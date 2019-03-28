28 Mart 2019, 18:40
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,48 -1,99 -24,10
Acıpayam Selüloz 3,68 1,66 12,88
Adana Çimento (A) 6,73 0,45 11,24
Adana Çimento (B) 4,74 -0,84 15,33
Adana Çimento (C) 1,13 -1,74 -19,86
Adel Kalemcilik 10,92 0,46 -0,73
Adese Alışveriş Ticaret 1,81 -2,16 -22,65
Afyon Çimento 4,31 0,00 -6,10
Ak Enerji 0,55 0,00 -12,70
Akbank 5,94 7,41 0,94
Akçansa 7,26 0,83 -1,22
Akdenız Güvenlık Hız. 2,10 1,45 4,48
Akfen GMYO 1,43 0,00 -13,33
Akın Tekstil 8,86 4,73 -6,24
Akiş GMYO 2,52 1,61 -1,56
Akmerkez GMYO 17,52 2,22 7,03
Aksa 8,80 0,57 17,96
Aksa Enerji 2,39 -0,42 -10,82
Aksigorta 4,39 -3,52 39,84
Aksu Enerji 8,45 -3,10 9,46
Alarko Carrıer 40,50 -0,93 2,90
Alarko GMYO 41,44 -1,75 -7,75
Alarko Holding 2,52 0,80 21,74
Albaraka Türk 1,54 1,32 26,23
Alcatel Lucent Teletaş 6,52 3,33 13,19
Alkim Kağıt 4,02 -0,50 -3,13
Alkim Kimya 24,32 -1,94 2,62
Altınyağ 0,44 -2,22 0,00
Altınyunus Çeşme 4,10 1,99 -1,20
Anadolu Cam 2,98 -1,32 11,19
Anadolu Efes 17,53 -3,68 -14,90
Anadolu Grubu Holding 11,36 0,53 10,94
Anadolu Hayat Emek. 5,42 1,69 -4,82
Anadolu Isuzu 6,75 -3,16 9,22
Anadolu Sigorta 3,95 -1,25 0,62
Anel Elektrik 1,56 1,96 -3,70
Arçelik 16,66 0,42 5,51
Arena Bilgisayar 3,39 1,80 -23,13
Armada Bilgisayar 9,55 12,35 2,80
Arsan Tekstil 1,60 1,91 -1,23
Artı Yatırım Holding 0,95 2,15 9,20
Aselsan 20,50 1,99 -14,87
Aslan Çimento 24,20 -0,25 -14,06
Ata GMYO 3,86 0,00 -3,74
Atakule GMYO 1,16 0,00 -11,84
Atlantis Yatırım Holding 0,45 -2,17 150,00
Atlas Yat. Ort. 1,84 19,48 113,95
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,40 -1,05 27,05
Avrasya GMYO 1,14 -0,87 29,55
Avrasya Petrol ve Tur. 1,11 1,83 2,78
Avrasya Stratejik GMYF 1.261,60 0,02 1,23
Avrupa Yatırım Holding 2,56 -0,78 5,35
Ayen Enerji 2,39 -0,42 1,70
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,50 -3,23 5,63
Aygaz 9,42 2,02 -5,27
Bagfaş 4,94 1,86 2,49
Bak Ambalaj 4,94 2,92 -2,56
Balatacılar Balatacılık 0,37 -2,63 12,12
Bantaş Ambalaj 1,57 6,08 25,10
Banvit 9,60 -0,62 -11,03
Baştaş Başkent Çimento 1,84 0,00 -8,91
Batı Çimento 2,27 1,34 -5,81
Batısöke Çimento 0,95 2,15 -12,84
Bera Holding 1,67 -1,18 -18,93
Berkosan Yalıtım 1,67 -0,60 -7,73
Beşiktaş Futbol Yat. 1,36 -1,45 -16,05
Beyaz Filo 3,51 1,15 28,57
Bilici Yatırım 1,64 -1,20 20,59
Bim Mağazalar 76,05 -0,33 -12,59
Birko Mensucat 0,24 -4,00 -20,00
Birlik Mensucat 0,71 -1,39 -39,32
Bizim Mağazaları 7,32 0,41 7,65
Bolu Çimento 3,09 -2,22 -9,91
Bomonti Elektrik 0,78 -2,50 62,50
Borusan Mannesmann 9,23 2,21 18,33
Borusan Yat. Paz. 36,40 0,89 -3,24
Bosch Fren Sistemleri 158,20 -0,06 -2,35
Bossa 4,19 0,48 -0,34
Boyner Perakende Yat. 4,08 2,77 3,55
Brisa 7,17 -0,69 13,27
Burçelik 2,95 0,00 -8,10
Burçelik Vana 1,46 -2,01 -1,35
Bursa Çimento 4,45 0,00 1,14
Carrefoursa 3,31 -1,19 -4,89
Coca Cola İçecek 29,98 -0,73 -2,91
Cosmos Yat. Holding 0,90 0,00 -7,22
Credıtwest Faktorıng 1,08 2,86 3,85
Çelebi 68,65 -0,36 8,28
Çelik Halat 5,29 -0,56 -11,83
Çemaş Döküm 0,73 -1,35 -3,95
Çemtaş 5,47 0,37 -10,03
Çimbeton 30,06 0,20 5,10
Çimentaş 15,74 5,07 23,94
Çimsa 6,57 -1,05 -12,98
Çuhadaroğlu Metal 1,81 -1,09 1,69
Dagi Giyim 1,32 0,76 6,45
Dagi Yatırım Holding 1,77 7,27 75,25
Dardanel 1,06 7,07 -3,64
Datagate Bilgisayar 7,50 14,16 75,23
Demısaş Döküm 3,05 0,00 22,98
Denge Holding 4,73 9,24 307,76
Deniz GMYO 3,12 -7,14 2,63
Denizbank 17,69 0,28 -7,38
Denizli Cam 10,55 1,64 -8,42
Derimod 8,41 1,08 -3,00
Desa Deri 1,76 1,15 1,73
Despec Bilgisayar 3,39 3,04 3,35
Deva Holding 4,21 -0,24 27,96
Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 -3,13 -20,51
Ditaş Doğan 5,45 -0,91 -0,55
DO-CO 455,60 3,05 -4,85
Doğan Burda 2,63 1,15 -12,62
Doğan Holding 1,14 5,56 11,76
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,93 -1,06 -23,77
Doğusan 1,50 5,63 -37,76
Doğuş GMYO 2,12 0,00 0,47
Doğuş Otomotiv 4,37 0,92 0,69
Döktaş Dökümcülük 8,95 -0,78 9,82
Duran Doğan Basım 5,36 0,75 5,10
Dyo Boya 2,89 -0,34 -0,34
Eczacıbaşı İlaç 2,62 -0,76 -4,03
Eczacıbaşı Yatırım 7,41 0,41 2,92
Edip Gayrimenkul 0,65 0,00 -15,58
Ege Endüstri 442,40 0,20 28,60
Ege Gübre 23,14 0,00 6,64
Ege Profil 13,02 1,17 46,79
Ege Seramik 3,32 -1,78 -0,90
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 0,00 25,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00
Egeplast 3,90 2,90 1,56
Ekiz Kimya 0,28 0,00 -15,15
Emek Elektrik 0,78 -2,50 -20,41
Eminiş Ambalaj 0,88 0,00 -24,79
Emlak Konut GMYO 1,54 1,99 2,67
Enerjisa Enerji 5,21 -2,43 2,16
Enka İnşaat 4,67 -1,27 1,97
Erbosan 61,55 3,10 -1,36
Ereğli Demir Çelik 9,16 3,74 26,87
Ersu Gıda 0,80 -1,23 -13,04
Escort Teknoloji 0,61 1,67 -19,74
Etiler Gıda 1,98 0,00 -7,04
Euro Kapital Yat. Ort. 0,67 -1,47 -5,63
Euro Trend Yat. Ort. 0,58 -3,33 -9,38
Euro Yat. Ort. 0,59 -1,67 -6,35
Euro Yatırım Holding 0,66 3,13 20,00
Fenerbahçe Futbol 6,08 0,33 -12,14
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,76 0,36 3,76
F-M İzmit Piston 17,57 2,21 1,86
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,64 3,57 35,67
Ford Otosan 46,14 0,83 -7,72
Formet Çelik Kapı 6,94 7,60 446,46
Frigo Pak Gıda 1,85 7,56 8,82
Galatasaray Sportif 1,15 -1,71 -7,26
Garanti Bankası 7,95 3,25 -0,13
Garanti Faktoring 2,85 -4,04 43,94
Garanti Yat. Ort. 0,59 0,00 -25,32
Gedik Y. Men. Değ. 3,46 2,06 7,45
Gedik Yatırım Holding 2,91 1,39 23,83
Gediz Ambalaj 4,47 0,68 7,71
Gentaş 1,86 -1,06 5,08
Gersan Elektrik 1,95 -1,02 -20,09
Global Men. Değ. 0,51 0,00 8,51
Global Yat. Holding 3,13 -1,26 4,68
Good-Year 3,20 -1,23 -6,98
Göltaş Çimento 10,05 -0,30 -19,15
Gözde Girişim 3,42 2,09 28,09
GSD Denizcilik 1,36 0,00 18,26
GSD Holding 0,88 2,33 10,00
Gübre Fabrik. 2,69 1,51 -9,12
Güler Yat. Holding 1,08 0,93 0,93
Güneş Sigorta 1,37 0,00 -8,67
Halk GMYO 0,73 2,82 4,29
Halk Sigorta 1,10 -2,65 0,00
Hatay Tekstil 3,75 0,54 -5,06
Hedef Girişim 1,07 0,00 -7,76
Hektaş 10,39 1,86 12,08
HUB Girişim 2,10 0,00 11,70
Hürriyet Gzt. 0,80 1,27 -13,98
ICBC Turkey Bank 3,60 -1,91 -26,98
İdealist Danışmanlık 20,02 -0,40 85,37
İdealist GMYO 1,47 -3,29 -9,82
İhlas Ev Aletleri 0,70 0,00 112,12
İhlas Gayrimenkul 0,80 0,00 -14,85
İhlas Gazetecilik 0,71 5,97 16,39
İhlas Holding 0,35 -2,78 9,37
İhlas Yayın Holding 0,44 2,33 33,33
İndeks Bilgisayar 6,95 5,14 16,42
Info Yatırım 1,62 1,89 57,28
İntema 7,26 -1,49 21,07
İpek Doğal Enerji 4,35 -1,36 -18,99
İskenderun Demir Çelik 7,12 1,86 25,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Ekonomi
Kaynak: AA