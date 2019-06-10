Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,62
|0,62
|-16,92
|Acıpayam Selüloz
|3,39
|2,42
|3,99
|Adana Çimento (A)
|6,39
|-0,78
|5,62
|Adana Çimento (B)
|4,49
|-0,88
|9,25
|Adana Çimento (C)
|1,08
|1,89
|-23,40
|Adel Kalemcilik
|10,05
|5,13
|-8,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,93
|3,33
|-60,26
|Afyon Çimento
|3,81
|2,14
|-16,99
|Ak Enerji
|0,52
|-1,89
|-17,46
|Akbank
|6,45
|1,10
|9,60
|Akçansa
|6,36
|0,63
|-2,78
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,34
|1,52
|-33,33
|Akfen GMYO
|1,52
|0,66
|-7,88
|Akın Tekstil
|8,55
|-1,04
|-9,52
|Akiş GMYO
|2,23
|0,45
|-7,51
|Akmerkez GMYO
|18,56
|1,53
|20,30
|Aksa
|8,85
|2,08
|33,39
|Aksa Enerji
|2,40
|1,27
|-10,45
|Aksigorta
|4,40
|-0,90
|40,15
|Aksu Enerji
|7,93
|-1,49
|2,72
|Alarko Carrıer
|32,74
|-0,24
|-16,82
|Alarko GMYO
|42,92
|1,32
|1,65
|Alarko Holding
|2,97
|2,77
|52,28
|Albaraka Türk
|1,20
|2,56
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,61
|-1,05
|14,76
|Alkim Kağıt
|3,71
|1,09
|3,23
|Alkim Kimya
|24,78
|0,08
|15,04
|Altınyağ
|0,36
|2,86
|-18,18
|Altınyunus Çeşme
|3,95
|0,00
|-4,82
|Anadolu Cam
|2,83
|1,43
|10,34
|Anadolu Efes
|19,59
|-2,00
|-2,41
|Anadolu Grubu Holding
|10,25
|1,18
|0,10
|Anadolu Hayat Emek.
|5,10
|0,39
|-10,44
|Anadolu Isuzu
|6,97
|1,46
|12,78
|Anadolu Sigorta
|4,05
|0,00
|3,17
|Anel Elektrik
|1,70
|1,19
|4,94
|Arçelik
|17,47
|-2,29
|10,64
|Arena Bilgisayar
|3,29
|1,23
|-25,40
|Armada Bilgisayar
|9,60
|-0,10
|3,34
|Arsan Tekstil
|1,78
|1,14
|9,88
|Artı Yatırım Holding
|1,02
|0,99
|17,24
|Aselsan
|19,05
|1,87
|-20,89
|Aslan Çimento
|23,44
|1,82
|-16,76
|Ata GMYO
|3,85
|0,26
|-3,99
|Atakule GMYO
|0,99
|4,21
|-24,76
|Atlantis Yatırım Holding
|0,42
|0,00
|133,33
|Atlas Yat. Ort.
|0,82
|5,13
|-4,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,15
|-0,33
|23,67
|Avrasya GMYO
|1,43
|0,00
|62,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|-0,86
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.268,60
|0,02
|1,79
|Avrupa Yatırım Holding
|2,52
|-4,55
|3,70
|Ayen Enerji
|2,36
|-2,48
|0,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,69
|2,42
|22,88
|Aygaz
|9,08
|1,11
|-8,69
|Bagfaş
|5,71
|2,70
|18,46
|Bak Ambalaj
|4,61
|-0,43
|-9,07
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|0,00
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,57
|-2,48
|25,10
|Banvit
|14,25
|0,28
|32,07
|Baştaş Başkent Çimento
|1,79
|-0,56
|-11,39
|Batı Çimento
|1,68
|1,82
|-30,29
|Batısöke Çimento
|0,86
|1,18
|-21,10
|Bera Holding
|1,81
|0,00
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,52
|0,66
|-16,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,41
|1,44
|-12,96
|Beyaz Filo
|2,99
|5,28
|9,52
|Bilici Yatırım
|1,64
|1,86
|29,69
|Bim Mağazalar
|80,25
|-2,19
|-7,76
|Birko Mensucat
|0,25
|4,17
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,66
|3,13
|-43,59
|Bizim Mağazaları
|7,20
|1,55
|5,88
|Bolu Çimento
|2,47
|-0,40
|-27,99
|Bomonti Elektrik
|0,87
|0,00
|81,25
|Borusan Mannesmann
|7,91
|2,33
|12,85
|Borusan Yat. Paz.
|34,20
|0,71
|-5,60
|Bosch Fren Sistemleri
|152,60
|0,33
|-0,11
|Bossa
|3,62
|2,26
|-13,89
|Boyner Perakende Yat.
|4,80
|0,42
|21,83
|Brisa
|5,85
|1,56
|-7,58
|Burçelik
|2,74
|1,11
|-14,64
|Burçelik Vana
|1,45
|0,00
|-2,03
|Bursa Çimento
|3,93
|1,29
|-10,68
|Carrefoursa
|2,89
|4,33
|-16,95
|Ceo Event Medya
|5,15
|2,18
|
|Coca Cola İçecek
|27,80
|-0,07
|-5,97
|Cosmos Yat. Holding
|1,07
|0,00
|10,31
|Credıtwest Faktorıng
|1,02
|0,99
|-1,92
|Çelebi
|85,25
|1,01
|46,11
|Çelik Halat
|4,21
|4,21
|-22,08
|Çemaş Döküm
|0,70
|-1,41
|-7,89
|Çemtaş
|5,05
|2,02
|-16,94
|Çimbeton
|25,92
|1,01
|-9,37
|Çimentaş
|15,28
|-0,65
|20,31
|Çimsa
|6,13
|3,03
|-18,81
|Çuhadaroğlu Metal
|1,87
|1,08
|5,06
|Dagi Giyim
|1,44
|-2,70
|16,13
|Dagi Yatırım Holding
|1,73
|-1,70
|71,29
|Dardanel
|0,99
|0,00
|-10,00
|Datagate Bilgisayar
|6,08
|5,56
|42,06
|Demısaş Döküm
|2,69
|1,51
|17,08
|Denge Holding
|2,47
|8,33
|112,93
|Deniz GMYO
|3,02
|0,00
|-0,66
|Denizbank
|17,90
|-1,05
|-6,28
|Denizli Cam
|9,11
|3,05
|-20,92
|Derimod
|8,12
|-1,10
|-6,34
|Desa Deri
|2,53
|-1,94
|46,24
|Despec Bilgisayar
|2,79
|1,82
|2,14
|Deva Holding
|5,59
|2,95
|69,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|-2,78
|-10,26
|Ditaş Doğan
|5,44
|3,62
|6,27
|DO-CO
|518,70
|0,14
|8,33
|Doğan Burda
|3,89
|2,37
|29,24
|Doğan Holding
|1,09
|1,87
|17,04
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|1,03
|-19,67
|Doğusan
|1,13
|1,80
|-47,79
|Doğuş GMYO
|2,85
|-1,04
|35,07
|Doğuş Otomotiv
|4,16
|2,21
|-4,15
|Döktaş Dökümcülük
|13,50
|6,30
|65,64
|Duran Doğan Basım
|4,95
|0,61
|-2,94
|Dyo Boya
|3,00
|4,17
|3,45
|Eczacıbaşı İlaç
|2,39
|0,42
|-1,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,00
|0,84
|-6,28
|Edip Gayrimenkul
|0,61
|0,00
|-20,78
|Ege Endüstri
|474,50
|4,24
|52,50
|Ege Gübre
|23,20
|0,78
|12,15
|Ege Profil
|9,25
|0,00
|4,28
|Ege Seramik
|2,80
|1,45
|-5,44
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,28
|3,70
|16,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|4,05
|1,25
|5,47
|Ekiz Kimya
|0,28
|3,70
|-15,15
|Emek Elektrik
|0,73
|0,00
|-25,51
|Eminiş Ambalaj
|0,89
|0,00
|-23,93
|Emlak Konut GMYO
|1,16
|2,65
|-20,37
|Enerjisa Enerji
|5,47
|0,18
|16,17
|Enka İnşaat
|5,32
|0,00
|19,71
|Erbosan
|15,34
|0,66
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|7,64
|2,00
|25,21
|Ersu Gıda
|0,84
|0,00
|-8,70
|Escort Teknoloji
|0,71
|0,00
|-6,58
|Etiler Gıda
|1,27
|-7,30
|-40,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|-1,39
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|1,40
|1,45
|154,55
|Fenerbahçe Futbol
|7,35
|2,80
|6,21
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,77
|2,21
|4,14
|F-M İzmit Piston
|15,57
|0,06
|1,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,62
|-1,55
|122,81
|Ford Otosan
|57,25
|0,26
|20,50
|Formet Çelik Kapı
|4,98
|-4,05
|292,13
|Frigo Pak Gıda
|2,69
|3,86
|58,24
|Galatasaray Sportif
|1,42
|0,71
|14,52
|Garanti Bankası
|8,36
|-0,48
|5,03
|Garanti Faktoring
|2,95
|1,72
|48,99
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-18,97
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,48
|-0,29
|13,97
|Gedik Yatırım Holding
|2,80
|0,00
|19,15
|Gediz Ambalaj
|4,81
|3,44
|18,93
|Gentaş
|1,61
|5,92
|-3,90
|Gersan Elektrik
|1,90
|3,26
|-22,14
|Global Men. Değ.
|0,50
|8,70
|6,38
|Global Yat. Holding
|2,95
|1,72
|-1,34
|Good-Year
|2,64
|2,72
|-20,44
|Göltaş Çimento
|10,31
|3,31
|-17,06
|Gözde Girişim
|2,84
|1,79
|6,37
|GSD Denizcilik
|1,49
|-1,32
|29,57
|GSD Holding
|0,82
|0,00
|2,50
|Gübre Fabrik.
|2,57
|1,18
|-13,18
|Güler Yat. Holding
|1,13
|-1,74
|5,61
|Güneş Sigorta
|1,00
|2,04
|-33,33
|Halk GMYO
|0,75
|1,35
|7,79
|Halk Sigorta
|0,90
|1,12
|1,98
|Hatay Tekstil
|4,21
|0,72
|6,58
|Hedef Girişim
|1,21
|1,68
|4,31
|Hektaş
|12,39
|3,08
|33,66
|HUB Girişim
|2,70
|-2,17
|43,62
|Hürriyet Gzt.
|0,76
|4,11
|-18,28
|ICBC Turkey Bank
|3,33
|-0,89
|-32,45
|İdealist Danışmanlık
|12,96
|3,85
|20,00
|İdealist GMYO
|2,20
|19,57
|34,97
|İhlas Ev Aletleri
|1,19
|5,31
|260,61
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|1,19
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|2,03
|2,53
|232,79
|İhlas Holding
|0,45
|2,27
|40,63
|İhlas Yayın Holding
|0,59
|0,00
|78,79
|İndeks Bilgisayar
|6,67
|4,71
|19,78
|Info Yatırım
|1,96
|-2,97
|90,29
|İntema
|6,96
|-2,38
|16,06
|İpek Doğal Enerji
|5,15
|1,18
|-4,10
|İskenderun Demir Çelik
|6,66
|3,74
|42,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul
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