Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,52
|0,66
|-22,05
|Acıpayam Selüloz
|3,93
|0,77
|20,55
|Adana Çimento (A)
|6,91
|0,73
|14,21
|Adana Çimento (B)
|4,87
|-0,41
|18,49
|Adana Çimento (C)
|1,34
|3,08
|-4,96
|Adel Kalemcilik
|11,75
|0,00
|6,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,22
|0,91
|-5,13
|Afyon Çimento
|4,73
|1,28
|3,05
|Ak Enerji
|0,62
|1,64
|-1,59
|Akbank
|6,69
|1,83
|13,68
|Akçansa
|7,50
|0,40
|2,04
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,20
|-1,35
|9,45
|Akfen GMYO
|1,74
|0,00
|5,45
|Akın Tekstil
|9,82
|5,82
|3,92
|Akiş GMYO
|2,67
|0,00
|4,30
|Akmerkez GMYO
|17,24
|0,82
|5,31
|Aksa
|9,41
|2,28
|26,14
|Aksa Enerji
|2,98
|5,30
|11,19
|Aksigorta
|4,69
|5,39
|49,39
|Aksu Enerji
|8,55
|-0,35
|10,75
|Alarko Carrıer
|41,30
|1,47
|4,93
|Alarko GMYO
|47,86
|0,80
|6,54
|Alarko Holding
|2,87
|3,24
|38,65
|Albaraka Türk
|1,59
|3,92
|30,33
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,38
|-2,89
|28,13
|Alkim Kağıt
|4,30
|0,94
|3,61
|Alkim Kimya
|25,74
|-0,16
|8,61
|Altınyağ
|0,52
|-16,13
|18,18
|Altınyunus Çeşme
|4,24
|2,17
|2,17
|Anadolu Cam
|3,16
|-0,94
|17,91
|Anadolu Efes
|20,62
|3,10
|0,10
|Anadolu Grubu Holding
|12,66
|0,24
|23,63
|Anadolu Hayat Emek.
|5,75
|0,00
|-4,33
|Anadolu Isuzu
|7,80
|4,70
|26,21
|Anadolu Sigorta
|4,18
|0,00
|1,46
|Anel Elektrik
|1,74
|0,00
|7,41
|Arçelik
|19,40
|-2,02
|22,86
|Arena Bilgisayar
|3,61
|0,84
|-18,14
|Armada Bilgisayar
|8,92
|-3,46
|-3,98
|Arsan Tekstil
|1,69
|-2,31
|4,32
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|1,01
|14,94
|Aselsan
|23,18
|0,87
|-3,74
|Aslan Çimento
|27,40
|0,29
|-2,70
|Ata GMYO
|3,88
|-0,51
|-3,24
|Atakule GMYO
|1,27
|-0,78
|-3,48
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,49
|2,08
|172,22
|Atlas Yat. Ort.
|2,04
|-1,92
|137,21
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,87
|2,42
|15,65
|Avrasya GMYO
|1,31
|0,77
|48,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,25
|0,00
|15,74
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.259,30
|0,02
|1,04
|Avrupa Yatırım Holding
|2,59
|-0,38
|6,58
|Ayen Enerji
|3,04
|-0,98
|29,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,50
|-1,96
|5,63
|Aygaz
|11,98
|-0,50
|5,74
|Bagfaş
|5,44
|2,64
|12,86
|Bak Ambalaj
|5,60
|9,16
|10,45
|Balatacılar Balatacılık
|0,41
|0,00
|24,24
|Bantaş Ambalaj
|1,53
|2,00
|21,91
|Banvit
|10,51
|1,74
|-2,59
|Baştaş Başkent Çimento
|1,91
|2,14
|-5,45
|Batı Çimento
|2,35
|-0,84
|-2,49
|Batısöke Çimento
|1,05
|0,00
|-3,67
|Bera Holding
|1,99
|3,11
|-3,40
|Berkosan Yalıtım
|1,72
|0,00
|-4,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,59
|1,27
|-1,85
|Beyaz Filo
|4,03
|1,00
|47,62
|Bilici Yatırım
|1,76
|0,57
|29,41
|Bim Mağazalar
|85,35
|0,65
|-1,90
|Birko Mensucat
|0,28
|3,70
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,80
|-1,23
|-31,62
|Bizim Mağazaları
|8,25
|-1,55
|21,32
|Bolu Çimento
|3,34
|0,00
|-2,62
|Bomonti Elektrik
|0,91
|0,00
|89,58
|Borusan Mannesmann
|9,95
|0,10
|27,56
|Borusan Yat. Paz.
|38,36
|-0,05
|1,97
|Bosch Fren Sistemleri
|176,80
|1,38
|9,14
|Bossa
|4,71
|-0,42
|12,03
|Boyner Perakende Yat.
|4,20
|-0,71
|6,60
|Brisa
|7,65
|2,41
|20,85
|Burçelik
|3,39
|0,89
|5,61
|Burçelik Vana
|1,61
|0,00
|8,78
|Bursa Çimento
|4,78
|3,02
|8,64
|Carrefoursa
|3,58
|0,56
|2,87
|Coca Cola İçecek
|34,20
|0,12
|10,75
|Cosmos Yat. Holding
|0,99
|3,13
|2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,21
|0,00
|16,35
|Çelebi
|68,95
|0,73
|8,75
|Çelik Halat
|5,79
|0,87
|-3,50
|Çemaş Döküm
|0,78
|1,30
|2,63
|Çemtaş
|6,02
|3,08
|-0,99
|Çimbeton
|29,08
|0,62
|1,68
|Çimentaş
|11,15
|0,27
|-12,20
|Çimsa
|7,16
|1,42
|-5,17
|Çuhadaroğlu Metal
|2,02
|2,54
|13,48
|Dagi Giyim
|1,52
|3,40
|22,58
|Dagi Yatırım Holding
|1,52
|12,59
|50,50
|Dardanel
|1,08
|0,00
|-1,82
|Datagate Bilgisayar
|8,29
|-0,84
|93,69
|Demısaş Döküm
|3,06
|-1,61
|23,39
|Denge Holding
|2,86
|0,70
|146,55
|Deniz GMYO
|3,12
|1,30
|2,63
|Denizbank
|14,70
|-0,34
|-23,04
|Denizli Cam
|10,93
|0,74
|-5,12
|Derimod
|9,05
|-0,55
|4,38
|Desa Deri
|1,90
|-1,55
|9,83
|Despec Bilgisayar
|3,48
|2,96
|6,10
|Deva Holding
|4,26
|0,24
|29,48
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,66
|1,54
|-15,38
|Ditaş Doğan
|5,98
|-0,50
|9,12
|DO-CO
|451,80
|0,67
|-5,64
|Doğan Burda
|3,00
|0,00
|-0,33
|Doğan Holding
|1,27
|0,79
|24,51
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|0,00
|-5,74
|Doğusan
|1,75
|2,34
|-27,39
|Doğuş GMYO
|2,18
|1,40
|3,32
|Doğuş Otomotiv
|5,12
|-0,58
|17,97
|Döktaş Dökümcülük
|9,76
|1,14
|19,75
|Duran Doğan Basım
|6,83
|4,75
|33,92
|Dyo Boya
|3,05
|5,90
|5,17
|Eczacıbaşı İlaç
|3,14
|2,28
|15,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,36
|0,00
|16,11
|Edip Gayrimenkul
|0,81
|-1,22
|5,19
|Ege Endüstri
|482,00
|1,54
|40,12
|Ege Gübre
|26,44
|-0,15
|21,84
|Ege Profil
|13,44
|1,28
|51,52
|Ege Seramik
|3,53
|-0,28
|5,37
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|7,14
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|0,00
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|3,93
|-0,25
|2,34
|Ekiz Kimya
|0,30
|0,00
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,91
|3,41
|-7,14
|Eminiş Ambalaj
|1,02
|0,99
|-12,82
|Emlak Konut GMYO
|1,69
|2,42
|12,67
|Enerjisa Enerji
|5,64
|0,00
|10,59
|Enka İnşaat
|4,93
|-1,40
|7,64
|Erbosan
|67,35
|1,28
|7,93
|Ereğli Demir Çelik
|9,42
|2,84
|30,47
|Ersu Gıda
|0,87
|1,16
|-5,43
|Escort Teknoloji
|0,67
|0,00
|-11,84
|Etiler Gıda
|1,99
|-2,93
|-6,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|0,00
|1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|1,61
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,71
|-1,39
|29,09
|Fenerbahçe Futbol
|6,81
|0,44
|-1,59
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,09
|1,31
|16,17
|F-M İzmit Piston
|17,63
|1,91
|2,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,41
|0,93
|58,19
|Ford Otosan
|51,00
|1,09
|2,00
|Formet Çelik Kapı
|5,45
|7,50
|329,13
|Frigo Pak Gıda
|1,75
|1,16
|2,94
|Galatasaray Sportif
|1,34
|0,75
|8,06
|Garanti Bankası
|9,13
|0,55
|14,70
|Garanti Faktoring
|4,02
|1,77
|103,03
|Garanti Yat. Ort.
|0,67
|3,08
|-15,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,76
|0,27
|16,77
|Gedik Yatırım Holding
|3,25
|0,00
|38,30
|Gediz Ambalaj
|4,68
|2,63
|12,77
|Gentaş
|2,05
|3,02
|15,82
|Gersan Elektrik
|2,45
|-0,81
|0,40
|Global Men. Değ.
|0,51
|4,08
|8,51
|Global Yat. Holding
|3,56
|0,28
|19,06
|Good-Year
|3,59
|1,70
|4,36
|Göltaş Çimento
|11,41
|0,00
|-8,21
|Gözde Girişim
|3,39
|0,00
|26,97
|GSD Denizcilik
|1,60
|-1,23
|39,13
|GSD Holding
|1,10
|0,92
|37,50
|Gübre Fabrik.
|3,05
|-0,97
|3,04
|Güler Yat. Holding
|1,16
|-1,69
|8,41
|Güneş Sigorta
|1,62
|-1,22
|8,00
|Halk GMYO
|0,75
|1,35
|7,14
|Halk Sigorta
|1,12
|-0,88
|1,82
|Hatay Tekstil
|4,21
|1,20
|6,58
|Hedef Girişim
|1,20
|0,84
|3,45
|Hektaş
|11,55
|0,70
|24,60
|HUB Girişim
|2,36
|-2,48
|25,53
|Hürriyet Gzt.
|0,94
|0,00
|1,08
|ICBC Turkey Bank
|4,03
|1,51
|-18,26
|İdealist Danışmanlık
|18,80
|0,11
|74,07
|İdealist GMYO
|2,27
|0,89
|39,26
|İhlas Ev Aletleri
|0,89
|2,30
|169,70
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|1,12
|-4,21
|İhlas Gazetecilik
|0,67
|0,00
|9,84
|İhlas Holding
|0,41
|-2,38
|28,12
|İhlas Yayın Holding
|0,51
|6,25
|54,55
|İndeks Bilgisayar
|8,21
|-0,24
|37,52
|Info Yatırım
|1,63
|4,49
|58,25
|İntema
|8,19
|1,99
|36,57
|İpek Doğal Enerji
|4,69
|-1,26
|-12,66
|İskenderun Demir Çelik
|7,50
|2,74
|32,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA