,99
|2,06
|2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,30
|0,78
|25,00
|Çelebi
|65,60
|-0,23
|3,47
|Çelik Halat
|5,80
|-2,36
|-3,33
|Çemaş Döküm
|0,78
|-1,27
|2,63
|Çemtaş
|6,07
|0,00
|-0,16
|Çimbeton
|28,66
|-1,51
|0,21
|Çimentaş
|11,69
|-1,27
|-7,95
|Çimsa
|7,31
|-0,68
|-3,18
|Çuhadaroğlu Metal
|1,98
|0,51
|11,24
|Dagi Giyim
|1,42
|2,90
|14,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,18
|8,26
|16,83
|Dardanel
|1,10
|0,92
|0,00
|Datagate Bilgisayar
|8,31
|-1,54
|94,16
|Demısaş Döküm
|2,89
|-3,67
|16,53
|Denge Holding
|2,25
|2,74
|93,97
|Deniz GMYO
|3,20
|-0,62
|5,26
|Denizbank
|15,19
|-2,32
|-20,47
|Denizli Cam
|11,29
|-0,09
|-2,00
|Derimod
|9,36
|-0,43
|7,96
|Desa Deri
|1,89
|-2,58
|9,25
|Despec Bilgisayar
|3,50
|-1,13
|6,71
|Deva Holding
|3,82
|0,26
|16,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|-1,39
|-8,97
|Ditaş Doğan
|6,29
|2,61
|14,78
|DO-CO
|443,10
|-2,87
|-7,46
|Doğan Burda
|3,03
|-0,66
|0,66
|Doğan Holding
|1,27
|8,55
|24,51
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,20
|-2,44
|-1,64
|Doğusan
|1,83
|-0,54
|-24,07
|Doğuş GMYO
|2,16
|0,00
|2,37
|Doğuş Otomotiv
|5,39
|-0,37
|24,19
|Döktaş Dökümcülük
|10,10
|0,10
|23,93
|Duran Doğan Basım
|6,15
|-1,13
|20,59
|Dyo Boya
|2,92
|0,69
|0,69
|Eczacıbaşı İlaç
|3,07
|-0,32
|12,45
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,99
|-1,24
|10,97
|Edip Gayrimenkul
|0,67
|1,52
|-12,99
|Ege Endüstri
|463,00
|6,12
|34,59
|Ege Gübre
|25,02
|0,97
|15,30
|Ege Profil
|12,75
|7,14
|43,74
|Ege Seramik
|3,52
|-1,12
|5,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|0,00
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|3,13
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|3,80
|0,00
|-1,04
|Ekiz Kimya
|0,33
|0,00
|0,00
|Emek Elektrik
|0,95
|-1,04
|-3,06
|Eminiş Ambalaj
|1,03
|-3,74
|-11,97
|Emlak Konut GMYO
|1,52
|0,00
|1,33
|Enerjisa Enerji
|5,85
|0,00
|14,71
|Enka İnşaat
|4,86
|-2,99
|6,11
|Erbosan
|68,30
|0,96
|9,46
|Ereğli Demir Çelik
|8,86
|-2,21
|22,71
|Ersu Gıda
|0,89
|0,00
|-3,26
|Escort Teknoloji
|0,69
|-2,82
|-9,21
|Etiler Gıda
|2,09
|0,97
|-1,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|-1,54
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|0,68
|-2,86
|23,64
|Fenerbahçe Futbol
|6,99
|-0,57
|1,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,12
|0,97
|17,29
|F-M İzmit Piston
|17,50
|-0,57
|1,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,35
|-0,56
|56,43
|Ford Otosan
|53,60
|-1,56
|7,20
|Formet Çelik Kapı
|4,25
|-19,96
|234,65
|Frigo Pak Gıda
|1,69
|0,00
|-0,59
|Galatasaray Sportif
|1,38
|-0,72
|11,29
|Garanti Bankası
|8,87
|-1,77
|11,43
|Garanti Faktoring
|3,53
|0,57
|78,28
|Garanti Yat. Ort.
|0,68
|-1,45
|-13,92
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,82
|-0,78
|18,63
|Gedik Yatırım Holding
|3,24
|-2,41
|37,87
|Gediz Ambalaj
|4,69
|-1,68
|13,01
|Gentaş
|2,01
|0,00
|13,56
|Gersan Elektrik
|2,50
|-0,79
|2,45
|Global Men. Değ.
|0,51
|2,00
|8,51
|Global Yat. Holding
|3,67
|0,00
|22,74
|Good-Year
|3,54
|-1,12
|2,91
|Göltaş Çimento
|12,20
|0,16
|-1,85
|Gözde Girişim
|3,61
|0,00
|35,21
|GSD Denizcilik
|1,49
|7,19
|29,57
|GSD Holding
|1,05
|0,96
|31,25
|Gübre Fabrik.
|3,20
|0,00
|8,11
|Güler Yat. Holding
|1,08
|-0,92
|0,93
|Güneş Sigorta
|1,57
|-0,63
|4,67
|Halk GMYO
|0,75
|0,00
|7,14
|Halk Sigorta
|1,14
|2,70
|3,64
|Hatay Tekstil
|4,23
|0,48
|7,09
|Hedef Girişim
|1,20
|-0,83
|3,45
|Hektaş
|11,70
|2,27
|26,21
|HUB Girişim
|2,01
|0,50
|6,91
|Hürriyet Gzt.
|1,02
|0,00
|9,68
|ICBC Turkey Bank
|4,06
|-0,25
|-17,65
|İdealist Danışmanlık
|19,36
|-2,22
|79,26
|İdealist GMYO
|2,40
|4,35
|47,24
|İhlas Ev Aletleri
|0,78
|20,00
|136,36
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|15,96
|16,01
|İhlas Gazetecilik
|0,86
|2,38
|40,98
|İhlas Holding
|0,51
|10,87
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,60
|15,38
|81,82
|İndeks Bilgisayar
|8,06
|0,88
|35,01
|Info Yatırım
|1,36
|2,26
|32,04
|İntema
|8,22
|-0,96
|37,07
|İpek Doğal Enerji
|5,09
|0,20
|-5,21
|İskenderun Demir Çelik
|7,25
|-1,49
|28,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA