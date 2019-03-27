Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,51
|-1,95
|-22,56
|Acıpayam Selüloz
|3,62
|-6,22
|11,04
|Adana Çimento (A)
|6,70
|-2,76
|10,74
|Adana Çimento (B)
|4,78
|-1,44
|16,30
|Adana Çimento (C)
|1,15
|-5,74
|-18,44
|Adel Kalemcilik
|10,87
|-1,63
|-1,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|-7,04
|-20,94
|Afyon Çimento
|4,31
|-5,07
|-6,10
|Ak Enerji
|0,55
|-3,51
|-12,70
|Akbank
|5,53
|-8,14
|-6,03
|Akçansa
|7,20
|-1,10
|-2,04
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,07
|-4,17
|2,99
|Akfen GMYO
|1,43
|-1,38
|-13,33
|Akın Tekstil
|8,46
|-4,62
|-10,48
|Akiş GMYO
|2,48
|-3,13
|-3,13
|Akmerkez GMYO
|17,14
|-2,39
|4,70
|Aksa
|8,75
|-3,21
|17,29
|Aksa Enerji
|2,40
|-5,51
|-10,45
|Aksigorta
|4,55
|0,00
|44,93
|Aksu Enerji
|8,72
|-1,36
|12,95
|Alarko Carrıer
|40,88
|-0,15
|3,86
|Alarko GMYO
|42,18
|-7,22
|-6,10
|Alarko Holding
|2,50
|-6,72
|20,77
|Albaraka Türk
|1,52
|-8,43
|24,59
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,31
|-5,26
|9,55
|Alkim Kağıt
|4,04
|-0,74
|-2,65
|Alkim Kimya
|24,80
|0,40
|4,64
|Altınyağ
|0,45
|-2,17
|2,27
|Altınyunus Çeşme
|4,02
|-5,41
|-3,13
|Anadolu Cam
|3,02
|-4,13
|12,69
|Anadolu Efes
|18,20
|-4,91
|-11,65
|Anadolu Grubu Holding
|11,30
|-2,25
|10,35
|Anadolu Hayat Emek.
|5,33
|-1,30
|-6,40
|Anadolu Isuzu
|6,97
|-5,68
|12,78
|Anadolu Sigorta
|4,00
|0,00
|1,89
|Anel Elektrik
|1,53
|-5,56
|-5,56
|Arçelik
|16,59
|-8,49
|5,07
|Arena Bilgisayar
|3,33
|-4,31
|-24,49
|Armada Bilgisayar
|8,50
|-6,70
|-8,50
|Arsan Tekstil
|1,57
|-2,48
|-3,09
|Artı Yatırım Holding
|0,93
|1,09
|6,90
|Aselsan
|20,10
|-7,80
|-16,53
|Aslan Çimento
|24,26
|-6,40
|-13,85
|Ata GMYO
|3,86
|-1,03
|-3,74
|Atakule GMYO
|1,16
|-4,92
|-11,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,46
|0,00
|155,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|-13,48
|79,07
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,50
|4,43
|28,40
|Avrasya GMYO
|1,15
|2,68
|30,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,09
|-2,68
|0,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.261,40
|0,02
|1,21
|Avrupa Yatırım Holding
|2,58
|-1,90
|6,17
|Ayen Enerji
|2,40
|-4,76
|2,13
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,55
|-1,90
|9,15
|Aygaz
|10,52
|-4,10
|-7,15
|Bagfaş
|4,85
|-3,77
|0,62
|Bak Ambalaj
|4,80
|-5,88
|-5,33
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|0,00
|15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,48
|-8,64
|17,93
|Banvit
|9,66
|-4,55
|-10,47
|Baştaş Başkent Çimento
|1,84
|-2,65
|-8,91
|Batı Çimento
|2,24
|-2,18
|-7,05
|Batısöke Çimento
|0,93
|-7,00
|-14,68
|Bera Holding
|1,69
|-5,06
|-17,96
|Berkosan Yalıtım
|1,68
|-7,18
|-7,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,38
|-4,83
|-14,81
|Beyaz Filo
|3,47
|-5,71
|27,11
|Bilici Yatırım
|1,66
|-5,14
|22,06
|Bim Mağazalar
|76,30
|-5,22
|-12,30
|Birko Mensucat
|0,25
|-3,85
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,72
|-2,70
|-38,46
|Bizim Mağazaları
|7,29
|-2,02
|7,21
|Bolu Çimento
|3,16
|-0,94
|-7,87
|Bomonti Elektrik
|0,80
|-3,61
|66,67
|Borusan Mannesmann
|9,03
|-6,62
|15,77
|Borusan Yat. Paz.
|36,08
|-2,49
|-4,09
|Bosch Fren Sistemleri
|158,30
|-4,58
|-2,28
|Bossa
|4,17
|-3,70
|-0,81
|Boyner Perakende Yat.
|3,97
|-2,93
|0,76
|Brisa
|7,22
|-2,43
|14,06
|Burçelik
|2,95
|-6,35
|-8,10
|Burçelik Vana
|1,49
|-1,97
|0,68
|Bursa Çimento
|4,45
|-3,26
|1,14
|Carrefoursa
|3,35
|-6,16
|-3,74
|Coca Cola İçecek
|30,20
|-3,58
|-2,20
|Cosmos Yat. Holding
|0,90
|-5,26
|-7,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,05
|-7,08
|0,96
|Çelebi
|68,90
|-5,94
|8,68
|Çelik Halat
|5,32
|-4,83
|-11,33
|Çemaş Döküm
|0,74
|-2,63
|-2,63
|Çemtaş
|5,45
|-3,88
|-10,36
|Çimbeton
|30,00
|-2,22
|4,90
|Çimentaş
|14,98
|-0,99
|17,95
|Çimsa
|6,64
|-4,73
|-12,05
|Çuhadaroğlu Metal
|1,83
|-6,15
|2,81
|Dagi Giyim
|1,31
|-2,96
|5,65
|Dagi Yatırım Holding
|1,65
|0,00
|63,37
|Dardanel
|0,99
|-7,48
|-10,00
|Datagate Bilgisayar
|6,57
|-12,86
|53,50
|Demısaş Döküm
|3,05
|-2,24
|22,98
|Denge Holding
|4,33
|5,35
|273,28
|Deniz GMYO
|3,36
|12,75
|10,53
|Denizbank
|17,64
|20,00
|-7,64
|Denizli Cam
|10,38
|-2,54
|-9,90
|Derimod
|8,32
|-2,69
|-4,04
|Desa Deri
|1,74
|-4,92
|0,58
|Despec Bilgisayar
|3,29
|-6,00
|0,30
|Deva Holding
|4,22
|-2,09
|28,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|-3,03
|-17,95
|Ditaş Doğan
|5,50
|-3,51
|0,36
|DO-CO
|442,10
|-4,31
|-7,66
|Doğan Burda
|2,60
|-4,76
|-13,62
|Doğan Holding
|1,08
|-4,42
|5,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,94
|-7,84
|-22,95
|Doğusan
|1,42
|-8,39
|-41,08
|Doğuş GMYO
|2,12
|2,42
|0,47
|Doğuş Otomotiv
|4,33
|-7,08
|-0,23
|Döktaş Dökümcülük
|9,02
|-3,32
|10,67
|Duran Doğan Basım
|5,32
|-6,99
|4,31
|Dyo Boya
|2,90
|-10,77
|0,00
|Eczacıbaşı İlaç
|2,64
|-6,71
|-3,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,38
|-5,26
|2,50
|Edip Gayrimenkul
|0,65
|-4,41
|-15,58
|Ege Endüstri
|441,50
|-3,67
|28,34
|Ege Gübre
|23,14
|-6,62
|6,64
|Ege Profil
|12,87
|1,50
|45,10
|Ege Seramik
|3,38
|-0,59
|0,90
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|7,14
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|-3,23
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|3,79
|-1,56
|-1,30
|Ekiz Kimya
|0,28
|-3,45
|-15,15
|Emek Elektrik
|0,80
|-5,88
|-18,37
|Eminiş Ambalaj
|0,88
|-3,30
|-24,79
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|-1,95
|0,67
|Enerjisa Enerji
|5,34
|-4,64
|4,71
|Enka İnşaat
|4,73
|-4,25
|3,28
|Erbosan
|59,70
|-5,98
|-4,33
|Ereğli Demir Çelik
|8,83
|-3,07
|22,30
|Ersu Gıda
|0,81
|-3,57
|-11,96
|Escort Teknoloji
|0,60
|-4,76
|-21,05
|Etiler Gıda
|1,98
|-1,49
|-7,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,68
|-1,45
|-4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,60
|-1,64
|-6,25
|Euro Yat. Ort.
|0,60
|-6,25
|-4,76
|Euro Yatırım Holding
|0,64
|-1,54
|16,36
|Fenerbahçe Futbol
|6,06
|-5,90
|-12,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,75
|-4,51
|3,38
|F-M İzmit Piston
|17,19
|-3,70
|-0,35
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,48
|-6,67
|30,99
|Ford Otosan
|45,76
|-6,61
|-8,48
|Formet Çelik Kapı
|6,45
|-0,46
|407,87
|Frigo Pak Gıda
|1,72
|0,00
|1,18
|Galatasaray Sportif
|1,17
|-4,10
|-5,65
|Garanti Bankası
|7,70
|-8,88
|-3,27
|Garanti Faktoring
|2,97
|-1,66
|50,00
|Garanti Yat. Ort.
|0,59
|-4,84
|-25,32
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,39
|-4,24
|5,28
|Gedik Yatırım Holding
|2,87
|-4,97
|22,13
|Gediz Ambalaj
|4,44
|-2,20
|6,99
|Gentaş
|1,88
|0,00
|6,21
|Gersan Elektrik
|1,97
|-6,19
|-19,27
|Global Men. Değ.
|0,51
|2,00
|8,51
|Global Yat. Holding
|3,17
|-4,52
|6,02
|Good-Year
|3,24
|-3,28
|-5,81
|Göltaş Çimento
|10,08
|-6,49
|-18,91
|Gözde Girişim
|3,35
|-4,29
|25,47
|GSD Denizcilik
|1,36
|-4,23
|18,26
|GSD Holding
|0,86
|-7,53
|7,50
|Gübre Fabrik.
|2,65
|-5,69
|-10,47
|Güler Yat. Holding
|1,07
|-2,73
|0,00
|Güneş Sigorta
|1,37
|-6,16
|-8,67
|Halk GMYO
|0,71
|-4,05
|1,43
|Halk Sigorta
|1,13
|0,00
|2,73
|Hatay Tekstil
|3,73
|-3,12
|-5,57
|Hedef Girişim
|1,07
|-3,60
|-7,76
|Hektaş
|10,20
|-5,29
|10,03
|HUB Girişim
|2,10
|-2,33
|11,70
|Hürriyet Gzt.
|0,79
|-7,06
|-15,05
|ICBC Turkey Bank
|3,67
|-4,43
|-25,56
|İdealist Danışmanlık
|20,10
|0,40
|86,11
|İdealist GMYO
|1,52
|-6,17
|-6,75
|İhlas Ev Aletleri
|0,70
|-6,67
|112,12
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|-4,76
|-14,85
|İhlas Gazetecilik
|0,67
|-5,63
|9,84
|İhlas Holding
|0,36
|-2,70
|12,50
|İhlas Yayın Holding
|0,43
|-4,44
|30,30
|İndeks Bilgisayar
|6,61
|-10,68
|10,72
|Info Yatırım
|1,59
|-1,85
|54,37
|İntema
|7,37
|-4,90
|22,90
|İpek Doğal Enerji
|4,41
|-4,96
|-17,88
|İskenderun Demir Çelik
|6,99
|-2,78
|23,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA