Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|41.690,90
|-19,83
|-9,17
|İş Bankası (B)
|4.071,00
|-4,17
|33,03
|İş Bankası (C)
|5,66
|-1,91
|24,94
|İş Bankası (Kur.)
|81.000,10
|0,00
|66,66
|İş Fin.Kir.
|7,09
|6,62
|53,13
|İş Girişim
|2,98
|1,36
|46,08
|İş GMYO
|0,94
|0,00
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|2,45
|-0,41
|18,93
|İş Yat. Ort.
|0,80
|1,27
|8,38
|İşbir Holding
|180,00
|-3,85
|30,43
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,00
|-58,33
|İttifak Holding
|3,80
|-1,30
|22,58
|İz Hayvancılık Tarım
|3,47
|-0,86
|-47,34
|İzmir Demir Çelik
|1,67
|-1,18
|0,60
|İzmir Fırça
|1,76
|0,00
|-14,98
|İzocam
|20,34
|-0,29
|-5,04
|Jantsa Jant Sanayi
|26,60
|0,45
|-4,32
|Kafein Yazılım
|7,31
|-1,88
|5,03
|Kapital Yat. Holding
|2,21
|-2,64
|-23,00
|Kaplamin
|3,24
|-0,31
|-10,00
|Kardemir (A)
|2,38
|-0,42
|30,77
|Kardemir (B)
|2,40
|0,42
|31,15
|Kardemir (D)
|2,48
|-1,59
|13,76
|Karel Elektronik
|7,35
|-2,78
|76,26
|Karsan Otomotiv
|1,52
|2,70
|18,75
|Karsu Tekstil
|1,23
|0,00
|-1,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,47
|0,87
|-6,22
|Kartonsan
|352,50
|-1,51
|8,03
|Katmerciler Ekipman
|6,05
|2,54
|3,07
|Kent Gıda
|120,50
|-0,58
|1,26
|Kerevitaş Gıda
|1,53
|-1,29
|-15,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|-3,45
|-20,00
|Kiler GMYO
|2,25
|-5,06
|28,57
|Klimasan Klima
|6,55
|-4,10
|65,40
|Koç Holding
|17,16
|-2,89
|20,85
|Konfrut Gıda
|23,00
|0,70
|-3,69
|Konya Çimento
|190,00
|-2,16
|6,74
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,50
|-3,31
|10,98
|Koza Altın
|43,34
|-1,10
|-15,52
|Koza Madencilik
|5,70
|1,60
|-21,05
|Körfez GMYO
|1,22
|-3,17
|0,00
|Kristal Kola
|0,85
|0,00
|-19,05
|Kron Telekomünikasyon
|8,40
|-0,47
|-3,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,50
|-2,50
|21,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,00
|0,50
|76,99
|Kütahya Porselen
|4,34
|-2,03
|-4,62
|Lider Faktoring
|2,43
|0,00
|8,00
|Link Bilgisayar
|10,88
|2,93
|30,77
|Logo Yazılım
|40,80
|-1,31
|50,33
|Lokman Hekim Sağlık
|4,47
|-1,11
|-0,67
|Lüks Kadife
|4,70
|-1,67
|-3,09
|Makina Takım
|1,36
|1,49
|-11,69
|Mardin Çimento
|3,37
|-1,17
|3,37
|Marka Yatırım Holding
|0,59
|0,00
|-4,84
|Marmaris Altınyunus
|16,70
|-0,89
|-4,90
|Marshall
|24,50
|1,83
|-2,85
|Martı GMYO
|0,65
|-1,52
|0,00
|Martı Otel
|0,57
|-1,72
|-1,72
|Mavi Giyim
|39,14
|0,36
|21,48
|Mazhar Zorlu Holding
|3,81
|-4,03
|0,00
|Mega Polietilen
|2,32
|-3,73
|13,73
|Menderes Tekstil
|0,70
|-1,41
|-2,78
|Mensa
|0,25
|0,00
|78,57
|Merit Turizm
|7,25
|2,11
|21,04
|Merko Gıda
|0,67
|1,52
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|-2,15
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,07
|1,90
|1,90
|Metro Holding
|0,77
|5,48
|1,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|0,00
|4,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,42
|-9,55
|20,34
|Migros Ticaret
|14,38
|1,27
|-3,49
|Milpa
|1,49
|5,67
|4,24
|Mistral GMYO
|1,24
|1,64
|-18,95
|MLP Sağlık
|12,50
|-1,19
|16,82
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|0,00
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|2,10
|3,96
|12,90
|Net Holding
|1,79
|0,00
|-8,67
|Netaş Telekom.
|8,49
|3,28
|31,42
|Niğbaş Niğde Beton
|6,65
|0,76
|66,25
|Nuh Çimento
|6,95
|-0,43
|-10,21
|Nurol GMYO
|2,11
|-4,09
|0,48
|Odaş Elektrik
|1,52
|-2,56
|7,95
|Olmuksan-IP
|3,90
|-1,52
|15,73
|Orge Enerji Elektrik
|3,27
|-2,39
|4,81
|Orma Orman Mahsulleri
|1,01
|3,06
|-15,83
|Osmanlı Menkul
|1,60
|8,11
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,10
|-0,90
|1,85
|Otokar
|104,80
|-4,12
|22,02
|Oyak Yat. Ort.
|1,17
|0,00
|-28,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,20
|-4,00
|17,65
|Özak GMYO
|2,19
|-1,35
|3,79
|Özbal Çelik Boru
|1,12
|0,90
|-18,84
|Özderici GMYO
|0,88
|-2,22
|-62,55
|Özerden Plastik
|2,86
|0,35
|14,40
|Panora GMYO
|4,18
|-2,11
|10,58
|Park Elek.Madencilik
|2,39
|-3,24
|-0,83
|Parsan
|9,39
|-0,63
|7,19
|Pegasus
|27,40
|-3,99
|19,55
|Peker GMYO
|3,65
|-4,45
|-55,62
|Penguen Gıda
|2,00
|-4,76
|85,19
|Pera GMYO
|0,52
|-1,89
|-32,47
|Pergamon Dış Ticaret
|8,87
|-4,73
|-0,89
|Petkim
|4,55
|-2,15
|-9,72
|Petrokent Turizm
|63,00
|-4,55
|-8,30
|Pınar Et ve Un
|6,68
|-0,30
|30,47
|Pınar Su
|1,31
|1,55
|4,80
|Pınar Süt
|6,79
|1,04
|2,57
|Plastikkart
|2,91
|3,56
|7,78
|Polisan Holding
|3,25
|-0,31
|6,60
|Politeknik Metal
|36,54
|-0,16
|4,20
|Prizma Press Matbaacılık
|1,61
|-4,17
|3,87
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,99
|-0,40
|-26,62
|QNB Finansbank
|6,98
|-0,99
|-22,53
|Ral Yatırım Holding
|3,90
|-1,02
|111,96
|Ray Sigorta
|2,09
|-4,13
|50,36
|Reysaş GMYO
|0,88
|0,00
|27,54
|Reysaş Lojistik
|0,72
|1,41
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,69
|-1,43
|4,55
|Rodrigo Tekstil
|2,61
|1,95
|37,37
|Royal Halı
|1,29
|-0,77
|30,30
|RTA Laboratuvarları
|1,46
|-3,31
|-16,09
|Sabancı Holding
|7,93
|-3,17
|5,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,19
|-0,90
|11,73
|Salix Yatırım Holding
|1,91
|7,91
|-50,39
|Sanel Mühendislik
|2,29
|3,15
|5,05
|Sanifoam Sünger
|1,87
|-3,61
|49,60
|Sanko Pazarlama
|2,10
|0,96
|-9,09
|Saray Matbaacılık
|1,01
|-0,98
|1,00
|Sarkuysan
|3,29
|0,30
|-3,52
|Sasa Polyester
|8,02
|-2,20
|-2,08
|Say Reklamcılık
|0,86
|-3,37
|-8,51
|Sekuro Plastik
|2,93
|-2,01
|-1,01
|Selçuk Ecza Deposu
|3,86
|0,00
|38,35
|Selçuk Gıda
|1,32
|0,76
|-0,75
|Senkron Güvenlik
|3,09
|2,32
|209,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,54
|5,39
|30,26
|Servet GMYO
|4,47
|0,22
|-4,89
|Seyitler Kimya
|4,08
|-2,86
|5,97
|Silverline Endüstri
|1,19
|-3,25
|-11,19
|Sinpaş GMYO
|0,38
|-2,56
|2,70
|Soda Sanayii
|7,70
|-1,03
|8,45
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,30
|-2,28
|15,87
|Söktaş
|1,59
|0,63
|25,20
|Sönmez Filament
|3,21
|-1,83
|2,88
|Sönmez Pamuklu
|3,07
|-3,15
|-1,60
|Sumaş Suni Tahta
|7,46
|0,00
|6,57
|Şeker Fin. Kir.
|2,98
|-5,40
|5,67
|Şekerbank
|1,12
|-1,75
|1,82
|Şişe Cam
|6,00
|-4,61
|5,82
|Şok Marketler
|8,85
|-2,21
|-17,67
|T. Halk Bankası
|6,69
|-1,76
|-4,70
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,62
|-0,92
|-22,79
|T.S.K.B.
|0,79
|-2,47
|-2,47
|T.Tuborg
|10,13
|-0,20
|7,42
|Taç Tarım Ürünleri
|3,25
|-4,13
|-35,77
|Tat Gıda
|4,45
|1,14
|16,49
|TAV Havalimanları
|24,58
|-1,13
|11,77
|Taze Kuru Gıda
|6,19
|0,49
|-8,97
|Tek-Art Turizm
|0,72
|-1,37
|-15,29
|Tekfen Holding
|24,34
|-3,26
|17,47
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,77
|-0,72
|-6,73
|Temapol Polimer Plastik
|2,84
|0,71
|-7,19
|TGS Dış Ticaret
|2,58
|-0,39
|9,79
|Tofaş Oto. Fab.
|17,32
|-5,25
|11,66
|Torunlar GMYO
|2,38
|-0,83
|57,62
|Trabzon Liman
|9,05
|0,22
|7,87
|Trabzonspor Sportif
|0,90
|-2,17
|-34,60
|Trakya Cam
|3,41
|-1,73
|12,54
|Trend GMYO
|1,36
|0,74
|7,09
|TSKB GMYO
|0,77
|-1,28
|-6,10
|Tuğçelik
|2,25
|-2,60
|5,63
|Tukaş
|4,39
|4,77
|164,46
|Turcas Petrol
|1,40
|-1,41
|-0,71
|Turkcell
|12,80
|-0,78
|5,18
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,50
|-0,44
|0,00
|Tüpraş
|150,30
|-1,05
|28,79
|Türk Hava Yolları
|13,48
|-4,13
|-16,33
|Türk Prysmian Kablo
|2,01
|1,01
|14,20
|Türk Telekom
|4,57
|0,22
|17,18
|Türk Traktör
|32,50
|3,17
|-6,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,72
|-0,82
|-16,86
|Ufuk Yatırım
|1,12
|2,75
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,50
|-1,32
|31,58
|Ulusoy Elektrik
|17,80
|0,11
|11,53
|Ulusoy Un Sanayi
|2,20
|-3,08
|5,77
|Umpaş Holding
|0,43
|7,50
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,05
|-0,94
|-5,41
|Utopya Turizm
|6,51
|4,33
|58,78
|Uzertaş Boya
|1,14
|0,00
|90,00
|Ülker Bisküvi
|17,62
|-1,45
|20,11
|Ünye Çimento
|3,09
|-2,22
|-10,95
|Vakıf Fin. Kir.
|1,45
|-2,68
|-18,54
|Vakıf GMYO
|1,91
|-3,05
|-4,02
|Vakıf Yat. Ort.
|1,10
|-0,90
|-27,63
|Vakıflar Bankası
|4,87
|-1,62
|24,87
|Vakko Tekstil
|2,95
|-0,34
|7,66
|Vanet Gıda
|1,38
|-1,43
|6,15
|Verusa Holding
|21,40
|0,94
|28,92
|Verusaturk Girisim
|3,10
|0,65
|-6,34
|Vestel
|13,12
|-9,52
|136,40
|Vestel Beyaz Eşya
|17,67
|-3,76
|47,00
|Viking Kağıt
|1,07
|0,00
|-2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,50
|-1,96
|-12,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|-4,23
|27,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,38
|-5,18
|-14,70
|Yataş
|5,02
|-2,52
|12,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,85
|-1,16
|-9,57
|Yeni Gimat GMYO
|8,81
|-0,56
|9,71
|Yeşil GMYO
|0,26
|-7,14
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,04
|0,00
|-6,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.099,00
|0,06
|-4,55
|Yonga Mobilya
|5,64
|-8,59
|-14,55
|Yünsa
|4,83
|-0,41
|10,78
|Zorlu Enerji
|1,26
|-3,82
|2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA