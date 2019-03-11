Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|0,66
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|4,01
|-3,37
|23,01
|Adana Çimento (A)
|6,86
|2,08
|13,39
|Adana Çimento (B)
|4,83
|-2,03
|17,52
|Adana Çimento (C)
|1,33
|-2,21
|-5,67
|Adel Kalemcilik
|11,59
|0,96
|5,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,17
|-0,91
|-7,26
|Afyon Çimento
|4,65
|-1,69
|1,31
|Ak Enerji
|0,62
|0,00
|-1,59
|Akbank
|6,30
|-1,10
|7,05
|Akçansa
|7,50
|-0,40
|2,04
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,31
|-4,55
|14,93
|Akfen GMYO
|1,73
|0,58
|4,85
|Akın Tekstil
|9,75
|3,94
|3,17
|Akiş GMYO
|2,64
|0,76
|3,13
|Akmerkez GMYO
|16,99
|1,19
|3,79
|Aksa
|8,95
|-1,43
|19,97
|Aksa Enerji
|2,80
|-2,78
|4,48
|Aksigorta
|4,25
|4,17
|35,38
|Aksu Enerji
|8,66
|-1,03
|12,18
|Alarko Carrıer
|41,80
|-2,79
|6,20
|Alarko GMYO
|47,02
|-2,00
|4,67
|Alarko Holding
|2,85
|-1,04
|37,68
|Albaraka Türk
|1,52
|-3,80
|24,59
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,56
|-5,34
|13,89
|Alkim Kağıt
|4,21
|-0,24
|1,45
|Alkim Kimya
|25,60
|-0,70
|8,02
|Altınyağ
|0,37
|19,35
|-15,91
|Altınyunus Çeşme
|4,17
|-0,95
|0,48
|Anadolu Cam
|3,12
|-4,00
|16,42
|Anadolu Efes
|20,38
|-0,78
|-1,07
|Anadolu Grubu Holding
|12,61
|-3,45
|23,14
|Anadolu Hayat Emek.
|5,71
|0,00
|-4,99
|Anadolu Isuzu
|7,64
|0,00
|23,62
|Anadolu Sigorta
|4,18
|0,00
|1,46
|Anel Elektrik
|1,84
|1,10
|13,58
|Arçelik
|20,10
|-1,86
|27,30
|Arena Bilgisayar
|3,52
|-0,85
|-20,18
|Armada Bilgisayar
|9,39
|-0,74
|1,08
|Arsan Tekstil
|1,85
|3,35
|14,20
|Artı Yatırım Holding
|0,98
|-2,00
|12,64
|Aselsan
|22,24
|-2,20
|-7,64
|Aslan Çimento
|27,36
|-1,65
|-2,84
|Ata GMYO
|3,92
|0,26
|-2,24
|Atakule GMYO
|1,28
|3,23
|-2,72
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,46
|12,20
|155,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,71
|9,62
|98,84
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,44
|-2,54
|10,04
|Avrasya GMYO
|1,32
|0,76
|50,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|1,72
|9,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.258,60
|0,04
|0,99
|Avrupa Yatırım Holding
|2,79
|0,00
|14,81
|Ayen Enerji
|3,55
|14,52
|51,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,49
|-1,97
|4,93
|Aygaz
|11,55
|-0,43
|1,94
|Bagfaş
|5,32
|-3,45
|10,37
|Bak Ambalaj
|4,99
|1,84
|-1,58
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|0,00
|21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,47
|-3,29
|17,13
|Banvit
|10,35
|-1,33
|-4,08
|Baştaş Başkent Çimento
|1,86
|-0,53
|-7,92
|Batı Çimento
|2,32
|-2,93
|-3,73
|Batısöke Çimento
|1,04
|0,97
|-4,59
|Bera Holding
|1,86
|0,54
|-9,71
|Berkosan Yalıtım
|1,67
|-2,91
|-7,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,58
|-1,86
|-2,47
|Beyaz Filo
|4,01
|1,52
|46,89
|Bilici Yatırım
|1,75
|-4,37
|28,68
|Bim Mağazalar
|84,35
|-5,22
|-3,05
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,78
|0,00
|-33,33
|Bizim Mağazaları
|8,13
|-2,17
|19,56
|Bolu Çimento
|3,32
|0,30
|-3,21
|Bomonti Elektrik
|0,93
|-1,06
|93,75
|Borusan Mannesmann
|9,45
|-1,36
|21,15
|Borusan Yat. Paz.
|39,68
|-1,78
|5,48
|Bosch Fren Sistemleri
|175,50
|-0,96
|8,33
|Bossa
|4,47
|-0,45
|6,32
|Boyner Perakende Yat.
|4,08
|1,24
|3,55
|Brisa
|7,57
|-0,39
|19,59
|Burçelik
|3,31
|-1,49
|3,12
|Burçelik Vana
|1,58
|-0,63
|6,76
|Bursa Çimento
|4,74
|2,82
|7,73
|Carrefoursa
|3,59
|-0,28
|3,16
|Coca Cola İçecek
|34,02
|-2,07
|10,17
|Cosmos Yat. Holding
|0,97
|0,00
|0,00
|Credıtwest Faktorıng
|1,22
|-2,40
|17,31
|Çelebi
|63,55
|-0,31
|0,24
|Çelik Halat
|5,56
|-0,71
|-7,33
|Çemaş Döküm
|0,78
|0,00
|2,63
|Çemtaş
|5,66
|-0,88
|-6,91
|Çimbeton
|29,04
|-1,69
|1,54
|Çimentaş
|11,27
|-0,97
|-11,26
|Çimsa
|7,18
|0,28
|-4,90
|Çuhadaroğlu Metal
|2,00
|-2,91
|12,36
|Dagi Giyim
|1,37
|-3,52
|10,48
|Dagi Yatırım Holding
|1,16
|3,57
|14,85
|Dardanel
|1,07
|-0,93
|-2,73
|Datagate Bilgisayar
|8,26
|-0,12
|92,99
|Demısaş Döküm
|2,75
|-1,43
|10,89
|Denge Holding
|2,35
|2,17
|102,59
|Deniz GMYO
|3,10
|0,32
|1,97
|Denizbank
|14,68
|1,31
|-23,14
|Denizli Cam
|10,85
|-2,25
|-5,82
|Derimod
|9,44
|-0,84
|8,88
|Desa Deri
|1,83
|-1,08
|5,78
|Despec Bilgisayar
|3,24
|-0,61
|-1,22
|Deva Holding
|3,87
|3,48
|17,63
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,66
|-4,35
|-15,38
|Ditaş Doğan
|5,73
|-3,21
|4,56
|DO-CO
|440,30
|2,37
|-8,04
|Doğan Burda
|2,92
|-1,02
|-2,99
|Doğan Holding
|1,23
|4,24
|20,59
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|4,39
|-2,46
|Doğusan
|1,84
|-2,65
|-23,65
|Doğuş GMYO
|2,13
|-0,47
|0,95
|Doğuş Otomotiv
|5,13
|-0,77
|18,20
|Döktaş Dökümcülük
|9,85
|-0,71
|20,86
|Duran Doğan Basım
|5,51
|-4,84
|8,04
|Dyo Boya
|2,89
|-2,69
|-0,34
|Eczacıbaşı İlaç
|2,93
|0,34
|7,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,72
|0,39
|7,22
|Edip Gayrimenkul
|0,78
|-13,33
|1,30
|Ege Endüstri
|461,90
|-0,09
|34,27
|Ege Gübre
|27,10
|0,67
|24,88
|Ege Profil
|13,35
|0,00
|50,51
|Ege Seramik
|3,44
|-0,58
|2,69
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|0,00
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|3,13
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|4,03
|4,40
|4,95
|Ekiz Kimya
|0,31
|6,90
|-6,06
|Emek Elektrik
|0,93
|0,00
|-5,10
|Eminiş Ambalaj
|1,03
|0,98
|-11,97
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|2,68
|2,00
|Enerjisa Enerji
|5,80
|-0,34
|13,73
|Enka İnşaat
|4,94
|0,82
|7,86
|Erbosan
|66,75
|-0,15
|6,97
|Ereğli Demir Çelik
|8,96
|2,05
|24,10
|Ersu Gıda
|0,87
|0,00
|-5,43
|Escort Teknoloji
|0,65
|1,56
|-14,47
|Etiler Gıda
|2,12
|0,00
|-0,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,70
|-1,41
|-1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,66
|1,54
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|6,65
|-2,35
|-3,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,01
|0,33
|13,16
|F-M İzmit Piston
|17,70
|-0,67
|2,61
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,76
|-0,35
|68,42
|Ford Otosan
|50,55
|-5,07
|1,10
|Formet Çelik Kapı
|5,00
|10,38
|293,70
|Frigo Pak Gıda
|1,65
|1,23
|-2,94
|Galatasaray Sportif
|1,36
|-4,90
|9,68
|Garanti Bankası
|8,64
|-0,23
|8,54
|Garanti Faktoring
|3,67
|1,94
|85,35
|Garanti Yat. Ort.
|0,65
|-1,52
|-17,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,82
|2,41
|18,63
|Gedik Yatırım Holding
|3,42
|4,27
|45,53
|Gediz Ambalaj
|4,54
|-0,87
|9,40
|Gentaş
|1,96
|-2,97
|10,73
|Gersan Elektrik
|2,50
|3,31
|2,45
|Global Men. Değ.
|0,46
|-14,81
|-2,13
|Global Yat. Holding
|3,47
|-0,57
|16,05
|Good-Year
|3,53
|0,28
|2,62
|Göltaş Çimento
|11,14
|-1,07
|-10,38
|Gözde Girişim
|3,50
|-2,51
|31,09
|GSD Denizcilik
|1,45
|1,40
|26,09
|GSD Holding
|1,02
|0,00
|27,50
|Gübre Fabrik.
|3,15
|-3,37
|6,42
|Güler Yat. Holding
|1,08
|0,93
|0,93
|Güneş Sigorta
|1,52
|-0,65
|1,33
|Halk GMYO
|0,75
|0,00
|7,14
|Halk Sigorta
|1,12
|1,82
|1,82
|Hatay Tekstil
|4,44
|7,51
|12,41
|Hedef Girişim
|1,18
|1,72
|1,72
|Hektaş
|11,22
|-2,43
|21,04
|HUB Girişim
|2,36
|19,80
|25,53
|Hürriyet Gzt.
|0,93
|-1,06
|0,00
|ICBC Turkey Bank
|3,98
|2,84
|-19,27
|İdealist Danışmanlık
|17,77
|-5,33
|64,54
|İdealist GMYO
|2,25
|1,81
|38,04
|İhlas Ev Aletleri
|0,85
|6,25
|157,58
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|-3,37
|-8,47
|İhlas Gazetecilik
|0,65
|-1,52
|6,56
|İhlas Holding
|0,40
|-4,76
|25,00
|İhlas Yayın Holding
|0,44
|-2,22
|33,33
|İndeks Bilgisayar
|7,91
|2,73
|32,50
|Info Yatırım
|1,44
|7,46
|39,81
|İntema
|7,92
|0,25
|32,07
|İpek Doğal Enerji
|4,63
|-2,11
|-13,78
|İskenderun Demir Çelik
|7,10
|0,28
|25,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Ekonomi
Kaynak: AA