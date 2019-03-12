Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,52
|-0,65
|-22,05
|Acıpayam Selüloz
|4,07
|1,50
|24,85
|Adana Çimento (A)
|6,82
|-0,58
|12,73
|Adana Çimento (B)
|4,79
|-0,83
|16,55
|Adana Çimento (C)
|1,31
|-1,50
|-7,09
|Adel Kalemcilik
|11,77
|1,55
|7,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,21
|1,84
|-5,56
|Afyon Çimento
|4,67
|0,43
|1,74
|Ak Enerji
|0,61
|-1,61
|-3,17
|Akbank
|6,46
|2,54
|9,77
|Akçansa
|7,53
|0,40
|2,45
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,15
|-6,93
|6,97
|Akfen GMYO
|1,77
|2,31
|7,27
|Akın Tekstil
|9,34
|-4,21
|-1,16
|Akiş GMYO
|2,67
|1,14
|4,30
|Akmerkez GMYO
|17,10
|0,65
|4,46
|Aksa
|8,89
|-0,67
|19,17
|Aksa Enerji
|2,86
|2,14
|6,72
|Aksigorta
|4,38
|3,06
|39,52
|Aksu Enerji
|8,66
|0,00
|12,18
|Alarko Carrıer
|41,00
|-1,91
|4,17
|Alarko GMYO
|47,12
|0,21
|4,90
|Alarko Holding
|2,88
|1,05
|39,13
|Albaraka Türk
|1,43
|-5,92
|17,21
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,81
|3,81
|18,23
|Alkim Kağıt
|4,22
|0,24
|1,69
|Alkim Kimya
|25,76
|0,63
|8,69
|Altınyağ
|0,44
|18,92
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|4,17
|0,00
|0,48
|Anadolu Cam
|3,06
|-1,92
|14,18
|Anadolu Efes
|19,80
|-2,85
|-3,88
|Anadolu Grubu Holding
|12,96
|2,78
|26,56
|Anadolu Hayat Emek.
|5,76
|0,88
|-4,16
|Anadolu Isuzu
|7,51
|-1,70
|21,52
|Anadolu Sigorta
|4,18
|0,00
|1,46
|Anel Elektrik
|1,71
|-7,07
|5,56
|Arçelik
|19,85
|-1,24
|25,71
|Arena Bilgisayar
|3,58
|1,70
|-18,82
|Armada Bilgisayar
|9,42
|0,32
|1,40
|Arsan Tekstil
|1,68
|-9,19
|3,70
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|1,02
|13,79
|Aselsan
|23,16
|4,14
|-3,82
|Aslan Çimento
|27,28
|-0,29
|-3,12
|Ata GMYO
|3,91
|-0,26
|-2,49
|Atakule GMYO
|1,29
|0,78
|-1,96
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,49
|6,52
|172,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|7,02
|112,79
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,56
|1,42
|11,60
|Avrasya GMYO
|1,30
|-1,52
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|1,69
|11,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.258,80
|0,02
|1,00
|Avrupa Yatırım Holding
|2,76
|-1,08
|13,58
|Ayen Enerji
|3,18
|-10,42
|35,32
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,55
|4,03
|9,15
|Aygaz
|11,56
|0,09
|2,03
|Bagfaş
|5,33
|0,19
|10,58
|Bak Ambalaj
|5,16
|3,41
|1,78
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|0,00
|21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,55
|5,44
|23,51
|Banvit
|10,35
|0,00
|-4,08
|Baştaş Başkent Çimento
|1,86
|0,00
|-7,92
|Batı Çimento
|2,36
|1,72
|-2,07
|Batısöke Çimento
|1,09
|4,81
|0,00
|Bera Holding
|1,89
|1,61
|-8,25
|Berkosan Yalıtım
|1,69
|1,20
|-6,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,57
|-0,63
|-3,09
|Beyaz Filo
|4,06
|1,25
|48,72
|Bilici Yatırım
|1,77
|1,14
|30,15
|Bim Mağazalar
|84,80
|0,53
|-2,53
|Bimeks
|0,06
|
|0,00
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,78
|0,00
|-33,33
|Bizim Mağazaları
|8,00
|-1,60
|17,65
|Bolu Çimento
|3,30
|-0,60
|-3,79
|Bomonti Elektrik
|0,92
|-1,08
|91,67
|Borusan Mannesmann
|9,59
|1,48
|22,95
|Borusan Yat. Paz.
|39,38
|-0,76
|4,68
|Bosch Fren Sistemleri
|175,80
|0,17
|8,52
|Bossa
|4,38
|-2,01
|4,18
|Boyner Perakende Yat.
|4,30
|5,39
|9,14
|Brisa
|7,45
|-1,59
|17,69
|Burçelik
|3,37
|1,81
|4,98
|Burçelik Vana
|1,61
|1,90
|8,78
|Bursa Çimento
|4,74
|0,00
|7,73
|Carrefoursa
|3,56
|-0,84
|2,30
|Coca Cola İçecek
|34,54
|1,53
|11,85
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|-2,06
|-2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,23
|0,82
|18,27
|Çelebi
|63,50
|-0,08
|0,16
|Çelik Halat
|5,62
|1,08
|-6,33
|Çemaş Döküm
|0,78
|0,00
|2,63
|Çemtaş
|5,81
|2,65
|-4,44
|Çimbeton
|29,10
|0,21
|1,75
|Çimentaş
|11,30
|0,27
|-11,02
|Çimsa
|7,15
|-0,42
|-5,30
|Çuhadaroğlu Metal
|1,99
|-0,50
|11,80
|Dagi Giyim
|1,50
|9,49
|20,97
|Dagi Yatırım Holding
|1,39
|19,83
|37,62
|Dardanel
|1,07
|0,00
|-2,73
|Datagate Bilgisayar
|8,29
|0,36
|93,69
|Demısaş Döküm
|2,89
|5,09
|16,53
|Denge Holding
|2,50
|6,38
|115,52
|Deniz GMYO
|3,07
|-0,97
|0,99
|Denizbank
|14,53
|-1,02
|-23,93
|Denizli Cam
|10,96
|1,01
|-4,86
|Derimod
|9,20
|-2,54
|6,11
|Desa Deri
|1,76
|-3,83
|1,73
|Despec Bilgisayar
|3,26
|0,62
|-0,61
|Deva Holding
|4,05
|4,65
|23,10
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,65
|-1,52
|-16,67
|Ditaş Doğan
|5,87
|2,44
|7,12
|DO-CO
|455,80
|3,52
|-4,80
|Doğan Burda
|2,97
|1,71
|-1,33
|Doğan Holding
|1,23
|0,00
|20,59
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|-2,52
|-4,92
|Doğusan
|1,84
|0,00
|-23,65
|Doğuş GMYO
|2,14
|0,47
|1,42
|Doğuş Otomotiv
|5,11
|-0,39
|17,74
|Döktaş Dökümcülük
|9,50
|-3,55
|16,56
|Duran Doğan Basım
|6,30
|14,34
|23,53
|Dyo Boya
|2,85
|-1,38
|-1,72
|Eczacıbaşı İlaç
|2,98
|1,71
|9,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,81
|1,17
|8,47
|Edip Gayrimenkul
|0,73
|-6,41
|-5,19
|Ege Endüstri
|469,00
|1,54
|36,34
|Ege Gübre
|26,86
|-0,89
|23,78
|Ege Profil
|13,20
|-1,12
|48,82
|Ege Seramik
|3,42
|-0,58
|2,09
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|0,00
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|-3,03
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|3,90
|-3,23
|1,56
|Ekiz Kimya
|0,30
|-3,23
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,91
|-2,15
|-7,14
|Eminiş Ambalaj
|1,02
|-0,97
|-12,82
|Emlak Konut GMYO
|1,55
|1,31
|3,33
|Enerjisa Enerji
|5,75
|-0,86
|12,75
|Enka İnşaat
|5,01
|1,42
|9,39
|Erbosan
|66,40
|-0,52
|6,41
|Ereğli Demir Çelik
|8,97
|0,11
|24,24
|Ersu Gıda
|0,87
|0,00
|-5,43
|Escort Teknoloji
|0,66
|1,54
|-13,16
|Etiler Gıda
|2,13
|0,47
|0,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|1,43
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|-1,59
|-3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,67
|1,52
|21,82
|Fenerbahçe Futbol
|6,68
|0,45
|-3,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,09
|2,66
|16,17
|F-M İzmit Piston
|17,62
|-0,45
|2,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,70
|-1,04
|66,67
|Ford Otosan
|51,60
|2,08
|3,20
|Formet Çelik Kapı
|5,00
|0,00
|293,70
|Frigo Pak Gıda
|1,78
|7,88
|4,71
|Galatasaray Sportif
|1,34
|-1,47
|8,06
|Garanti Bankası
|8,82
|2,08
|10,80
|Garanti Faktoring
|3,74
|1,91
|88,89
|Garanti Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|-17,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,81
|-0,26
|18,32
|Gedik Yatırım Holding
|3,28
|-4,09
|39,57
|Gediz Ambalaj
|4,54
|0,00
|9,40
|Gentaş
|1,96
|0,00
|10,73
|Gersan Elektrik
|2,53
|1,20
|3,67
|Global Men. Değ.
|0,48
|4,35
|2,13
|Global Yat. Holding
|3,56
|2,59
|19,06
|Good-Year
|3,51
|-0,57
|2,03
|Göltaş Çimento
|11,17
|0,27
|-10,14
|Gözde Girişim
|3,42
|-2,29
|28,09
|GSD Denizcilik
|1,60
|10,34
|39,13
|GSD Holding
|1,03
|0,98
|28,75
|Gübre Fabrik.
|3,10
|-1,59
|4,73
|Güler Yat. Holding
|1,13
|4,63
|5,61
|Güneş Sigorta
|1,52
|0,00
|1,33
|Halk GMYO
|0,75
|0,00
|7,14
|Halk Sigorta
|1,15
|2,68
|4,55
|Hatay Tekstil
|4,23
|-4,73
|7,09
|Hedef Girişim
|1,17
|-0,85
|0,86
|Hektaş
|11,33
|0,98
|22,22
|HUB Girişim
|2,34
|-0,85
|24,47
|Hürriyet Gzt.
|0,93
|0,00
|0,00
|ICBC Turkey Bank
|4,01
|0,75
|-18,66
|İdealist Danışmanlık
|16,39
|-7,77
|51,76
|İdealist GMYO
|2,29
|1,78
|40,49
|İhlas Ev Aletleri
|0,79
|-7,06
|139,39
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|2,33
|-6,34
|İhlas Gazetecilik
|0,62
|-4,62
|1,64
|İhlas Holding
|0,37
|-7,50
|15,62
|İhlas Yayın Holding
|0,40
|-9,09
|21,21
|İndeks Bilgisayar
|7,80
|-1,39
|30,65
|Info Yatırım
|1,44
|0,00
|39,81
|İntema
|7,98
|0,76
|33,07
|İpek Doğal Enerji
|4,73
|2,16
|-11,92
|İskenderun Demir Çelik
|7,09
|-0,14
|25,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA