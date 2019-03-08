Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,52
|0,00
|-22,05
|Acıpayam Selüloz
|4,15
|-3,94
|27,30
|Adana Çimento (A)
|6,72
|-5,49
|11,07
|Adana Çimento (B)
|4,93
|0,00
|19,95
|Adana Çimento (C)
|1,36
|-4,90
|-3,55
|Adel Kalemcilik
|11,48
|-1,88
|4,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,19
|-1,35
|-6,41
|Afyon Çimento
|4,73
|0,42
|3,05
|Ak Enerji
|0,62
|1,64
|-1,59
|Akbank
|6,37
|-2,15
|8,24
|Akçansa
|7,53
|-0,53
|2,45
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,42
|-4,35
|20,40
|Akfen GMYO
|1,72
|-2,27
|4,24
|Akın Tekstil
|9,38
|1,52
|-0,74
|Akiş GMYO
|2,62
|-0,38
|2,34
|Akmerkez GMYO
|16,79
|-0,89
|2,57
|Aksa
|9,08
|-0,44
|21,72
|Aksa Enerji
|2,88
|2,49
|7,46
|Aksigorta
|4,08
|0,49
|29,96
|Aksu Enerji
|8,75
|0,69
|13,34
|Alarko Carrıer
|43,00
|-2,45
|9,25
|Alarko GMYO
|47,98
|-2,48
|6,81
|Alarko Holding
|2,88
|1,05
|39,13
|Albaraka Türk
|1,58
|-8,14
|29,51
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,93
|-3,35
|20,31
|Alkim Kağıt
|4,22
|-3,43
|1,69
|Alkim Kimya
|25,78
|0,00
|8,78
|Altınyağ
|0,31
|19,23
|-29,55
|Altınyunus Çeşme
|4,21
|0,00
|1,45
|Anadolu Cam
|3,25
|-0,31
|21,27
|Anadolu Efes
|20,54
|-0,58
|-0,29
|Anadolu Grubu Holding
|13,06
|-2,61
|27,54
|Anadolu Hayat Emek.
|5,71
|-0,87
|-4,99
|Anadolu Isuzu
|7,64
|4,51
|23,62
|Anadolu Sigorta
|4,18
|-0,24
|1,46
|Anel Elektrik
|1,82
|0,00
|12,35
|Arçelik
|20,48
|1,89
|29,70
|Arena Bilgisayar
|3,55
|-2,20
|-19,50
|Armada Bilgisayar
|9,46
|2,83
|1,83
|Arsan Tekstil
|1,79
|0,00
|10,49
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|1,01
|14,94
|Aselsan
|22,74
|-1,13
|-5,56
|Aslan Çimento
|27,82
|-0,64
|-1,21
|Ata GMYO
|3,91
|-0,26
|-2,49
|Atakule GMYO
|1,24
|-0,80
|-5,76
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,41
|0,00
|127,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|-2,50
|81,40
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,66
|0,70
|12,91
|Avrasya GMYO
|1,31
|-5,07
|48,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|-2,52
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.258,10
|0,02
|0,95
|Avrupa Yatırım Holding
|2,79
|0,72
|14,81
|Ayen Enerji
|3,10
|5,08
|31,91
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,52
|0,00
|7,04
|Aygaz
|11,60
|-0,26
|2,38
|Bagfaş
|5,51
|-1,08
|14,32
|Bak Ambalaj
|4,90
|-0,81
|-3,35
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|0,00
|21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,52
|4,83
|21,12
|Banvit
|10,49
|-2,15
|-2,78
|Baştaş Başkent Çimento
|1,87
|-2,09
|-7,43
|Batı Çimento
|2,39
|-2,45
|-0,83
|Batısöke Çimento
|1,03
|-1,90
|-5,50
|Bera Holding
|1,85
|-1,60
|-10,19
|Berkosan Yalıtım
|1,72
|-3,37
|-4,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,61
|-1,23
|-0,62
|Beyaz Filo
|3,95
|-1,74
|44,69
|Bilici Yatırım
|1,83
|-3,17
|34,56
|Bim Mağazalar
|89,00
|2,36
|2,30
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,78
|0,00
|-33,33
|Bizim Mağazaları
|8,31
|-1,66
|22,21
|Bolu Çimento
|3,31
|-2,65
|-3,50
|Bomonti Elektrik
|0,94
|-3,09
|95,83
|Borusan Mannesmann
|9,58
|-0,62
|22,82
|Borusan Yat. Paz.
|40,40
|-0,93
|7,39
|Bosch Fren Sistemleri
|177,20
|-1,34
|9,38
|Bossa
|4,49
|-0,66
|6,80
|Boyner Perakende Yat.
|4,03
|0,25
|2,28
|Brisa
|7,60
|-0,13
|20,06
|Burçelik
|3,36
|-0,30
|4,67
|Burçelik Vana
|1,59
|-1,24
|7,43
|Bursa Çimento
|4,61
|-4,95
|4,77
|Carrefoursa
|3,60
|-1,91
|3,45
|Coca Cola İçecek
|34,74
|-2,14
|12,50
|Cosmos Yat. Holding
|0,97
|2,11
|0,00
|Credıtwest Faktorıng
|1,25
|3,31
|20,19
|Çelebi
|63,75
|-3,41
|0,55
|Çelik Halat
|5,60
|-2,10
|-6,67
|Çemaş Döküm
|0,78
|1,30
|2,63
|Çemtaş
|5,71
|-0,87
|-6,09
|Çimbeton
|29,54
|-0,81
|3,29
|Çimentaş
|11,38
|-0,18
|-10,39
|Çimsa
|7,16
|-0,83
|-5,17
|Çuhadaroğlu Metal
|2,06
|-1,90
|15,73
|Dagi Giyim
|1,42
|-4,05
|14,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,12
|-5,88
|10,89
|Dardanel
|1,08
|-0,92
|-1,82
|Datagate Bilgisayar
|8,27
|3,37
|93,22
|Demısaş Döküm
|2,79
|-1,41
|12,50
|Denge Holding
|2,30
|0,88
|98,28
|Deniz GMYO
|3,09
|-2,52
|1,64
|Denizbank
|14,49
|0,76
|-24,14
|Denizli Cam
|11,10
|-1,86
|-3,65
|Derimod
|9,52
|3,25
|9,80
|Desa Deri
|1,85
|-2,12
|6,94
|Despec Bilgisayar
|3,26
|-2,98
|-0,61
|Deva Holding
|3,74
|-2,60
|13,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|6,15
|-11,54
|Ditaş Doğan
|5,92
|-2,63
|8,03
|DO-CO
|430,10
|0,80
|-10,17
|Doğan Burda
|2,95
|-0,67
|-1,99
|Doğan Holding
|1,18
|-1,67
|15,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|-2,56
|-6,56
|Doğusan
|1,89
|1,07
|-21,58
|Doğuş GMYO
|2,14
|-1,38
|1,42
|Doğuş Otomotiv
|5,17
|-1,15
|19,12
|Döktaş Dökümcülük
|9,92
|-0,30
|21,72
|Duran Doğan Basım
|5,79
|-1,03
|13,53
|Dyo Boya
|2,97
|2,41
|2,41
|Eczacıbaşı İlaç
|2,92
|-1,02
|6,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,69
|-0,26
|6,81
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|20,00
|16,88
|Ege Endüstri
|462,30
|4,03
|34,39
|Ege Gübre
|26,92
|4,34
|24,06
|Ege Profil
|13,35
|1,68
|50,51
|Ege Seramik
|3,46
|-0,29
|3,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|0,00
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|0,00
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|3,86
|1,58
|0,52
|Ekiz Kimya
|0,29
|-9,38
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,93
|-2,11
|-5,10
|Eminiş Ambalaj
|1,02
|0,00
|-12,82
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|-0,67
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|5,82
|1,04
|14,12
|Enka İnşaat
|4,90
|-0,41
|6,99
|Erbosan
|66,85
|-0,52
|7,13
|Ereğli Demir Çelik
|8,78
|-1,35
|21,61
|Ersu Gıda
|0,87
|-1,14
|-5,43
|Escort Teknoloji
|0,64
|-4,48
|-15,79
|Etiler Gıda
|2,12
|1,44
|-0,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|-1,39
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,65
|-1,52
|18,18
|Fenerbahçe Futbol
|6,81
|0,15
|-1,59
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,00
|-0,33
|12,78
|F-M İzmit Piston
|17,82
|-2,41
|3,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,78
|2,85
|69,01
|Ford Otosan
|53,25
|-0,19
|6,50
|Formet Çelik Kapı
|4,53
|-19,96
|256,69
|Frigo Pak Gıda
|1,63
|-2,98
|-4,12
|Galatasaray Sportif
|1,43
|1,42
|15,32
|Garanti Bankası
|8,66
|-1,37
|8,79
|Garanti Faktoring
|3,60
|0,84
|81,82
|Garanti Yat. Ort.
|0,66
|-1,49
|-16,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,73
|-0,80
|15,84
|Gedik Yatırım Holding
|3,28
|1,23
|39,57
|Gediz Ambalaj
|4,58
|-1,29
|10,36
|Gentaş
|2,02
|-0,49
|14,12
|Gersan Elektrik
|2,42
|-1,22
|-0,83
|Global Men. Değ.
|0,54
|5,88
|14,89
|Global Yat. Holding
|3,49
|0,00
|16,72
|Good-Year
|3,52
|-0,28
|2,33
|Göltaş Çimento
|11,26
|-1,05
|-9,41
|Gözde Girişim
|3,59
|-1,91
|34,46
|GSD Denizcilik
|1,43
|-2,05
|24,35
|GSD Holding
|1,02
|-2,86
|27,50
|Gübre Fabrik.
|3,26
|-0,91
|10,14
|Güler Yat. Holding
|1,07
|-0,93
|0,00
|Güneş Sigorta
|1,53
|-1,29
|2,00
|Halk GMYO
|0,75
|0,00
|7,14
|Halk Sigorta
|1,10
|-1,79
|0,00
|Hatay Tekstil
|4,13
|-1,67
|4,56
|Hedef Girişim
|1,16
|1,75
|0,00
|Hektaş
|11,50
|-0,35
|24,06
|HUB Girişim
|1,97
|-1,50
|4,79
|Hürriyet Gzt.
|0,94
|-2,08
|1,08
|ICBC Turkey Bank
|3,87
|-1,28
|-21,50
|İdealist Danışmanlık
|18,77
|-4,19
|73,80
|İdealist GMYO
|2,21
|0,45
|35,58
|İhlas Ev Aletleri
|0,80
|-3,61
|142,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|-5,27
|İhlas Gazetecilik
|0,66
|-2,94
|8,20
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,45
|-6,25
|36,36
|İndeks Bilgisayar
|7,70
|-0,90
|28,98
|Info Yatırım
|1,34
|0,75
|30,10
|İntema
|7,90
|-1,25
|31,74
|İpek Doğal Enerji
|4,73
|-2,07
|-11,92
|İskenderun Demir Çelik
|7,08
|-0,42
|25,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA