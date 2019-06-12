12.06.2019 13:20
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,630,62-16,41
Acıpayam Selüloz3,39-1,453,99
Adana Çimento (A)6,410,635,95
Adana Çimento (B)4,550,2210,71
Adana Çimento (C)1,101,85-21,99
Adel Kalemcilik9,900,92-10,00
Adese Alışveriş Ticaret0,92-1,08-60,68
Afyon Çimento3,750,00-18,30
Ak Enerji0,520,00-17,46
Akbank6,38-0,628,41
Akçansa6,310,48-3,55
Akdenız Güvenlık Hız.1,320,00-34,33
Akfen GMYO1,510,67-8,48
Akın Tekstil8,55-0,23-9,52
Akiş GMYO2,23-0,45-7,51
Akmerkez GMYO18,21-0,0518,03
Aksa9,081,5736,86
Aksa Enerji2,350,00-12,31
Aksigorta4,37-0,2339,20
Aksu Enerji8,000,253,63
Alarko Carrıer34,324,32-12,80
Alarko GMYO42,500,520,65
Alarko Holding3,072,3357,41
Albaraka Türk1,170,00-4,10
Alcatel Lucent Teletaş6,501,4012,85
Alkim Kağıt3,660,271,83
Alkim Kimya24,58-0,8114,11
Altınyağ0,352,94-20,45
Altınyunus Çeşme4,050,25-2,41
Anadolu Cam2,851,7911,12
Anadolu Efes19,20-1,54-4,35
Anadolu Grubu Holding9,79-0,58-3,40
Anadolu Hayat Emek.5,07-0,59-10,97
Anadolu Isuzu6,840,4410,68
Anadolu Sigorta4,00-0,501,89
Anel Elektrik1,700,594,94
Arçelik17,682,4311,97
Arena Bilgisayar3,310,00-24,94
Armada Bilgisayar9,64-0,103,77
Arsan Tekstil1,770,579,26
Artı Yatırım Holding1,01-0,9816,09
Aselsan18,701,41-22,34
Aslan Çimento23,400,78-16,90
Ata GMYO3,950,25-1,50
Atakule GMYO1,001,01-24,00
Atlantis Yatırım Holding0,415,13127,78
Atlas Yat. Ort.0,800,00-6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat9,14-0,2223,53
Avrasya GMYO1,39-0,7157,95
Avrasya Petrol ve Tur.1,171,748,33
Avrasya Stratejik GMYF1.268,800,011,81
Avrupa Yatırım Holding2,31-1,70-4,94
Ayen Enerji2,26-0,44-3,83
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,690,0022,88
Aygaz8,980,45-9,70
Bagfaş5,620,9016,60
Bak Ambalaj4,610,00-9,07
Balatacılar Balatacılık0,270,00-18,18
Bantaş Ambalaj1,540,6522,71
Banvit13,970,5029,47
Baştaş Başkent Çimento1,790,00-11,39
Batı Çimento1,660,00-31,12
Batısöke Çimento0,861,18-21,10
Bera Holding1,831,10-11,17
Berkosan Yalıtım1,531,32-15,47
Beşiktaş Futbol Yat.1,410,00-12,96
Beyaz Filo2,97-1,988,79
Bilici Yatırım1,640,6129,69
Bim Mağazalar79,202,33-7,55
Birko Mensucat0,24-4,00-20,00
Birlik Mensucat0,661,54-43,59
Bizim Mağazaları6,96-0,572,35
Bolu Çimento2,491,22-27,41
Bomonti Elektrik0,861,1879,17
Borusan Mannesmann7,820,3911,56
Borusan Yat. Paz.34,980,52-3,45
Bosch Fren Sistemleri154,001,320,80
Bossa3,78-2,83-10,09
Boyner Perakende Yat.4,992,2526,65
Brisa5,982,22-5,53
Burçelik2,781,83-13,40
Burçelik Vana1,46-0,68-1,35
Bursa Çimento4,306,17-2,27
Carrefoursa2,880,70-17,24
Ceo Event Medya5,231,95
Coca Cola İçecek27,78-0,07-6,04
Cosmos Yat. Holding1,130,8916,49
Credıtwest Faktorıng1,01-1,94-2,88
Çelebi85,30-0,2346,19
Çelik Halat4,02-1,95-25,60
Çemaş Döküm0,711,43-6,58
Çemtaş5,231,55-13,98
Çimbeton25,820,86-9,72
Çimentaş14,74-1,6016,06
Çimsa6,130,00-18,81
Çuhadaroğlu Metal1,851,093,93
Dagi Giyim1,440,0016,13
Dagi Yatırım Holding1,710,0069,31
Dardanel0,98-1,01-10,91
Datagate Bilgisayar5,79-0,5235,28
Demısaş Döküm2,650,7615,34
Denge Holding1,71-13,6447,41
Deniz GMYO3,000,33-1,32
Denizbank17,801,95-6,81
Denizli Cam8,950,11-22,31
Derimod8,120,87-6,34
Desa Deri2,49-1,5843,93
Despec Bilgisayar2,770,361,41
Deva Holding5,470,3766,26
Diriteks Diriliş Tekstil0,711,43-8,97
Ditaş Doğan5,27-0,382,95
DO-CO525,70-1,159,80
Doğan Burda3,47-3,6115,28
Doğan Holding1,090,9317,04
Doğtaş Kelebek Mobilya1,010,00-17,21
Doğusan1,08-1,82-50,10
Doğuş GMYO2,820,3633,65
Doğuş Otomotiv4,10-0,24-5,53
Döktaş Dökümcülük12,84-2,9557,55
Duran Doğan Basım4,832,77-5,29
Dyo Boya2,920,000,69
Eczacıbaşı İlaç2,390,00-1,47
Eczacıbaşı Yatırım5,930,17-7,38
Edip Gayrimenkul0,610,00-20,78
Ege Endüstri490,700,5757,71
Ege Gübre22,960,7010,99
Ege Profil9,20-0,543,72
Ege Seramik2,73-0,36-7,81
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,270,0012,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast4,030,254,95
Ekiz Kimya0,293,57-12,12
Emek Elektrik0,730,00-25,51
Eminiş Ambalaj0,90-23,08
Emlak Konut GMYO1,181,72-18,99
Enerjisa Enerji5,461,1115,96
Enka İnşaat5,23-0,3817,68
Erbosan15,43-0,061,48
Ereğli Demir Çelik7,70-0,5226,19
Ersu Gıda0,840,00-8,70
Escort Teknoloji0,700,00-7,89
Etiler Gıda1,270,00-40,38
Euro Kapital Yat. Ort.0,740,004,23
Euro Trend Yat. Ort.0,621,64-3,13
Euro Yat. Ort.0,630,000,00
Euro Yatırım Holding1,370,00149,09
Fenerbahçe Futbol7,33-0,415,92
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,740,003,01
F-M İzmit Piston15,21-0,33-1,05
Fonet Bilgi Teknolojileri8,270,98141,81
Ford Otosan56,800,9819,56
Formet Çelik Kapı4,930,41288,19
Frigo Pak Gıda2,760,3662,35
Galatasaray Sportif1,410,7113,71
Garanti Bankası8,220,123,27
Garanti Faktoring2,99-0,3351,01
Garanti Yat. Ort.0,633,28-17,66
Gedik Y. Men. Değ.3,46-0,2913,32
Gedik Yatırım Holding2,70-0,7414,89
Gediz Ambalaj4,881,2420,66
Gentaş1,54-0,65-8,08
Gersan Elektrik1,870,54-23,37
Global Men. Değ.0,490,004,26
Global Yat. Holding3,022,371,00
Good-Year2,660,76-19,84
Göltaş Çimento10,190,30-18,02
Gözde Girişim2,830,355,99
GSD Denizcilik1,490,6829,57
GSD Holding0,820,002,50
Gübre Fabrik.2,530,00-14,53
Güler Yat. Holding1,130,005,61
Güneş Sigorta1,022,00-32,00
Halk GMYO0,741,376,35
Halk Sigorta0,921,104,25
Hatay Tekstil4,38-0,2310,89
Hedef Girişim1,200,843,45
Hektaş12,901,2639,16
HUB Girişim2,57-2,2836,70
Hürriyet Gzt.0,750,00-19,35
ICBC Turkey Bank3,370,90-31,64
İdealist Danışmanlık10,94-5,611,30
İdealist GMYO1,83-2,6612,27
İhlas Ev Aletleri1,20-0,83263,64
İhlas Gayrimenkul0,850,00-9,53
İhlas Gazetecilik2,100,96244,26
İhlas Holding0,44-2,2237,50
İhlas Yayın Holding0,601,6981,82
İndeks Bilgisayar6,52-0,3117,08
Info Yatırım1,95-1,5289,32
İntema6,77-0,4412,90
İpek Doğal Enerji5,200,97-3,17
İskenderun Demir Çelik6,49-0,1538,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi