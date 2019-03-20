20 Mart 2019, 19:08
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,53 0,00 -21,54
Acıpayam Selüloz 4,10 -0,97 25,77
Adana Çimento (A) 6,98 -1,41 15,37
Adana Çimento (B) 4,91 -1,60 19,46
Adana Çimento (C) 1,34 -0,74 -4,96
Adel Kalemcilik 11,53 -2,54 4,82
Adese Alışveriş Ticaret 2,21 -0,45 -5,56
Afyon Çimento 4,86 1,04 5,88
Ak Enerji 0,61 -1,61 -3,17
Akbank 6,71 -0,74 14,02
Akçansa 7,69 1,85 4,63
Akdenız Güvenlık Hız. 2,21 -2,21 9,95
Akfen GMYO 1,71 -1,16 3,64
Akın Tekstil 9,81 -1,60 3,81
Akiş GMYO 2,67 -0,74 4,30
Akmerkez GMYO 18,10 -4,13 10,57
Aksa 9,43 -1,77 26,41
Aksa Enerji 2,71 0,00 1,12
Aksigorta 4,57 -0,87 45,57
Aksu Enerji 8,80 0,57 13,99
Alarko Carrıer 41,42 0,29 5,23
Alarko GMYO 47,30 -1,29 5,30
Alarko Holding 2,90 -2,36 40,10
Albaraka Türk 1,86 17,72 52,46
Alcatel Lucent Teletaş 7,65 0,79 32,81
Alkim Kağıt 4,40 -2,44 6,02
Alkim Kimya 26,04 -0,23 9,87
Altınyağ 0,49 -3,92 11,36
Altınyunus Çeşme 4,34 -0,91 4,58
Anadolu Cam 3,05 -2,24 13,81
Anadolu Efes 20,70 2,48 0,49
Anadolu Grubu Holding 13,15 -0,38 28,42
Anadolu Hayat Emek. 5,76 -0,69 -4,16
Anadolu Isuzu 7,81 -2,50 26,38
Anadolu Sigorta 4,24 0,24 2,91
Anel Elektrik 1,69 -1,17 4,32
Arçelik 18,55 -2,68 17,48
Arena Bilgisayar 3,68 -4,42 -16,55
Armada Bilgisayar 8,64 -1,03 -7,00
Arsan Tekstil 1,70 1,19 4,94
Artı Yatırım Holding 0,94 -5,05 8,05
Aselsan 22,96 -2,21 -4,65
Aslan Çimento 27,58 0,29 -2,06
Ata GMYO 3,85 -0,26 -3,99
Atakule GMYO 1,31 3,15 -0,44
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79
Atlantis Yatırım Holding 0,48 2,13 166,67
Atlas Yat. Ort. 1,99 -1,49 131,40
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,08 0,33 18,38
Avrasya GMYO 1,30 -0,76 47,73
Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 -0,84 9,26
Avrasya Stratejik GMYF 1.260,20 0,02 1,12
Avrupa Yatırım Holding 2,50 -3,10 2,88
Ayen Enerji 2,88 -5,57 22,55
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,54 8,45
Aygaz 11,78 0,51 3,97
Bagfaş 5,31 -2,93 10,17
Bak Ambalaj 5,32 1,33 4,93
Balatacılar Balatacılık 0,40 2,56 21,21
Bantaş Ambalaj 1,60 -1,84 27,49
Banvit 10,58 -1,76 -1,95
Baştaş Başkent Çimento 1,89 -0,53 -6,44
Batı Çimento 2,51 -1,57 4,15
Batısöke Çimento 1,05 -0,94 -3,67
Bera Holding 1,96 -2,00 -4,85
Berkosan Yalıtım 1,83 5,78 1,10
Beşiktaş Futbol Yat. 1,58 -0,63 -2,47
Beyaz Filo 4,00 -0,74 46,52
Bilici Yatırım 1,78 2,30 30,88
Bim Mağazalar 81,45 -3,27 -6,38
Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00
Birlik Mensucat 0,79 1,28 -32,48
Bizim Mağazaları 8,11 -2,17 19,26
Bolu Çimento 3,35 0,30 -2,33
Bomonti Elektrik 0,89 -1,11 85,42
Borusan Mannesmann 10,14 -3,34 30,00
Borusan Yat. Paz. 38,80 -0,92 3,14
Bosch Fren Sistemleri 178,30 -0,72 10,06
Bossa 4,68 -2,09 11,32
Boyner Perakende Yat. 4,17 -1,18 5,84
Brisa 7,73 -2,03 22,12
Burçelik 3,35 0,30 4,36
Burçelik Vana 1,59 -1,24 7,43
Bursa Çimento 4,83 -0,41 9,77
Carrefoursa 3,62 -0,82 4,02
Coca Cola İçecek 34,22 -0,52 10,82
Cosmos Yat. Holding 0,95 0,00 -2,06
Credıtwest Faktorıng 1,21 -0,82 16,35
Çelebi 70,85 -0,56 11,75
Çelik Halat 5,94 2,06 -1,00
Çemaş Döküm 0,79 0,00 3,95
Çemtaş 5,95 -2,46 -2,14
Çimbeton 30,70 5,28 7,34
Çimentaş 11,70 5,22 -7,87
Çimsa 7,42 2,06 -1,72
Çuhadaroğlu Metal 2,05 -0,49 15,17
Dagi Giyim 1,50 -3,23 20,97
Dagi Yatırım Holding 1,90 -1,55 88,12
Dardanel 1,07 -1,83 -2,73
Datagate Bilgisayar 8,65 -2,04 102,10
Demısaş Döküm 3,15 -0,94 27,02
Denge Holding 3,09 2,66 166,38
Deniz GMYO 3,18 -1,55 4,61
Denizbank 14,80 -1,14 -22,51
Denizli Cam 11,02 -0,90 -4,34
Derimod 9,00 -0,33 3,81
Desa Deri 1,93 -1,53 11,56
Despec Bilgisayar 3,94 0,51 20,12
Deva Holding 4,39 0,69 33,43
Diriteks Diriliş Tekstil 0,68 0,00 -12,82
Ditaş Doğan 6,08 -3,34 10,95
DO-CO 462,40 0,85 -3,43
Doğan Burda 2,98 -1,32 -1,00
Doğan Holding 1,27 -0,78 24,51
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 0,00 -5,74
Doğusan 1,80 1,12 -25,31
Doğuş GMYO 2,21 1,84 4,74
Doğuş Otomotiv 5,24 -2,42 20,74
Döktaş Dökümcülük 9,94 -1,39 21,96
Duran Doğan Basım 6,63 -1,78 30,00
Dyo Boya 3,23 0,31 11,38
Eczacıbaşı İlaç 3,07 -2,23 12,45
Eczacıbaşı Yatırım 8,35 -0,24 15,97
Edip Gayrimenkul 0,75 -2,60 -2,60
Ege Endüstri 482,00 -0,47 40,12
Ege Gübre 26,70 0,07 23,04
Ege Profil 12,24 -11,30 37,99
Ege Seramik 3,53 -0,84 5,37
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,31 0,00 29,17
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00
Egeplast 3,70 0,27 -3,65
Ekiz Kimya 0,30 7,14 -9,09
Emek Elektrik 0,90 -1,10 -8,16
Eminiş Ambalaj 0,98 0,00 -16,24
Emlak Konut GMYO 1,65 -4,62 10,00
Enerjisa Enerji 5,77 0,00 13,14
Enka İnşaat 4,96 0,40 8,30
Erbosan 66,55 -1,26 6,65
Ereğli Demir Çelik 9,22 -2,33 27,70
Ersu Gıda 0,87 0,00 -5,43
Escort Teknoloji 0,65 -2,99 -14,47
Etiler Gıda 2,09 3,98 -1,88
Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 1,39 2,82
Euro Trend Yat. Ort. 0,63 0,00 -1,56
Euro Yat. Ort. 0,62 -1,59 -1,59
Euro Yatırım Holding 0,70 2,94 27,27
Fenerbahçe Futbol 6,77 -0,44 -2,17
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 -1,29 15,41
F-M İzmit Piston 17,66 -1,34 2,38
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,11 -2,48 49,42
Ford Otosan 49,40 -2,37 -1,20
Formet Çelik Kapı 5,15 -8,04 305,51
Frigo Pak Gıda 1,95 2,63 14,71
Galatasaray Sportif 1,29 -3,01 4,03
Garanti Bankası 9,41 -0,32 18,22
Garanti Faktoring 4,25 1,67 114,65
Garanti Yat. Ort. 0,67 0,00 -15,19
Gedik Y. Men. Değ. 3,71 -1,07 15,22
Gedik Yatırım Holding 3,25 -0,31 38,30
Gediz Ambalaj 4,70 -1,67 13,25
Gentaş 1,98 -2,94 11,86
Gersan Elektrik 2,40 -2,44 -1,65
Global Men. Değ. 0,51 0,00 8,51
Global Yat. Holding 3,66 -0,27 22,41
Good-Year 3,52 -3,30 2,33
Göltaş Çimento 11,85 -2,31 -4,67
Gözde Girişim 3,82 1,87 43,07
GSD Denizcilik 1,53 -2,55 33,04
GSD Holding 1,09 -1,80 36,25
Gübre Fabrik. 3,03 -2,26 2,36
Güler Yat. Holding 1,16 -3,33 8,41
Güneş Sigorta 1,58 -1,86 5,33
Halk GMYO 0,76 -1,30 8,57
Halk Sigorta 1,12 -3,45 1,82
Hatay Tekstil 4,12 -0,96 4,30
Hedef Girişim 1,18 -2,48 1,72
Hektaş 11,39 -2,23 22,87
HUB Girişim 2,22 -0,89 18,09
Hürriyet Gzt. 0,92 -3,16 -1,08
ICBC Turkey Bank 4,15 2,22 -15,82
İdealist Danışmanlık 18,58 1,14 72,04
İdealist GMYO 1,80 -5,76 10,43
İhlas Ev Aletleri 0,90 1,12 172,73
İhlas Gayrimenkul 0,86 -1,15 -8,47
İhlas Gazetecilik 0,72 2,86 18,03
İhlas Holding 0,40 -2,44 25,00
İhlas Yayın Holding 0,52 1,96 57,58
İndeks Bilgisayar 8,18 -2,27 37,02
Info Yatırım 1,65 1,23 60,19
İntema 8,28 -0,60 38,08
İpek Doğal Enerji 4,77 -1,65 -11,17
İskenderun Demir Çelik 7,49 -0,40 32,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA