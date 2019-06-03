Borsada günlük işlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,60 0,00 -17,95 Acıpayam Selüloz 3,28 0,61 0,61 Adana Çimento (A) 6,44 0,00 6,45 Adana Çimento (B) 4,53 1,12 10,22 Adana Çimento (C) 1,05 -0,94 -25,53 Adel Kalemcilik 9,41 -0,42 -14,45 Adese Alışveriş Ticaret 0,90 1,12 -61,54 Afyon Çimento 3,64 0,28 -20,70 Ak Enerji 0,51 0,00 -19,05 Akbank 5,94 -0,67 0,94 Akçansa 6,25 -0,48 -4,47 Akdenız Güvenlık Hız. 1,29 -0,77 -35,82 Akfen GMYO 1,52 0,66 -7,88 Akın Tekstil 8,45 -0,12 -10,58 Akiş GMYO 2,20 0,00 -8,76 Akmerkez GMYO 18,45 0,00 19,58 Aksa 8,60 0,23 29,62 Aksa Enerji 2,35 2,62 -12,31 Aksigorta 4,48 1,59 42,70 Aksu Enerji 7,97 0,50 3,24 Alarko Carrıer 32,80 -2,38 -16,67 Alarko GMYO 41,84 -0,33 -0,91 Alarko Holding 2,84 -0,70 45,62 Albaraka Türk 1,10 -0,90 -9,84 Alcatel Lucent Teletaş 6,60 4,43 14,58 Alkim Kağıt 3,64 0,00 1,28 Alkim Kimya 24,72 -0,32 14,76 Altınyağ 0,35 0,00 -20,45 Altınyunus Çeşme 3,95 1,28 -4,82 Anadolu Cam 2,69 -0,37 4,88 Anadolu Efes 18,89 -1,87 -5,89 Anadolu Grubu Holding 9,96 -0,40 -2,73 Anadolu Hayat Emek. 5,05 -1,75 -11,32 Anadolu Isuzu 6,73 -1,03 8,90 Anadolu Sigorta 3,99 0,50 1,64 Anel Elektrik 1,65 0,00 1,85 Arçelik 17,11 -1,78 8,36 Arena Bilgisayar 3,18 -0,31 -27,89 Armada Bilgisayar 9,67 -2,03 4,09 Arsan Tekstil 1,74 0,58 7,41 Artı Yatırım Holding 1,03 3,00 18,39 Aselsan 18,14 -0,77 -24,67 Aslan Çimento 22,64 0,00 -19,60 Ata GMYO 3,84 0,26 -4,24 Atakule GMYO 0,94 1,08 -28,56 Atlantis Yatırım Holding 0,38 -7,32 111,11 Atlas Yat. Ort. 0,78 1,30 -9,30 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,19 -0,54 24,21 Avrasya GMYO 1,42 0,71 61,36 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 0,00 6,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.268,30 0,02 1,77 Avrupa Yatırım Holding 2,63 2,33 8,23 Ayen Enerji 2,22 -0,45 -5,53 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,65 0,00 19,97 Aygaz 8,82 -0,45 -11,31 Bagfaş 5,42 -1,45 12,45 Bak Ambalaj 4,52 0,22 -10,85 Balatacılar Balatacılık 0,26 -3,70 -21,21 Bantaş Ambalaj 1,53 2,00 21,91 Banvit 13,99 0,65 29,66 Baştaş Başkent Çimento 1,79 -1,10 -11,39 Batı Çimento 1,60 0,00 -33,61 Batısöke Çimento 0,82 -1,20 -24,77 Bera Holding 1,81 -1,63 -12,14 Berkosan Yalıtım 1,46 0,00 -19,34 Beşiktaş Futbol Yat. 1,37 -0,72 -15,43 Beyaz Filo 2,81 1,08 2,93 Bilici Yatırım 1,60 -1,84 26,53 Bim Mağazalar 80,00 0,38 -8,05 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,63 -1,56 -46,15 Bizim Mağazaları 6,88 2,84 1,18 Bolu Çimento 2,42 0,41 -29,45 Bomonti Elektrik 0,87 1,16 81,25 Borusan Mannesmann 7,60 0,00 8,43 Borusan Yat. Paz. 33,06 -0,06 -8,75 Bosch Fren Sistemleri 149,20 -0,20 -2,34 Bossa 3,42 -0,87 -18,65 Boyner Perakende Yat. 4,79 0,00 21,57 Brisa 5,61 0,00 -11,37 Burçelik 2,66 -1,12 -17,13 Burçelik Vana 1,43 -2,05 -3,38 Bursa Çimento 3,76 0,53 -14,55 Carrefoursa 2,73 -0,36 -21,55 Ceo Event Medya 5,03 -0,40 Coca Cola İçecek 27,70 1,76 -6,31 Cosmos Yat. Holding 1,06 9,28 Credıtwest Faktorıng 1,02 0,00 -1,92 Çelebi 83,35 0,79 42,85 Çelik Halat 3,98 0,25 -26,34 Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89 Çemtaş 4,81 -0,21 -20,89 Çimbeton 25,50 2,00 -10,84 Çimentaş 15,38 1,59 21,10 Çimsa 5,80 -0,51 -23,18 Çuhadaroğlu Metal 1,84 2,22 3,37 Dagi Giyim 1,50 10,29 20,97 Dagi Yatırım Holding 1,78 19,46 76,24 Dardanel 0,98 0,00 -10,91 Datagate Bilgisayar 5,65 0,18 32,01 Demısaş Döküm 2,59 0,39 12,72 Denge Holding 1,90 19,50 63,79 Deniz GMYO 3,00 3,09 -1,32 Denizbank 17,95 11,77 -6,02 Denizli Cam 8,71 -0,23 -24,39 Derimod 8,25 0,73 -4,84 Desa Deri 2,53 0,40 46,24 Despec Bilgisayar 2,75 2,23 0,68 Deva Holding 5,38 -0,92 63,53 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -2,74 -8,97 Ditaş Doğan 5,22 -0,76 1,98 DO-CO 486,00 -0,41 1,50 Doğan Burda 3,64 10,30 20,93 Doğan Holding 1,06 -0,93 13,82 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,95 -1,04 -22,13 Doğusan 1,08 0,00 -50,10 Doğuş GMYO 2,82 0,71 33,65 Doğuş Otomotiv 4,00 0,76 -7,83 Döktaş Dökümcülük 12,65 0,24 55,21 Duran Doğan Basım 4,61 5,25 -9,61 Dyo Boya 2,85 -1,04 -1,72 Eczacıbaşı İlaç 2,31 0,00 -4,76 Eczacıbaşı Yatırım 5,87 0,34 -8,32 Edip Gayrimenkul 0,60 -1,64 -22,08 Ege Endüstri 448,00 0,95 43,99 Ege Gübre 22,28 -0,09 7,70 Ege Profil 9,28 0,54 4,62 Ege Seramik 2,72 -1,45 -8,14 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 3,85 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 4,19 0,00 9,11 Ekiz Kimya 0,28 3,70 -15,15 Emek Elektrik 0,72 0,00 -26,53 Eminiş Ambalaj 0,88 0,00 -24,79 Emlak Konut GMYO 1,11 -2,63 -23,80 Enerjisa Enerji 5,42 1,31 15,11 Enka İnşaat 5,29 -0,19 19,03 Erbosan 15,00 0,00 -1,34 Ereğli Demir Çelik 7,29 0,55 19,47 Ersu Gıda 0,82 -1,20 -10,87 Escort Teknoloji 0,69 0,00 -9,21 Etiler Gıda 1,37 18,10 -35,68 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -1,64 -6,25 Euro Yat. Ort. 0,61 0,00 -3,17 Euro Yatırım Holding 1,41 0,71 156,36 Fenerbahçe Futbol 7,10 -0,28 2,60 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,65 -1,12 -0,38 F-M İzmit Piston 15,47 0,45 0,64 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,63 1,73 123,10 Ford Otosan 54,30 -1,36 14,29 Formet Çelik Kapı 5,23 2,95 311,81 Frigo Pak Gıda 2,39 13,27 40,59 Galatasaray Sportif 1,39 -1,42 12,10 Garanti Bankası 7,91 -0,25 -0,63 Garanti Faktoring 2,87 0,35 44,95 Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -20,28 Gedik Y. Men. Değ. 3,46 -1,14 13,32 Gedik Yatırım Holding 2,75 0,36 17,02 Gediz Ambalaj 4,61 0,00 13,99 Gentaş 1,50 -1,32 -10,47 Gersan Elektrik 1,79 -1,10 -26,65 Global Men. Değ. 0,46 4,55 -2,13 Global Yat. Holding 2,83 1,43 -5,35 Good-Year 2,53 0,40 -23,76 Göltaş Çimento 9,83 0,00 -20,92 Gözde Girişim 2,76 -1,08 3,37 GSD Denizcilik 1,45 2,84 26,09 GSD Holding 0,80 -1,23 0,00 Gübre Fabrik. 2,46 -0,40 -16,89 Güler Yat. Holding 1,08 1,89 0,93 Güneş Sigorta 0,97 -2,02 -35,33 Halk GMYO 0,71 -1,39 2,04 Halk Sigorta 0,88 -1,12 -0,29 Hatay Tekstil 4,15 0,00 5,06 Hedef Girişim 1,15 0,00 -0,86 Hektaş 11,48 -1,37 23,84 HUB Girişim 2,78 2,21 47,87 Hürriyet Gzt. 0,70 0,00 -24,73 ICBC Turkey Bank 3,28 -1,20 -33,47 İdealist Danışmanlık 11,88 4,67 10,00 İdealist GMYO 1,80 2,27 10,43 İhlas Ev Aletleri 1,13 3,67 242,42 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,00 -11,66 İhlas Gazetecilik 1,88 6,82 208,20 İhlas Holding 0,42 0,00 31,25 İhlas Yayın Holding 0,56 1,82 69,70 İndeks Bilgisayar 6,27 -0,63 12,59 Info Yatırım 2,09 -2,79 102,91 İntema 6,80 -0,29 13,40 İpek Doğal Enerji 4,84 2,98 -9,87 İskenderun Demir Çelik 6,22 1,14 32,66

Kaynak: AA

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)