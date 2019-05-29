29.05.2019 18:39
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 -0,61 -16,92
Acıpayam Selüloz 3,28 -0,91 0,61
Adana Çimento (A) 6,31 -0,63 4,30
Adana Çimento (B) 4,42 -1,34 7,54
Adana Çimento (C) 1,01 -0,98 -28,37
Adel Kalemcilik 9,23 -0,22 -16,09
Adese Alışveriş Ticaret 0,87 -6,45 -62,82
Afyon Çimento 3,50 -1,41 -23,75
Ak Enerji 0,48 -2,04 -23,81
Akbank 5,73 0,00 -2,63
Akçansa 6,26 -0,32 -4,31
Akdenız Güvenlık Hız. 1,27 -3,05 -36,82
Akfen GMYO 1,52 -1,30 -7,88
Akın Tekstil 8,43 0,84 -10,79
Akiş GMYO 2,18 2,35 -9,59
Akmerkez GMYO 18,30 0,05 18,61
Aksa 8,48 0,24 27,82
Aksa Enerji 2,18 0,46 -18,66
Aksigorta 4,36 -0,91 38,88
Aksu Enerji 7,52 0,00 -2,59
Alarko Carrıer 30,30 -1,43 -23,02
Alarko GMYO 40,20 -0,15 -4,79
Alarko Holding 2,68 0,37 37,42
Albaraka Türk 1,09 -1,80 -10,66
Alcatel Lucent Teletaş 5,08 -3,97 -11,81
Alkim Kağıt 3,52 2,62 -2,06
Alkim Kimya 24,68 -0,32 14,57
Altınyağ 0,34 -2,86 -22,73
Altınyunus Çeşme 3,93 0,00 -5,30
Anadolu Cam 2,70 -3,23 0,75
Anadolu Efes 18,60 0,70 -9,71
Anadolu Grubu Holding 9,30 1,86 -9,18
Anadolu Hayat Emek. 5,10 5,37 -10,44
Anadolu Isuzu 6,57 -1,20 6,31
Anadolu Sigorta 3,95 2,86 0,62
Anel Elektrik 1,60 0,00 -1,23
Arçelik 16,86 3,56 6,78
Arena Bilgisayar 3,17 3,93 -28,12
Armada Bilgisayar 9,64 -4,65 3,77
Arsan Tekstil 1,69 -0,59 4,32
Artı Yatırım Holding 0,98 0,00 12,64
Aselsan 17,37 0,00 -27,87
Aslan Çimento 22,16 -0,54 -21,31
Ata GMYO 3,83 0,52 -4,49
Atakule GMYO 0,93 1,09 -29,32
Atlantis Yatırım Holding 0,40 -2,44 122,22
Atlas Yat. Ort. 0,75 -1,32 -12,79
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,16 -0,22 23,80
Avrasya GMYO 1,30 2,36 47,73
Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 0,00 5,56
Avrasya Stratejik GMYF 1.267,90 0,02 1,73
Avrupa Yatırım Holding 2,41 2,99 -0,82
Ayen Enerji 2,18 -0,46 -7,23
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,64 5,13 19,24
Aygaz 8,65 0,35 -13,02
Bagfaş 5,33 -1,48 10,58
Bak Ambalaj 4,50 -3,02 -11,24
Balatacılar Balatacılık 0,27 0,00 -18,18
Bantaş Ambalaj 1,37 -2,14 9,16
Banvit 13,80 2,15 27,90
Baştaş Başkent Çimento 1,70 -0,58 -15,84
Batı Çimento 1,54 1,32 -36,10
Batısöke Çimento 0,80 -1,23 -26,61
Bera Holding 1,71 -0,58 -16,99
Berkosan Yalıtım 1,43 -0,69 -20,99
Beşiktaş Futbol Yat. 1,36 2,26 -16,05
Beyaz Filo 2,76 0,00 1,10
Bilici Yatırım 1,58 -0,63 24,94
Bim Mağazalar 76,80 2,40 -11,72
Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00
Birlik Mensucat 0,62 -1,59 -47,01
Bizim Mağazaları 6,43 -0,62 -5,44
Bolu Çimento 2,38 -0,42 -30,61
Bomonti Elektrik 0,84 0,00 75,00
Borusan Mannesmann 7,38 -0,14 5,29
Borusan Yat. Paz. 32,84 -0,85 -9,35
Bosch Fren Sistemleri 148,30 1,92 -2,93
Bossa 3,36 -0,88 -20,08
Boyner Perakende Yat. 4,65 0,65 18,02
Brisa 5,58 -0,89 -11,85
Burçelik 2,68 0,00 -16,51
Burçelik Vana 1,43 0,00 -3,38
Bursa Çimento 3,65 -1,08 -17,05
Carrefoursa 2,65 -0,75 -23,85
Coca Cola İçecek 27,10 0,30 -12,24
Cosmos Yat. Holding 1,10 13,40
Credıtwest Faktorıng 0,98 -2,00 -5,77
Çelebi 79,25 0,19 35,83
Çelik Halat 3,92 -2,97 -27,45
Çemaş Döküm 0,68 -1,45 -10,53
Çemtaş 4,70 -2,69 -22,70
Çimbeton 24,66 -0,64 -13,78
Çimentaş 14,60 6,88 14,96
Çimsa 5,67 -2,41 -24,90
Çuhadaroğlu Metal 1,75 -0,57 -1,69
Dagi Giyim 1,36 1,49 9,68
Dagi Yatırım Holding 1,49 7,97 47,52
Dardanel 0,96 -2,04 -12,73
Datagate Bilgisayar 5,90 7,47 37,85
Demısaş Döküm 2,54 0,40 10,55
Denge Holding 1,25 0,00 7,76
Deniz GMYO 2,91 0,00 -4,28
Denizbank 15,49 -1,09 -18,90
Denizli Cam 8,60 -4,02 -25,35
Derimod 8,16 -0,37 -5,88
Desa Deri 2,39 -2,45 38,15
Despec Bilgisayar 2,78 4,51 1,78
Deva Holding 5,41 -0,55 64,44
Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 0,00 -10,26
Ditaş Doğan 4,92 -2,77 -3,89
DO-CO 498,00 -0,14 4,01
Doğan Burda 3,22 -4,45 6,98
Doğan Holding 1,04 -1,89 11,67
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 -2,08 -22,95
Doğusan 1,09 -4,39 -49,64
Doğuş GMYO 2,64 1,54 25,12
Doğuş Otomotiv 3,91 2,09 -9,91
Döktaş Dökümcülük 11,64 20,00 42,82
Duran Doğan Basım 4,05 -1,94 -20,59
Dyo Boya 2,77 -0,72 -4,48
Eczacıbaşı İlaç 2,26 -0,88 -6,82
Eczacıbaşı Yatırım 5,80 -0,17 -9,41
Edip Gayrimenkul 0,59 0,00 -23,38
Ege Endüstri 438,00 0,69 40,77
Ege Gübre 22,24 0,36 7,51
Ege Profil 9,04 0,00 1,92
Ege Seramik 2,65 0,76 -10,51
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 3,85 12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00
Egeplast 4,17 1,96 8,59
Ekiz Kimya 0,27 0,00 -18,18
Emek Elektrik 0,71 -1,39 -27,55
Eminiş Ambalaj 0,91 0,00 -22,22
Emlak Konut GMYO 1,08 -3,57 -28,00
Enerjisa Enerji 5,19 -0,38 10,23
Enka İnşaat 5,15 0,00 15,88
Erbosan 14,76 0,14 -2,92
Ereğli Demir Çelik 7,25 1,12 18,82
Ersu Gıda 0,82 0,00 -10,87
Escort Teknoloji 0,68 -1,45 -10,53
Etiler Gıda 1,15 0,88 -46,01
Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 0,00
Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69
Euro Yat. Ort. 0,63 1,61 0,00
Euro Yatırım Holding 1,30 2,36 136,36
Fenerbahçe Futbol 7,09 -0,98 2,46
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 0,74 2,26
F-M İzmit Piston 15,11 -0,33 -1,70
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,46 -0,13 118,13
Ford Otosan 53,20 -0,37 11,98
Formet Çelik Kapı 5,18 -0,96 307,87
Frigo Pak Gıda 2,50 0,40 47,06
Galatasaray Sportif 1,44 8,27 16,13
Garanti Bankası 7,47 -0,93 -6,16
Garanti Faktoring 2,83 -1,39 42,93
Garanti Yat. Ort. 0,60 -0,08 -21,58
Gedik Y. Men. Değ. 3,38 0,90 10,70
Gedik Yatırım Holding 2,63 1,15 11,91
Gediz Ambalaj 4,56 -0,22 12,75
Gentaş 1,55 6,16 -12,43
Gersan Elektrik 1,76 -1,12 -27,88
Global Men. Değ. 0,45 0,00 -4,26
Global Yat. Holding 2,71 -1,09 -9,36
Good-Year 2,49 -0,40 -24,96
Göltaş Çimento 9,47 -1,25 -23,81
Gözde Girişim 2,72 0,00 1,87
GSD Denizcilik 1,37 0,74 19,13
GSD Holding 0,83 0,00 3,75
Gübre Fabrik. 2,36 -1,67 -20,27
Güler Yat. Holding 1,04 -0,95 -2,80
Güneş Sigorta 0,96 0,00 -36,00
Halk GMYO 0,71 1,43 2,04
Halk Sigorta 0,90 -4,26 1,98
Hatay Tekstil 4,15 0,48 5,06
Hedef Girişim 1,15 0,00 -0,86
Hektaş 11,34 -1,39 22,33
HUB Girişim 2,43 -0,82 29,26
Hürriyet Gzt. 0,70 2,94 -24,73
ICBC Turkey Bank 2,78 2,58 -43,61
İdealist Danışmanlık 11,33 0,00 4,91
İdealist GMYO 1,71 0,00 4,91
İhlas Ev Aletleri 1,07 -0,93 224,24
İhlas Gayrimenkul 0,82 -1,20 -12,72
İhlas Gazetecilik 1,82 -5,21 198,36
İhlas Holding 0,41 0,00 28,12
İhlas Yayın Holding 0,55 -1,79 66,67
İndeks Bilgisayar 6,21 1,14 11,52
Info Yatırım 2,09 -5,00 102,91
İntema 7,00 1,60 16,73
İpek Doğal Enerji 4,53 -2,58 -15,64
İskenderun Demir Çelik 6,17 0,33 31,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA