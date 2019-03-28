Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,48
|-1,99
|-24,10
|Acıpayam Selüloz
|3,68
|1,66
|12,88
|Adana Çimento (A)
|6,73
|0,45
|11,24
|Adana Çimento (B)
|4,74
|-0,84
|15,33
|Adana Çimento (C)
|1,13
|-1,74
|-19,86
|Adel Kalemcilik
|10,92
|0,46
|-0,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,81
|-2,16
|-22,65
|Afyon Çimento
|4,31
|0,00
|-6,10
|Ak Enerji
|0,55
|0,00
|-12,70
|Akbank
|5,94
|7,41
|0,94
|Akçansa
|7,26
|0,83
|-1,22
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,10
|1,45
|4,48
|Akfen GMYO
|1,43
|0,00
|-13,33
|Akın Tekstil
|8,86
|4,73
|-6,24
|Akiş GMYO
|2,52
|1,61
|-1,56
|Akmerkez GMYO
|17,52
|2,22
|7,03
|Aksa
|8,80
|0,57
|17,96
|Aksa Enerji
|2,39
|-0,42
|-10,82
|Aksigorta
|4,39
|-3,52
|39,84
|Aksu Enerji
|8,45
|-3,10
|9,46
|Alarko Carrıer
|40,50
|-0,93
|2,90
|Alarko GMYO
|41,44
|-1,75
|-7,75
|Alarko Holding
|2,52
|0,80
|21,74
|Albaraka Türk
|1,54
|1,32
|26,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,52
|3,33
|13,19
|Alkim Kağıt
|4,02
|-0,50
|-3,13
|Alkim Kimya
|24,32
|-1,94
|2,62
|Altınyağ
|0,44
|-2,22
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|4,10
|1,99
|-1,20
|Anadolu Cam
|2,98
|-1,32
|11,19
|Anadolu Efes
|17,53
|-3,68
|-14,90
|Anadolu Grubu Holding
|11,36
|0,53
|10,94
|Anadolu Hayat Emek.
|5,42
|1,69
|-4,82
|Anadolu Isuzu
|6,75
|-3,16
|9,22
|Anadolu Sigorta
|3,95
|-1,25
|0,62
|Anel Elektrik
|1,56
|1,96
|-3,70
|Arçelik
|16,66
|0,42
|5,51
|Arena Bilgisayar
|3,39
|1,80
|-23,13
|Armada Bilgisayar
|9,55
|12,35
|2,80
|Arsan Tekstil
|1,60
|1,91
|-1,23
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|2,15
|9,20
|Aselsan
|20,50
|1,99
|-14,87
|Aslan Çimento
|24,20
|-0,25
|-14,06
|Ata GMYO
|3,86
|0,00
|-3,74
|Atakule GMYO
|1,16
|0,00
|-11,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,45
|-2,17
|150,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,84
|19,48
|113,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,40
|-1,05
|27,05
|Avrasya GMYO
|1,14
|-0,87
|29,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,11
|1,83
|2,78
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.261,60
|0,02
|1,23
|Avrupa Yatırım Holding
|2,56
|-0,78
|5,35
|Ayen Enerji
|2,39
|-0,42
|1,70
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,50
|-3,23
|5,63
|Aygaz
|9,42
|2,02
|-5,27
|Bagfaş
|4,94
|1,86
|2,49
|Bak Ambalaj
|4,94
|2,92
|-2,56
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|-2,63
|12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,57
|6,08
|25,10
|Banvit
|9,60
|-0,62
|-11,03
|Baştaş Başkent Çimento
|1,84
|0,00
|-8,91
|Batı Çimento
|2,27
|1,34
|-5,81
|Batısöke Çimento
|0,95
|2,15
|-12,84
|Bera Holding
|1,67
|-1,18
|-18,93
|Berkosan Yalıtım
|1,67
|-0,60
|-7,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,36
|-1,45
|-16,05
|Beyaz Filo
|3,51
|1,15
|28,57
|Bilici Yatırım
|1,64
|-1,20
|20,59
|Bim Mağazalar
|76,05
|-0,33
|-12,59
|Birko Mensucat
|0,24
|-4,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,71
|-1,39
|-39,32
|Bizim Mağazaları
|7,32
|0,41
|7,65
|Bolu Çimento
|3,09
|-2,22
|-9,91
|Bomonti Elektrik
|0,78
|-2,50
|62,50
|Borusan Mannesmann
|9,23
|2,21
|18,33
|Borusan Yat. Paz.
|36,40
|0,89
|-3,24
|Bosch Fren Sistemleri
|158,20
|-0,06
|-2,35
|Bossa
|4,19
|0,48
|-0,34
|Boyner Perakende Yat.
|4,08
|2,77
|3,55
|Brisa
|7,17
|-0,69
|13,27
|Burçelik
|2,95
|0,00
|-8,10
|Burçelik Vana
|1,46
|-2,01
|-1,35
|Bursa Çimento
|4,45
|0,00
|1,14
|Carrefoursa
|3,31
|-1,19
|-4,89
|Coca Cola İçecek
|29,98
|-0,73
|-2,91
|Cosmos Yat. Holding
|0,90
|0,00
|-7,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,08
|2,86
|3,85
|Çelebi
|68,65
|-0,36
|8,28
|Çelik Halat
|5,29
|-0,56
|-11,83
|Çemaş Döküm
|0,73
|-1,35
|-3,95
|Çemtaş
|5,47
|0,37
|-10,03
|Çimbeton
|30,06
|0,20
|5,10
|Çimentaş
|15,74
|5,07
|23,94
|Çimsa
|6,57
|-1,05
|-12,98
|Çuhadaroğlu Metal
|1,81
|-1,09
|1,69
|Dagi Giyim
|1,32
|0,76
|6,45
|Dagi Yatırım Holding
|1,77
|7,27
|75,25
|Dardanel
|1,06
|7,07
|-3,64
|Datagate Bilgisayar
|7,50
|14,16
|75,23
|Demısaş Döküm
|3,05
|0,00
|22,98
|Denge Holding
|4,73
|9,24
|307,76
|Deniz GMYO
|3,12
|-7,14
|2,63
|Denizbank
|17,69
|0,28
|-7,38
|Denizli Cam
|10,55
|1,64
|-8,42
|Derimod
|8,41
|1,08
|-3,00
|Desa Deri
|1,76
|1,15
|1,73
|Despec Bilgisayar
|3,39
|3,04
|3,35
|Deva Holding
|4,21
|-0,24
|27,96
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,62
|-3,13
|-20,51
|Ditaş Doğan
|5,45
|-0,91
|-0,55
|DO-CO
|455,60
|3,05
|-4,85
|Doğan Burda
|2,63
|1,15
|-12,62
|Doğan Holding
|1,14
|5,56
|11,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,93
|-1,06
|-23,77
|Doğusan
|1,50
|5,63
|-37,76
|Doğuş GMYO
|2,12
|0,00
|0,47
|Doğuş Otomotiv
|4,37
|0,92
|0,69
|Döktaş Dökümcülük
|8,95
|-0,78
|9,82
|Duran Doğan Basım
|5,36
|0,75
|5,10
|Dyo Boya
|2,89
|-0,34
|-0,34
|Eczacıbaşı İlaç
|2,62
|-0,76
|-4,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,41
|0,41
|2,92
|Edip Gayrimenkul
|0,65
|0,00
|-15,58
|Ege Endüstri
|442,40
|0,20
|28,60
|Ege Gübre
|23,14
|0,00
|6,64
|Ege Profil
|13,02
|1,17
|46,79
|Ege Seramik
|3,32
|-1,78
|-0,90
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|-6,67
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|0,00
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|3,90
|2,90
|1,56
|Ekiz Kimya
|0,28
|0,00
|-15,15
|Emek Elektrik
|0,78
|-2,50
|-20,41
|Eminiş Ambalaj
|0,88
|0,00
|-24,79
|Emlak Konut GMYO
|1,54
|1,99
|2,67
|Enerjisa Enerji
|5,21
|-2,43
|2,16
|Enka İnşaat
|4,67
|-1,27
|1,97
|Erbosan
|61,55
|3,10
|-1,36
|Ereğli Demir Çelik
|9,16
|3,74
|26,87
|Ersu Gıda
|0,80
|-1,23
|-13,04
|Escort Teknoloji
|0,61
|1,67
|-19,74
|Etiler Gıda
|1,98
|0,00
|-7,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,67
|-1,47
|-5,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,58
|-3,33
|-9,38
|Euro Yat. Ort.
|0,59
|-1,67
|-6,35
|Euro Yatırım Holding
|0,66
|3,13
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|6,08
|0,33
|-12,14
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,76
|0,36
|3,76
|F-M İzmit Piston
|17,57
|2,21
|1,86
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,64
|3,57
|35,67
|Ford Otosan
|46,14
|0,83
|-7,72
|Formet Çelik Kapı
|6,94
|7,60
|446,46
|Frigo Pak Gıda
|1,85
|7,56
|8,82
|Galatasaray Sportif
|1,15
|-1,71
|-7,26
|Garanti Bankası
|7,95
|3,25
|-0,13
|Garanti Faktoring
|2,85
|-4,04
|43,94
|Garanti Yat. Ort.
|0,59
|0,00
|-25,32
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,46
|2,06
|7,45
|Gedik Yatırım Holding
|2,91
|1,39
|23,83
|Gediz Ambalaj
|4,47
|0,68
|7,71
|Gentaş
|1,86
|-1,06
|5,08
|Gersan Elektrik
|1,95
|-1,02
|-20,09
|Global Men. Değ.
|0,51
|0,00
|8,51
|Global Yat. Holding
|3,13
|-1,26
|4,68
|Good-Year
|3,20
|-1,23
|-6,98
|Göltaş Çimento
|10,05
|-0,30
|-19,15
|Gözde Girişim
|3,42
|2,09
|28,09
|GSD Denizcilik
|1,36
|0,00
|18,26
|GSD Holding
|0,88
|2,33
|10,00
|Gübre Fabrik.
|2,69
|1,51
|-9,12
|Güler Yat. Holding
|1,08
|0,93
|0,93
|Güneş Sigorta
|1,37
|0,00
|-8,67
|Halk GMYO
|0,73
|2,82
|4,29
|Halk Sigorta
|1,10
|-2,65
|0,00
|Hatay Tekstil
|3,75
|0,54
|-5,06
|Hedef Girişim
|1,07
|0,00
|-7,76
|Hektaş
|10,39
|1,86
|12,08
|HUB Girişim
|2,10
|0,00
|11,70
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|1,27
|-13,98
|ICBC Turkey Bank
|3,60
|-1,91
|-26,98
|İdealist Danışmanlık
|20,02
|-0,40
|85,37
|İdealist GMYO
|1,47
|-3,29
|-9,82
|İhlas Ev Aletleri
|0,70
|0,00
|112,12
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|0,00
|-14,85
|İhlas Gazetecilik
|0,71
|5,97
|16,39
|İhlas Holding
|0,35
|-2,78
|9,37
|İhlas Yayın Holding
|0,44
|2,33
|33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,95
|5,14
|16,42
|Info Yatırım
|1,62
|1,89
|57,28
|İntema
|7,26
|-1,49
|21,07
|İpek Doğal Enerji
|4,35
|-1,36
|-18,99
|İskenderun Demir Çelik
|7,12
|1,86
|25,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Ekonomi
Kaynak: AA