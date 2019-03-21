Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|0,00
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|4,33
|5,61
|32,82
|Adana Çimento (A)
|7,07
|1,29
|16,86
|Adana Çimento (B)
|4,95
|0,81
|20,44
|Adana Çimento (C)
|1,33
|-0,75
|-5,67
|Adel Kalemcilik
|11,45
|-0,69
|4,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,20
|-0,45
|-5,98
|Afyon Çimento
|4,82
|-0,82
|5,01
|Ak Enerji
|0,61
|0,00
|-3,17
|Akbank
|6,89
|2,68
|17,08
|Akçansa
|7,56
|-1,69
|2,86
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,22
|0,45
|10,45
|Akfen GMYO
|1,65
|-3,51
|0,00
|Akın Tekstil
|9,65
|-1,63
|2,12
|Akiş GMYO
|2,69
|0,75
|5,08
|Akmerkez GMYO
|18,40
|1,66
|12,40
|Aksa
|9,39
|-0,42
|25,87
|Aksa Enerji
|2,72
|0,37
|1,49
|Aksigorta
|4,57
|0,00
|45,57
|Aksu Enerji
|9,00
|2,27
|16,58
|Alarko Carrıer
|41,38
|-0,10
|5,13
|Alarko GMYO
|47,72
|0,89
|6,23
|Alarko Holding
|2,84
|-2,07
|37,20
|Albaraka Türk
|1,89
|1,61
|54,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,64
|-0,13
|32,64
|Alkim Kağıt
|4,40
|0,00
|6,02
|Alkim Kimya
|25,70
|-1,31
|8,44
|Altınyağ
|0,50
|2,04
|13,64
|Altınyunus Çeşme
|4,30
|-0,92
|3,61
|Anadolu Cam
|3,04
|-0,33
|13,43
|Anadolu Efes
|20,56
|-0,68
|-0,19
|Anadolu Grubu Holding
|13,03
|-0,91
|27,25
|Anadolu Hayat Emek.
|5,80
|0,69
|-3,49
|Anadolu Isuzu
|7,97
|2,05
|28,96
|Anadolu Sigorta
|4,24
|0,00
|2,91
|Anel Elektrik
|1,69
|0,00
|4,32
|Arçelik
|18,48
|-0,38
|17,04
|Arena Bilgisayar
|3,68
|0,00
|-16,55
|Armada Bilgisayar
|8,60
|-0,46
|-7,43
|Arsan Tekstil
|1,69
|-0,59
|4,32
|Artı Yatırım Holding
|0,97
|3,19
|11,49
|Aselsan
|22,84
|-0,52
|-5,15
|Aslan Çimento
|27,62
|0,15
|-1,92
|Ata GMYO
|3,85
|0,00
|-3,99
|Atakule GMYO
|1,28
|-2,29
|-2,72
|Atlantis Yatırım Holding
|0,46
|-4,17
|155,56
|Atlas Yat. Ort.
|2,00
|0,50
|132,56
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,77
|7,60
|27,38
|Avrasya GMYO
|1,27
|-2,31
|44,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|-0,85
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.260,40
|0,02
|1,13
|Avrupa Yatırım Holding
|2,64
|5,60
|8,64
|Ayen Enerji
|2,88
|0,00
|22,55
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,54
|0,00
|8,45
|Aygaz
|11,56
|-1,87
|2,03
|Bagfaş
|5,30
|-0,19
|9,96
|Bak Ambalaj
|5,16
|-3,01
|1,78
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|0,00
|21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,60
|0,00
|27,49
|Banvit
|10,67
|0,85
|-1,11
|Baştaş Başkent Çimento
|1,88
|-0,53
|-6,93
|Batı Çimento
|2,50
|-0,40
|3,73
|Batısöke Çimento
|1,05
|0,00
|-3,67
|Bera Holding
|1,92
|-2,04
|-6,80
|Berkosan Yalıtım
|1,86
|1,64
|2,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,57
|-0,63
|-3,09
|Beyaz Filo
|3,96
|-1,00
|45,05
|Bilici Yatırım
|1,77
|-0,56
|30,15
|Bim Mağazalar
|79,45
|-2,46
|-8,68
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,77
|-2,53
|-34,19
|Bizim Mağazaları
|8,10
|-0,12
|19,12
|Bolu Çimento
|3,41
|1,79
|-0,58
|Bomonti Elektrik
|0,90
|1,12
|87,50
|Borusan Mannesmann
|10,09
|-0,49
|29,36
|Borusan Yat. Paz.
|38,10
|-1,80
|1,28
|Bosch Fren Sistemleri
|177,00
|-0,73
|9,26
|Bossa
|4,70
|0,43
|11,79
|Boyner Perakende Yat.
|4,18
|0,24
|6,09
|Brisa
|7,72
|-0,13
|21,96
|Burçelik
|3,40
|1,49
|5,92
|Burçelik Vana
|1,60
|0,63
|8,11
|Bursa Çimento
|4,76
|-1,45
|8,18
|Carrefoursa
|3,68
|1,66
|5,75
|Coca Cola İçecek
|33,80
|-1,23
|9,46
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|0,00
|-2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,16
|-4,13
|11,54
|Çelebi
|72,25
|1,98
|13,96
|Çelik Halat
|6,02
|1,35
|0,33
|Çemaş Döküm
|0,78
|-1,27
|2,63
|Çemtaş
|6,03
|1,34
|-0,82
|Çimbeton
|33,40
|8,79
|16,78
|Çimentaş
|14,04
|20,00
|10,55
|Çimsa
|7,60
|2,43
|0,66
|Çuhadaroğlu Metal
|2,01
|-1,95
|12,92
|Dagi Giyim
|1,46
|-2,67
|17,74
|Dagi Yatırım Holding
|1,74
|-8,42
|72,28
|Dardanel
|1,07
|0,00
|-2,73
|Datagate Bilgisayar
|8,33
|-3,70
|94,63
|Demısaş Döküm
|3,28
|4,13
|32,26
|Denge Holding
|3,21
|3,88
|176,72
|Deniz GMYO
|3,19
|0,31
|4,93
|Denizbank
|14,70
|-0,68
|-23,04
|Denizli Cam
|11,08
|0,54
|-3,82
|Derimod
|8,90
|-1,11
|2,65
|Desa Deri
|1,96
|1,55
|13,29
|Despec Bilgisayar
|3,81
|-3,30
|16,16
|Deva Holding
|4,47
|1,82
|35,87
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|2,94
|-10,26
|Ditaş Doğan
|6,08
|0,00
|10,95
|DO-CO
|461,00
|-0,30
|-3,72
|Doğan Burda
|2,96
|-0,67
|-1,66
|Doğan Holding
|1,23
|-3,15
|20,59
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|0,87
|-4,92
|Doğusan
|1,75
|-2,78
|-27,39
|Doğuş GMYO
|2,38
|7,69
|12,80
|Doğuş Otomotiv
|5,21
|-0,57
|20,05
|Döktaş Dökümcülük
|9,85
|-0,91
|20,86
|Duran Doğan Basım
|6,62
|-0,15
|29,80
|Dyo Boya
|3,24
|0,31
|11,72
|Eczacıbaşı İlaç
|3,09
|0,65
|13,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,42
|0,84
|16,94
|Edip Gayrimenkul
|0,75
|0,00
|-2,60
|Ege Endüstri
|475,60
|-1,33
|38,26
|Ege Gübre
|26,40
|-1,12
|21,66
|Ege Profil
|12,35
|0,90
|39,23
|Ege Seramik
|3,54
|0,28
|5,67
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|7,14
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|-3,23
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|3,75
|1,35
|-2,34
|Ekiz Kimya
|0,29
|-3,33
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,89
|-1,11
|-9,18
|Eminiş Ambalaj
|1,00
|2,04
|-14,53
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|0,61
|10,67
|Enerjisa Enerji
|5,76
|-0,17
|12,94
|Enka İnşaat
|4,98
|0,40
|8,73
|Erbosan
|66,90
|0,53
|7,21
|Ereğli Demir Çelik
|9,08
|-1,52
|25,76
|Ersu Gıda
|0,87
|0,00
|-5,43
|Escort Teknoloji
|0,67
|3,08
|-11,84
|Etiler Gıda
|2,05
|-1,91
|-3,76
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|3,17
|1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,70
|0,00
|27,27
|Fenerbahçe Futbol
|6,75
|-0,30
|-2,46
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,07
|0,00
|15,41
|F-M İzmit Piston
|17,85
|1,08
|3,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,96
|-2,94
|45,03
|Ford Otosan
|48,86
|-1,09
|-2,28
|Formet Çelik Kapı
|5,61
|8,93
|341,73
|Frigo Pak Gıda
|1,90
|-2,56
|11,76
|Galatasaray Sportif
|1,30
|0,78
|4,84
|Garanti Bankası
|9,74
|3,51
|22,36
|Garanti Faktoring
|3,40
|-20,00
|71,72
|Garanti Yat. Ort.
|0,66
|-1,49
|-16,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,74
|0,81
|16,15
|Gedik Yatırım Holding
|3,22
|-0,92
|37,02
|Gediz Ambalaj
|4,66
|-0,85
|12,29
|Gentaş
|2,01
|1,52
|13,56
|Gersan Elektrik
|2,35
|-2,08
|-3,70
|Global Men. Değ.
|0,49
|-3,92
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,53
|-3,55
|18,06
|Good-Year
|3,50
|-0,57
|1,74
|Göltaş Çimento
|11,83
|-0,17
|-4,83
|Gözde Girişim
|3,75
|-1,83
|40,45
|GSD Denizcilik
|1,52
|-0,65
|32,17
|GSD Holding
|1,08
|-0,92
|35,00
|Gübre Fabrik.
|3,03
|0,00
|2,36
|Güler Yat. Holding
|1,18
|1,72
|10,28
|Güneş Sigorta
|1,59
|0,63
|6,00
|Halk GMYO
|0,77
|1,32
|10,00
|Halk Sigorta
|1,15
|2,68
|4,55
|Hatay Tekstil
|4,12
|0,00
|4,30
|Hedef Girişim
|1,17
|-0,85
|0,86
|Hektaş
|11,31
|-0,70
|22,01
|HUB Girişim
|2,23
|0,45
|18,62
|Hürriyet Gzt.
|0,91
|-1,09
|-2,15
|ICBC Turkey Bank
|4,11
|-0,96
|-16,63
|İdealist Danışmanlık
|18,42
|-0,86
|70,56
|İdealist GMYO
|1,75
|-2,78
|7,36
|İhlas Ev Aletleri
|0,90
|0,00
|172,73
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|2,33
|-6,34
|İhlas Gazetecilik
|0,76
|5,56
|24,59
|İhlas Holding
|0,42
|5,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,54
|3,85
|63,64
|İndeks Bilgisayar
|8,22
|0,49
|37,69
|Info Yatırım
|1,70
|3,03
|65,05
|İntema
|8,20
|-0,97
|36,74
|İpek Doğal Enerji
|4,86
|1,89
|-9,50
|İskenderun Demir Çelik
|7,39
|-1,34
|30,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Ekonomi
Kaynak: AA