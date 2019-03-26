26 Mart 2019, 19:03
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 41.690,90 -19,83 -9,17
İş Bankası (B) 4.071,00 -4,17 33,03
İş Bankası (C) 5,66 -1,91 24,94
İş Bankası (Kur.) 81.000,10 0,00 66,66
İş Fin.Kir. 7,09 6,62 53,13
İş Girişim 2,98 1,36 46,08
İş GMYO 0,94 0,00 -12,96
İş Y. Men. Değ. 2,45 -0,41 18,93
İş Yat. Ort. 0,80 1,27 8,38
İşbir Holding 180,00 -3,85 30,43
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 -58,33
İttifak Holding 3,80 -1,30 22,58
İz Hayvancılık Tarım 3,47 -0,86 -47,34
İzmir Demir Çelik 1,67 -1,18 0,60
İzmir Fırça 1,76 0,00 -14,98
İzocam 20,34 -0,29 -5,04
Jantsa Jant Sanayi 26,60 0,45 -4,32
Kafein Yazılım 7,31 -1,88 5,03
Kapital Yat. Holding 2,21 -2,64 -23,00
Kaplamin 3,24 -0,31 -10,00
Kardemir (A) 2,38 -0,42 30,77
Kardemir (B) 2,40 0,42 31,15
Kardemir (D) 2,48 -1,59 13,76
Karel Elektronik 7,35 -2,78 76,26
Karsan Otomotiv 1,52 2,70 18,75
Karsu Tekstil 1,23 0,00 -1,60
Karsusan Su Ürünleri San. 3,47 0,87 -6,22
Kartonsan 352,50 -1,51 8,03
Katmerciler Ekipman 6,05 2,54 3,07
Kent Gıda 120,50 -0,58 1,26
Kerevitaş Gıda 1,53 -1,29 -15,00
Kervansaray Yat. Holding 0,28 -3,45 -20,00
Kiler GMYO 2,25 -5,06 28,57
Klimasan Klima 6,55 -4,10 65,40
Koç Holding 17,16 -2,89 20,85
Konfrut Gıda 23,00 0,70 -3,69
Konya Çimento 190,00 -2,16 6,74
Kordsa Teknik Tekstil 10,50 -3,31 10,98
Koza Altın 43,34 -1,10 -15,52
Koza Madencilik 5,70 1,60 -21,05
Körfez GMYO 1,22 -3,17 0,00
Kristal Kola 0,85 0,00 -19,05
Kron Telekomünikasyon 8,40 -0,47 -3,45
Kuştur Kuşadası Turizm 19,50 -2,50 21,88
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,00 0,50 76,99
Kütahya Porselen 4,34 -2,03 -4,62
Lider Faktoring 2,43 0,00 8,00
Link Bilgisayar 10,88 2,93 30,77
Logo Yazılım 40,80 -1,31 50,33
Lokman Hekim Sağlık 4,47 -1,11 -0,67
Lüks Kadife 4,70 -1,67 -3,09
Makina Takım 1,36 1,49 -11,69
Mardin Çimento 3,37 -1,17 3,37
Marka Yatırım Holding 0,59 0,00 -4,84
Marmaris Altınyunus 16,70 -0,89 -4,90
Marshall 24,50 1,83 -2,85
Martı GMYO 0,65 -1,52 0,00
Martı Otel 0,57 -1,72 -1,72
Mavi Giyim 39,14 0,36 21,48
Mazhar Zorlu Holding 3,81 -4,03 0,00
Mega Polietilen 2,32 -3,73 13,73
Menderes Tekstil 0,70 -1,41 -2,78
Mensa 0,25 0,00 78,57
Merit Turizm 7,25 2,11 21,04
Merko Gıda 0,67 1,52 -33,66
Metal Gayrimenkul 0,91 -2,15 4,60
Metemtur Otelcilik 1,07 1,90 1,90
Metro Holding 0,77 5,48 1,32
Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 0,00 4,55
Metro Yatırım Ortaklığı 1,42 -9,55 20,34
Migros Ticaret 14,38 1,27 -3,49
Milpa 1,49 5,67 4,24
Mistral GMYO 1,24 1,64 -18,95
MLP Sağlık 12,50 -1,19 16,82
MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 0,00 -4,55
Mondi Tire Kutsan 2,10 3,96 12,90
Net Holding 1,79 0,00 -8,67
Netaş Telekom. 8,49 3,28 31,42
Niğbaş Niğde Beton 6,65 0,76 66,25
Nuh Çimento 6,95 -0,43 -10,21
Nurol GMYO 2,11 -4,09 0,48
Odaş Elektrik 1,52 -2,56 7,95
Olmuksan-IP 3,90 -1,52 15,73
Orge Enerji Elektrik 3,27 -2,39 4,81
Orma Orman Mahsulleri 1,01 3,06 -15,83
Osmanlı Menkul 1,60 8,11 -6,98
Ostim Endüstriyel Yat 1,10 -0,90 1,85
Otokar 104,80 -4,12 22,02
Oyak Yat. Ort. 1,17 0,00 -28,22
Oylum Sınai Yatırımlar 1,20 -4,00 17,65
Özak GMYO 2,19 -1,35 3,79
Özbal Çelik Boru 1,12 0,90 -18,84
Özderici GMYO 0,88 -2,22 -62,55
Özerden Plastik 2,86 0,35 14,40
Panora GMYO 4,18 -2,11 10,58
Park Elek.Madencilik 2,39 -3,24 -0,83
Parsan 9,39 -0,63 7,19
Pegasus 27,40 -3,99 19,55
Peker GMYO 3,65 -4,45 -55,62
Penguen Gıda 2,00 -4,76 85,19
Pera GMYO 0,52 -1,89 -32,47
Pergamon Dış Ticaret 8,87 -4,73 -0,89
Petkim 4,55 -2,15 -9,72
Petrokent Turizm 63,00 -4,55 -8,30
Pınar Et ve Un 6,68 -0,30 30,47
Pınar Su 1,31 1,55 4,80
Pınar Süt 6,79 1,04 2,57
Plastikkart 2,91 3,56 7,78
Polisan Holding 3,25 -0,31 6,60
Politeknik Metal 36,54 -0,16 4,20
Prizma Press Matbaacılık 1,61 -4,17 3,87
QNB Finans Fin. Kir. 4,99 -0,40 -26,62
QNB Finansbank 6,98 -0,99 -22,53
Ral Yatırım Holding 3,90 -1,02 111,96
Ray Sigorta 2,09 -4,13 50,36
Reysaş GMYO 0,88 0,00 27,54
Reysaş Lojistik 0,72 1,41 -2,70
Rhea Girişim 0,69 -1,43 4,55
Rodrigo Tekstil 2,61 1,95 37,37
Royal Halı 1,29 -0,77 30,30
RTA Laboratuvarları 1,46 -3,31 -16,09
Sabancı Holding 7,93 -3,17 5,45
Safkar Ege Soğutmacılık 2,19 -0,90 11,73
Salix Yatırım Holding 1,91 7,91 -50,39
Sanel Mühendislik 2,29 3,15 5,05
Sanifoam Sünger 1,87 -3,61 49,60
Sanko Pazarlama 2,10 0,96 -9,09
Saray Matbaacılık 1,01 -0,98 1,00
Sarkuysan 3,29 0,30 -3,52
Sasa Polyester 8,02 -2,20 -2,08
Say Reklamcılık 0,86 -3,37 -8,51
Sekuro Plastik 2,93 -2,01 -1,01
Selçuk Ecza Deposu 3,86 0,00 38,35
Selçuk Gıda 1,32 0,76 -0,75
Senkron Güvenlik 3,09 2,32 209,00
Serve Film Prodüksiyon 2,54 5,39 30,26
Servet GMYO 4,47 0,22 -4,89
Seyitler Kimya 4,08 -2,86 5,97
Silverline Endüstri 1,19 -3,25 -11,19
Sinpaş GMYO 0,38 -2,56 2,70
Soda Sanayii 7,70 -1,03 8,45
Sodaş Sodyum Sanayii 7,30 -2,28 15,87
Söktaş 1,59 0,63 25,20
Sönmez Filament 3,21 -1,83 2,88
Sönmez Pamuklu 3,07 -3,15 -1,60
Sumaş Suni Tahta 7,46 0,00 6,57
Şeker Fin. Kir. 2,98 -5,40 5,67
Şekerbank 1,12 -1,75 1,82
Şişe Cam 6,00 -4,61 5,82
Şok Marketler 8,85 -2,21 -17,67
T. Halk Bankası 6,69 -1,76 -4,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,62 -0,92 -22,79
T.S.K.B. 0,79 -2,47 -2,47
T.Tuborg 10,13 -0,20 7,42
Taç Tarım Ürünleri 3,25 -4,13 -35,77
Tat Gıda 4,45 1,14 16,49
TAV Havalimanları 24,58 -1,13 11,77
Taze Kuru Gıda 6,19 0,49 -8,97
Tek-Art Turizm 0,72 -1,37 -15,29
Tekfen Holding 24,34 -3,26 17,47
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,77 -0,72 -6,73
Temapol Polimer Plastik 2,84 0,71 -7,19
TGS Dış Ticaret 2,58 -0,39 9,79
Tofaş Oto. Fab. 17,32 -5,25 11,66
Torunlar GMYO 2,38 -0,83 57,62
Trabzon Liman 9,05 0,22 7,87
Trabzonspor Sportif 0,90 -2,17 -34,60
Trakya Cam 3,41 -1,73 12,54
Trend GMYO 1,36 0,74 7,09
TSKB GMYO 0,77 -1,28 -6,10
Tuğçelik 2,25 -2,60 5,63
Tukaş 4,39 4,77 164,46
Turcas Petrol 1,40 -1,41 -0,71
Turkcell 12,80 -0,78 5,18
Tümosan Motor ve Traktör 4,50 -0,44 0,00
Tüpraş 150,30 -1,05 28,79
Türk Hava Yolları 13,48 -4,13 -16,33
Türk Prysmian Kablo 2,01 1,01 14,20
Türk Telekom 4,57 0,22 17,18
Türk Traktör 32,50 3,17 -6,88
Türker Proje Gayrimenkul 26,72 -0,82 -16,86
Ufuk Yatırım 1,12 2,75 -1,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,50 -1,32 31,58
Ulusoy Elektrik 17,80 0,11 11,53
Ulusoy Un Sanayi 2,20 -3,08 5,77
Umpaş Holding 0,43 7,50 -21,82
Uşak Seramik 1,05 -0,94 -5,41
Utopya Turizm 6,51 4,33 58,78
Uzertaş Boya 1,14 0,00 90,00
Ülker Bisküvi 17,62 -1,45 20,11
Ünye Çimento 3,09 -2,22 -10,95
Vakıf Fin. Kir. 1,45 -2,68 -18,54
Vakıf GMYO 1,91 -3,05 -4,02
Vakıf Yat. Ort. 1,10 -0,90 -27,63
Vakıflar Bankası 4,87 -1,62 24,87
Vakko Tekstil 2,95 -0,34 7,66
Vanet Gıda 1,38 -1,43 6,15
Verusa Holding 21,40 0,94 28,92
Verusaturk Girisim 3,10 0,65 -6,34
Vestel 13,12 -9,52 136,40
Vestel Beyaz Eşya 17,67 -3,76 47,00
Viking Kağıt 1,07 0,00 -2,73
Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 -1,96 -12,79
Yapı ve Kredi Bank. 2,04 -4,23 27,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,38 -5,18 -14,70
Yataş 5,02 -2,52 12,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,85 -1,16 -9,57
Yeni Gimat GMYO 8,81 -0,56 9,71
Yeşil GMYO 0,26 -7,14 -3,70
Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,04 0,00 -6,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.099,00 0,06 -4,55
Yonga Mobilya 5,64 -8,59 -14,55
Yünsa 4,83 -0,41 10,78
Zorlu Enerji 1,26 -3,82 2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA