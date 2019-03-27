27 Mart 2019, 19:11
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,51 -1,95 -22,56
Acıpayam Selüloz 3,62 -6,22 11,04
Adana Çimento (A) 6,70 -2,76 10,74
Adana Çimento (B) 4,78 -1,44 16,30
Adana Çimento (C) 1,15 -5,74 -18,44
Adel Kalemcilik 10,87 -1,63 -1,18
Adese Alışveriş Ticaret 1,85 -7,04 -20,94
Afyon Çimento 4,31 -5,07 -6,10
Ak Enerji 0,55 -3,51 -12,70
Akbank 5,53 -8,14 -6,03
Akçansa 7,20 -1,10 -2,04
Akdenız Güvenlık Hız. 2,07 -4,17 2,99
Akfen GMYO 1,43 -1,38 -13,33
Akın Tekstil 8,46 -4,62 -10,48
Akiş GMYO 2,48 -3,13 -3,13
Akmerkez GMYO 17,14 -2,39 4,70
Aksa 8,75 -3,21 17,29
Aksa Enerji 2,40 -5,51 -10,45
Aksigorta 4,55 0,00 44,93
Aksu Enerji 8,72 -1,36 12,95
Alarko Carrıer 40,88 -0,15 3,86
Alarko GMYO 42,18 -7,22 -6,10
Alarko Holding 2,50 -6,72 20,77
Albaraka Türk 1,52 -8,43 24,59
Alcatel Lucent Teletaş 6,31 -5,26 9,55
Alkim Kağıt 4,04 -0,74 -2,65
Alkim Kimya 24,80 0,40 4,64
Altınyağ 0,45 -2,17 2,27
Altınyunus Çeşme 4,02 -5,41 -3,13
Anadolu Cam 3,02 -4,13 12,69
Anadolu Efes 18,20 -4,91 -11,65
Anadolu Grubu Holding 11,30 -2,25 10,35
Anadolu Hayat Emek. 5,33 -1,30 -6,40
Anadolu Isuzu 6,97 -5,68 12,78
Anadolu Sigorta 4,00 0,00 1,89
Anel Elektrik 1,53 -5,56 -5,56
Arçelik 16,59 -8,49 5,07
Arena Bilgisayar 3,33 -4,31 -24,49
Armada Bilgisayar 8,50 -6,70 -8,50
Arsan Tekstil 1,57 -2,48 -3,09
Artı Yatırım Holding 0,93 1,09 6,90
Aselsan 20,10 -7,80 -16,53
Aslan Çimento 24,26 -6,40 -13,85
Ata GMYO 3,86 -1,03 -3,74
Atakule GMYO 1,16 -4,92 -11,84
Atlantis Yatırım Holding 0,46 0,00 155,56
Atlas Yat. Ort. 1,54 -13,48 79,07
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,50 4,43 28,40
Avrasya GMYO 1,15 2,68 30,68
Avrasya Petrol ve Tur. 1,09 -2,68 0,93
Avrasya Stratejik GMYF 1.261,40 0,02 1,21
Avrupa Yatırım Holding 2,58 -1,90 6,17
Ayen Enerji 2,40 -4,76 2,13
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,55 -1,90 9,15
Aygaz 10,52 -4,10 -7,15
Bagfaş 4,85 -3,77 0,62
Bak Ambalaj 4,80 -5,88 -5,33
Balatacılar Balatacılık 0,38 0,00 15,15
Bantaş Ambalaj 1,48 -8,64 17,93
Banvit 9,66 -4,55 -10,47
Baştaş Başkent Çimento 1,84 -2,65 -8,91
Batı Çimento 2,24 -2,18 -7,05
Batısöke Çimento 0,93 -7,00 -14,68
Bera Holding 1,69 -5,06 -17,96
Berkosan Yalıtım 1,68 -7,18 -7,18
Beşiktaş Futbol Yat. 1,38 -4,83 -14,81
Beyaz Filo 3,47 -5,71 27,11
Bilici Yatırım 1,66 -5,14 22,06
Bim Mağazalar 76,30 -5,22 -12,30
Birko Mensucat 0,25 -3,85 -16,67
Birlik Mensucat 0,72 -2,70 -38,46
Bizim Mağazaları 7,29 -2,02 7,21
Bolu Çimento 3,16 -0,94 -7,87
Bomonti Elektrik 0,80 -3,61 66,67
Borusan Mannesmann 9,03 -6,62 15,77
Borusan Yat. Paz. 36,08 -2,49 -4,09
Bosch Fren Sistemleri 158,30 -4,58 -2,28
Bossa 4,17 -3,70 -0,81
Boyner Perakende Yat. 3,97 -2,93 0,76
Brisa 7,22 -2,43 14,06
Burçelik 2,95 -6,35 -8,10
Burçelik Vana 1,49 -1,97 0,68
Bursa Çimento 4,45 -3,26 1,14
Carrefoursa 3,35 -6,16 -3,74
Coca Cola İçecek 30,20 -3,58 -2,20
Cosmos Yat. Holding 0,90 -5,26 -7,22
Credıtwest Faktorıng 1,05 -7,08 0,96
Çelebi 68,90 -5,94 8,68
Çelik Halat 5,32 -4,83 -11,33
Çemaş Döküm 0,74 -2,63 -2,63
Çemtaş 5,45 -3,88 -10,36
Çimbeton 30,00 -2,22 4,90
Çimentaş 14,98 -0,99 17,95
Çimsa 6,64 -4,73 -12,05
Çuhadaroğlu Metal 1,83 -6,15 2,81
Dagi Giyim 1,31 -2,96 5,65
Dagi Yatırım Holding 1,65 0,00 63,37
Dardanel 0,99 -7,48 -10,00
Datagate Bilgisayar 6,57 -12,86 53,50
Demısaş Döküm 3,05 -2,24 22,98
Denge Holding 4,33 5,35 273,28
Deniz GMYO 3,36 12,75 10,53
Denizbank 17,64 20,00 -7,64
Denizli Cam 10,38 -2,54 -9,90
Derimod 8,32 -2,69 -4,04
Desa Deri 1,74 -4,92 0,58
Despec Bilgisayar 3,29 -6,00 0,30
Deva Holding 4,22 -2,09 28,27
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -3,03 -17,95
Ditaş Doğan 5,50 -3,51 0,36
DO-CO 442,10 -4,31 -7,66
Doğan Burda 2,60 -4,76 -13,62
Doğan Holding 1,08 -4,42 5,88
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 -7,84 -22,95
Doğusan 1,42 -8,39 -41,08
Doğuş GMYO 2,12 2,42 0,47
Doğuş Otomotiv 4,33 -7,08 -0,23
Döktaş Dökümcülük 9,02 -3,32 10,67
Duran Doğan Basım 5,32 -6,99 4,31
Dyo Boya 2,90 -10,77 0,00
Eczacıbaşı İlaç 2,64 -6,71 -3,30
Eczacıbaşı Yatırım 7,38 -5,26 2,50
Edip Gayrimenkul 0,65 -4,41 -15,58
Ege Endüstri 441,50 -3,67 28,34
Ege Gübre 23,14 -6,62 6,64
Ege Profil 12,87 1,50 45,10
Ege Seramik 3,38 -0,59 0,90
Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 7,14 15,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 -3,23 25,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00
Egeplast 3,79 -1,56 -1,30
Ekiz Kimya 0,28 -3,45 -15,15
Emek Elektrik 0,80 -5,88 -18,37
Eminiş Ambalaj 0,88 -3,30 -24,79
Emlak Konut GMYO 1,51 -1,95 0,67
Enerjisa Enerji 5,34 -4,64 4,71
Enka İnşaat 4,73 -4,25 3,28
Erbosan 59,70 -5,98 -4,33
Ereğli Demir Çelik 8,83 -3,07 22,30
Ersu Gıda 0,81 -3,57 -11,96
Escort Teknoloji 0,60 -4,76 -21,05
Etiler Gıda 1,98 -1,49 -7,04
Euro Kapital Yat. Ort. 0,68 -1,45 -4,23
Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -1,64 -6,25
Euro Yat. Ort. 0,60 -6,25 -4,76
Euro Yatırım Holding 0,64 -1,54 16,36
Fenerbahçe Futbol 6,06 -5,90 -12,43
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,75 -4,51 3,38
F-M İzmit Piston 17,19 -3,70 -0,35
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,48 -6,67 30,99
Ford Otosan 45,76 -6,61 -8,48
Formet Çelik Kapı 6,45 -0,46 407,87
Frigo Pak Gıda 1,72 0,00 1,18
Galatasaray Sportif 1,17 -4,10 -5,65
Garanti Bankası 7,70 -8,88 -3,27
Garanti Faktoring 2,97 -1,66 50,00
Garanti Yat. Ort. 0,59 -4,84 -25,32
Gedik Y. Men. Değ. 3,39 -4,24 5,28
Gedik Yatırım Holding 2,87 -4,97 22,13
Gediz Ambalaj 4,44 -2,20 6,99
Gentaş 1,88 0,00 6,21
Gersan Elektrik 1,97 -6,19 -19,27
Global Men. Değ. 0,51 2,00 8,51
Global Yat. Holding 3,17 -4,52 6,02
Good-Year 3,24 -3,28 -5,81
Göltaş Çimento 10,08 -6,49 -18,91
Gözde Girişim 3,35 -4,29 25,47
GSD Denizcilik 1,36 -4,23 18,26
GSD Holding 0,86 -7,53 7,50
Gübre Fabrik. 2,65 -5,69 -10,47
Güler Yat. Holding 1,07 -2,73 0,00
Güneş Sigorta 1,37 -6,16 -8,67
Halk GMYO 0,71 -4,05 1,43
Halk Sigorta 1,13 0,00 2,73
Hatay Tekstil 3,73 -3,12 -5,57
Hedef Girişim 1,07 -3,60 -7,76
Hektaş 10,20 -5,29 10,03
HUB Girişim 2,10 -2,33 11,70
Hürriyet Gzt. 0,79 -7,06 -15,05
ICBC Turkey Bank 3,67 -4,43 -25,56
İdealist Danışmanlık 20,10 0,40 86,11
İdealist GMYO 1,52 -6,17 -6,75
İhlas Ev Aletleri 0,70 -6,67 112,12
İhlas Gayrimenkul 0,80 -4,76 -14,85
İhlas Gazetecilik 0,67 -5,63 9,84
İhlas Holding 0,36 -2,70 12,50
İhlas Yayın Holding 0,43 -4,44 30,30
İndeks Bilgisayar 6,61 -10,68 10,72
Info Yatırım 1,59 -1,85 54,37
İntema 7,37 -4,90 22,90
İpek Doğal Enerji 4,41 -4,96 -17,88
İskenderun Demir Çelik 6,99 -2,78 23,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA