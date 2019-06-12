12.06.2019 18:39
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,61-0,62-17,44
Acıpayam Selüloz3,37-2,033,37
Adana Çimento (A)6,481,737,11
Adana Çimento (B)4,580,8811,44
Adana Çimento (C)1,080,00-23,40
Adel Kalemcilik9,77-0,41-11,18
Adese Alışveriş Ticaret0,92-1,08-60,68
Afyon Çimento3,74-0,27-18,52
Ak Enerji0,520,00-17,46
Akbank6,31-1,717,22
Akçansa6,26-0,32-4,31
Akdenız Güvenlık Hız.1,352,27-32,84
Akfen GMYO1,510,67-8,48
Akın Tekstil8,701,52-7,94
Akiş GMYO2,354,91-2,54
Akmerkez GMYO18,481,4319,78
Aksa9,081,5736,86
Aksa Enerji2,32-1,28-13,43
Aksigorta4,35-0,6838,56
Aksu Enerji7,90-1,002,33
Alarko Carrıer35,307,29-10,32
Alarko GMYO42,520,570,70
Alarko Holding3,103,3358,95
Albaraka Türk1,16-0,85-4,92
Alcatel Lucent Teletaş6,40-0,1611,11
Alkim Kağıt3,650,001,56
Alkim Kimya24,68-0,4014,57
Altınyağ0,352,94-20,45
Altınyunus Çeşme3,97-1,73-4,34
Anadolu Cam2,820,719,95
Anadolu Efes19,24-1,33-4,15
Anadolu Grubu Holding9,66-1,90-4,68
Anadolu Hayat Emek.5,07-0,59-10,97
Anadolu Isuzu6,911,4711,81
Anadolu Sigorta4,020,002,40
Anel Elektrik1,721,786,17
Arçelik18,024,4014,12
Arena Bilgisayar3,28-0,91-25,62
Armada Bilgisayar9,57-0,833,01
Arsan Tekstil1,760,008,64
Artı Yatırım Holding0,95-6,869,20
Aselsan18,610,92-22,72
Aslan Çimento23,461,03-16,69
Ata GMYO3,87-1,78-3,49
Atakule GMYO1,001,01-24,00
Atlantis Yatırım Holding0,390,00116,67
Atlas Yat. Ort.0,800,00-6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat9,14-0,2223,53
Avrasya GMYO1,432,1462,50
Avrasya Petrol ve Tur.1,171,748,33
Avrasya Stratejik GMYF1.268,800,011,81
Avrupa Yatırım Holding2,29-2,55-5,76
Ayen Enerji2,25-0,88-4,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,690,0022,88
Aygaz8,88-0,67-10,70
Bagfaş5,580,1815,77
Bak Ambalaj4,671,30-7,89
Balatacılar Balatacılık0,270,00-18,18
Bantaş Ambalaj1,51-1,3120,32
Banvit13,930,2229,10
Baştaş Başkent Çimento1,790,00-11,39
Batı Çimento1,660,00-31,12
Batısöke Çimento0,872,35-20,18
Bera Holding1,873,31-9,22
Berkosan Yalıtım1,605,96-11,60
Beşiktaş Futbol Yat.1,410,00-12,96
Beyaz Filo2,94-2,977,69
Bilici Yatırım1,62-0,6128,11
Bim Mağazalar78,601,55-8,25
Birko Mensucat0,24-4,00-20,00
Birlik Mensucat0,650,00-44,44
Bizim Mağazaları7,020,293,24
Bolu Çimento2,491,22-27,41
Bomonti Elektrik0,861,1879,17
Borusan Mannesmann7,78-0,1310,99
Borusan Yat. Paz.35,000,57-3,39
Bosch Fren Sistemleri156,002,632,11
Bossa3,71-4,63-11,75
Boyner Perakende Yat.4,880,0023,86
Brisa5,860,17-7,42
Burçelik2,761,10-14,02
Burçelik Vana1,44-2,04-2,70
Bursa Çimento4,203,70-4,55
Carrefoursa2,860,00-17,82
Ceo Event Medya5,242,14
Coca Cola İçecek27,64-0,58-6,51
Cosmos Yat. Holding1,120,0015,46
Credıtwest Faktorıng1,01-1,94-2,88
Çelebi84,95-0,6445,59
Çelik Halat4,02-1,95-25,60
Çemaş Döküm0,700,00-7,89
Çemtaş5,241,75-13,82
Çimbeton25,700,39-10,14
Çimentaş14,64-2,2715,28
Çimsa6,231,63-17,48
Çuhadaroğlu Metal1,851,093,93
Dagi Giyim1,43-0,6915,32
Dagi Yatırım Holding1,70-0,5868,32
Dardanel0,98-1,01-10,91
Datagate Bilgisayar5,79-0,5235,28
Demısaş Döküm2,630,0014,46
Denge Holding1,82-8,0856,90
Deniz GMYO3,021,00-0,66
Denizbank17,45-0,06-8,64
Denizli Cam9,000,67-21,87
Derimod8,060,12-7,04
Desa Deri2,561,1947,98
Despec Bilgisayar2,760,001,04
Deva Holding5,38-1,2863,53
Diriteks Diriliş Tekstil0,700,00-10,26
Ditaş Doğan5,20-1,701,58
DO-CO523,20-1,629,27
Doğan Burda3,774,7225,25
Doğan Holding1,07-0,9314,89
Doğtaş Kelebek Mobilya1,00-0,99-18,03
Doğusan1,09-0,91-49,64
Doğuş GMYO2,810,0033,18
Doğuş Otomotiv4,04-1,70-6,91
Döktaş Dökümcülük13,20-0,2361,96
Duran Doğan Basım4,985,96-2,35
Dyo Boya2,930,341,03
Eczacıbaşı İlaç2,38-0,42-1,88
Eczacıbaşı Yatırım5,930,17-7,38
Edip Gayrimenkul0,644,92-16,88
Ege Endüstri478,00-2,0353,63
Ege Gübre22,840,1810,41
Ege Profil9,14-1,193,04
Ege Seramik2,750,36-7,13
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,270,0012,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast4,101,996,77
Ekiz Kimya0,293,57-12,12
Emek Elektrik0,752,74-23,47
Eminiş Ambalaj0,911,11-22,22
Emlak Konut GMYO1,160,00-20,37
Enerjisa Enerji5,38-0,3714,26
Enka İnşaat5,14-2,1015,66
Erbosan15,42-0,131,42
Ereğli Demir Çelik7,60-1,8124,55
Ersu Gıda0,840,00-8,70
Escort Teknoloji0,700,00-7,89
Etiler Gıda1,26-0,79-40,85
Euro Kapital Yat. Ort.0,72-2,701,41
Euro Trend Yat. Ort.0,610,00-4,69
Euro Yat. Ort.0,641,591,59
Euro Yatırım Holding1,34-2,19143,64
Fenerbahçe Futbol7,400,546,94
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,740,003,01
F-M İzmit Piston15,21-0,33-1,05
Fonet Bilgi Teknolojileri8,524,03149,12
Ford Otosan56,901,1619,77
Formet Çelik Kapı4,81-2,04278,74
Frigo Pak Gıda2,801,8264,71
Galatasaray Sportif1,410,7113,71
Garanti Bankası8,16-0,612,51
Garanti Faktoring3,000,0051,52
Garanti Yat. Ort.0,610,00-20,28
Gedik Y. Men. Değ.3,46-0,2913,32
Gedik Yatırım Holding2,720,0015,74
Gediz Ambalaj4,871,0420,42
Gentaş1,52-1,94-9,27
Gersan Elektrik1,85-0,54-24,19
Global Men. Değ.0,490,004,26
Global Yat. Holding3,094,753,34
Good-Year2,63-0,38-20,74
Göltaş Çimento10,08-0,79-18,91
Gözde Girişim2,81-0,355,24
GSD Denizcilik1,480,0028,70
GSD Holding0,820,002,50
Gübre Fabrik.2,50-1,19-15,54
Güler Yat. Holding1,130,005,61
Güneş Sigorta1,033,00-31,33
Halk GMYO0,730,004,92
Halk Sigorta0,910,003,11
Hatay Tekstil4,390,0011,14
Hedef Girişim1,200,843,45
Hektaş12,760,1637,65
HUB Girişim2,56-2,6636,17
Hürriyet Gzt.0,750,00-19,35
ICBC Turkey Bank3,32-0,60-32,66
İdealist Danışmanlık10,94-5,611,30
İdealist GMYO1,85-1,6013,50
İhlas Ev Aletleri1,18-2,48257,58
İhlas Gayrimenkul0,850,00-9,53
İhlas Gazetecilik2,121,92247,54
İhlas Holding0,450,0040,63
İhlas Yayın Holding0,590,0078,79
İndeks Bilgisayar6,53-0,1517,26
Info Yatırım1,93-2,5387,38
İntema7,5010,2925,07
İpek Doğal Enerji5,251,94-2,23
İskenderun Demir Çelik6,571,0840,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi