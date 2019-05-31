31.05.2019 18:34
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,60 -1,23 -17,95
Acıpayam Selüloz 3,26 -1,21 0,00
Adana Çimento (A) 6,44 1,42 6,45
Adana Çimento (B) 4,48 0,67 9,00
Adana Çimento (C) 1,06 2,91 -24,82
Adel Kalemcilik 9,45 0,21 -14,09
Adese Alışveriş Ticaret 0,89 -2,20 -61,97
Afyon Çimento 3,63 1,68 -20,92
Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05
Akbank 5,98 1,01 1,62
Akçansa 6,28 -0,63 -4,01
Akdenız Güvenlık Hız. 1,30 0,78 -35,32
Akfen GMYO 1,51 -1,31 -8,48
Akın Tekstil 8,46 0,24 -10,48
Akiş GMYO 2,20 0,92 -8,76
Akmerkez GMYO 18,45 -0,05 19,58
Aksa 8,58 1,06 29,32
Aksa Enerji 2,29 1,78 -14,55
Aksigorta 4,41 0,46 40,47
Aksu Enerji 7,93 2,45 2,72
Alarko Carrıer 33,60 7,76 -14,63
Alarko GMYO 41,98 3,14 -0,58
Alarko Holding 2,86 4,76 46,64
Albaraka Türk 1,11 0,00 -9,02
Alcatel Lucent Teletaş 6,32 19,92 9,72
Alkim Kağıt 3,64 2,25 1,28
Alkim Kimya 24,80 -0,24 15,13
Altınyağ 0,35 6,06 -20,45
Altınyunus Çeşme 3,90 -1,02 -6,02
Anadolu Cam 2,70 1,12 5,27
Anadolu Efes 19,25 -0,33 -4,10
Anadolu Grubu Holding 10,00 1,01 -2,34
Anadolu Hayat Emek. 5,14 0,39 -9,74
Anadolu Isuzu 6,80 1,95 10,03
Anadolu Sigorta 3,97 -0,25 1,13
Anel Elektrik 1,65 1,85 1,85
Arçelik 17,42 1,40 10,32
Arena Bilgisayar 3,19 -1,54 -27,66
Armada Bilgisayar 9,87 1,02 6,24
Arsan Tekstil 1,73 0,58 6,79
Artı Yatırım Holding 1,00 0,00 14,94
Aselsan 18,28 1,39 -24,09
Aslan Çimento 22,64 0,35 -19,60
Ata GMYO 3,83 0,26 -4,49
Atakule GMYO 0,93 -1,06 -29,32
Atlantis Yatırım Holding 0,41 2,50 127,78
Atlas Yat. Ort. 0,77 2,67 -10,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,24 -0,65 24,88
Avrasya GMYO 1,41 0,00 60,23
Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 -0,86 6,48
Avrasya Stratejik GMYF 1.268,10 0,01 1,75
Avrupa Yatırım Holding 2,57 2,39 5,76
Ayen Enerji 2,23 0,45 -5,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,65 0,61 19,97
Aygaz 8,86 -0,56 -10,90
Bagfaş 5,50 0,92 14,11
Bak Ambalaj 4,51 0,89 -11,05
Balatacılar Balatacılık 0,27 0,00 -18,18
Bantaş Ambalaj 1,50 2,04 19,52
Banvit 13,90 1,61 28,82
Baştaş Başkent Çimento 1,81 1,12 -10,40
Batı Çimento 1,60 0,00 -33,61
Batısöke Çimento 0,83 1,22 -23,85
Bera Holding 1,84 3,95 -10,68
Berkosan Yalıtım 1,46 0,00 -19,34
Beşiktaş Futbol Yat. 1,38 -1,43 -14,81
Beyaz Filo 2,78 -0,71 1,83
Bilici Yatırım 1,63 1,87 28,90
Bim Mağazalar 79,70 0,19 -8,39
Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00
Birlik Mensucat 0,64 1,59 -45,30
Bizim Mağazaları 6,69 3,88 -1,62
Bolu Çimento 2,41 0,00 -29,74
Bomonti Elektrik 0,86 1,18 79,17
Borusan Mannesmann 7,60 0,26 8,43
Borusan Yat. Paz. 33,08 0,24 -8,69
Bosch Fren Sistemleri 149,50 -0,53 -2,14
Bossa 3,45 0,88 -17,94
Boyner Perakende Yat. 4,79 0,63 21,57
Brisa 5,61 -0,71 -11,37
Burçelik 2,69 -0,37 -16,20
Burçelik Vana 1,46 0,69 -1,35
Bursa Çimento 3,74 1,36 -15,00
Carrefoursa 2,74 0,74 -21,26
Ceo Event Medya 5,05
Coca Cola İçecek 27,22 2,56 -7,93
Cosmos Yat. Holding 1,06 -1,85 9,28
Credıtwest Faktorıng 1,02 0,99 -1,92
Çelebi 82,70 3,31 41,74
Çelik Halat 3,97 -0,50 -26,52
Çemaş Döküm 0,70 1,45 -7,89
Çemtaş 4,82 0,84 -20,72
Çimbeton 25,00 -0,56 -12,59
Çimentaş 15,14 1,68 19,21
Çimsa 5,83 0,69 -22,78
Çuhadaroğlu Metal 1,80 0,56 1,12
Dagi Giyim 1,36 0,00 9,68
Dagi Yatırım Holding 1,49 1,36 47,52
Dardanel 0,98 1,03 -10,91
Datagate Bilgisayar 5,64 -2,25 31,78
Demısaş Döküm 2,58 0,39 12,29
Denge Holding 1,59 19,55 37,07
Deniz GMYO 2,91 -2,02 -4,28
Denizbank 16,06 -4,40 -15,92
Denizli Cam 8,73 -0,57 -24,22
Derimod 8,19 0,74 -5,54
Desa Deri 2,52 0,00 45,66
Despec Bilgisayar 2,69 -1,82 -1,52
Deva Holding 5,43 0,74 65,05
Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -1,35 -6,41
Ditaş Doğan 5,26 5,20 2,76
DO-CO 488,00 -0,49 1,92
Doğan Burda 3,30 1,85 9,63
Doğan Holding 1,07 0,00 14,89
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,96 1,05 -21,31
Doğusan 1,08 -1,82 -50,10
Doğuş GMYO 2,80 4,48 32,70
Doğuş Otomotiv 3,97 0,51 -8,53
Döktaş Dökümcülük 12,62 -0,79 54,85
Duran Doğan Basım 4,38 3,79 -14,12
Dyo Boya 2,88 2,86 -0,69
Eczacıbaşı İlaç 2,31 0,43 -4,76
Eczacıbaşı Yatırım 5,85 0,00 -8,63
Edip Gayrimenkul 0,61 0,00 -20,78
Ege Endüstri 443,80 0,79 42,64
Ege Gübre 22,30 -0,36 7,80
Ege Profil 9,23 0,00 4,06
Ege Seramik 2,76 0,73 -6,79
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 0,00 8,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00
Egeplast 4,19 0,48 9,11
Ekiz Kimya 0,27 0,00 -18,18
Emek Elektrik 0,72 -1,37 -26,53
Eminiş Ambalaj 0,88 -4,35 -24,79
Emlak Konut GMYO 1,14 4,81 -21,74
Enerjisa Enerji 5,35 1,52 13,63
Enka İnşaat 5,30 1,15 19,26
Erbosan 15,00 0,47 -1,34
Ereğli Demir Çelik 7,25 -1,23 18,82
Ersu Gıda 0,83 0,00 -9,78
Escort Teknoloji 0,69 1,47 -9,21
Etiler Gıda 1,16 -2,52 -45,54
Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 1,43 0,00
Euro Trend Yat. Ort. 0,61 1,67 -4,69
Euro Yat. Ort. 0,61 0,00 -3,17
Euro Yatırım Holding 1,40 6,87 154,55
Fenerbahçe Futbol 7,12 -0,14 2,89
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,68 -1,83 0,75
F-M İzmit Piston 15,40 0,39 0,19
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,50 2,74 119,30
Ford Otosan 55,05 0,36 15,87
Formet Çelik Kapı 5,08 -0,39 300,00
Frigo Pak Gıda 2,11 -14,92 24,12
Galatasaray Sportif 1,41 -6,00 13,71
Garanti Bankası 7,93 0,25 -0,38
Garanti Faktoring 2,86 0,70 44,44
Garanti Yat. Ort. 0,61 1,67 -20,28
Gedik Y. Men. Değ. 3,50 -0,57 14,63
Gedik Yatırım Holding 2,74 1,48 16,60
Gediz Ambalaj 4,61 0,22 13,99
Gentaş 1,52 4,28 -9,27
Gersan Elektrik 1,81 -1,09 -25,83
Global Men. Değ. 0,44 0,00 -6,38
Global Yat. Holding 2,79 -0,36 -6,69
Good-Year 2,52 0,40 -24,06
Göltaş Çimento 9,83 0,72 -20,92
Gözde Girişim 2,79 0,00 4,49
GSD Denizcilik 1,41 2,17 22,61
GSD Holding 0,81 -1,22 1,25
Gübre Fabrik. 2,47 1,23 -16,55
Güler Yat. Holding 1,06 0,00 -0,93
Güneş Sigorta 0,99 0,00 -34,00
Halk GMYO 0,72 -1,37 3,48
Halk Sigorta 0,89 -3,26 0,85
Hatay Tekstil 4,15 -0,24 5,06
Hedef Girişim 1,15 0,00 -0,86
Hektaş 11,64 0,87 25,57
HUB Girişim 2,72 6,25 44,68
Hürriyet Gzt. 0,70 -2,78 -24,73
ICBC Turkey Bank 3,32 3,43 -32,66
İdealist Danışmanlık 11,35 -0,35 5,09
İdealist GMYO 1,76 1,15 7,98
İhlas Ev Aletleri 1,09 2,83 230,30
İhlas Gayrimenkul 0,83 0,00 -11,66
İhlas Gazetecilik 1,76 0,57 188,52
İhlas Holding 0,42 0,00 31,25
İhlas Yayın Holding 0,55 0,00 66,67
İndeks Bilgisayar 6,31 0,64 13,31
Info Yatırım 2,15 2,38 108,74
İntema 6,82 -0,58 13,73
İpek Doğal Enerji 4,70 -0,63 -12,48
İskenderun Demir Çelik 6,15 -2,07 31,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi