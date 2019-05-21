Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,58
|-1,86
|-18,97
|Acıpayam Selüloz
|3,18
|-1,24
|-2,45
|Adana Çimento (A)
|6,22
|-0,96
|2,81
|Adana Çimento (B)
|4,43
|-0,23
|7,79
|Adana Çimento (C)
|1,01
|-1,94
|-28,37
|Adel Kalemcilik
|9,6
|-2,04
|-12,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,41
|-2,76
|-39,74
|Afyon Çimento
|3,59
|-0,55
|-21,79
|Ak Enerji
|0,49
|-3,92
|-22,22
|Akbank
|5,63
|-2,26
|-4,33
|Akçansa
|6,45
|0,47
|-1,41
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,45
|0,69
|-27,86
|Akfen GMYO
|1,54
|0,65
|-6,67
|Akın Tekstil
|8,22
|-0,96
|-13,02
|Akiş GMYO
|2,06
|-2,83
|-19,53
|Akmerkez GMYO
|18,32
|0,11
|18,74
|Aksa
|8,07
|-3
|21,64
|Aksa Enerji
|2,24
|-3,03
|-16,42
|Aksigorta
|4,36
|-2,24
|38,88
|Aksu Enerji
|8,64
|-1,26
|11,92
|Alarko Carrıer
|32,34
|-0,37
|-17,84
|Alarko GMYO
|42,7
|-1,97
|-4,94
|Alarko Holding
|2,75
|-3,51
|41
|Albaraka Türk
|1,11
|-6,72
|-9,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,01
|0
|-13,02
|Alkim Kağıt
|3,36
|-1,75
|-6,51
|Alkim Kimya
|25,18
|0,24
|16,89
|Altınyağ
|0,34
|-2,86
|-22,73
|Altınyunus Çeşme
|3,99
|-0,25
|-3,86
|Anadolu Cam
|2,78
|-2,8
|3,73
|Anadolu Efes
|17,9
|0,45
|-13,11
|Anadolu Grubu Holding
|10,16
|-0,78
|-0,78
|Anadolu Hayat Emek.
|5,03
|-0,4
|-11,67
|Anadolu Isuzu
|6,77
|-4,65
|9,55
|Anadolu Sigorta
|4,12
|0
|4,95
|Anel Elektrik
|1,56
|-1,27
|-3,7
|Arçelik
|15,36
|-2,48
|-2,72
|Arena Bilgisayar
|3,25
|-2,11
|-26,3
|Armada Bilgisayar
|10,19
|-1,36
|9,69
|Arsan Tekstil
|1,7
|-1,73
|4,94
|Artı Yatırım Holding
|0,94
|-1,05
|8,05
|Aselsan
|17,62
|-1,01
|-26,83
|Aslan Çimento
|22,8
|-1,47
|-19,03
|Ata GMYO
|3,84
|0,26
|-4,24
|Atakule GMYO
|0,94
|-1,05
|-28,56
|Atlantis Yatırım Holding
|0,4
|2,56
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,77
|-3,75
|-10,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,17
|0,22
|23,94
|Avrasya GMYO
|1,27
|0
|44,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,09
|-1,8
|0,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.267,00
|0,01
|1,66
|Avrupa Yatırım Holding
|2,11
|-7,05
|-13,17
|Ayen Enerji
|2,24
|-1,75
|-4,68
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,64
|0
|15,49
|Aygaz
|8,46
|-2,31
|-14,93
|Bagfaş
|5,58
|2,2
|15,77
|Bak Ambalaj
|4,27
|-2,73
|-15,78
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|0
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,42
|-2,74
|13,15
|Banvit
|12,48
|3,06
|15,66
|Baştaş Başkent Çimento
|1,7
|-3,41
|-15,84
|Batı Çimento
|1,6
|-1,23
|-33,61
|Batısöke Çimento
|0,82
|-1,2
|-24,77
|Bera Holding
|1,82
|0,55
|-11,65
|Berkosan Yalıtım
|1,49
|-1,97
|-17,68
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,34
|-1,47
|-17,28
|Beyaz Filo
|2,74
|-1,44
|0,37
|Bilici Yatırım
|1,75
|2,94
|28,68
|Bim Mağazalar
|72,05
|-2,24
|-17,18
|Birko Mensucat
|0,24
|0
|-20
|Birlik Mensucat
|0,63
|-3,08
|-46,15
|Bizim Mağazaları
|6,5
|-1,81
|-4,41
|Bolu Çimento
|2,52
|-2,33
|-26,53
|Bomonti Elektrik
|0,82
|-2,38
|70,83
|Borusan Mannesmann
|7,69
|-1,16
|9,71
|Borusan Yat. Paz.
|32,96
|-0,3
|-9,02
|Bosch Fren Sistemleri
|146,8
|-0,81
|-3,91
|Bossa
|3,57
|-4,29
|-15,08
|Boyner Perakende Yat.
|4,74
|0,64
|20,3
|Brisa
|5,75
|0
|-9,16
|Burçelik
|2,72
|-0,37
|-15,26
|Burçelik Vana
|1,43
|-1,38
|-3,38
|Bursa Çimento
|3,83
|-1,54
|-12,95
|Carrefoursa
|2,76
|-1,78
|-20,69
|Coca Cola İçecek
|25,7
|-1,91
|-16,77
|Cosmos Yat. Holding
|1,09
|-4,39
|12,37
|Credıtwest Faktorıng
|0,96
|-2,04
|-7,69
|Çelebi
|78,15
|-2,19
|33,94
|Çelik Halat
|4,04
|-2,42
|-25,23
|Çemaş Döküm
|0,7
|0
|-7,89
|Çemtaş
|5,21
|-0,76
|-14,31
|Çimbeton
|25,02
|-0,32
|-12,52
|Çimentaş
|13,65
|6,39
|7,48
|Çimsa
|5,73
|-2,39
|-24,11
|Çuhadaroğlu Metal
|1,78
|-2,2
|0
|Dagi Giyim
|1,3
|-2,26
|4,84
|Dagi Yatırım Holding
|1,35
|-4,26
|33,66
|Dardanel
|0,99
|-1
|-10
|Datagate Bilgisayar
|5,2
|-3,7
|21,5
|Demısaş Döküm
|2,69
|-2,18
|8,47
|Denge Holding
|1,19
|-5,56
|2,59
|Deniz GMYO
|2,85
|-2,73
|-6,25
|Denizbank
|14,98
|-0,6
|-21,57
|Denizli Cam
|9,15
|0,66
|-20,57
|Derimod
|8,04
|-2,55
|-7,27
|Desa Deri
|2,52
|-2,33
|45,66
|Despec Bilgisayar
|3,24
|0
|-1,22
|Deva Holding
|5,28
|1,15
|60,49
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|0
|-7,69
|Ditaş Doğan
|4,86
|-1,62
|-5,06
|DO-CO
|491
|1,89
|2,55
|Doğan Burda
|2,88
|-1,71
|-4,32
|Doğan Holding
|1,03
|-0,96
|10,6
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|-1,01
|-19,67
|Doğusan
|1,09
|-3,54
|-49,64
|Doğuş GMYO
|2,55
|-1,92
|20,85
|Doğuş Otomotiv
|3,9
|0,26
|-10,14
|Döktaş Dökümcülük
|9,15
|3,39
|12,27
|Duran Doğan Basım
|3,98
|-3,86
|-21,96
|Dyo Boya
|2,83
|-0,7
|-2,41
|Eczacıbaşı İlaç
|2,23
|-3,88
|-8,06
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,77
|-1,17
|-5,97
|Edip Gayrimenkul
|0,61
|-3,17
|-20,78
|Ege Endüstri
|431
|4,43
|38,52
|Ege Gübre
|22,92
|0,35
|10,8
|Ege Profil
|8,94
|0,45
|0,79
|Ege Seramik
|3,05
|-0,65
|-8,96
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|-3,57
|12,5
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,1
|-9,09
|0
|Egeplast
|4
|1,27
|4,17
|Ekiz Kimya
|0,27
|-3,57
|-18,18
|Emek Elektrik
|0,72
|0
|-26,53
|Eminiş Ambalaj
|0,88
|0
|-24,79
|Emlak Konut GMYO
|1,13
|-2,59
|-24,67
|Enerjisa Enerji
|5,15
|-0,96
|9,38
|Enka İnşaat
|5,04
|3,7
|13,41
|Erbosan
|15,63
|0
|-4,03
|Ereğli Demir Çelik
|7,25
|-2,42
|18,82
|Ersu Gıda
|0,82
|-1,2
|-10,87
|Escort Teknoloji
|0,72
|1,41
|-5,26
|Etiler Gıda
|1,31
|-2,96
|-38,5
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|0
|0
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|0
|-3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,64
|1,59
|1,59
|Euro Yatırım Holding
|1,08
|0,93
|96,36
|Fenerbahçe Futbol
|6,79
|-2,3
|-1,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,62
|3,56
|-1,5
|F-M İzmit Piston
|15,2
|0,07
|-1,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,58
|0,13
|121,64
|Ford Otosan
|50,45
|-1,08
|6,19
|Formet Çelik Kapı
|5,4
|0,19
|325,2
|Frigo Pak Gıda
|2,6
|4
|52,94
|Galatasaray Sportif
|1,37
|-11,04
|10,48
|Garanti Bankası
|7,31
|-2,66
|-8,17
|Garanti Faktoring
|2,46
|-3,15
|24,24
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|0
|-21,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,51
|-1,13
|9,01
|Gedik Yatırım Holding
|2,65
|-0,38
|12,77
|Gediz Ambalaj
|4,69
|0
|13,01
|Gentaş
|1,43
|-4,67
|-19,21
|Gersan Elektrik
|1,81
|-2,69
|-25,83
|Global Men. Değ.
|0,43
|2,38
|-8,51
|Global Yat. Holding
|2,68
|0
|-10,37
|Good-Year
|2,57
|-2,28
|-25,29
|Göltaş Çimento
|10,21
|0,79
|-17,86
|Gözde Girişim
|2,73
|-3,19
|2,25
|GSD Denizcilik
|1,3
|-2,26
|13,04
|GSD Holding
|0,86
|0
|7,5
|Gübre Fabrik.
|2,39
|-2,05
|-19,26
|Güler Yat. Holding
|1,04
|-0,95
|-2,8
|Güneş Sigorta
|1
|-0,99
|-33,33
|Halk GMYO
|0,69
|-4,17
|-0,83
|Halk Sigorta
|1,03
|0
|-6,36
|Hatay Tekstil
|4,02
|-0,5
|1,77
|Hedef Girişim
|1,17
|-0,85
|0,86
|Hektaş
|11,27
|-2,68
|21,57
|HUB Girişim
|2,48
|-1,59
|31,91
|Hürriyet Gzt.
|0,69
|-2,82
|-25,81
|ICBC Turkey Bank
|2,9
|-2,03
|-41,18
|İdealist Danışmanlık
|16,8
|4,28
|55,56
|İdealist GMYO
|1,68
|-1,75
|3,07
|İhlas Ev Aletleri
|0,89
|-1,11
|169,7
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|-3,41
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|1,84
|-2,65
|201,64
|İhlas Holding
|0,4
|-2,44
|25
|İhlas Yayın Holding
|0,54
|-1,82
|63,64
|İndeks Bilgisayar
|6,45
|0,62
|8,04
|Info Yatırım
|1,93
|0,52
|87,38
|İntema
|6,63
|-1,63
|10,56
|İpek Doğal Enerji
|5,05
|-0,59
|-5,96
|İskenderun Demir Çelik
|5,7
|-1,38
|21,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA