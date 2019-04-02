02 Nisan 2019, 19:03
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,57 0,64 -19,49
Acıpayam Selüloz 3,73 -2,36 14,42
Adana Çimento (A) 6,74 -0,44 11,40
Adana Çimento (B) 4,84 -0,62 17,76
Adana Çimento (C) 1,21 0,83 -14,18
Adel Kalemcilik 11,21 1,08 1,91
Adese Alışveriş Ticaret 2,09 -3,24 -10,68
Afyon Çimento 4,33 -0,69 -5,66
Ak Enerji 0,56 -1,75 -11,11
Akbank 6,00 -2,28 1,96
Akçansa 6,50 0,00 -0,64
Akdenız Güvenlık Hız. 2,27 5,58 12,94
Akfen GMYO 1,47 0,68 -10,91
Akın Tekstil 9,03 -0,77 -4,44
Akiş GMYO 2,57 -0,39 0,39
Akmerkez GMYO 17,84 0,28 8,98
Aksa 9,41 -0,53 26,14
Aksa Enerji 2,48 -0,80 -7,46
Aksigorta 4,45 0,91 41,75
Aksu Enerji 9,07 0,55 17,49
Alarko Carrıer 40,18 0,45 2,08
Alarko GMYO 41,40 -0,67 -7,84
Alarko Holding 2,50 -3,10 20,77
Albaraka Türk 1,49 -6,29 22,13
Alcatel Lucent Teletaş 6,74 0,30 17,01
Alkim Kağıt 4,15 -1,43 0,00
Alkim Kimya 24,02 0,00 1,35
Altınyağ 0,42 -4,55 -4,55
Altınyunus Çeşme 4,32 1,65 4,10
Anadolu Cam 2,96 -1,33 10,45
Anadolu Efes 18,54 -0,91 -10,00
Anadolu Grubu Holding 12,12 -0,16 18,36
Anadolu Hayat Emek. 5,46 -0,18 -4,12
Anadolu Isuzu 7,22 -0,82 16,83
Anadolu Sigorta 3,95 0,00 0,62
Anel Elektrik 1,62 0,00 0,00
Arçelik 18,01 3,74 14,06
Arena Bilgisayar 3,43 -0,58 -22,22
Armada Bilgisayar 9,52 -0,31 2,48
Arsan Tekstil 1,61 -0,62 -0,62
Artı Yatırım Holding 1,17 -5,65 34,48
Aselsan 20,72 -2,17 -13,95
Aslan Çimento 24,50 -0,57 -13,00
Ata GMYO 3,78 -0,79 -5,74
Atakule GMYO 1,17 0,86 -11,08
Atlantis Yatırım Holding 0,45 -2,17 150,00
Atlas Yat. Ort. 1,79 9,82 108,14
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,63 1,26 30,15
Avrasya GMYO 1,12 -0,88 27,27
Avrasya Petrol ve Tur. 1,12 0,00 3,70
Avrasya Stratejik GMYF 1.262,40 0,01 1,29
Avrupa Yatırım Holding 2,59 -1,89 6,58
Ayen Enerji 2,62 4,80 11,49
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,51 -2,58 6,34
Aygaz 9,64 -1,03 -3,06
Bagfaş 5,14 1,78 6,64
Bak Ambalaj 4,90 -1,41 -3,35
Balatacılar Balatacılık 0,37 0,00 12,12
Bantaş Ambalaj 1,52 -1,30 21,12
Banvit 10,28 2,09 -4,73
Baştaş Başkent Çimento 1,82 0,00 -9,90
Batı Çimento 2,27 0,89 -5,81
Batısöke Çimento 0,97 -3,96 -11,01
Bera Holding 1,74 -0,57 -15,53
Berkosan Yalıtım 1,84 1,66 1,66
Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 -0,68 -10,49
Beyaz Filo 3,90 -2,50 42,86
Bilici Yatırım 1,68 -1,18 23,53
Bim Mağazalar 77,75 1,44 -10,63
Birko Mensucat 0,27 8,00 -10,00
Birlik Mensucat 0,73 1,39 -37,61
Bizim Mağazaları 7,56 0,80 11,18
Bolu Çimento 3,05 -0,65 -11,08
Bomonti Elektrik 0,88 4,76 83,33
Borusan Mannesmann 9,85 1,44 26,28
Borusan Yat. Paz. 36,52 -0,16 -2,92
Bosch Fren Sistemleri 162,20 0,75 0,12
Bossa 4,34 0,93 3,23
Boyner Perakende Yat. 4,11 0,49 4,31
Brisa 7,16 -0,56 13,11
Burçelik 3,12 0,65 -2,80
Burçelik Vana 1,50 0,00 1,35
Bursa Çimento 4,48 -0,22 1,82
Carrefoursa 3,42 -2,29 -1,72
Coca Cola İçecek 31,08 0,06 0,65
Cosmos Yat. Holding 0,95 -1,04 -2,06
Credıtwest Faktorıng 1,12 3,70 7,69
Çelebi 67,00 -1,18 5,68
Çelik Halat 5,43 1,50 -9,50
Çemaş Döküm 0,73 -1,35 -3,95
Çemtaş 5,62 -0,35 -7,57
Çimbeton 30,00 -0,27 4,90
Çimentaş 16,75 0,84 31,89
Çimsa 6,66 -0,30 -11,79
Çuhadaroğlu Metal 1,95 1,56 9,55
Dagi Giyim 1,34 -1,47 8,06
Dagi Yatırım Holding 1,73 0,58 71,29
Dardanel 1,07 -1,83 -2,73
Datagate Bilgisayar 7,66 -1,54 78,97
Demısaş Döküm 3,10 -0,64 25,00
Denge Holding 3,31 -19,85 185,34
Deniz GMYO 3,06 0,00 0,66
Denizbank 16,10 3,94 -15,71
Denizli Cam 10,49 0,10 -8,94
Derimod 8,67 0,81 0,00
Desa Deri 2,03 11,54 17,34
Despec Bilgisayar 3,52 -2,49 7,32
Deva Holding 4,38 0,92 33,13
Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 1,47 -11,54
Ditaş Doğan 5,78 1,76 5,47
DO-CO 475,00 3,08 -0,79
Doğan Burda 2,68 -1,47 -10,96
Doğan Holding 1,13 -1,74 10,78
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 2,52 0,00
Doğusan 1,62 0,00 -32,78
Doğuş GMYO 2,20 1,38 4,27
Doğuş Otomotiv 4,58 1,33 5,53
Döktaş Dökümcülük 9,02 -0,11 10,67
Duran Doğan Basım 5,57 -3,47 9,22
Dyo Boya 3,00 2,04 3,45
Eczacıbaşı İlaç 2,70 -1,10 -1,10
Eczacıbaşı Yatırım 7,49 -0,93 4,03
Edip Gayrimenkul 0,69 -1,43 -10,39
Ege Endüstri 460,00 -0,13 33,72
Ege Gübre 23,98 -0,08 10,51
Ege Profil 13,41 0,90 51,18
Ege Seramik 3,46 2,37 3,28
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 -6,45 20,83
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00
Egeplast 4,00 -2,44 4,17
Ekiz Kimya 0,30 3,45 -9,09
Emek Elektrik 0,80 -1,23 -18,37
Eminiş Ambalaj 0,93 6,90 -20,51
Emlak Konut GMYO 1,48 -0,67 -1,33
Enerjisa Enerji 4,86 1,04 3,22
Enka İnşaat 4,69 -1,47 2,40
Erbosan 64,30 0,00 3,04
Ereğli Demir Çelik 8,86 -1,77 22,71
Ersu Gıda 0,84 2,44 -8,70
Escort Teknoloji 0,63 0,00 -17,11
Etiler Gıda 2,00 0,00 -6,10
Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 0,00 -2,82
Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69
Euro Yat. Ort. 0,62 1,64 -1,59
Euro Yatırım Holding 0,72 1,41 30,91
Fenerbahçe Futbol 7,50 4,90 8,38
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,91 -1,36 9,40
F-M İzmit Piston 15,88 -0,13 3,31
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,00 7,76 46,20
Ford Otosan 47,92 3,90 0,86
Formet Çelik Kapı 6,29 -4,70 395,28
Frigo Pak Gıda 1,84 -0,54 8,24
Galatasaray Sportif 1,26 -1,56 1,61
Garanti Bankası 7,98 -1,97 0,25
Garanti Faktoring 2,90 -3,65 46,46
Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -24,05
Gedik Y. Men. Değ. 3,59 -1,91 11,49
Gedik Yatırım Holding 3,10 1,64 31,91
Gediz Ambalaj 4,59 0,88 10,60
Gentaş 1,88 0,53 6,21
Gersan Elektrik 2,04 0,49 -16,40
Global Men. Değ. 0,52 0,00 10,64
Global Yat. Holding 3,13 -0,63 4,68
Good-Year 3,21 0,00 -6,69
Göltaş Çimento 10,01 -1,38 -19,47
Gözde Girişim 3,35 -1,47 25,47
GSD Denizcilik 1,42 2,90 23,48
GSD Holding 0,92 1,10 15,00
Gübre Fabrik. 2,72 0,00 -8,11
Güler Yat. Holding 1,10 0,00 2,80
Güneş Sigorta 1,43 -2,05 -4,67
Halk GMYO 0,73 -1,35 4,29
Halk Sigorta 1,10 -1,79 0,00
Hatay Tekstil 3,88 1,04 -1,77
Hedef Girişim 1,21 5,22 4,31
Hektaş 10,65 -0,84 14,89
HUB Girişim 2,23 1,36 18,62
Hürriyet Gzt. 0,80 -1,23 -13,98
ICBC Turkey Bank 3,68 -1,08 -25,35
İdealist Danışmanlık 29,30 2,95 171,30
İdealist GMYO 1,57 2,61 -3,68
İhlas Ev Aletleri 0,80 -3,61 142,42
İhlas Gayrimenkul 0,80 -2,44 -14,85
İhlas Gazetecilik 0,68 -2,86 11,48
İhlas Holding 0,37 2,78 15,62
İhlas Yayın Holding 0,49 -5,77 48,48
İndeks Bilgisayar 7,56 2,44 26,63
Info Yatırım 1,76 -3,30 70,87
İntema 7,25 -0,82 20,90
İpek Doğal Enerji 4,49 -1,54 -16,39
İskenderun Demir Çelik 7,17 -0,97 26,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA