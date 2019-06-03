Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,60
|0,00
|-17,95
|Acıpayam Selüloz
|3,28
|0,61
|0,61
|Adana Çimento (A)
|6,44
|0,00
|6,45
|Adana Çimento (B)
|4,53
|1,12
|10,22
|Adana Çimento (C)
|1,05
|-0,94
|-25,53
|Adel Kalemcilik
|9,41
|-0,42
|-14,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,90
|1,12
|-61,54
|Afyon Çimento
|3,64
|0,28
|-20,70
|Ak Enerji
|0,51
|0,00
|-19,05
|Akbank
|5,94
|-0,67
|0,94
|Akçansa
|6,25
|-0,48
|-4,47
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,29
|-0,77
|-35,82
|Akfen GMYO
|1,52
|0,66
|-7,88
|Akın Tekstil
|8,45
|-0,12
|-10,58
|Akiş GMYO
|2,20
|0,00
|-8,76
|Akmerkez GMYO
|18,45
|0,00
|19,58
|Aksa
|8,60
|0,23
|29,62
|Aksa Enerji
|2,35
|2,62
|-12,31
|Aksigorta
|4,48
|1,59
|42,70
|Aksu Enerji
|7,97
|0,50
|3,24
|Alarko Carrıer
|32,80
|-2,38
|-16,67
|Alarko GMYO
|41,84
|-0,33
|-0,91
|Alarko Holding
|2,84
|-0,70
|45,62
|Albaraka Türk
|1,10
|-0,90
|-9,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,60
|4,43
|14,58
|Alkim Kağıt
|3,64
|0,00
|1,28
|Alkim Kimya
|24,72
|-0,32
|14,76
|Altınyağ
|0,35
|0,00
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|3,95
|1,28
|-4,82
|Anadolu Cam
|2,69
|-0,37
|4,88
|Anadolu Efes
|18,89
|-1,87
|-5,89
|Anadolu Grubu Holding
|9,96
|-0,40
|-2,73
|Anadolu Hayat Emek.
|5,05
|-1,75
|-11,32
|Anadolu Isuzu
|6,73
|-1,03
|8,90
|Anadolu Sigorta
|3,99
|0,50
|1,64
|Anel Elektrik
|1,65
|0,00
|1,85
|Arçelik
|17,11
|-1,78
|8,36
|Arena Bilgisayar
|3,18
|-0,31
|-27,89
|Armada Bilgisayar
|9,67
|-2,03
|4,09
|Arsan Tekstil
|1,74
|0,58
|7,41
|Artı Yatırım Holding
|1,03
|3,00
|18,39
|Aselsan
|18,14
|-0,77
|-24,67
|Aslan Çimento
|22,64
|0,00
|-19,60
|Ata GMYO
|3,84
|0,26
|-4,24
|Atakule GMYO
|0,94
|1,08
|-28,56
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|-7,32
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,78
|1,30
|-9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,19
|-0,54
|24,21
|Avrasya GMYO
|1,42
|0,71
|61,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|0,00
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.268,30
|0,02
|1,77
|Avrupa Yatırım Holding
|2,63
|2,33
|8,23
|Ayen Enerji
|2,22
|-0,45
|-5,53
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,65
|0,00
|19,97
|Aygaz
|8,82
|-0,45
|-11,31
|Bagfaş
|5,42
|-1,45
|12,45
|Bak Ambalaj
|4,52
|0,22
|-10,85
|Balatacılar Balatacılık
|0,26
|-3,70
|-21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,53
|2,00
|21,91
|Banvit
|13,99
|0,65
|29,66
|Baştaş Başkent Çimento
|1,79
|-1,10
|-11,39
|Batı Çimento
|1,60
|0,00
|-33,61
|Batısöke Çimento
|0,82
|-1,20
|-24,77
|Bera Holding
|1,81
|-1,63
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,46
|0,00
|-19,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,37
|-0,72
|-15,43
|Beyaz Filo
|2,81
|1,08
|2,93
|Bilici Yatırım
|1,60
|-1,84
|26,53
|Bim Mağazalar
|80,00
|0,38
|-8,05
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,63
|-1,56
|-46,15
|Bizim Mağazaları
|6,88
|2,84
|1,18
|Bolu Çimento
|2,42
|0,41
|-29,45
|Bomonti Elektrik
|0,87
|1,16
|81,25
|Borusan Mannesmann
|7,60
|0,00
|8,43
|Borusan Yat. Paz.
|33,06
|-0,06
|-8,75
|Bosch Fren Sistemleri
|149,20
|-0,20
|-2,34
|Bossa
|3,42
|-0,87
|-18,65
|Boyner Perakende Yat.
|4,79
|0,00
|21,57
|Brisa
|5,61
|0,00
|-11,37
|Burçelik
|2,66
|-1,12
|-17,13
|Burçelik Vana
|1,43
|-2,05
|-3,38
|Bursa Çimento
|3,76
|0,53
|-14,55
|Carrefoursa
|2,73
|-0,36
|-21,55
|Ceo Event Medya
|5,03
|-0,40
|
|Coca Cola İçecek
|27,70
|1,76
|-6,31
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,02
|0,00
|-1,92
|Çelebi
|83,35
|0,79
|42,85
|Çelik Halat
|3,98
|0,25
|-26,34
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|4,81
|-0,21
|-20,89
|Çimbeton
|25,50
|2,00
|-10,84
|Çimentaş
|15,38
|1,59
|21,10
|Çimsa
|5,80
|-0,51
|-23,18
|Çuhadaroğlu Metal
|1,84
|2,22
|3,37
|Dagi Giyim
|1,50
|10,29
|20,97
|Dagi Yatırım Holding
|1,78
|19,46
|76,24
|Dardanel
|0,98
|0,00
|-10,91
|Datagate Bilgisayar
|5,65
|0,18
|32,01
|Demısaş Döküm
|2,59
|0,39
|12,72
|Denge Holding
|1,90
|19,50
|63,79
|Deniz GMYO
|3,00
|3,09
|-1,32
|Denizbank
|17,95
|11,77
|-6,02
|Denizli Cam
|8,71
|-0,23
|-24,39
|Derimod
|8,25
|0,73
|-4,84
|Desa Deri
|2,53
|0,40
|46,24
|Despec Bilgisayar
|2,75
|2,23
|0,68
|Deva Holding
|5,38
|-0,92
|63,53
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|-2,74
|-8,97
|Ditaş Doğan
|5,22
|-0,76
|1,98
|DO-CO
|486,00
|-0,41
|1,50
|Doğan Burda
|3,64
|10,30
|20,93
|Doğan Holding
|1,06
|-0,93
|13,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,95
|-1,04
|-22,13
|Doğusan
|1,08
|0,00
|-50,10
|Doğuş GMYO
|2,82
|0,71
|33,65
|Doğuş Otomotiv
|4,00
|0,76
|-7,83
|Döktaş Dökümcülük
|12,65
|0,24
|55,21
|Duran Doğan Basım
|4,61
|5,25
|-9,61
|Dyo Boya
|2,85
|-1,04
|-1,72
|Eczacıbaşı İlaç
|2,31
|0,00
|-4,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,87
|0,34
|-8,32
|Edip Gayrimenkul
|0,60
|-1,64
|-22,08
|Ege Endüstri
|448,00
|0,95
|43,99
|Ege Gübre
|22,28
|-0,09
|7,70
|Ege Profil
|9,28
|0,54
|4,62
|Ege Seramik
|2,72
|-1,45
|-8,14
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|3,85
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|4,19
|0,00
|9,11
|Ekiz Kimya
|0,28
|3,70
|-15,15
|Emek Elektrik
|0,72
|0,00
|-26,53
|Eminiş Ambalaj
|0,88
|0,00
|-24,79
|Emlak Konut GMYO
|1,11
|-2,63
|-23,80
|Enerjisa Enerji
|5,42
|1,31
|15,11
|Enka İnşaat
|5,29
|-0,19
|19,03
|Erbosan
|15,00
|0,00
|-1,34
|Ereğli Demir Çelik
|7,29
|0,55
|19,47
|Ersu Gıda
|0,82
|-1,20
|-10,87
|Escort Teknoloji
|0,69
|0,00
|-9,21
|Etiler Gıda
|1,37
|18,10
|-35,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|0,00
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,60
|-1,64
|-6,25
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|1,41
|0,71
|156,36
|Fenerbahçe Futbol
|7,10
|-0,28
|2,60
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,65
|-1,12
|-0,38
|F-M İzmit Piston
|15,47
|0,45
|0,64
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,63
|1,73
|123,10
|Ford Otosan
|54,30
|-1,36
|14,29
|Formet Çelik Kapı
|5,23
|2,95
|311,81
|Frigo Pak Gıda
|2,39
|13,27
|40,59
|Galatasaray Sportif
|1,39
|-1,42
|12,10
|Garanti Bankası
|7,91
|-0,25
|-0,63
|Garanti Faktoring
|2,87
|0,35
|44,95
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-20,28
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,46
|-1,14
|13,32
|Gedik Yatırım Holding
|2,75
|0,36
|17,02
|Gediz Ambalaj
|4,61
|0,00
|13,99
|Gentaş
|1,50
|-1,32
|-10,47
|Gersan Elektrik
|1,79
|-1,10
|-26,65
|Global Men. Değ.
|0,46
|4,55
|-2,13
|Global Yat. Holding
|2,83
|1,43
|-5,35
|Good-Year
|2,53
|0,40
|-23,76
|Göltaş Çimento
|9,83
|0,00
|-20,92
|Gözde Girişim
|2,76
|-1,08
|3,37
|GSD Denizcilik
|1,45
|2,84
|26,09
|GSD Holding
|0,80
|-1,23
|0,00
|Gübre Fabrik.
|2,46
|-0,40
|-16,89
|Güler Yat. Holding
|1,08
|1,89
|0,93
|Güneş Sigorta
|0,97
|-2,02
|-35,33
|Halk GMYO
|0,71
|-1,39
|2,04
|Halk Sigorta
|0,88
|-1,12
|-0,29
|Hatay Tekstil
|4,15
|0,00
|5,06
|Hedef Girişim
|1,15
|0,00
|-0,86
|Hektaş
|11,48
|-1,37
|23,84
|HUB Girişim
|2,78
|2,21
|47,87
|Hürriyet Gzt.
|0,70
|0,00
|-24,73
|ICBC Turkey Bank
|3,28
|-1,20
|-33,47
|İdealist Danışmanlık
|11,88
|4,67
|10,00
|İdealist GMYO
|1,80
|2,27
|10,43
|İhlas Ev Aletleri
|1,13
|3,67
|242,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,00
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,88
|6,82
|208,20
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|1,82
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|6,27
|-0,63
|12,59
|Info Yatırım
|2,09
|-2,79
|102,91
|İntema
|6,80
|-0,29
|13,40
|İpek Doğal Enerji
|4,84
|2,98
|-9,87
|İskenderun Demir Çelik
|6,22
|1,14
|32,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul
, Ekonomi