Borsada Günlük İşlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,52 0,00 -22,05 Acıpayam Selüloz 4,15 -3,94 27,30 Adana Çimento (A) 6,72 -5,49 11,07 Adana Çimento (B) 4,93 0,00 19,95 Adana Çimento (C) 1,36 -4,90 -3,55 Adel Kalemcilik 11,48 -1,88 4,36 Adese Alışveriş Ticaret 2,19 -1,35 -6,41 Afyon Çimento 4,73 0,42 3,05 Ak Enerji 0,62 1,64 -1,59 Akbank 6,37 -2,15 8,24 Akçansa 7,53 -0,53 2,45 Akdenız Güvenlık Hız. 2,42 -4,35 20,40 Akfen GMYO 1,72 -2,27 4,24 Akın Tekstil 9,38 1,52 -0,74 Akiş GMYO 2,62 -0,38 2,34 Akmerkez GMYO 16,79 -0,89 2,57 Aksa 9,08 -0,44 21,72 Aksa Enerji 2,88 2,49 7,46 Aksigorta 4,08 0,49 29,96 Aksu Enerji 8,75 0,69 13,34 Alarko Carrıer 43,00 -2,45 9,25 Alarko GMYO 47,98 -2,48 6,81 Alarko Holding 2,88 1,05 39,13 Albaraka Türk 1,58 -8,14 29,51 Alcatel Lucent Teletaş 6,93 -3,35 20,31 Alkim Kağıt 4,22 -3,43 1,69 Alkim Kimya 25,78 0,00 8,78 Altınyağ 0,31 19,23 -29,55 Altınyunus Çeşme 4,21 0,00 1,45 Anadolu Cam 3,25 -0,31 21,27 Anadolu Efes 20,54 -0,58 -0,29 Anadolu Grubu Holding 13,06 -2,61 27,54 Anadolu Hayat Emek. 5,71 -0,87 -4,99 Anadolu Isuzu 7,64 4,51 23,62 Anadolu Sigorta 4,18 -0,24 1,46 Anel Elektrik 1,82 0,00 12,35 Arçelik 20,48 1,89 29,70 Arena Bilgisayar 3,55 -2,20 -19,50 Armada Bilgisayar 9,46 2,83 1,83 Arsan Tekstil 1,79 0,00 10,49 Artı Yatırım Holding 1,00 1,01 14,94 Aselsan 22,74 -1,13 -5,56 Aslan Çimento 27,82 -0,64 -1,21 Ata GMYO 3,91 -0,26 -2,49 Atakule GMYO 1,24 -0,80 -5,76 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,41 0,00 127,78 Atlas Yat. Ort. 1,56 -2,50 81,40 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,66 0,70 12,91 Avrasya GMYO 1,31 -5,07 48,86 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -2,52 7,41 Avrasya Stratejik GMYF 1.258,10 0,02 0,95 Avrupa Yatırım Holding 2,79 0,72 14,81 Ayen Enerji 3,10 5,08 31,91 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,52 0,00 7,04 Aygaz 11,60 -0,26 2,38 Bagfaş 5,51 -1,08 14,32 Bak Ambalaj 4,90 -0,81 -3,35 Balatacılar Balatacılık 0,40 0,00 21,21 Bantaş Ambalaj 1,52 4,83 21,12 Banvit 10,49 -2,15 -2,78 Baştaş Başkent Çimento 1,87 -2,09 -7,43 Batı Çimento 2,39 -2,45 -0,83 Batısöke Çimento 1,03 -1,90 -5,50 Bera Holding 1,85 -1,60 -10,19 Berkosan Yalıtım 1,72 -3,37 -4,97 Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 -1,23 -0,62 Beyaz Filo 3,95 -1,74 44,69 Bilici Yatırım 1,83 -3,17 34,56 Bim Mağazalar 89,00 2,36 2,30 Bimeks 0,06 0,00 0,00 Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00 Birlik Mensucat 0,78 0,00 -33,33 Bizim Mağazaları 8,31 -1,66 22,21 Bolu Çimento 3,31 -2,65 -3,50 Bomonti Elektrik 0,94 -3,09 95,83 Borusan Mannesmann 9,58 -0,62 22,82 Borusan Yat. Paz. 40,40 -0,93 7,39 Bosch Fren Sistemleri 177,20 -1,34 9,38 Bossa 4,49 -0,66 6,80 Boyner Perakende Yat. 4,03 0,25 2,28 Brisa 7,60 -0,13 20,06 Burçelik 3,36 -0,30 4,67 Burçelik Vana 1,59 -1,24 7,43 Bursa Çimento 4,61 -4,95 4,77 Carrefoursa 3,60 -1,91 3,45 Coca Cola İçecek 34,74 -2,14 12,50 Cosmos Yat. Holding 0,97 2,11 0,00 Credıtwest Faktorıng 1,25 3,31 20,19 Çelebi 63,75 -3,41 0,55 Çelik Halat 5,60 -2,10 -6,67 Çemaş Döküm 0,78 1,30 2,63 Çemtaş 5,71 -0,87 -6,09 Çimbeton 29,54 -0,81 3,29 Çimentaş 11,38 -0,18 -10,39 Çimsa 7,16 -0,83 -5,17 Çuhadaroğlu Metal 2,06 -1,90 15,73 Dagi Giyim 1,42 -4,05 14,52 Dagi Yatırım Holding 1,12 -5,88 10,89 Dardanel 1,08 -0,92 -1,82 Datagate Bilgisayar 8,27 3,37 93,22 Demısaş Döküm 2,79 -1,41 12,50 Denge Holding 2,30 0,88 98,28 Deniz GMYO 3,09 -2,52 1,64 Denizbank 14,49 0,76 -24,14 Denizli Cam 11,10 -1,86 -3,65 Derimod 9,52 3,25 9,80 Desa Deri 1,85 -2,12 6,94 Despec Bilgisayar 3,26 -2,98 -0,61 Deva Holding 3,74 -2,60 13,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 6,15 -11,54 Ditaş Doğan 5,92 -2,63 8,03 DO-CO 430,10 0,80 -10,17 Doğan Burda 2,95 -0,67 -1,99 Doğan Holding 1,18 -1,67 15,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 -2,56 -6,56 Doğusan 1,89 1,07 -21,58 Doğuş GMYO 2,14 -1,38 1,42 Doğuş Otomotiv 5,17 -1,15 19,12 Döktaş Dökümcülük 9,92 -0,30 21,72 Duran Doğan Basım 5,79 -1,03 13,53 Dyo Boya 2,97 2,41 2,41 Eczacıbaşı İlaç 2,92 -1,02 6,96 Eczacıbaşı Yatırım 7,69 -0,26 6,81 Edip Gayrimenkul 0,90 20,00 16,88 Ege Endüstri 462,30 4,03 34,39 Ege Gübre 26,92 4,34 24,06 Ege Profil 13,35 1,68 50,51 Ege Seramik 3,46 -0,29 3,28 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 0,00 15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,32 0,00 33,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 3,86 1,58 0,52 Ekiz Kimya 0,29 -9,38 -12,12 Emek Elektrik 0,93 -2,11 -5,10 Eminiş Ambalaj 1,02 0,00 -12,82 Emlak Konut GMYO 1,49 -0,67 -0,67 Enerjisa Enerji 5,82 1,04 14,12 Enka İnşaat 4,90 -0,41 6,99 Erbosan 66,85 -0,52 7,13 Ereğli Demir Çelik 8,78 -1,35 21,61 Ersu Gıda 0,87 -1,14 -5,43 Escort Teknoloji 0,64 -4,48 -15,79 Etiler Gıda 2,12 1,44 -0,47 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 -1,39 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 0,00 -1,56 Euro Yat. Ort. 0,62 0,00 -1,59 Euro Yatırım Holding 0,65 -1,52 18,18 Fenerbahçe Futbol 6,81 0,15 -1,59 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,00 -0,33 12,78 F-M İzmit Piston 17,82 -2,41 3,30 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,78 2,85 69,01 Ford Otosan 53,25 -0,19 6,50 Formet Çelik Kapı 4,53 -19,96 256,69 Frigo Pak Gıda 1,63 -2,98 -4,12 Galatasaray Sportif 1,43 1,42 15,32 Garanti Bankası 8,66 -1,37 8,79 Garanti Faktoring 3,60 0,84 81,82 Garanti Yat. Ort. 0,66 -1,49 -16,46 Gedik Y. Men. Değ. 3,73 -0,80 15,84 Gedik Yatırım Holding 3,28 1,23 39,57 Gediz Ambalaj 4,58 -1,29 10,36 Gentaş 2,02 -0,49 14,12 Gersan Elektrik 2,42 -1,22 -0,83 Global Men. Değ. 0,54 5,88 14,89 Global Yat. Holding 3,49 0,00 16,72 Good-Year 3,52 -0,28 2,33 Göltaş Çimento 11,26 -1,05 -9,41 Gözde Girişim 3,59 -1,91 34,46 GSD Denizcilik 1,43 -2,05 24,35 GSD Holding 1,02 -2,86 27,50 Gübre Fabrik. 3,26 -0,91 10,14 Güler Yat. Holding 1,07 -0,93 0,00 Güneş Sigorta 1,53 -1,29 2,00 Halk GMYO 0,75 0,00 7,14 Halk Sigorta 1,10 -1,79 0,00 Hatay Tekstil 4,13 -1,67 4,56 Hedef Girişim 1,16 1,75 0,00 Hektaş 11,50 -0,35 24,06 HUB Girişim 1,97 -1,50 4,79 Hürriyet Gzt. 0,94 -2,08 1,08 ICBC Turkey Bank 3,87 -1,28 -21,50 İdealist Danışmanlık 18,77 -4,19 73,80 İdealist GMYO 2,21 0,45 35,58 İhlas Ev Aletleri 0,80 -3,61 142,42 İhlas Gayrimenkul 0,89 -1,11 -5,27 İhlas Gazetecilik 0,66 -2,94 8,20 İhlas Holding 0,42 0,00 31,25 İhlas Yayın Holding 0,45 -6,25 36,36 İndeks Bilgisayar 7,70 -0,90 28,98 Info Yatırım 1,34 0,75 30,10 İntema 7,90 -1,25 31,74 İpek Doğal Enerji 4,73 -2,07 -11,92 İskenderun Demir Çelik 7,08 -0,42 25,09

Kaynak: AA

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)