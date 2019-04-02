Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,57
|0,64
|-19,49
|Acıpayam Selüloz
|3,73
|-2,36
|14,42
|Adana Çimento (A)
|6,74
|-0,44
|11,40
|Adana Çimento (B)
|4,84
|-0,62
|17,76
|Adana Çimento (C)
|1,21
|0,83
|-14,18
|Adel Kalemcilik
|11,21
|1,08
|1,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,09
|-3,24
|-10,68
|Afyon Çimento
|4,33
|-0,69
|-5,66
|Ak Enerji
|0,56
|-1,75
|-11,11
|Akbank
|6,00
|-2,28
|1,96
|Akçansa
|6,50
|0,00
|-0,64
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,27
|5,58
|12,94
|Akfen GMYO
|1,47
|0,68
|-10,91
|Akın Tekstil
|9,03
|-0,77
|-4,44
|Akiş GMYO
|2,57
|-0,39
|0,39
|Akmerkez GMYO
|17,84
|0,28
|8,98
|Aksa
|9,41
|-0,53
|26,14
|Aksa Enerji
|2,48
|-0,80
|-7,46
|Aksigorta
|4,45
|0,91
|41,75
|Aksu Enerji
|9,07
|0,55
|17,49
|Alarko Carrıer
|40,18
|0,45
|2,08
|Alarko GMYO
|41,40
|-0,67
|-7,84
|Alarko Holding
|2,50
|-3,10
|20,77
|Albaraka Türk
|1,49
|-6,29
|22,13
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,74
|0,30
|17,01
|Alkim Kağıt
|4,15
|-1,43
|0,00
|Alkim Kimya
|24,02
|0,00
|1,35
|Altınyağ
|0,42
|-4,55
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|4,32
|1,65
|4,10
|Anadolu Cam
|2,96
|-1,33
|10,45
|Anadolu Efes
|18,54
|-0,91
|-10,00
|Anadolu Grubu Holding
|12,12
|-0,16
|18,36
|Anadolu Hayat Emek.
|5,46
|-0,18
|-4,12
|Anadolu Isuzu
|7,22
|-0,82
|16,83
|Anadolu Sigorta
|3,95
|0,00
|0,62
|Anel Elektrik
|1,62
|0,00
|0,00
|Arçelik
|18,01
|3,74
|14,06
|Arena Bilgisayar
|3,43
|-0,58
|-22,22
|Armada Bilgisayar
|9,52
|-0,31
|2,48
|Arsan Tekstil
|1,61
|-0,62
|-0,62
|Artı Yatırım Holding
|1,17
|-5,65
|34,48
|Aselsan
|20,72
|-2,17
|-13,95
|Aslan Çimento
|24,50
|-0,57
|-13,00
|Ata GMYO
|3,78
|-0,79
|-5,74
|Atakule GMYO
|1,17
|0,86
|-11,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,45
|-2,17
|150,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|9,82
|108,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,63
|1,26
|30,15
|Avrasya GMYO
|1,12
|-0,88
|27,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,12
|0,00
|3,70
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.262,40
|0,01
|1,29
|Avrupa Yatırım Holding
|2,59
|-1,89
|6,58
|Ayen Enerji
|2,62
|4,80
|11,49
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,51
|-2,58
|6,34
|Aygaz
|9,64
|-1,03
|-3,06
|Bagfaş
|5,14
|1,78
|6,64
|Bak Ambalaj
|4,90
|-1,41
|-3,35
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|0,00
|12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,52
|-1,30
|21,12
|Banvit
|10,28
|2,09
|-4,73
|Baştaş Başkent Çimento
|1,82
|0,00
|-9,90
|Batı Çimento
|2,27
|0,89
|-5,81
|Batısöke Çimento
|0,97
|-3,96
|-11,01
|Bera Holding
|1,74
|-0,57
|-15,53
|Berkosan Yalıtım
|1,84
|1,66
|1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|-0,68
|-10,49
|Beyaz Filo
|3,90
|-2,50
|42,86
|Bilici Yatırım
|1,68
|-1,18
|23,53
|Bim Mağazalar
|77,75
|1,44
|-10,63
|Birko Mensucat
|0,27
|8,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,73
|1,39
|-37,61
|Bizim Mağazaları
|7,56
|0,80
|11,18
|Bolu Çimento
|3,05
|-0,65
|-11,08
|Bomonti Elektrik
|0,88
|4,76
|83,33
|Borusan Mannesmann
|9,85
|1,44
|26,28
|Borusan Yat. Paz.
|36,52
|-0,16
|-2,92
|Bosch Fren Sistemleri
|162,20
|0,75
|0,12
|Bossa
|4,34
|0,93
|3,23
|Boyner Perakende Yat.
|4,11
|0,49
|4,31
|Brisa
|7,16
|-0,56
|13,11
|Burçelik
|3,12
|0,65
|-2,80
|Burçelik Vana
|1,50
|0,00
|1,35
|Bursa Çimento
|4,48
|-0,22
|1,82
|Carrefoursa
|3,42
|-2,29
|-1,72
|Coca Cola İçecek
|31,08
|0,06
|0,65
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|-1,04
|-2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,12
|3,70
|7,69
|Çelebi
|67,00
|-1,18
|5,68
|Çelik Halat
|5,43
|1,50
|-9,50
|Çemaş Döküm
|0,73
|-1,35
|-3,95
|Çemtaş
|5,62
|-0,35
|-7,57
|Çimbeton
|30,00
|-0,27
|4,90
|Çimentaş
|16,75
|0,84
|31,89
|Çimsa
|6,66
|-0,30
|-11,79
|Çuhadaroğlu Metal
|1,95
|1,56
|9,55
|Dagi Giyim
|1,34
|-1,47
|8,06
|Dagi Yatırım Holding
|1,73
|0,58
|71,29
|Dardanel
|1,07
|-1,83
|-2,73
|Datagate Bilgisayar
|7,66
|-1,54
|78,97
|Demısaş Döküm
|3,10
|-0,64
|25,00
|Denge Holding
|3,31
|-19,85
|185,34
|Deniz GMYO
|3,06
|0,00
|0,66
|Denizbank
|16,10
|3,94
|-15,71
|Denizli Cam
|10,49
|0,10
|-8,94
|Derimod
|8,67
|0,81
|0,00
|Desa Deri
|2,03
|11,54
|17,34
|Despec Bilgisayar
|3,52
|-2,49
|7,32
|Deva Holding
|4,38
|0,92
|33,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|1,47
|-11,54
|Ditaş Doğan
|5,78
|1,76
|5,47
|DO-CO
|475,00
|3,08
|-0,79
|Doğan Burda
|2,68
|-1,47
|-10,96
|Doğan Holding
|1,13
|-1,74
|10,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,22
|2,52
|0,00
|Doğusan
|1,62
|0,00
|-32,78
|Doğuş GMYO
|2,20
|1,38
|4,27
|Doğuş Otomotiv
|4,58
|1,33
|5,53
|Döktaş Dökümcülük
|9,02
|-0,11
|10,67
|Duran Doğan Basım
|5,57
|-3,47
|9,22
|Dyo Boya
|3,00
|2,04
|3,45
|Eczacıbaşı İlaç
|2,70
|-1,10
|-1,10
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,49
|-0,93
|4,03
|Edip Gayrimenkul
|0,69
|-1,43
|-10,39
|Ege Endüstri
|460,00
|-0,13
|33,72
|Ege Gübre
|23,98
|-0,08
|10,51
|Ege Profil
|13,41
|0,90
|51,18
|Ege Seramik
|3,46
|2,37
|3,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|-6,45
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|4,00
|-2,44
|4,17
|Ekiz Kimya
|0,30
|3,45
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,80
|-1,23
|-18,37
|Eminiş Ambalaj
|0,93
|6,90
|-20,51
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|-0,67
|-1,33
|Enerjisa Enerji
|4,86
|1,04
|3,22
|Enka İnşaat
|4,69
|-1,47
|2,40
|Erbosan
|64,30
|0,00
|3,04
|Ereğli Demir Çelik
|8,86
|-1,77
|22,71
|Ersu Gıda
|0,84
|2,44
|-8,70
|Escort Teknoloji
|0,63
|0,00
|-17,11
|Etiler Gıda
|2,00
|0,00
|-6,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,69
|0,00
|-2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,72
|1,41
|30,91
|Fenerbahçe Futbol
|7,50
|4,90
|8,38
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,91
|-1,36
|9,40
|F-M İzmit Piston
|15,88
|-0,13
|3,31
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,00
|7,76
|46,20
|Ford Otosan
|47,92
|3,90
|0,86
|Formet Çelik Kapı
|6,29
|-4,70
|395,28
|Frigo Pak Gıda
|1,84
|-0,54
|8,24
|Galatasaray Sportif
|1,26
|-1,56
|1,61
|Garanti Bankası
|7,98
|-1,97
|0,25
|Garanti Faktoring
|2,90
|-3,65
|46,46
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|0,00
|-24,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,59
|-1,91
|11,49
|Gedik Yatırım Holding
|3,10
|1,64
|31,91
|Gediz Ambalaj
|4,59
|0,88
|10,60
|Gentaş
|1,88
|0,53
|6,21
|Gersan Elektrik
|2,04
|0,49
|-16,40
|Global Men. Değ.
|0,52
|0,00
|10,64
|Global Yat. Holding
|3,13
|-0,63
|4,68
|Good-Year
|3,21
|0,00
|-6,69
|Göltaş Çimento
|10,01
|-1,38
|-19,47
|Gözde Girişim
|3,35
|-1,47
|25,47
|GSD Denizcilik
|1,42
|2,90
|23,48
|GSD Holding
|0,92
|1,10
|15,00
|Gübre Fabrik.
|2,72
|0,00
|-8,11
|Güler Yat. Holding
|1,10
|0,00
|2,80
|Güneş Sigorta
|1,43
|-2,05
|-4,67
|Halk GMYO
|0,73
|-1,35
|4,29
|Halk Sigorta
|1,10
|-1,79
|0,00
|Hatay Tekstil
|3,88
|1,04
|-1,77
|Hedef Girişim
|1,21
|5,22
|4,31
|Hektaş
|10,65
|-0,84
|14,89
|HUB Girişim
|2,23
|1,36
|18,62
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|-1,23
|-13,98
|ICBC Turkey Bank
|3,68
|-1,08
|-25,35
|İdealist Danışmanlık
|29,30
|2,95
|171,30
|İdealist GMYO
|1,57
|2,61
|-3,68
|İhlas Ev Aletleri
|0,80
|-3,61
|142,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|-2,44
|-14,85
|İhlas Gazetecilik
|0,68
|-2,86
|11,48
|İhlas Holding
|0,37
|2,78
|15,62
|İhlas Yayın Holding
|0,49
|-5,77
|48,48
|İndeks Bilgisayar
|7,56
|2,44
|26,63
|Info Yatırım
|1,76
|-3,30
|70,87
|İntema
|7,25
|-0,82
|20,90
|İpek Doğal Enerji
|4,49
|-1,54
|-16,39
|İskenderun Demir Çelik
|7,17
|-0,97
|26,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA