22 Mart 2019, 19:10
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,50 -1,96 -23,08
Acıpayam Selüloz 4,09 -5,54 25,46
Adana Çimento (A) 6,85 -3,11 13,22
Adana Çimento (B) 4,89 -1,21 18,98
Adana Çimento (C) 1,25 -6,02 -11,35
Adel Kalemcilik 11,20 -2,18 1,82
Adese Alışveriş Ticaret 2,12 -3,64 -9,40
Afyon Çimento 4,61 -4,36 0,44
Ak Enerji 0,58 -4,92 -7,94
Akbank 6,36 -7,69 8,07
Akçansa 7,41 -1,98 0,82
Akdenız Güvenlık Hız. 2,22 0,00 10,45
Akfen GMYO 1,51 -8,48 -8,48
Akın Tekstil 8,99 -6,84 -4,87
Akiş GMYO 2,60 -3,35 1,56
Akmerkez GMYO 18,11 -1,58 10,63
Aksa 9,00 -4,15 20,64
Aksa Enerji 2,60 -4,41 -2,99
Aksigorta 4,38 -4,16 39,52
Aksu Enerji 8,99 -0,11 16,45
Alarko Carrıer 41,78 0,97 6,15
Alarko GMYO 46,00 -3,60 2,40
Alarko Holding 2,74 -3,52 32,37
Albaraka Türk 1,85 -2,12 51,64
Alcatel Lucent Teletaş 7,19 -5,89 24,83
Alkim Kağıt 4,16 -5,45 0,24
Alkim Kimya 25,46 -0,93 7,43
Altınyağ 0,48 -4,00 9,09
Altınyunus Çeşme 4,16 -3,26 0,24
Anadolu Cam 3,11 2,30 16,04
Anadolu Efes 20,18 -1,85 -2,04
Anadolu Grubu Holding 12,65 -2,92 23,54
Anadolu Hayat Emek. 5,76 -0,69 -4,16
Anadolu Isuzu 7,49 -6,02 21,20
Anadolu Sigorta 4,24 0,00 2,91
Anel Elektrik 1,64 -2,96 1,23
Arçelik 18,58 0,54 17,67
Arena Bilgisayar 3,42 -7,07 -22,45
Armada Bilgisayar 9,26 7,67 -0,32
Arsan Tekstil 1,61 -4,73 -0,62
Artı Yatırım Holding 0,96 -1,03 10,34
Aselsan 22,22 -2,71 -7,72
Aslan Çimento 26,50 -4,06 -5,89
Ata GMYO 3,86 0,26 -3,74
Atakule GMYO 1,24 -3,13 -5,76
Atlantis Yatırım Holding 0,48 4,35 166,67
Atlas Yat. Ort. 1,89 -5,50 119,77
AvivaSA Emeklilik Hayat 10,10 3,38 31,68
Avrasya GMYO 1,20 -5,51 36,36
Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -2,56 5,56
Avrasya Stratejik GMYF 1.260,50 0,01 1,14
Avrupa Yatırım Holding 2,70 2,27 11,11
Ayen Enerji 2,64 -8,33 12,34
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,54 0,00 8,45
Aygaz 11,10 -3,98 -2,03
Bagfaş 5,16 -2,64 7,05
Bak Ambalaj 5,21 0,97 2,76
Balatacılar Balatacılık 0,39 -2,50 18,18
Bantaş Ambalaj 1,65 3,12 31,47
Banvit 10,34 -3,09 -4,17
Baştaş Başkent Çimento 1,88 0,00 -6,93
Batı Çimento 2,37 -5,20 -1,66
Batısöke Çimento 1,02 -2,86 -6,42
Bera Holding 1,82 -5,21 -11,65
Berkosan Yalıtım 1,82 -2,15 0,55
Beşiktaş Futbol Yat. 1,53 -2,55 -5,56
Beyaz Filo 3,80 -4,04 39,19
Bilici Yatırım 1,78 0,56 30,88
Bim Mağazalar 80,80 1,70 -7,13
Birko Mensucat 0,26 -3,70 -13,33
Birlik Mensucat 0,77 0,00 -34,19
Bizim Mağazaları 8,02 -0,99 17,94
Bolu Çimento 3,29 -3,52 -4,08
Bomonti Elektrik 0,84 -6,67 75,00
Borusan Mannesmann 9,83 -2,58 26,03
Borusan Yat. Paz. 37,28 -2,15 -0,90
Bosch Fren Sistemleri 170,00 -3,95 4,94
Bossa 4,53 -3,62 7,75
Boyner Perakende Yat. 4,15 -0,72 5,33
Brisa 7,50 -2,85 18,48
Burçelik 3,21 -5,59 0,00
Burçelik Vana 1,59 -0,63 7,43
Bursa Çimento 4,73 -0,63 7,50
Carrefoursa 3,59 -2,45 3,16
Coca Cola İçecek 32,60 -3,55 5,57
Cosmos Yat. Holding 0,95 -2,06
Credıtwest Faktorıng 1,13 -2,59 8,65
Çelebi 70,70 -2,15 11,51
Çelik Halat 5,79 -3,82 -3,50
Çemaş Döküm 0,75 -3,85 -1,32
Çemtaş 5,83 -3,32 -4,11
Çimbeton 32,06 -4,01 12,10
Çimentaş 16,84 19,94 32,60
Çimsa 7,18 -5,53 -4,90
Çuhadaroğlu Metal 1,95 -2,99 9,55
Dagi Giyim 1,38 -5,48 11,29
Dagi Yatırım Holding 1,61 -7,47 59,41
Dardanel 1,05 -1,87 -4,55
Datagate Bilgisayar 8,06 -3,24 88,32
Demısaş Döküm 3,17 -3,35 27,82
Denge Holding 3,48 8,41 200,00
Deniz GMYO 3,05 -4,39 0,33
Denizbank 14,70 0,00 -23,04
Denizli Cam 10,64 -3,97 -7,64
Derimod 8,78 -1,35 1,27
Desa Deri 1,87 -4,59 8,09
Despec Bilgisayar 3,65 -4,20 11,28
Deva Holding 4,29 -4,03 30,40
Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 0,00 -10,26
Ditaş Doğan 5,97 -1,81 8,94
DO-CO 477,50 3,58 -0,27
Doğan Burda 2,83 -4,39 -5,98
Doğan Holding 1,18 -4,07 15,69
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 -4,31 -9,02
Doğusan 1,68 -4,00 -30,29
Doğuş GMYO 2,24 -5,88 6,16
Doğuş Otomotiv 4,92 -5,57 13,36
Döktaş Dökümcülük 9,56 -2,94 17,30
Duran Doğan Basım 6,25 -5,59 22,55
Dyo Boya 3,00 -7,41 3,45
Eczacıbaşı İlaç 2,92 -5,50 6,96
Eczacıbaşı Yatırım 8,00 -4,99 11,11
Edip Gayrimenkul 0,71 -5,33 -7,79
Ege Endüstri 471,00 -0,97 36,92
Ege Gübre 24,94 -5,53 14,93
Ege Profil 12,01 -2,75 35,40
Ege Seramik 3,40 -3,95 1,49
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 0,00 25,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00
Egeplast 4,03 7,47 4,95
Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12
Emek Elektrik 0,86 -3,37 -12,24
Eminiş Ambalaj 0,98 -2,00 -16,24
Emlak Konut GMYO 1,58 -4,82 5,33
Enerjisa Enerji 5,73 -0,52 12,35
Enka İnşaat 4,89 -1,81 6,77
Erbosan 63,90 -4,48 2,40
Ereğli Demir Çelik 8,80 -3,08 21,88
Ersu Gıda 0,87 0,00 -5,43
Escort Teknoloji 0,64 -4,48 -15,79
Etiler Gıda 1,99 -2,93 -6,57
Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 -4,11 -1,41
Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -1,54 0,00
Euro Yat. Ort. 0,61 -1,61 -3,17
Euro Yatırım Holding 0,66 -5,71 20,00
Fenerbahçe Futbol 6,58 -2,52 -4,91
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,96 -3,58 11,28
F-M İzmit Piston 18,79 5,27 8,93
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,91 -1,01 43,57
Ford Otosan 49,56 1,43 -0,88
Formet Çelik Kapı 5,50 -1,96 333,07
Frigo Pak Gıda 1,80 -5,26 5,88
Galatasaray Sportif 1,27 -2,31 2,42
Garanti Bankası 9,18 -5,75 15,33
Garanti Faktoring 3,25 -4,41 64,14
Garanti Yat. Ort. 0,63 -4,55 -20,25
Gedik Y. Men. Değ. 3,60 -3,74 11,80
Gedik Yatırım Holding 3,08 -4,35 31,06
Gediz Ambalaj 4,50 -3,43 8,43
Gentaş 1,92 -4,48 8,47
Gersan Elektrik 2,22 -5,53 -9,03
Global Men. Değ. 0,49 0,00 4,26
Global Yat. Holding 3,50 -0,85 17,06
Good-Year 3,37 -3,71 -2,03
Göltaş Çimento 11,15 -5,75 -10,30
Gözde Girişim 3,54 -5,60 32,58
GSD Denizcilik 1,44 -5,26 25,22
GSD Holding 1,01 -6,48 26,25
Gübre Fabrik. 2,86 -5,61 -3,38
Güler Yat. Holding 1,14 -3,39 6,54
Güneş Sigorta 1,51 -5,03 0,67
Halk GMYO 0,74 -3,90 5,71
Halk Sigorta 1,11 -3,48 0,91
Hatay Tekstil 3,97 -3,64 0,51
Hedef Girişim 1,15 -1,71 -0,86
Hektaş 10,89 -3,71 17,48
HUB Girişim 2,15 -3,59 14,36
Hürriyet Gzt. 0,88 -3,30 -5,38
ICBC Turkey Bank 3,90 -5,11 -20,89
İdealist Danışmanlık 18,30 -0,65 69,44
İdealist GMYO 1,66 -5,14 1,84
İhlas Ev Aletleri 0,89 -1,11 169,70
İhlas Gayrimenkul 0,85 -3,41 -9,53
İhlas Gazetecilik 0,79 3,95 29,51
İhlas Holding 0,40 -4,76 25,00
İhlas Yayın Holding 0,50 -7,41 51,52
İndeks Bilgisayar 7,85 -4,50 31,49
Info Yatırım 1,68 -1,18 63,11
İntema 7,94 -3,17 32,41
İpek Doğal Enerji 4,64 -4,53 -13,59
İskenderun Demir Çelik 7,16 -3,11 26,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA