Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|0,65
|-20,00
|Acıpayam Selüloz
|3,82
|0,79
|17,18
|Adana Çimento (A)
|6,77
|1,20
|11,90
|Adana Çimento (B)
|4,87
|2,31
|18,49
|Adana Çimento (C)
|1,20
|4,35
|-14,89
|Adel Kalemcilik
|11,09
|0,73
|0,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,16
|15,51
|-7,69
|Afyon Çimento
|4,36
|-0,23
|-5,01
|Ak Enerji
|0,57
|1,79
|-9,52
|Akbank
|6,14
|-2,85
|4,34
|Akçansa
|6,50
|0,00
|-0,64
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,15
|1,42
|6,97
|Akfen GMYO
|1,46
|1,39
|-11,52
|Akın Tekstil
|9,10
|2,25
|-3,70
|Akiş GMYO
|2,58
|-1,53
|0,78
|Akmerkez GMYO
|17,79
|-0,95
|8,67
|Aksa
|9,46
|3,05
|26,81
|Aksa Enerji
|2,50
|2,04
|-6,72
|Aksigorta
|4,41
|2,32
|40,47
|Aksu Enerji
|9,02
|4,76
|16,84
|Alarko Carrıer
|40,00
|0,10
|1,63
|Alarko GMYO
|41,68
|-0,43
|-7,21
|Alarko Holding
|2,58
|1,57
|24,64
|Albaraka Türk
|1,59
|2,58
|30,33
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,72
|1,05
|16,67
|Alkim Kağıt
|4,21
|1,69
|1,45
|Alkim Kimya
|24,02
|-1,15
|1,35
|Altınyağ
|0,44
|0,00
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|4,25
|4,68
|2,41
|Anadolu Cam
|3,00
|0,00
|11,94
|Anadolu Efes
|18,71
|6,85
|-9,17
|Anadolu Grubu Holding
|12,14
|2,45
|18,55
|Anadolu Hayat Emek.
|5,47
|-0,91
|-3,94
|Anadolu Isuzu
|7,28
|3,56
|17,80
|Anadolu Sigorta
|3,95
|0,00
|0,62
|Anel Elektrik
|1,62
|1,89
|0,00
|Arçelik
|17,36
|2,72
|9,94
|Arena Bilgisayar
|3,45
|0,29
|-21,77
|Armada Bilgisayar
|9,55
|0,00
|2,80
|Arsan Tekstil
|1,62
|0,62
|0,00
|Artı Yatırım Holding
|1,24
|13,76
|42,53
|Aselsan
|21,18
|-0,47
|-12,04
|Aslan Çimento
|24,64
|0,74
|-12,50
|Ata GMYO
|3,81
|-1,04
|-4,99
|Atakule GMYO
|1,16
|0,00
|-11,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,46
|4,55
|155,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,63
|-5,23
|89,53
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,51
|-0,94
|28,53
|Avrasya GMYO
|1,13
|-1,74
|28,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,12
|0,00
|3,70
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.262,30
|0,05
|1,28
|Avrupa Yatırım Holding
|2,64
|-0,38
|8,64
|Ayen Enerji
|2,50
|1,63
|6,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,55
|3,33
|9,15
|Aygaz
|9,74
|1,14
|-2,05
|Bagfaş
|5,05
|1,41
|4,77
|Bak Ambalaj
|4,97
|2,05
|-1,97
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|0,00
|12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|-0,65
|22,71
|Banvit
|10,07
|1,61
|-6,67
|Baştaş Başkent Çimento
|1,82
|-0,55
|-9,90
|Batı Çimento
|2,25
|0,00
|-6,64
|Batısöke Çimento
|1,01
|6,32
|-7,34
|Bera Holding
|1,75
|1,74
|-15,05
|Berkosan Yalıtım
|1,81
|1,69
|0,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,46
|4,29
|-9,88
|Beyaz Filo
|4,00
|7,53
|46,52
|Bilici Yatırım
|1,70
|0,00
|25,00
|Bim Mağazalar
|76,65
|0,59
|-11,90
|Birko Mensucat
|0,25
|4,17
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,72
|1,41
|-38,46
|Bizim Mağazaları
|7,50
|1,35
|10,29
|Bolu Çimento
|3,07
|-0,97
|-10,50
|Bomonti Elektrik
|0,84
|5,00
|75,00
|Borusan Mannesmann
|9,71
|1,68
|24,49
|Borusan Yat. Paz.
|36,58
|-0,76
|-2,76
|Bosch Fren Sistemleri
|161,00
|0,44
|-0,62
|Bossa
|4,30
|0,70
|2,28
|Boyner Perakende Yat.
|4,09
|1,49
|3,81
|Brisa
|7,20
|-0,41
|13,74
|Burçelik
|3,10
|0,65
|-3,43
|Burçelik Vana
|1,50
|0,67
|1,35
|Bursa Çimento
|4,49
|0,67
|2,05
|Carrefoursa
|3,50
|4,17
|0,57
|Coca Cola İçecek
|31,06
|2,37
|0,58
|Cosmos Yat. Holding
|0,96
|4,35
|-1,03
|Credıtwest Faktorıng
|1,08
|-0,92
|3,85
|Çelebi
|67,80
|-0,73
|6,94
|Çelik Halat
|5,35
|-1,29
|-10,83
|Çemaş Döküm
|0,74
|-1,33
|-2,63
|Çemtaş
|5,64
|1,62
|-7,24
|Çimbeton
|30,08
|-0,59
|5,17
|Çimentaş
|16,61
|-1,13
|30,79
|Çimsa
|6,68
|0,45
|-11,52
|Çuhadaroğlu Metal
|1,92
|3,78
|7,87
|Dagi Giyim
|1,36
|2,26
|9,68
|Dagi Yatırım Holding
|1,72
|0,00
|70,30
|Dardanel
|1,09
|1,87
|-0,91
|Datagate Bilgisayar
|7,78
|3,60
|81,78
|Demısaş Döküm
|3,12
|1,63
|25,81
|Denge Holding
|4,13
|-19,96
|256,03
|Deniz GMYO
|3,06
|0,99
|0,66
|Denizbank
|15,49
|-6,06
|-18,90
|Denizli Cam
|10,48
|0,38
|-9,03
|Derimod
|8,60
|-0,69
|-0,81
|Desa Deri
|1,82
|1,11
|5,20
|Despec Bilgisayar
|3,61
|4,94
|10,06
|Deva Holding
|4,34
|0,00
|31,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,68
|3,03
|-12,82
|Ditaş Doğan
|5,68
|2,53
|3,65
|DO-CO
|460,80
|0,83
|-3,76
|Doğan Burda
|2,72
|1,49
|-9,63
|Doğan Holding
|1,15
|0,88
|12,75
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|9,17
|-2,46
|Doğusan
|1,62
|2,53
|-32,78
|Doğuş GMYO
|2,17
|0,93
|2,84
|Doğuş Otomotiv
|4,52
|1,12
|4,15
|Döktaş Dökümcülük
|9,03
|0,11
|10,80
|Duran Doğan Basım
|5,77
|2,12
|13,14
|Dyo Boya
|2,94
|1,03
|1,38
|Eczacıbaşı İlaç
|2,73
|1,11
|0,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,56
|0,40
|5,00
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-9,09
|Ege Endüstri
|460,60
|1,63
|33,90
|Ege Gübre
|24,00
|0,42
|10,60
|Ege Profil
|13,29
|0,99
|49,83
|Ege Seramik
|3,38
|2,42
|0,90
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|3,33
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|4,10
|2,50
|6,77
|Ekiz Kimya
|0,29
|7,41
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,81
|1,25
|-17,35
|Eminiş Ambalaj
|0,87
|3,57
|-25,64
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|-2,61
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|5,21
|0,97
|2,16
|Enka İnşaat
|4,76
|3,70
|3,93
|Erbosan
|64,30
|1,42
|3,04
|Ereğli Demir Çelik
|9,02
|-1,10
|24,93
|Ersu Gıda
|0,82
|0,00
|-10,87
|Escort Teknoloji
|0,63
|3,28
|-17,11
|Etiler Gıda
|2,00
|1,01
|-6,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,69
|1,47
|-2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,71
|5,97
|29,09
|Fenerbahçe Futbol
|7,15
|14,40
|3,32
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,95
|4,24
|10,90
|F-M İzmit Piston
|15,90
|0,13
|3,44
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,64
|-1,07
|35,67
|Ford Otosan
|46,12
|-0,50
|-2,92
|Formet Çelik Kapı
|6,60
|-2,22
|419,69
|Frigo Pak Gıda
|1,85
|-0,54
|8,82
|Galatasaray Sportif
|1,28
|5,79
|3,23
|Garanti Bankası
|8,14
|-2,40
|2,26
|Garanti Faktoring
|3,01
|2,38
|52,02
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|0,00
|-24,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,66
|0,55
|13,66
|Gedik Yatırım Holding
|3,05
|-0,65
|29,79
|Gediz Ambalaj
|4,55
|1,79
|9,64
|Gentaş
|1,87
|0,00
|5,65
|Gersan Elektrik
|2,03
|2,53
|-16,81
|Global Men. Değ.
|0,52
|0,00
|10,64
|Global Yat. Holding
|3,15
|-0,94
|5,35
|Good-Year
|3,21
|-1,23
|-6,69
|Göltaş Çimento
|10,15
|-0,39
|-18,34
|Gözde Girişim
|3,40
|-1,45
|27,34
|GSD Denizcilik
|1,38
|1,47
|20,00
|GSD Holding
|0,91
|2,25
|13,75
|Gübre Fabrik.
|2,72
|-0,37
|-8,11
|Güler Yat. Holding
|1,10
|1,85
|2,80
|Güneş Sigorta
|1,46
|0,69
|-2,67
|Halk GMYO
|0,74
|0,00
|5,71
|Halk Sigorta
|1,12
|0,90
|1,82
|Hatay Tekstil
|3,84
|0,79
|-2,78
|Hedef Girişim
|1,15
|4,55
|-0,86
|Hektaş
|10,74
|1,80
|15,86
|HUB Girişim
|2,20
|-0,90
|17,02
|Hürriyet Gzt.
|0,81
|-1,22
|-12,90
|ICBC Turkey Bank
|3,72
|0,54
|-24,54
|İdealist Danışmanlık
|28,46
|19,18
|163,52
|İdealist GMYO
|1,53
|0,00
|-6,13
|İhlas Ev Aletleri
|0,83
|3,75
|151,52
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|-5,75
|-12,72
|İhlas Gazetecilik
|0,70
|-6,67
|14,75
|İhlas Holding
|0,36
|-5,26
|12,50
|İhlas Yayın Holding
|0,52
|6,12
|57,58
|İndeks Bilgisayar
|7,38
|4,83
|23,62
|Info Yatırım
|1,82
|6,43
|76,70
|İntema
|7,31
|-0,81
|21,90
|İpek Doğal Enerji
|4,56
|1,79
|-15,08
|İskenderun Demir Çelik
|7,24
|1,26
|27,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA