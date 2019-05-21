21.05.2019 18:55
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Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,58 -1,86 -18,97
Acıpayam Selüloz 3,18 -1,24 -2,45
Adana Çimento (A) 6,22 -0,96 2,81
Adana Çimento (B) 4,43 -0,23 7,79
Adana Çimento (C) 1,01 -1,94 -28,37
Adel Kalemcilik 9,6 -2,04 -12,73
Adese Alışveriş Ticaret 1,41 -2,76 -39,74
Afyon Çimento 3,59 -0,55 -21,79
Ak Enerji 0,49 -3,92 -22,22
Akbank 5,63 -2,26 -4,33
Akçansa 6,45 0,47 -1,41
Akdenız Güvenlık Hız. 1,45 0,69 -27,86
Akfen GMYO 1,54 0,65 -6,67
Akın Tekstil 8,22 -0,96 -13,02
Akiş GMYO 2,06 -2,83 -19,53
Akmerkez GMYO 18,32 0,11 18,74
Aksa 8,07 -3 21,64
Aksa Enerji 2,24 -3,03 -16,42
Aksigorta 4,36 -2,24 38,88
Aksu Enerji 8,64 -1,26 11,92
Alarko Carrıer 32,34 -0,37 -17,84
Alarko GMYO 42,7 -1,97 -4,94
Alarko Holding 2,75 -3,51 41
Albaraka Türk 1,11 -6,72 -9,02
Alcatel Lucent Teletaş 5,01 0 -13,02
Alkim Kağıt 3,36 -1,75 -6,51
Alkim Kimya 25,18 0,24 16,89
Altınyağ 0,34 -2,86 -22,73
Altınyunus Çeşme 3,99 -0,25 -3,86
Anadolu Cam 2,78 -2,8 3,73
Anadolu Efes 17,9 0,45 -13,11
Anadolu Grubu Holding 10,16 -0,78 -0,78
Anadolu Hayat Emek. 5,03 -0,4 -11,67
Anadolu Isuzu 6,77 -4,65 9,55
Anadolu Sigorta 4,12 0 4,95
Anel Elektrik 1,56 -1,27 -3,7
Arçelik 15,36 -2,48 -2,72
Arena Bilgisayar 3,25 -2,11 -26,3
Armada Bilgisayar 10,19 -1,36 9,69
Arsan Tekstil 1,7 -1,73 4,94
Artı Yatırım Holding 0,94 -1,05 8,05
Aselsan 17,62 -1,01 -26,83
Aslan Çimento 22,8 -1,47 -19,03
Ata GMYO 3,84 0,26 -4,24
Atakule GMYO 0,94 -1,05 -28,56
Atlantis Yatırım Holding 0,4 2,56 122,22
Atlas Yat. Ort. 0,77 -3,75 -10,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,17 0,22 23,94
Avrasya GMYO 1,27 0 44,32
Avrasya Petrol ve Tur. 1,09 -1,8 0,93
Avrasya Stratejik GMYF 1.267,00 0,01 1,66
Avrupa Yatırım Holding 2,11 -7,05 -13,17
Ayen Enerji 2,24 -1,75 -4,68
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,64 0 15,49
Aygaz 8,46 -2,31 -14,93
Bagfaş 5,58 2,2 15,77
Bak Ambalaj 4,27 -2,73 -15,78
Balatacılar Balatacılık 0,27 0 -18,18
Bantaş Ambalaj 1,42 -2,74 13,15
Banvit 12,48 3,06 15,66
Baştaş Başkent Çimento 1,7 -3,41 -15,84
Batı Çimento 1,6 -1,23 -33,61
Batısöke Çimento 0,82 -1,2 -24,77
Bera Holding 1,82 0,55 -11,65
Berkosan Yalıtım 1,49 -1,97 -17,68
Beşiktaş Futbol Yat. 1,34 -1,47 -17,28
Beyaz Filo 2,74 -1,44 0,37
Bilici Yatırım 1,75 2,94 28,68
Bim Mağazalar 72,05 -2,24 -17,18
Birko Mensucat 0,24 0 -20
Birlik Mensucat 0,63 -3,08 -46,15
Bizim Mağazaları 6,5 -1,81 -4,41
Bolu Çimento 2,52 -2,33 -26,53
Bomonti Elektrik 0,82 -2,38 70,83
Borusan Mannesmann 7,69 -1,16 9,71
Borusan Yat. Paz. 32,96 -0,3 -9,02
Bosch Fren Sistemleri 146,8 -0,81 -3,91
Bossa 3,57 -4,29 -15,08
Boyner Perakende Yat. 4,74 0,64 20,3
Brisa 5,75 0 -9,16
Burçelik 2,72 -0,37 -15,26
Burçelik Vana 1,43 -1,38 -3,38
Bursa Çimento 3,83 -1,54 -12,95
Carrefoursa 2,76 -1,78 -20,69
Coca Cola İçecek 25,7 -1,91 -16,77
Cosmos Yat. Holding 1,09 -4,39 12,37
Credıtwest Faktorıng 0,96 -2,04 -7,69
Çelebi 78,15 -2,19 33,94
Çelik Halat 4,04 -2,42 -25,23
Çemaş Döküm 0,7 0 -7,89
Çemtaş 5,21 -0,76 -14,31
Çimbeton 25,02 -0,32 -12,52
Çimentaş 13,65 6,39 7,48
Çimsa 5,73 -2,39 -24,11
Çuhadaroğlu Metal 1,78 -2,2 0
Dagi Giyim 1,3 -2,26 4,84
Dagi Yatırım Holding 1,35 -4,26 33,66
Dardanel 0,99 -1 -10
Datagate Bilgisayar 5,2 -3,7 21,5
Demısaş Döküm 2,69 -2,18 8,47
Denge Holding 1,19 -5,56 2,59
Deniz GMYO 2,85 -2,73 -6,25
Denizbank 14,98 -0,6 -21,57
Denizli Cam 9,15 0,66 -20,57
Derimod 8,04 -2,55 -7,27
Desa Deri 2,52 -2,33 45,66
Despec Bilgisayar 3,24 0 -1,22
Deva Holding 5,28 1,15 60,49
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 0 -7,69
Ditaş Doğan 4,86 -1,62 -5,06
DO-CO 491 1,89 2,55
Doğan Burda 2,88 -1,71 -4,32
Doğan Holding 1,03 -0,96 10,6
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,98 -1,01 -19,67
Doğusan 1,09 -3,54 -49,64
Doğuş GMYO 2,55 -1,92 20,85
Doğuş Otomotiv 3,9 0,26 -10,14
Döktaş Dökümcülük 9,15 3,39 12,27
Duran Doğan Basım 3,98 -3,86 -21,96
Dyo Boya 2,83 -0,7 -2,41
Eczacıbaşı İlaç 2,23 -3,88 -8,06
Eczacıbaşı Yatırım 6,77 -1,17 -5,97
Edip Gayrimenkul 0,61 -3,17 -20,78
Ege Endüstri 431 4,43 38,52
Ege Gübre 22,92 0,35 10,8
Ege Profil 8,94 0,45 0,79
Ege Seramik 3,05 -0,65 -8,96
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 -3,57 12,5
Egeli&Co Yatırım Holding 0,1 -9,09 0
Egeplast 4 1,27 4,17
Ekiz Kimya 0,27 -3,57 -18,18
Emek Elektrik 0,72 0 -26,53
Eminiş Ambalaj 0,88 0 -24,79
Emlak Konut GMYO 1,13 -2,59 -24,67
Enerjisa Enerji 5,15 -0,96 9,38
Enka İnşaat 5,04 3,7 13,41
Erbosan 15,63 0 -4,03
Ereğli Demir Çelik 7,25 -2,42 18,82
Ersu Gıda 0,82 -1,2 -10,87
Escort Teknoloji 0,72 1,41 -5,26
Etiler Gıda 1,31 -2,96 -38,5
Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0 0
Euro Trend Yat. Ort. 0,62 0 -3,13
Euro Yat. Ort. 0,64 1,59 1,59
Euro Yatırım Holding 1,08 0,93 96,36
Fenerbahçe Futbol 6,79 -2,3 -1,88
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,62 3,56 -1,5
F-M İzmit Piston 15,2 0,07 -1,11
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,58 0,13 121,64
Ford Otosan 50,45 -1,08 6,19
Formet Çelik Kapı 5,4 0,19 325,2
Frigo Pak Gıda 2,6 4 52,94
Galatasaray Sportif 1,37 -11,04 10,48
Garanti Bankası 7,31 -2,66 -8,17
Garanti Faktoring 2,46 -3,15 24,24
Garanti Yat. Ort. 0,62 0 -21,52
Gedik Y. Men. Değ. 3,51 -1,13 9,01
Gedik Yatırım Holding 2,65 -0,38 12,77
Gediz Ambalaj 4,69 0 13,01
Gentaş 1,43 -4,67 -19,21
Gersan Elektrik 1,81 -2,69 -25,83
Global Men. Değ. 0,43 2,38 -8,51
Global Yat. Holding 2,68 0 -10,37
Good-Year 2,57 -2,28 -25,29
Göltaş Çimento 10,21 0,79 -17,86
Gözde Girişim 2,73 -3,19 2,25
GSD Denizcilik 1,3 -2,26 13,04
GSD Holding 0,86 0 7,5
Gübre Fabrik. 2,39 -2,05 -19,26
Güler Yat. Holding 1,04 -0,95 -2,8
Güneş Sigorta 1 -0,99 -33,33
Halk GMYO 0,69 -4,17 -0,83
Halk Sigorta 1,03 0 -6,36
Hatay Tekstil 4,02 -0,5 1,77
Hedef Girişim 1,17 -0,85 0,86
Hektaş 11,27 -2,68 21,57
HUB Girişim 2,48 -1,59 31,91
Hürriyet Gzt. 0,69 -2,82 -25,81
ICBC Turkey Bank 2,9 -2,03 -41,18
İdealist Danışmanlık 16,8 4,28 55,56
İdealist GMYO 1,68 -1,75 3,07
İhlas Ev Aletleri 0,89 -1,11 169,7
İhlas Gayrimenkul 0,85 -3,41 -9,53
İhlas Gazetecilik 1,84 -2,65 201,64
İhlas Holding 0,4 -2,44 25
İhlas Yayın Holding 0,54 -1,82 63,64
İndeks Bilgisayar 6,45 0,62 8,04
Info Yatırım 1,93 0,52 87,38
İntema 6,63 -1,63 10,56
İpek Doğal Enerji 5,05 -0,59 -5,96
İskenderun Demir Çelik 5,7 -1,38 21,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA