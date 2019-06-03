03.06.2019 14:22
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,600,00-17,95
Acıpayam Selüloz3,280,610,61
Adana Çimento (A)6,440,006,45
Adana Çimento (B)4,531,1210,22
Adana Çimento (C)1,05-0,94-25,53
Adel Kalemcilik9,41-0,42-14,45
Adese Alışveriş Ticaret0,901,12-61,54
Afyon Çimento3,640,28-20,70
Ak Enerji0,510,00-19,05
Akbank5,94-0,670,94
Akçansa6,25-0,48-4,47
Akdenız Güvenlık Hız.1,29-0,77-35,82
Akfen GMYO1,520,66-7,88
Akın Tekstil8,45-0,12-10,58
Akiş GMYO2,200,00-8,76
Akmerkez GMYO18,450,0019,58
Aksa8,600,2329,62
Aksa Enerji2,352,62-12,31
Aksigorta4,481,5942,70
Aksu Enerji7,970,503,24
Alarko Carrıer32,80-2,38-16,67
Alarko GMYO41,84-0,33-0,91
Alarko Holding2,84-0,7045,62
Albaraka Türk1,10-0,90-9,84
Alcatel Lucent Teletaş6,604,4314,58
Alkim Kağıt3,640,001,28
Alkim Kimya24,72-0,3214,76
Altınyağ0,350,00-20,45
Altınyunus Çeşme3,951,28-4,82
Anadolu Cam2,69-0,374,88
Anadolu Efes18,89-1,87-5,89
Anadolu Grubu Holding9,96-0,40-2,73
Anadolu Hayat Emek.5,05-1,75-11,32
Anadolu Isuzu6,73-1,038,90
Anadolu Sigorta3,990,501,64
Anel Elektrik1,650,001,85
Arçelik17,11-1,788,36
Arena Bilgisayar3,18-0,31-27,89
Armada Bilgisayar9,67-2,034,09
Arsan Tekstil1,740,587,41
Artı Yatırım Holding1,033,0018,39
Aselsan18,14-0,77-24,67
Aslan Çimento22,640,00-19,60
Ata GMYO3,840,26-4,24
Atakule GMYO0,941,08-28,56
Atlantis Yatırım Holding0,38-7,32111,11
Atlas Yat. Ort.0,781,30-9,30
AvivaSA Emeklilik Hayat9,19-0,5424,21
Avrasya GMYO1,420,7161,36
Avrasya Petrol ve Tur.1,150,006,48
Avrasya Stratejik GMYF1.268,300,021,77
Avrupa Yatırım Holding2,632,338,23
Ayen Enerji2,22-0,45-5,53
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,650,0019,97
Aygaz8,82-0,45-11,31
Bagfaş5,42-1,4512,45
Bak Ambalaj4,520,22-10,85
Balatacılar Balatacılık0,26-3,70-21,21
Bantaş Ambalaj1,532,0021,91
Banvit13,990,6529,66
Baştaş Başkent Çimento1,79-1,10-11,39
Batı Çimento1,600,00-33,61
Batısöke Çimento0,82-1,20-24,77
Bera Holding1,81-1,63-12,14
Berkosan Yalıtım1,460,00-19,34
Beşiktaş Futbol Yat.1,37-0,72-15,43
Beyaz Filo2,811,082,93
Bilici Yatırım1,60-1,8426,53
Bim Mağazalar80,000,38-8,05
Birko Mensucat0,240,00-20,00
Birlik Mensucat0,63-1,56-46,15
Bizim Mağazaları6,882,841,18
Bolu Çimento2,420,41-29,45
Bomonti Elektrik0,871,1681,25
Borusan Mannesmann7,600,008,43
Borusan Yat. Paz.33,06-0,06-8,75
Bosch Fren Sistemleri149,20-0,20-2,34
Bossa3,42-0,87-18,65
Boyner Perakende Yat.4,790,0021,57
Brisa5,610,00-11,37
Burçelik2,66-1,12-17,13
Burçelik Vana1,43-2,05-3,38
Bursa Çimento3,760,53-14,55
Carrefoursa2,73-0,36-21,55
Ceo Event Medya5,03-0,40
Coca Cola İçecek27,701,76-6,31
Cosmos Yat. Holding1,06 9,28
Credıtwest Faktorıng1,020,00-1,92
Çelebi83,350,7942,85
Çelik Halat3,980,25-26,34
Çemaş Döküm0,700,00-7,89
Çemtaş4,81-0,21-20,89
Çimbeton25,502,00-10,84
Çimentaş15,381,5921,10
Çimsa5,80-0,51-23,18
Çuhadaroğlu Metal1,842,223,37
Dagi Giyim1,5010,2920,97
Dagi Yatırım Holding1,7819,4676,24
Dardanel0,980,00-10,91
Datagate Bilgisayar5,650,1832,01
Demısaş Döküm2,590,3912,72
Denge Holding1,9019,5063,79
Deniz GMYO3,003,09-1,32
Denizbank17,9511,77-6,02
Denizli Cam8,71-0,23-24,39
Derimod8,250,73-4,84
Desa Deri2,530,4046,24
Despec Bilgisayar2,752,230,68
Deva Holding5,38-0,9263,53
Diriteks Diriliş Tekstil0,71-2,74-8,97
Ditaş Doğan5,22-0,761,98
DO-CO486,00-0,411,50
Doğan Burda3,6410,3020,93
Doğan Holding1,06-0,9313,82
Doğtaş Kelebek Mobilya0,95-1,04-22,13
Doğusan1,080,00-50,10
Doğuş GMYO2,820,7133,65
Doğuş Otomotiv4,000,76-7,83
Döktaş Dökümcülük12,650,2455,21
Duran Doğan Basım4,615,25-9,61
Dyo Boya2,85-1,04-1,72
Eczacıbaşı İlaç2,310,00-4,76
Eczacıbaşı Yatırım5,870,34-8,32
Edip Gayrimenkul0,60-1,64-22,08
Ege Endüstri448,000,9543,99
Ege Gübre22,28-0,097,70
Ege Profil9,280,544,62
Ege Seramik2,72-1,45-8,14
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,273,8512,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast4,190,009,11
Ekiz Kimya0,283,70-15,15
Emek Elektrik0,720,00-26,53
Eminiş Ambalaj0,880,00-24,79
Emlak Konut GMYO1,11-2,63-23,80
Enerjisa Enerji5,421,3115,11
Enka İnşaat5,29-0,1919,03
Erbosan15,000,00-1,34
Ereğli Demir Çelik7,290,5519,47
Ersu Gıda0,82-1,20-10,87
Escort Teknoloji0,690,00-9,21
Etiler Gıda1,3718,10-35,68
Euro Kapital Yat. Ort.0,710,000,00
Euro Trend Yat. Ort.0,60-1,64-6,25
Euro Yat. Ort.0,610,00-3,17
Euro Yatırım Holding1,410,71156,36
Fenerbahçe Futbol7,10-0,282,60
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,65-1,12-0,38
F-M İzmit Piston15,470,450,64
Fonet Bilgi Teknolojileri7,631,73123,10
Ford Otosan54,30-1,3614,29
Formet Çelik Kapı5,232,95311,81
Frigo Pak Gıda2,3913,2740,59
Galatasaray Sportif1,39-1,4212,10
Garanti Bankası7,91-0,25-0,63
Garanti Faktoring2,870,3544,95
Garanti Yat. Ort.0,610,00-20,28
Gedik Y. Men. Değ.3,46-1,1413,32
Gedik Yatırım Holding2,750,3617,02
Gediz Ambalaj4,610,0013,99
Gentaş1,50-1,32-10,47
Gersan Elektrik1,79-1,10-26,65
Global Men. Değ.0,464,55-2,13
Global Yat. Holding2,831,43-5,35
Good-Year2,530,40-23,76
Göltaş Çimento9,830,00-20,92
Gözde Girişim2,76-1,083,37
GSD Denizcilik1,452,8426,09
GSD Holding0,80-1,230,00
Gübre Fabrik.2,46-0,40-16,89
Güler Yat. Holding1,081,890,93
Güneş Sigorta0,97-2,02-35,33
Halk GMYO0,71-1,392,04
Halk Sigorta0,88-1,12-0,29
Hatay Tekstil4,150,005,06
Hedef Girişim1,150,00-0,86
Hektaş11,48-1,3723,84
HUB Girişim2,782,2147,87
Hürriyet Gzt.0,700,00-24,73
ICBC Turkey Bank3,28-1,20-33,47
İdealist Danışmanlık11,884,6710,00
İdealist GMYO1,802,2710,43
İhlas Ev Aletleri1,133,67242,42
İhlas Gayrimenkul0,830,00-11,66
İhlas Gazetecilik1,886,82208,20
İhlas Holding0,420,0031,25
İhlas Yayın Holding0,561,8269,70
İndeks Bilgisayar6,27-0,6312,59
Info Yatırım2,09-2,79102,91
İntema6,80-0,2913,40
İpek Doğal Enerji4,842,98-9,87
İskenderun Demir Çelik6,221,1432,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi