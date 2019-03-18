Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,55
|1,97
|-20,51
|Acıpayam Selüloz
|4,07
|3,56
|24,85
|Adana Çimento (A)
|6,96
|0,72
|15,04
|Adana Çimento (B)
|4,95
|1,64
|20,44
|Adana Çimento (C)
|1,37
|2,24
|-2,84
|Adel Kalemcilik
|11,75
|0,00
|6,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,23
|0,45
|-4,70
|Afyon Çimento
|4,78
|1,06
|4,14
|Ak Enerji
|0,62
|0,00
|-1,59
|Akbank
|6,88
|2,84
|16,91
|Akçansa
|7,54
|0,53
|2,59
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,25
|2,27
|11,94
|Akfen GMYO
|1,73
|-0,57
|4,85
|Akın Tekstil
|9,96
|1,43
|5,40
|Akiş GMYO
|2,70
|1,12
|5,47
|Akmerkez GMYO
|17,41
|0,99
|6,35
|Aksa
|9,40
|-0,11
|26,01
|Aksa Enerji
|3,00
|0,67
|11,94
|Aksigorta
|4,58
|-2,35
|45,89
|Aksu Enerji
|8,73
|2,11
|13,08
|Alarko Carrıer
|41,40
|0,24
|5,18
|Alarko GMYO
|48,20
|0,71
|7,30
|Alarko Holding
|2,99
|4,18
|44,44
|Albaraka Türk
|1,60
|0,63
|31,15
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,38
|0,00
|28,13
|Alkim Kağıt
|4,41
|2,56
|6,27
|Alkim Kimya
|25,66
|-0,31
|8,27
|Altınyağ
|0,43
|-17,31
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|4,24
|0,00
|2,17
|Anadolu Cam
|3,15
|-0,32
|17,54
|Anadolu Efes
|20,34
|-1,36
|-1,26
|Anadolu Grubu Holding
|12,80
|1,11
|25,00
|Anadolu Hayat Emek.
|5,80
|0,87
|-3,49
|Anadolu Isuzu
|7,95
|1,92
|28,64
|Anadolu Sigorta
|4,23
|1,20
|2,67
|Anel Elektrik
|1,75
|0,57
|8,02
|Arçelik
|19,12
|-1,44
|21,09
|Arena Bilgisayar
|3,68
|1,94
|-16,55
|Armada Bilgisayar
|8,80
|-1,35
|-5,27
|Arsan Tekstil
|1,69
|0,00
|4,32
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|-1,00
|13,79
|Aselsan
|23,42
|1,04
|-2,74
|Aslan Çimento
|27,68
|1,02
|-1,70
|Ata GMYO
|3,85
|-0,77
|-3,99
|Atakule GMYO
|1,27
|0,00
|-3,48
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,50
|2,04
|177,78
|Atlas Yat. Ort.
|2,11
|3,43
|145,35
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,00
|1,47
|17,34
|Avrasya GMYO
|1,27
|-3,05
|44,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|-4,00
|11,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.259,80
|0,04
|1,08
|Avrupa Yatırım Holding
|2,59
|0,00
|6,58
|Ayen Enerji
|2,95
|-2,96
|25,53
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,54
|2,67
|8,45
|Aygaz
|11,78
|-1,67
|3,97
|Bagfaş
|5,52
|1,47
|14,52
|Bak Ambalaj
|5,35
|-4,46
|5,52
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|-2,44
|21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|0,65
|22,71
|Banvit
|10,81
|2,85
|0,19
|Baştaş Başkent Çimento
|1,91
|0,00
|-5,45
|Batı Çimento
|2,45
|4,26
|1,66
|Batısöke Çimento
|1,06
|0,95
|-2,75
|Bera Holding
|2,04
|2,51
|-0,97
|Berkosan Yalıtım
|1,75
|1,74
|-3,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,59
|0,00
|-1,85
|Beyaz Filo
|4,03
|0,00
|47,62
|Bilici Yatırım
|1,76
|0,00
|29,41
|Bim Mağazalar
|85,20
|-0,18
|-2,07
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,79
|-1,25
|-32,48
|Bizim Mağazaları
|8,40
|1,82
|23,53
|Bolu Çimento
|3,36
|0,60
|-2,04
|Bomonti Elektrik
|0,90
|-1,10
|87,50
|Borusan Mannesmann
|10,50
|5,53
|34,62
|Borusan Yat. Paz.
|38,70
|0,89
|2,87
|Bosch Fren Sistemleri
|177,70
|0,51
|9,69
|Bossa
|4,67
|-0,85
|11,08
|Boyner Perakende Yat.
|4,20
|0,00
|6,60
|Brisa
|7,66
|0,13
|21,01
|Burçelik
|3,46
|2,06
|7,79
|Burçelik Vana
|1,61
|0,00
|8,78
|Bursa Çimento
|4,92
|2,93
|11,82
|Carrefoursa
|3,62
|1,12
|4,02
|Coca Cola İçecek
|34,64
|1,29
|12,18
|Cosmos Yat. Holding
|0,99
|0,00
|2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,21
|0,00
|16,35
|Çelebi
|71,00
|2,97
|11,99
|Çelik Halat
|5,85
|1,04
|-2,50
|Çemaş Döküm
|0,79
|1,28
|3,95
|Çemtaş
|6,12
|1,66
|0,66
|Çimbeton
|29,28
|0,69
|2,38
|Çimentaş
|11,23
|0,72
|-11,57
|Çimsa
|7,21
|0,70
|-4,50
|Çuhadaroğlu Metal
|2,07
|2,48
|16,29
|Dagi Giyim
|1,54
|1,32
|24,19
|Dagi Yatırım Holding
|1,73
|13,82
|71,29
|Dardanel
|1,09
|0,93
|-0,91
|Datagate Bilgisayar
|9,02
|8,81
|110,75
|Demısaş Döküm
|3,23
|5,56
|30,24
|Denge Holding
|2,89
|1,05
|149,14
|Deniz GMYO
|3,18
|1,92
|4,61
|Denizbank
|14,80
|0,68
|-22,51
|Denizli Cam
|11,00
|0,64
|-4,51
|Derimod
|9,06
|0,11
|4,50
|Desa Deri
|1,93
|1,58
|11,56
|Despec Bilgisayar
|3,72
|6,90
|13,41
|Deva Holding
|4,31
|1,17
|31,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,68
|3,03
|-12,82
|Ditaş Doğan
|6,09
|1,84
|11,13
|DO-CO
|446,30
|-1,22
|-6,79
|Doğan Burda
|3,00
|0,00
|-0,33
|Doğan Holding
|1,25
|-1,57
|22,55
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|0,87
|-4,92
|Doğusan
|1,73
|-1,14
|-28,22
|Doğuş GMYO
|2,22
|1,83
|5,21
|Doğuş Otomotiv
|5,28
|3,13
|21,66
|Döktaş Dökümcülük
|9,77
|0,10
|19,88
|Duran Doğan Basım
|6,78
|-0,73
|32,94
|Dyo Boya
|3,51
|15,08
|21,03
|Eczacıbaşı İlaç
|3,18
|1,27
|16,48
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,27
|-1,08
|14,86
|Edip Gayrimenkul
|0,78
|-3,70
|1,30
|Ege Endüstri
|474,00
|-1,66
|37,79
|Ege Gübre
|26,50
|0,23
|22,12
|Ege Profil
|13,60
|1,19
|53,33
|Ege Seramik
|3,59
|1,70
|7,16
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|0,00
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|3,33
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|3,85
|-2,04
|0,26
|Ekiz Kimya
|0,30
|0,00
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,91
|0,00
|-7,14
|Eminiş Ambalaj
|1,00
|-1,96
|-14,53
|Emlak Konut GMYO
|1,69
|0,00
|12,67
|Enerjisa Enerji
|5,78
|2,48
|13,33
|Enka İnşaat
|4,90
|-0,61
|6,99
|Erbosan
|67,50
|0,22
|8,17
|Ereğli Demir Çelik
|9,43
|0,11
|30,61
|Ersu Gıda
|0,87
|0,00
|-5,43
|Escort Teknoloji
|0,67
|0,00
|-11,84
|Etiler Gıda
|1,99
|0,00
|-6,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|0,00
|1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|-1,59
|-3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,70
|-1,41
|27,27
|Fenerbahçe Futbol
|6,87
|0,88
|-0,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,11
|0,65
|16,92
|F-M İzmit Piston
|18,11
|2,72
|4,99
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,25
|-2,96
|53,51
|Ford Otosan
|50,60
|-0,78
|1,20
|Formet Çelik Kapı
|5,53
|1,47
|335,43
|Frigo Pak Gıda
|1,73
|-1,14
|1,76
|Galatasaray Sportif
|1,36
|1,49
|9,68
|Garanti Bankası
|9,47
|3,72
|18,97
|Garanti Faktoring
|4,10
|1,99
|107,07
|Garanti Yat. Ort.
|0,69
|2,99
|-12,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,75
|-0,27
|16,46
|Gedik Yatırım Holding
|3,25
|0,00
|38,30
|Gediz Ambalaj
|4,76
|1,71
|14,70
|Gentaş
|2,08
|1,46
|17,51
|Gersan Elektrik
|2,47
|0,82
|1,22
|Global Men. Değ.
|0,50
|-1,96
|6,38
|Global Yat. Holding
|3,63
|1,97
|21,40
|Good-Year
|3,60
|0,28
|4,65
|Göltaş Çimento
|11,74
|2,89
|-5,55
|Gözde Girişim
|3,66
|7,96
|37,08
|GSD Denizcilik
|1,56
|-2,50
|35,65
|GSD Holding
|1,09
|-0,91
|36,25
|Gübre Fabrik.
|3,08
|0,98
|4,05
|Güler Yat. Holding
|1,17
|0,86
|9,35
|Güneş Sigorta
|1,60
|-1,23
|6,67
|Halk GMYO
|0,75
|0,00
|7,14
|Halk Sigorta
|1,12
|0,00
|1,82
|Hatay Tekstil
|4,20
|-0,24
|6,33
|Hedef Girişim
|1,24
|3,33
|6,90
|Hektaş
|11,74
|1,65
|26,65
|HUB Girişim
|2,27
|-3,81
|20,74
|Hürriyet Gzt.
|0,95
|1,06
|2,15
|ICBC Turkey Bank
|4,05
|0,50
|-17,85
|İdealist Danışmanlık
|18,26
|-2,87
|69,07
|İdealist GMYO
|2,31
|1,76
|41,72
|İhlas Ev Aletleri
|0,92
|3,37
|178,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|-3,33
|-7,40
|İhlas Gazetecilik
|0,68
|1,49
|11,48
|İhlas Holding
|0,40
|-2,44
|25,00
|İhlas Yayın Holding
|0,54
|5,88
|63,64
|İndeks Bilgisayar
|8,24
|0,37
|38,02
|Info Yatırım
|1,64
|0,61
|59,22
|İntema
|8,32
|1,59
|38,74
|İpek Doğal Enerji
|5,03
|7,25
|-6,33
|İskenderun Demir Çelik
|7,46
|-0,53
|31,80
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA